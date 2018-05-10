DHA YURT BÜLTENİ-9

1 - BAKAN ZEYBEKCİ, DENİZLİ'DE BÜYÜKŞEHİR'İN TESİSİNİ AÇTI

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin İstiklal Caddesi'nde eski vali konağının bulunduğu yere yaptırdığı Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi açılışını yaptı. Bakan Zeybekci, "Siyaset ortamının biraz ısındığı bugünlerde bırakın her şeyi bir kenara, kendiniz için karar verin, çocuklarınız için karar verin, kendi menfaatinize karar verin, başka hiçbir şeye değil. Vatan için karar verin, millet için karar verin, bayrak için karar verin, devlet için karar verin. Geri kalan her şey teferruattır, boş laftır" dedi.

İstiklal Caddesi'nde eski vali konağı yıkılarak yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi yapıldı. Merkezin açılışı için düzenlenen törene; Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşma yapan Belediye Başkanı Zolan, yapılan merkezde insanların buluşacağını ve sosyal etkinlikler yapacaklarını belirterek, "Burada değişik fonksiyonların olduğu sosyal, yaşam ve kültür merkezi hayal ettik. Biz istedik ki insanlarımız burada buluşsun, geleneksel el sanatları, halk dansları ve pilates kurslarımıza katılma imkanına sahip olsunlar. Bu binada kafeteryamız var, internet ve okuma köşelerimiz var. Burada apartmanların arasında nefes alınan bir ortam ortaya çıktı. Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci'nin bu tesis için fikir ve ilk adımı atma anlamında çok büyük emeği var. Biz de sonrasında icramızı yaptık ve tamamladık" dedi.

Bakan Zeybekci ise, Denizli'nin hizmet destanlarına devam edeceğini, kentin tamamının, en uzak mahalleye kadar merkezdeki imkanlarla aynı standartlarda olacağını belirterek, "Bunun kararını da siz vereceksiniz. Önünüze gelecek. Ne muhteşem şey şu demokrasi. Halkın kendi kendini yönetmesi demek, bu işte. Halkın kendi kararını vermesi demek bu. Onun için ben verdiğiniz bu kararlardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dönemde de durmak yok hizmete devam. Bu aziz millete hizmetkar olmaya devam inşallah" diye konuştu.

2004 yılında Denizlililerin bir karar verdiğini, bu kararın da kendi menfaatlerine olduğunu söyleyen Zeybekci, "Bizim oğlan başkan olsun, milletvekili olsun' diye değil, Denizli için karar verdiniz. Denizli için karar verdiniz ve bunların hepsini siz yaptınız. Sizin başardınız. Onun için siyaset ortamının biraz ısındığı bugünlerde bırakın her şeyi bir kenara kendiniz için karar verin, çocuklarınız için karar verin, Denizli için karar verin, kendi menfaatinize karar verin, başka hiçbir şeye değil. Düşünün şöyle ve kendi menfaatinize karar verin. Vatan için karar verin, millet için karar verin, bayrak için karara verin, devlet için karar verin. Geri kalan her şey teferruattır, lafügüzaftır, boş laftır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Zeybekci, Başkan Zolan ve beraberindekiler, tesisin açılış kurdelesini keserek, bir süre merkezi inceledi. Bakan Zeybekci, daha sonra Acıpayam ilçesindeki kapalı yüzme havuzunun açılış törenine gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakan Zeybekci'nin karşılanması

- Törenden görüntü

- Başkan Osman Zolan'ın konuşması

- Bakan Zeybekci'nin konuşması

- Merkezin açılışının yapılması

(KJ Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()



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2 - SURUÇLU ÇİFTÇİLER, DSİ'Yİ PROTESTO ETTİ

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinden gelen bir grup çiftçi, ekili tarlalarına su verilmediği gerekçesiyle DSİ'yi protesto etti. Kanal tünellerinde oluşan arıza nedeniyle sulama yapılmadığını ve çiftçilere 'hayali borç' çıkarıldığını iddia eden Suruç Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Gündoğdu, "Sulama projesini DSİ işletemiyor, çalışmalarda yetersiz kalıyor" dedi.

Suruç'a bağlı 38 mahallede pamuk ekili tarlalara Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanaletlerinden tarlalarına su verilmediği gerekçesiyle toplanan bir grup çiftçi, DSİ 15'inci Bölge Müdürlüğü önünde dövizlerle protesto eylemi yaptı. R2 ve R5 hatları üzerindeki arıza nedeniyle 8 gündür sulama yapamadıkları için ekinlerinin kuruduğunu ifade eden Suruç Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Gündoğdu, bölgede sel felaketi yaşanırken, Suruç'taki 38 kırsal mahallede yağmur yağmadığı için ekinlerinin kurumaya yüz tutuğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Suruç Sulama Projesini sağlayan Cumhurbaşkanı ile eski ve yeni milletvekilleri ve tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz ancak bu dev projeyi DSİ işletemiyor. Çalışmalarında yetersiz kalıyor. Bir haftadır arızalar var. Arıza ekibi zamanında müdahale edemiyor, ihmal ediyor. DSİ yetkilileri yeterince sahada denetim ve görev yapamadıkları için çiftçinin çoğunun mahsulü kurudu. DSİ'nin görevini acilen zamanında yapması gerektiğini haykırıyor ve şikayet ediyoruz" dedi.

R2 ve R5 hatları üzerinde toprağı bulunan çiftçiye de hayali borç çıkarıldığını iddia eden Gündoğdu, "Tarlalara hayali borç çıkarttılar. Hiç sulama kanalının gelmediği topraklara borç çıkartılmış. 2017'de gelmeyen suyun faturası var. Su verilmeyen toprak için borç var diyorlar. Buna itiraz ediyoruz, haykırıyoruz. Bu sorunu çözsünler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- DSİ önünde toplanan çiftçiler

- Protesto için döviz taşıyan çiftçiler

- Yaşanan sorunlarını anlatan çiftçiler

- Suruç Muhtarlar Dernek Başkanı Hüseyin Gündoğdu açıklama yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-()

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4 - OKUMAYI ÖĞRENEN 39 KADINA SERTİFİKA

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan okuma-yazma kursuna katılıp eğitimlerini tamamlayan 39 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

İslahiye'de Okuma-Yazma Bilmeyen Kalmasın kampanyası çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan 4 kursta okuma-yazma kursuna katılarak eğitimlerini tamamlayan 39 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi. Kızlar okumaz diyerek gönderilmedikleri okula inat ilerleyen yaşlarına rağmen okuma-yazma öğrenmenin heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansıyordu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yılsonu sergisinin ikinci gününde Belediye Bahçesinde düzenlenen diploma törenine İlçe Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Belediye Başkan vekili İzzet Aytekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, Halk Eğitim merkezi Müdürü Abdurrahman Yıldırım ile kursiyerler katıldı. Törende konuşan Kaymakam Ramazan Yıldırım, "Okuma-yazma kursuna katılarak okuma-yazma öğrenenleri tek tek tebrik ederek sizler öğrenmenin yaşının olmadığını gösterdiniz sizleri kutluyor, sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sertifikaların verilmesi

- Kursiyerlerin konuşmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-()

