DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BAŞBAKAN YARDIMCISI IŞIK: AVRUPA'DAKİ 28 ÜLKENİN ÜRETTİĞİ İSTİHDAMIN 2 KATINI TÜRKİYE TEK BAŞINA ÜRETTİ

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, son 10 yılda küresel ekonomik krize rağmen 9 milyon yeni istihdam sağladıklarını belirterek, "Avrupa Birliği'nin toplam 28 üyesinin ürettiği istihdamın miktarı 5 milyon 200 bin. Avrupa'daki 28 ülkenin ürettiği istihdamın 2 katına yakın bir istihdamı Türkiye tek başına üretti" dedi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yürüyen merdiven üretecek olan fabrikanın açılışına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Thyssenkrupp Asansör Küresel Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO'su Ercan Keleş ve Thyssenkrupp Asansör Türkiye Genel Müdürü Turgay Şarlı katıldı. 20 milyon Euro yatırımla inşa edilen tesiste, yürüyen merdiven üretilecek. Tesisin içerisinde çalışanlara özel asansör eğitimleri için kampüs de yer alıyor.

Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Işık, "Yatırım demek üretim demektir. Üretim demek istihdam demektir. İstihdam demek iş demektir, aş demektir sonra da eş demektir. Dolayısıyla aslında mutluluğun sırrı da burada. İş, aş ve eş. Buna katkı sağlayan her şey bizim için, ahlaki ölçüler içerisinde kalmak kaydıyla, bizim için baş üzerinde taşınması gereken her zaman hürmet edilmesi gereken bir uğraştır. Bundan dolayı da Thyssenkrupp'a teşekkür ediyorum. Bundan sonra Tyhssenkrupp Türkiye bizim için Türk şirketidir, yerli ve milli şirkettir" dedi.

Türkiye için istihdamın vazgeçilmez olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Işık, "Türkiye'nin genç bir nüfusu var. Bundan 3 sene 4 sene önce yaş ortalamamız 29'du. Şimdi 31 oldu ama Almanya'nın da 45'ti 48 oldu. Dünyada ortalama ömür artıyor, ama ortalama yaşta artıyor. Ortalama ömrün artmasının getirdiği bazı avantajlar varken, çok önemli sorunlar da var. Türkiye o nokta da henüz genç ülkelerden biri. Dolayısıyla genç nüfusa sahip Türkiye gibi ülkeler için istihdam vazgeçilmez. İstihdam vazgeçilmez olduğu için de büyümenin vazgeçilmesi olması da artık kaçınılmaz. Türkiye ne yapıp yapıp genç nüfusuna iş üretmek zorundadır" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Işık hizmet sektöründeki istihdamın imalat sanayisindeki istihdam ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İstihdamın önemli bir kısmı, hizmet sektöründen sağlanıyor. Gelişmiş ülkelerde de böyle, bizim gibi ülkelerde de yüz 60'a yakını hizmet sektöründen sağlanıyor. Hizmet sektöründe sürdürülebilir istihdamın da olmazsa olmazı imalat sanayisindeki istihdamdır. Üretilecek, kazanılacak ve o kazanılanlar harcanacak. Üretimde sağlanan kazancın harcanması hizmet sektöründe olacak. Dolayısıyla Türkiye'nin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesi için imalat sanayisinin hiçbir şekilde ihmal edilmemesi gerekiyor ki şu anda Ak Parti iktidarında en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi imalat sanayinde Türkiye'nin yerli ve milli üretimini arttırmak. Son 10 yılda, bir küresel ekonomik krize rağmen bu anlayış sayesinde biz Türkiye'de 9 milyon yeni istihdam ürettik. Avrupa Birliği'nin toplam 28 üyesinin ürettiği istihdamın miktarı 5 milyon 200 bin. Neredeyse Avrupa'da ki 28 ülkenin ürettiği istihdamın 2 katına yakın bir istihdamı Türkiye tek başına üretti" Başbakan Yardımcısı Fikri Işık fabrika sahasında gezerek bilgi alırken, ayrıca sanal gerçeklik gözlüğü ile hazırlanan üretim bandını da inceledi.

2)TAKLA ATAN MİNİBÜSTE 5 KİŞİ YARALANDI; MEYVE VE SEBZELER YOLA SAÇILDI

VAN'ın Erciş ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan minibüste 5 kişi yaralandı. Sürücünün satmak için aldığı bagajdaki meyve sebzeler yola döküldü.Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Nişanbey Uçar yönetimindeki 65 ND 898 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü Nişanbey Uçar ile Erciş Belediyesi temizlik işlerinde çalışan yolculardan Tahir Bilgiç, Turhanbey Güçlü, Cihanbey Demir ve Mehman Güzel yaralandı. Sürücü Uçar'ın dükkanında satmak için aldığı minibüsün bagaj kısmındaki sebze ve meyveler de etrafa saçıldı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

3)TAŞ VE SOPALARLA KAVGA EDEN BEKÇİ İLE ÇOBAN YARALANDI

KARAMAN'da bir bekçi ile çoban koyun otlatma nedeniyle kavga etti. Taş ve sopaların kullandığı kavgada çoban ile bekçi yaralandı.

Olay, saat 10.45 sıralarında merkeze bağlı Karacaören köyünde meydana geldi. İddiaya göre Bayram Alıç (32) koyunlarını otlattığı sırada koyunlardan bazıları ekili araziye girerek zarar verdi. Bunu gören tarlalardan ve sulama sistemlerinden sorumlu bekçi İsa Konuksever (37) duruma müdahale ederek, Alıç ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Alıç ve Konuksever ellerine geçirdikleri taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Vatandaşların müdahalesiyle güçlükle ayrılan Alıç ve Konuksever ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

4)KAÇIRILDIĞI ÖNE SÜRÜLEN KIZKARDEŞLER VALEYETİ OLAN ANNELERİNDE

BURSA'da, Muhammed Nouha adılı Suriye'lin, eve gelen üç kadın tarafından kaçırdığını öne sürdüğü iki kızının velayetleri kendisinde olan İstanbul'da yaşayan anneleri Merve Kuttudur'da olduğu ortaya çıktı.

Suriye'de devam eden iç savaştan sonra Bursa'ya iki çocuğu ve eşi Merve ile gelen Muhammed Nouha, tekstil işi ile uğraşmaya başladı. Üç yıl önce eşinden boşanan Muhammed Nouha, mahkeme kararı ile kızları 6 yaşındaki Munteha ve 4 yaşındaki Meys'i İstanbul'a yerleşen anneleri Merve Kutdur'a verdi. İddiaya göre iki yıl önce Merve Kutdur bakamadığını söylediği çocuklarını babalarına verdi.. Muhammed Nouha'nın kızlarının evlerinde annesi ile kalırken zili çalan peçeli üç kadının ev sormak için içeri girip kızlarını kaçırdığını öne sürmesi soruncu araştırma yapan Bursa polisi, kız çocuklarının kaçırılmadığını kendilerini görmek için iki arkadaşı ile Bursa'ya gelen annesi Merve Kutdur tarafından alınıp İstanbul'a götürüldüğünü belirledi. Çocuklarının velayetinin kendisinde oluduğnu hatırlatan Merve Kutdur'un polislere, "kızlarımı görmeye gittim. boşandığım eşimin annesi bana, 'Kızlarını al. Biz bakamıyoruz' dedi. Bende kızlarım ile İstanbul'a geldim." deduiği öğrenildi.

Yetkililer, kaçırma iddiasıyla ilgili yasal bir işlem yapılmadığınıda sözlerine eklediler.

5)TERHİSİNE 13 GÜN KALAN ASKERİ BIÇAKLA ÖLDÜREN KİŞİ ASKER KAÇAĞI ÇIKTI



OSMANİYE’de, çarşı izni sonrası vatani görevini yaptığı birliğe dönmek için 3 arkadaşıyla dolmuş beklerken, 'omuz atma' yüzünden çıkan kavgada, jandarma er Nuh Tufan Öztürk'ü terhisine 13 gün kala bıçakla öldüren Veli Can A.'nın (21) asker kaçağı olarak arandığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi Şehit Mehmet Eroğlu Caddesi'nde meydana geldi. Hasanbeyli Kalecik Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yapan ve terhisine 13 gün kalan jandarma er Nuh Tufan Öztürk, 3 arkadaşıyla birlikte çarşı izni sonrası birliğine dönmek için dolmuş durağında beklemeye başladı. Bu sırada yoldan geçen Veli Can A. ile aralarında, iddiayagöre, 'omuz atma' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Veli Can A., Nuh Tufan Öztürk'ü sırt ve karın bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan Öztürk için asker arkadaşları sağlık ekibinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Öztürk'ü ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma er Nuh Tufan Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, Veli Can A.’yı olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen Veli Can A.'nın, Burdur Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet' suçundan arandığı belirlendi. Veli Can A.'nın, Antalya'da oturduğu ve Osmaniye'deki yakınlarının yanına ziyarete geldiği öğrenildi. Veli Can A.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Nuh Tufan Öztürk'ün cenazesi, otopsi sonrası memleketi Ankara'ya gönderilecek.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Osmaniye'de, çarşı izni sonrası vatani görevini yaptığı birliğe dönmek için 3 arkadaşıyla dolmuş beklerken, 'omuz atma' meselesi yüzünden çıkan kavgada, hayatını kaybeden jandarma er Nuh Tufan Öztürk'ün acı haberi, Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Öztürk ailesinin Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki evinin önüne Türk bayrakları asıldı. Öztürk'ün ölüm haberini alan yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti.

AĞABEYİYLE AYI KADERİ PAYLAŞTI

Öztürk'ün aynı ismi taşıyan ağabeyinin de 22 yıl önce Çubuk’ta kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi. Ailenin Nuh Tufan Öztürk'ün ölümünün ardından dünyaya gelen çocuklarına da aynı ismi verdikleri ifade edildi.

Jandarma Er Nuh Tufan Öztürk'ün cenazesi, bugün Çubuk Merkez Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), ()

==================================================

6)FREN YERİNE GAZA BASAN SÜRÜCÜ YAYALARIN ARASINA DALDI : 2 YARALI

Çorum’da otomobiliyle ara sokağa giriş yapmak isteyen sürücü, dönüş yapacağı sırada fren yerine gaza basınca karşısındaki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Gazi Caddesinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücünün otomobil ile caddeden ara sokağa giriş yapmaya çalıştığı sırada, iddiaya göre fren yerine gaza basınca ortalık savaş alanına döndü. Sürücü önce önde bulunan bir kişiye çarptı. Ardından da arkadaşlarıyla sohbet eden motosiklet üzerinde oturan bir kişiyi ezdi. Kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Sürücü gözaltında.

7)ÖĞRENCİLERİNDEN MADEN KAZALARINA KARŞI GAZ ÖLÇÜM BARETİ

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Soma Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği ile Mekatronik Programı Bölümü öğrencileri, 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma maden faciası gibi maden kazalarının yaşanmaması için her madenci işçinin kullanılabileceği 'gaz ölçüm bareti' tasarlandı. Yaklaşık 250 liraya mal olan bir adet ölçüm baretinin seri üretime geçebilmesi için öğrenciler, Teknokent ve KOSGEB'ten destek bekliyor.

MCBÜ tarafından bu yıl 26'ıncısı düzenlenen bilim ve bahar şenliği kapsamında Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde açılan proje sergisinde, birbirinden değişik 33 proje sanayiciler ile buluşmak için sergilenmeye başladı. Serginin açılışına; MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, rektör yardımcıları, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Serginin açılışından önce konuşan MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, bu yıl Afrin Harekatı sebebiyle şenlik kapsamında konser etkinlikleri düzenlenmediğini ifade ederek, öğrencilerin festivali gönüllerince yaşamasını istedi. Rektör Çelebi ayrıca, sergideki projelerin geleceğe ışık tutacak tasarımlar olduğunu belirterek, öğrenciler tarafından üretilen her projeye üniversite olarak destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi. Rektör Çelebi, konuşmasının ardından rektör yardımcıları ve öğrencilerle birlikte serginin açılış kurdelesini kestikten sonra projeleri inceleyerek bilgi aldı.

GAZ ÖLÇÜM BARETİ İLGİ GÖRDÜ

Sergide en büyük ilgiyi, MCBÜ Soma Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği 2. sınıf öğrencileri Gizem Tuman, Kader Gündoğdu ve Mekatronik Programı 2. Sınıf öğrencisi Kamil Karaçoban tarafından üretilen gaz ölçüm bareti tasarımı büyük ilgi gördü. Tasarladıkları gaz ölçüm sensörünün madende çalışan işçilerin baretlerine kolay bir şekilde takılabileceğini ifade eden MCBÜ Soma Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği 2. sınıf öğrencileri Gizem Tuman, "Tasarladığımız barettimiz madende çalışan işçilerimizin maruz kaldığı metan ve karbonmonoksit gazlarına karşı bir sensörle iş görüyor. Bu sensörler madendeki uzman kişiler tarafından yapılmakta. Fakat bizim tasarladığımız baretteki sensör madenin her noktasında her işçiyle birlikte çalışmasını sağlamak ve yaşanabilecek bir gaz sıkıntısında işçiyi anında uyarıp bulunduğu ortamdan uzaklaşmasını sağlamaktadır. Tasarımımızdaki amacımız maden ocaklarında çalışan işçilerimizin metan gazı veya karbonmonoksit gazlarından zehirlenmelerini veya ölmelerini önlemek" diye konuştu.

NASIL ÇALIŞTIĞINI ANLATTI

Baretin teknik ayrıntısını tasarlayan MCBÜ Soma Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı 2. Sınıf öğrencisi Kamil Karaçoban ise baretin kırmızı ve sarı olmak üzere iki led lambadan oluştuğunu belirterek, "Madenlerde metangazı üst tarafta durmaktadır. Eğer oksijen ile temasa geçerse bir patlama meydana gelmektedir. Ayrıca bir elektriklede teması geçtiğinde bir patlama yaşanabilir. Baret için tasarladığımız sensör bir yatılımı iyi bir malzemeden yapıldığı için içindeki pil dışarıya elektrik akımı vermez. Böylece metangazıyla patlama riskini azaltmış oluruz. Sensörün dış kısmını üç boyutlu yazıda tasarlayarak yaptık. Sensörün bir bölümünde karbonmonoksit gazı ölçen sensör, bir kısmında ise metan azını ölçen sensör bulunmaktadır. Ayrıca sensör de iki tane led lambası bulunmaktadır. Karbonmonoksit sızıntısında kırmızı ledimiz veya metan gazı sızıntısında ise sarı ledlerimiz yanmaktadır. Sensörümüzün sesle çalışmasını istemedik. Çünkü maden ocaklarında ses çok fazla duyulmaz ve maden işçilerinin çoğunda işitme kaybının yaşandığını görendik. Led lambalar ile görsel olarak ölçüm cihazımızın karanlıkta daha iyi çalışacağına inandık" dedi.

"DESTEK BEKLİYORUZ"

MCBÜ Soma Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 2. sınıf öğrencisi Kader Gündoğdu ise, amaçlarının bir firmanın veya KOSGEB'in desteğiyle tasarladıkları gaz ölçüm baretinde seri üretime geçmek ve bir an önce maden işçileriyle buluşturmak olduğunu belirterek, "Bu projenin devamını getirmek istiyoruz. Teknokent veya KOSGEB sayesinde gelebilecek maddi destek sayesinde bu sensörü seri üretime geçirip madencilerimizle bir an önce buluşturmak istiyoruz. Firmalarımızdan da destek bekliyoruz" dedi.

Baretin tasarlanmasında öğrencilere öncülük eden MCBÜ Soma Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi Fırat Tekin, maden ocaklarında gaz ölçümlerinin yapıldığını, ancak her alanda ölçümün zor olduğunu ifade ederek, "Kendimin 7 yıl boyunca maden altında vardiya mühendisliği tecrübem olduğu için öğrencilerime elimden geldiği kadar yön göstermek istedim. Maden işletmelerinde yer altına sensörler belirli noktalarda vardır. Ama her noktada sensör yoktur. Çalışanan her yanında bu şekilde bir sensör yoktur. Bu gibi durumlarda artık öğrencilerimizin üretmiş olduğu sensör kullanılabilecek. 50 PPM karbonmonoksit ya da yüzde 1 metan gazını gördüğü anda bu sensör direk olarak sinyal verecek. Bu saye de kafasına sensörlü bareti katan kişi vakit kaybetmeden daha ölçüm yapılmadan o tehlikeli bölgeyi terk edecek. Daha sonra emniyet mühendislerine bu durumu bildirecek" dedi.

Öğretim görevlisi Fırat Tekin, tasarlanan gaz ölçüm baretinin yaklaşık 250 liraya mal edildiğini belirterek, "Bir gaz ölçüm cihazı piyasada yaklaşık 200-250 Euro civarında. Bu cihazı da her noktada işçilerin eline verilmiyor. Sadece bunu madendeki emniyet mühendisleri bunu kullanıyor. Ama bu tasarlanan gaz tespit baretinin tanesini yaklaşık 250 Lira maliyetine düşürdüler. Eğer üretim fazlalaşırsa fiyatı daha da aşağıya inebilir" diye konuştu.

8)SİLVAN'DA SERGİYİ ROMAN HAVASIYLA AÇTILAR

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün yıl sonu sergisi Roman havası eşliğinde açıldı.

Silvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören kursiyerlerin el emeği göz nuru hazırladıkları ürünlerin sergilendiği sergi açılışı yapıldı. Halk Eğitim Merkezi binası bahçesinde açılan sergiye Kaymakam Adem Çelik, eşi Ayşe Çelik ile birlikte katıldı. Açılan sergide, kursiyelerin ürettikleri ürünler sergilenirken, öğrencilerden oluşturduğu Roman dans grubu ise büyük ilgi topladı. Etkinlik kapsamında, minik mankenlerin sunduğu defile davetlilerden büyük alkış aldı.

