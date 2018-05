DHA YURT BÜLTENİ- 9

Cinsel saldırı davasındaki beraatın gerekçeli kararı açıklandı

Eskişehir'de geceleyin alkollü olarak sokakta yürüyen E.A.'ya (20) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan T.D.'nin (34) delil yetersizliğinden beraat edilmesinin gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda, "müştekinin üzerinde bulunan pantolondan elde edilen lekede sanık T.D.'a ait DNA profillerini bulunduğu ifade edildiği, ancak mağdurdan alınan vajinal sürtü örneğinde üçüncü bir erkek şahsa ait DNA'nın tespit edildiği, bu durumda çok aşırı alkolü olan ne yaptığını dahi hatırlamayan mağdura karşı cinsel saldırı suçunu işleyenin sanık dışında ve tanık dışında üçüncü bir şahıs olduğu, bu durumda sanık T.D.'nin beraatına karar vermek gerekmiştir" denildi.

Olay, 21 Şubat 2017 tarihinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 01.30 sıralarında alkollü olarak yürüyerek evine giden E.A.'yı gören T.D. ile O.U. (17), dönüp genç kadını takip etti. T.D. ardından bir evin garajına doğru götürdüğü E.A.'ya burada cinsel saldırıda bulundu, O.U. ise kadının yere düşen cep telefonunu aldı. E.A.'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, çevredeki binalarda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, T.D. ve O.U.'yu yakaladı. T.D. hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan, O.U. hakkında da Eskişehir 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde 'nitelikli hırsızlık' suçundan dava açıldı.

BERAAT ETTİ

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın son duruşması geçen 17 Nisan'da yapıldı. Mahkeme heyeti delil yetersizliğinden, sanık T.D.'nin 'cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ayrı ayrı beraatına karar verdi. O.U.'nun ise geçen 10 Ekim'de yargılandığı Eskişehir 2'nci Çocuk Mahkemesi tarafından 'hırsızlık' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Eskişehir 1'inci Ağır ceza Mahkemesi'nin sanık T.D. hakkında verdiği beraatın gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli karada şöyle denildi:"Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından yapılmış olan moleküler genetik incelemeler neticesinde hazırlanan raporda, müşteki E.A.'dan alınmış olan ve olay esnasında müştekinin üzerinde bulunan pantolondan elde edilen lekede sanık T.D.'a ait DNA profillerini bulunduğu ifade edildiği, ancak mağdurdan alınan vajinal sürtü örneğinde üçüncü bir erkek şahsa ait DNA'nın tespit edildiği, bu durumda çok aşırı alkolü olan ne yaptığını dahi hatırlamayan mağdura karşı cinsel saldırı suçunu işleyenin sanık dışında ve tanık dışında üçüncü bir şahıs olduğu, kamu davasının da bundan açıldığı, bu durumda sanık T.D.'nin beraatına karar vermek gerekmiştir. Sanık T.D. hakkında cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel saldırı işlediği iddiası ile kamu davası açılmış ise de sanığın bu suçları işlediğinin sabit olmaması nedeni ile sanık hakkında bu suçlardan ayrı ayrı beraatına."

AVUKAT ARPACI: KARARDA KADININ SARHOŞ OLDUĞUNA VURGU YAPILIYOR

Mağdur E.A.'nın avukatı Pınar Çelik Arpacı, T.D.'ye verilen beraat kararının bozulması için kendisinin ve savcının istinaf yoluna başvurduğunu söyleyerek şöyle konuştu:"Eskişehir'de bir üniversite öğrencisi gece vakti sokakta tecavüze uğramıştı. Buna ilişkin yapılan yargılamada sanık beraat etti. Bu beraat kararından sonra basında yer aldı bu görüntüler. Biz bu kararı çok büyük tepki ile karşılamıştık. Gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda özellikle kadının sarhoş olduğuna vurgu yapılıyor. Tecavüzün olduğu ancak üçüncü başka şahsın yaptığı yönde bir tespit var. Biz buna anlam veremiyoruz. Savcılıkta istinafta bulundu. Savcılıkta yine tanığın olmasını, sanığın DNA'sını, üniversiteli kadının üzerinde bulunmasını da gerekçe göstererek istinafa başvurdu. Burada bizim en çok tepki gösterdiğimiz konu, gece vakti bir kadının sokakta olmasını hele bir de sarhoşsa tecavüze kapı açabileceği konusundaki tespitti bizim en çok kızdığımız nokta. Bu noktada biz istinafa gideceğiz. Bu kararın bozulacağı yönünde inancımız var. Savcılığın da bu konuda başvurusu var. Bu kararın kadın haklarına yapılan bir saldırı olduğunu düşünüyoruz. İstinaf mahkemesi de bunu mutlaka bozacaktır diye düşünüyorum."

Görüntü dökümü:

-Avukat Pınar Çelik Arpacı'nın konuşması

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,()

Minibüsün otomobile çarptığı feci kaza güvenlik kamerasında

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bir turizm firmasına ait minibüs, kavşağa dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Feci kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile minibüstete bulunan toplam 12 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, gece Tekirdağ-İstanbul karayolu Yeniçiftlik mevkiinde meydana geldi. Yusuf Akyüz kullandığı 34 DIU 60 plakalı otomobille ana yoldan dönel kavşağa girmek istediği sırada, aynı yönden gelen bir turizm firmasına ait 59 ZD 627 plakalı yolcu minibüsü çarptı. Feci kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yusuf Akyüz ağır yaralandı. Otomobile çarptıktan sonra şarampole yuvarlanarak yan yatan minibüsteki Erman Akbay, Fatma Nazlı Keşan, Çağlar Koşan, Fırat Yiğit, Elif Yiğit, Sevgi Ay, Gülşen Ergin, Cevdet Cengiz, Feyzullah Altındağ ile Nevin Altındağ yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralılar araçlardan çıkartıldı. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevre ilçelerde bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA KAMERADA

Kaza sonrası polis ekipleri trafik akışını tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Araçların bulundukları noktadan kaldırılmasının ardından trafik normal akışına dönerken, kaza anı bir çevre villaların güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir süre emniyet şeridinde bekleyen Yusuf Akyüz, kullandığı otomobille sol şeride geçerek dönel kavşağa girmek istedi. Bu sırada aynı yönden gelen yolcu minibüsü Akyüz'ün otomobile çarptı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Otomobilin beklemesi

-Otomobilin dönüş yapması

-Minibisün çarpması

-Detaylar

Haber-Kamera:Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),()

Onkoloji servisini yenileyen Belediyeden çocuklara bisiklet ve tablet hediyesi

Diyarbakır merkez Yenişehir Belediyesi tarafından 'Kanser değil, biz güçlüyüz' projesi kapsamında Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi Onkoloji bölümünde çocukların günübirlik tedavi gördükleri klinikler yenilendi. Tedavi gören çocuklara bisiklet ve tablet bilgisayar hediye edildi.

Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal, bugüne kadar Belediyelerin kaynaklarının dağa, terörün finansmanına ve çocukların geleceğinin ellerinden alınmasına kullanıldığını söyleyerek, "Ama, bizim için bütün çocuklarımız değerli, çocuklarımızı çok seviyor ve önemsiyoruz. Onların yüzündeki bir gülücük bile bizim için, milyonlardan değerli" dedi. Yenişehir Belediyesi, 'Kanser değil, biz güçlüyüz' projesi kapsamında Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi Hematoloji Onkoloji servisi yenilendi. Özellikle hasta çocukların günübirlik tedavilerinde daha hijyen ve çocukların gelişimlerini arttırıcı, oyun oynayabilecekleri oyun parklarının kurulduğu ünitede kemoterapi ve transfüzyon aldıkları klinikler için açılış töreni düzenlendi. Açılışa, Yenişehir Belediyesi başkan Vekili Serdar Kartal, Rektör Prof. Dr. Talip Gül, hastane yönetimi, hastalar ve hasta yakınmları katıldı. Çocukların ihtiyaç duyduğu alanlarla ilgili tespitlerin ardından çocuk onkoloji, servisinde yenilikler yaptıklarını belirten Başkan Vekili Kartal, bugüne kadar Belediyelerin kaynaklarının dağa, terörün finansmanına, çocukların geleceğinin ellerinden alınmasında kullanıldığını söyleyerek, "Ama, bizim için bütün çocuklarımız değerli, çocuklarımızı çok seviyor ve önemsiyoruz. Onların yüzündeki bir gülücük bile bizim için, milyonlardan değerli. O nedenle buraya yaptığımız masraflardan kaçınmayacağız, her zaman çocuklarımızın yanında olacağız. Bu çocuklar bizim geleceğimiz, geleceğimizin teminatı. Buranın maliyeti 100-200 bin arasında oldu. 'Kanser değil, biz güçlüyüz' projemizin devamı Diyarbakır'ımız terörle anılmamalı, kötü şeylerle anılmamalı çünkü, Diyarbakır'ımız ve Diyarbakırlılar çok değerli insanlar, hassas insanlar. Burası özü çok parlak bir yer, burayı artık, terörle değil, bu tür insani sosyal projelerle anacağız, andıracağız"diye konuştu. Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ise, Üniversitesinin Çocuk hastanesi Hematoloji bölümündeki Onkoloji bölümü günübirlik tedavi ünitesinde her gün 10 çocuğun kemoterapi gördüğü belirterek, " Polikliniklerle birlikte ünitelere gelen çocuk sayısı 150'yi buluyor. Şuan da 200 tane kemoterapi hastası, bu ünitede tedavi görüyor. Daha önce günü birlik tedavi ünitemiz vardı. Ama bakım gerekiyordu, biz Yenişehir Belediyemizle görüştük, belediyemiz bu bakımı tamamen üstlendi. Şuan da pırıl, pırıl, tüm donanımlara sahip çok konforlu bir günübirlik bakım ünitesi kurulmuş durumda, koltuklar yeni her çocuğun yanında bir tablet var. Tabletlerle tedavi süresince sıkılmadan eğlenebiliyorlar. Tabi ki bu güzel oluşumu destekleyen, yapan tamamen finanse eden Başkan beye teşekkür ediyorum. Çocuklar rahat koltuklarında tabletleriyle oynarken bir taraftan da tedavi görüyorlar. Bu tedavi süresi 1-2 saat süresi, bu süreçte tedavilerinin farkına varmadan, bitirmiş oluyorlar. Çocukların motive olmasına büyük bir katkıdır bu ve konforlu bir tedavi şekillidir" dedi.Yenişehir Belediyesi tarafından yenilenen Çocuk Hastanesi Hematoloji servisinin günü birlik tedavi ünitesine çocukların oynamaları için parklar, oyuncaklar kurulurken, değişen koltuk yanlarındaki tıbbi cihazlarda çizgi film kahramanlarının figürleri ile kaplandı. Her koltukta bulunan tablet bilgisayarlarla çocuklar oyun oynarken, tedavi gören çocuklarda yapılan yenilikten çok memnun olduklarını belirterek, Başkan vekili Kartal'a teşekkür etti. Daha sonra tedavi gören çocuklara tablet bilgisayarlar ve bisikletler hediye edildi.

Görüntü Dökümü:

-Yenilenen çocuk servisinden detaylar

-Kurulan oyun parkları

-Tedavi gören çocukların oyun alanında oynaması

-Tabletlerle oynaması

-Çocuklarla röportaj

-Başkan Kartal ve beraberindekilerin açılış yapması

-Çocuklara hediye dağıtılması

-Başkan Kartal'ın konuşması

-Rektör Gül'ün konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-kamera:Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK, /DİYARBAKIR,()

Elektrikli tekerlekli sandalyeler için noter huzurunda kura çekildi

Adana'nın Seyhan İlçe Belediyesi, 7 art 2 sivil inisiyatif grubu birlikteliğinde gerçekleştirdiği proje kapsamında ihtiyaç sahibi engelli bireylere verilmek üzere alınan toplam 10 elektrikli tekerlekli sandalye için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrası elektrikli tekerlekli sandalyeler kurada ismi çıkanlara teslim edildi.

Adana’da gönüllü bireyler tarafından kurulan ve tamamen gönüllük esasına göre çalışan 7 art 2 sivil inisiyatif grubunun başlattığı çalışma çerçevesinde alınan 10 elektrikli tekerlekli sandalye Seyhan Belediyesi'ne başvuran ve acil ihtiyacı olan kişiler arasında yapılan kura çekimi ile sahiplerini buldu. Kura sonrası konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Başkan Zeydan Karalar, “Arkadaşlar önemli bir iş yaptı" dedi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Sosyal sorumluluk adına kurulan ve tamamen gönüllü bireylerden oluşan 7 art 2 grubu adına konuşan Yeliz Doğramacılar ise Adana’ya sahip çıkacak sosyal projeler yapmak istediklerini söyledi. Doğramacılar, “7 art 2 olarak Adana ya sahip çıkıp sosyal sorucululuk projeleri yapmak istiyoruz. Bu sosyal sorumluk projesinde Seyhan Belediyesi bize çok destek oldu. Başkanımız Zeydan Karalar ve tüm ekip arkadaşlarına sonsuz teşekkürler. Onların önderliğinde 10 kişiye akülü tekerdeki sendeliye dağıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu. Konuşmalardın ardından akülü tekerlekli sandalyeler sahiplerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

- Adana ilçe Belediye Başkanı Zeydan Karalar konuşması

- Tekerlekli sandalye kura çekimi

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:01'32" BOYUT:93,5 MB

Haber-Kamera:ADANA, ()

Eski kıyafetler tekrar kullanılacak

Gaziantep merkez Şehitkamil İlçe Belediyesi tarafından 'Sıfır Atık' çalışmaları kapsamında ilçede belirlenen 50 noktaya eski kıyafet kumbarası konuldu. Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kumbaralar sayesinde hem insanlar arasındaki yardımlaşmanın artacağını hem de geri dönüşümle ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını söyledi.

Şehitkamil Belediyesi kentteki katı atık oranını en aza indirmek için daha önce geri dönüşüm projeleri olan 'Möp' ve 'e-Möp' uygulamasını hizmete sokarak vatandaşların evlerinden geri dönüşüm atıklarını toplamaya başladı. Belediye şimdi de eski kıyafetlerin toplanmasına yönelik başlattığı 'giysileriniz ikinci bir şansı hak ediyor' sloganıyla başlatılan projeyle ilçenin 50 noktasına eski kıyafet kumbarası koydu. Vatandaşların kumbaraya attığı eski kıyafetlerden kullanılabilir durumda olanlar temizlenip ütülendikten sonra belediye bünyesindeki sosyal markette ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Kullanılmayacak durumdaki kıyafet ve kumaş içerikli atıklar ise geri dönüşüme tabi tutularak yeniden iplik olacak şekilde değerlendirilecek.Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçedeki atık oranını en alt seviyeye düşürmek için yeni geri dönüşüm projeleri ürettiklerini ifade ederek şunları dedi:"Bizim tek amacımız burada ihtiyaç sahibi ile ihtiyaç fazlası olan arasında aracı olmaktır. Bizim imkanlarımızı çok dengeli şekilde kullanmamız gerekiyor. Ne kadar zengin olursak olalım ama bu ülkenin kaynaklarını dengeli kullanma zorunluluğumuz var. Şehitkamil Belediyesi olarak başlattığımız MÖP projesi, ardından E-MÖP projesinden sonra şimdi kullanılmış giysilere yeniden bir şans tanımak adına başlattığımız bir proje var. Özellikle yardımlaşmayı üst noktada tutabilmek ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilmek adına kullanılmış kıyafetler ayakkabılar, kabanlar, tişörtler kullanılmış ne varsa bunları özellikle toplu yaşam alanlarının olduğu belirli noktalarda kumbaralar bırakarak bunları yeniden hayata kazandırmaya çalışacağız. Bizim Gıda Bankamız var. Ancak herkesin bu Gıda Bankamıza gelmesinde problem yaşayacağını düşünerek toplu yaşam alanlarında belirli kumbaralar bırakacağız. Yaklaşık 50 nokta hedefledik, şu anda 8 noktada bu faaliyetleri yapacağız. Kullanılmış kıyafetlerin toplu olarak verilmesi söz konusu ise bizim kullanmış olduğumuz 2414455 no'lu telefondan bize ulaşarak bu kıyafetlerini adreslerinden alıyoruz. Kullanmadıkları kıyafetleri bir poşete koyarak bu kumbaramıza atsınlar, biz de bu kıyafetleri kullanılabilir olanları ayırıp ütüleyip gıda bankamızda ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Kullanılmaz halde olanları da kabul ediyoruz. Bunları çöpe atmak yerine ip olarak dönüştürüp ülke ekonomisine katkı sağlayacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Eski kıyafetlerin toplanacağı kumbaralar

- Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nun incelemesi

- Fadıloğlu'nun oknuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 196 MB

Haber: - Kamera: Eyyüp BURUN/GAZİANTEP,()