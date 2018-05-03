DHA YURT BÜLTENİ - 9

1)YUNAN ASKERİNİN GÖZALTINA ALDIĞI KEPÇE OPERATÖRÜNE 5 AY HAPİS (ek)

EDİRNE'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yasa dışı olarak Yunanistan'a geçtiği iddiasıyla gözaltına alınan Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kepçe operatörü Musa Alerik (38), çıkarıldığı Yunan mahkemesi tarafından 5 ay hapis ve 1500 Euro par cezasına çarptırıldı. Hapis cezası 3 yıllığına ertelenen Alerik'in kullandığı kepçeye ise el konulması kararı verildi.

Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde kepçe operatörü olarak çalışan Musa Alerik, dün Pazarkule Sınır Kapısı'nda su hattı yenileme çalışmaları sırasında kullandığı kepçeyle birlikte Kastanies gümrüğüne 8 metre geçtiği iddiasıyla Yunanistan askerleri tarafından gözaltına alındı. Askerler kepçeyi Kastanies gümrüğüne çekerken, Musa Alerik en yakındaki şehir olan Orestiada kentinde götürülerek polis merkezine alındı. Dün geceyi burada geçiren ve ilk ifadesinde sınırı yanlışlıkla geçtiğini ifade eden Musa Alerik, öğle saatlerinde Orestiada İlk Derece Mahkemesi'ne sevk edildi. İki polis memurunun arasında elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye getirilen Musa Alerik, mahkemede de sınırı yanlışlıkla geçtiğini ifade ederek, "Ben sınır bölgesine ilk kez girdim, sağa dönmem gerekirken düz gittim. Gördüğüm askerleri Türk zannettim yanlarına gittiğimde Yunan askeri olduğunu anladım. Korktum ama sıkıntı olmasın diye kaçmadım. Ondan sonra gelip beni aldılar" dedi.

Mahkeme, Edirne Belediyesi Fen İşleri Daire Müdürünü de tanık olarak dinledi. Musa Alerik'in Yunan avukatı Kapetanis Hristos, Yunan askerlerinin Edirne'de tutuklanmasına atıfta bulunarak hem halklar arasında hem de iki devlet arasında 'gölge' olduğunu belirterek, duruşmanın hukuk içerisinde yürütülmesini istedi. Savunmasını yapan Yunan avukat Hristos, Alerik'in suç kastı olmadığı için beraatını talep etti. Yunan mahkeme savcısı ise Musa Alerik'in gümrük yakınında çalışma yapılması nedeniyle yanında bir görevli olması gerektiğini söyleyerek, 'ülkeye izinsiz girmekten' ceza verilmesini talep etti.

Yunan İlk Derece Mahkemesi, Musa Alerik'i 'izinsiz giriş yaptığı' için 5 ay hapis cezasına ve 1500 Euro para cezasına çarptırdı. Alerik'e verilen 5 ay hapis cezası 3 yıllığına ertelenirken, mahkeme kepçeye el konulması kararı verdi. Türkiye'den duruşmaya giden Av. Hüseyin Sıragezen, duruşma sonrası Musa Alerik'in 'izinsiz giriş' nedeniyle idari soruşturma kapsamında Polis Merkezi'ne götürülerek sınır dışı işlemlerine başlandığını söyledi. Sıragezen, "Polis merkezinde sınır dışı işlemleri başladı. Bize ifade edilen yetişirse Musa Alerik bu akşam, olmazsa yarına sabah Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilecek" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yunanistan adliyesi

-Gurbet Gökçe anonsu

-Türk ve Yunan avukatlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Ali Can ZERAY/ORESTİADA(Yunanistan),()-

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GİZEMLİ KIZIN GÖRÜLDÜĞÜ MEZARLIĞA AKIN EDENLER, POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI (EK)

2)ÇORUM'DA GÜNDEM, MEZARLIKTAKİ GİZEMLİ KIZ

Çorum'da, geceleri Ulu Mezarlık'a gelerek Fatma Ç.'ye ait mezar başında ağlayan genç kız, kentte en çok konuşulan konu oldu. Kentte farklı söylentiler ortaya atılırken, vatandaşların da mezarlığa ziyareti sürüyor. Vatandaşlar, Fatma Ç.'nin mezarının başına gidip, dua okuyor. Ulu Mezarlık'ta mezar kazarak geçimini sağlayan Ömer Şen, "15 yıldır ben Ulu Mezarlıkta mezar kazıyorum. Yatsı namazından sonra da mezar kazdığım oldu. Sabah namazına yakın mezar kazdığım da oldu. Günde üç mezar kazdığım gün dahi oldu. Şimdi görülen kızla ilgili çeşitli söylentiler var" dedi.

'YAZIK İLİMİZE, ADIMIZ ÇIKTI'

Genç kızın mezardan çıkıp dolaştığı şeklinde tuhaf söylentilerin de dolaştığını kaydeden Şen, "Ben defnedilen hiçbir insanın mezardan çıkıp dolaştığını görmedim. Ben bu işe inanmıyorum. Belki o görülen kişi sarhoş bir insan olabilir, hatta tinerci dahi olabilir. İnsanları ayaklandırmak için yapılan bir hareket olabilir. Mezardan çıkmış da birileri dolanıyormuş diyorlar, böyle bir şeyin olması mümkün değil. Ben yıllardır mezar kazıyorum, defnedilen insan mezardan çıkar mı? Yazık bu ilimize, adımız çıktıö dedi.

Mezarlığa gelen meraklı vatandaşlardan Umut Yoldaş ise "Olayı duyup buraya geldim. Burada bir kız varmış, bir mezarın başında sürekli ağlıyormuş, hatta sesi yankı yaptığı için çevre sakinleri hem korkup, hem de uyuyamıyorlarmışö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Mezar kazdığı sırada Ömer Şen ve çevredeki 4 kişi ile röportaj

- Mezarlıktan çekim

- Detaylar

(SÜRE: 4.20 DK) - (BOYUT: 509 MB)

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Konya merkezli FETÖ operasyonu: 70 asker hakkında yakalama kararı(2)

3)44 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği, 'kripto' olarak bilinen 70 asker hakkında yakalama kararı çıkartılmasının ardından bugün 34 ilde gerçekleşen operasyonda şu ana kadar 30 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü belirtildi.

Konya'da FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması yönelik bugün ikinci bir operasyon daha düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından Konya merkezli Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa, İzmir, Kahramanmaraş, Kırşehir ve Kırıkkale olmak üzere 8 ilde yapılan operasyonda da 11'i muvazzaf 14 asker gözaltına alındı.

(Haber: Tolga YANIK KONYA )

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4)BELEDİYE ŞEHRİN GÖBEĞİNE FARKINDALIK İÇİN BİR KAMYON ÇÖP DÖKTÜ

İnegöl Belediyesi tarafından temizliğin farkınladığının sağlanması amacıyla ilginç bir projeye imza atıldı. Temizlik İşleri tarafından İnegöl'ün en yoğun caddesi olan Atatürk Bulvarı üzerine bir kamyon çöp döküldü.

Belediye Başkanı Alper Taban ve meclis üyeleri çöplerin yakının dan geçen vatandaşların tepkilerini gözlemlediler.

Temizliğe dikkat çekmek amacıyla yapılan proje ile alakalı açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün farklı bir çalışmanın altına imza atıyoruz. Böyle bir çalışma başka şehirlerde oldu mu bilmiyorum ama şehrimizde olmadığını biliyoruz. Atatürk Bulvarı üzerindeyiz ve arkamızda gördüğünüz bu çöp yığınıyla ilgili vatandaşlarımız dikkatli bir şekilde ne olduğunu meraklı gözlerle izleyip sorguluyor. Bugün burada kontrollü bir çalışma başlattık aslında. Temiz Şehir İnegöl, Marka Kent İnegöl gibi söylemleri dilde belki çokça yapıyoruz ama beraberinde bunun fiilen de gerçekleşmesini istiyoruz. Bu konuda kararlıyız. İnegöl'ümüz gerçekten güzel insanların yaşadığı bir şehir. Bunu hemen hemen her konuşmamızda ifade ediyoruz. Güzellikler şehri, hoşgörü şehri, huzur şehri diye ifade ediyorum. Aynı zamanda bu şehir temiz bir şehir olmak zorunda. Başka çaremiz yok. Bizler Müslümanız. Müslüman insan kirletmez, temiz tutar.ö dedi.

KENDİLERİNE YÖNELTMELERİNİ İSTEDİK

Taban konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bugün yapmış olduğumuz bu çalışmanın amacı da şehrimizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza bu farkındalığı verebilmek. Tabi biz bu çalışmaları çevre komisyonumuzla beraber 1 yılı aşkın süredir yapıyoruz. Bugün burada dökülen çöpleri şehrin belirli noktalarında her gün ufak öbekler halinde görüyoruz ama bunları bir araya öbekleyerek niçin bu çöplerin atıldığını insanların sorgulamasını, merak etmesini, kirlendiğinde ne olur, kirletmezsek ne olur gibi soruları kendilerine yöneltmelerini istedik.ö.

DEVAM ETMESİ KANAATİNDEYİZ

"İnegöl Belediyesi olarak bugüne kadar hep temizleme hususu üzerinde durduk. Ama çevre komisyonumuzla yaptığımız çalışmalar neticesinde asıl olanın temizlemekten önce kirletmemek olduğunu ve bundan sonraki çalışmalarımızın büyük çoğunluğunda kirletmemek üzerine kurgular hazırlamak, kirletmemek üzerine farkındalıklar oluşturmak olacak. Bu farkındalık çalışmaları sadece bir broşür dağıtmaktan, seminer, konferans yapmaktan ibaret olmayacak. Bu çalışmaların da belediye var olduğu sürece devam etmesi kanaatindeyiz.ö

DENETİM VE KONTROL

"Özellikle bu işin denetim ve kontrol ayağının ve beraberinde kurallara uymayanlara da kanunlar çerçevesinde cezalar kesilmesi hususunda hemfikirdeyiz. Tabi önceliğimiz insanları cezalandırmak asla değil. Kurallara uymayanlar var ise de bunlara da muhakkak suretler karşılığını vermek gerekir.ö.

ÇÖPÜN ATILMASI İÇİN YETERLİ BİR SEBEP DEĞİLDİR

"Bizler bu konuda başarılı olmuş şehirler gibi temizlik hususunda bir fark ortaya koymak istiyoruz. Mobilyamızla övünüyoruz, köftemizle, kaplıcamızla ve diğer tüm markalarımızla övünüyoruz ama bana göre temiz olmak zaten dinimizin bize emrettiği bir konudur. İnsanların bu kadar kolay ellerindeki basit çöpleri yerlere atmaması gerektiğini düşünüyoruz. Evet bir yerde çöplerin atılması için gerekli çöp kutuları eksik olabilir. Ama bu çöpün atılması için yeterli bir sebep değildir. Gelişen ülkeleri incelediğimizde hiçbir yerde çöp kovası olmasa dahi insanlar o bilince ve farkındalığa vardıkları için ellerindeki çöpleri açık alana atmadıklarını görüyoruz. Biz de inşallah bundan sonra çok daha temiz bir İnegöl oluşturmak adına bu çalışmayı gerçekleştirmiş olduk. Çevre komisyonumuza da çok teşekkür ediyorum.

Görüntü Dökümü

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Genel görüntü

Detaylar

Başkan açıklama

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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5)MANİSA'DA İMAR BARIŞI SEVİNCİ VE UYARISI

BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın imar barışı açıklamaları, Manisa'nın kıyı mahallelerinde tapuları bulunan ancak elektriksiz ve susuz yaşayan vatandaşları heyecanlandırdı. Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi'nde yıllardır imar bekleyen mahalle sakinleri, imar barışıyla birlikte artık kayıtlı bir eve ve elektriğe kavuşacaklarını söyledi. Manisa Emlakçılar Derneği Başkanı Bahattin Akyüz ise yıllardır yapılan yanlışların affedildiğini, kaçak yapıların yasal hale getirildiğini savunarak, doğru bir uygulama olmadığını ifade etti.

Manisa'da çeperlerinde, tapusu bulanan ancak imarın bulunmadığı mahallelerde yaşayan vatandaşlar, Başbakan Binali Yıldırım'ın imar barışı açıklamasıyla sevindi. Yıllardır imar sıkıntısı nedeniyle su ve elektrik sıkıntısı yaşayan, komşularının evinden yasal olmayan yollarla hat çeken vatandaşlar, biran önce evlerine kavuşmak istiyor. Akpınar Mahallesi'nde yaşayan Engelli Şehzat Kayacan, "Yıllardır imarsız yaşıyoruz. Arsa kendimizin, ama imar yok. Suyumuz yok, elektriğimiz yok. Biz bu binaları zürriyetten yaptık. Keyfi bir durum değil. Biran önce imar verilsin istiyoruz. Suyu komşulardan bidonla taşıyoruz, elektriği de ortak kullanıyoruz. Çamurlu su içiyoruz. İmar barışı halk için çok iyi olacak. İmar barışı bizleri çok mutlu etti. Tapularımızı biran önce almayı istiyoruz" dedi. İmar barışının kendileri için umut olduğunu dile getiren ev kadını Hasgül Yardımcı ise, "Elektriğim yok, suyum yok. Çok başarılı, iki çocuğum var. Komşudan elektrik su alıyorum. Faturalarda anlaşamıyoruz. Manisa'nın merkezindeyiz ama burada sıkıntı yaşıyoruz. İmar barışı bizim için umut oldu. Biz de bu kapsamda olursak elektriğimize, suyumuza, evimize kavuşuruz" diye konuştu.

"İMAR BARIŞI AÇIKLAMALARI BİZİ MUTLU ETTİ"

İmarsız olduğu için su ve elektirik aboneliği alamadıkları evlerinin ihtiyacını bahçelerindeki tulumbadan su çekerek karşılayan vatandaşlar, bu suların içilemediğinden yakındı. 4 çocuk annesi İnayet Koçlardan, "Bu imar barışı sayesinde suyla, elektrik verilecek. Devlet büyüklerinden bunu bekliyoruz. Gerçekten çok mağduruz. İmar barışı açıklamaları bizi çok mutlu etti, inşallah sözde kalmaz ve gerçekleşir. 3 yıldır bu ızdırabı çekiyorum. Su çamurlu, içilmiyor. 10 ev elektriği bir yerden alıyoruz. Biran önce bu imar barışının çıkmasını bekliyoruz" dedi. Mahalle sakinlerinden İsmail Aydın ise arsanın kendisine ait olduğunu ancak imar olmadığını belirterek, "İmar barışıyla birlikte artık bir evim var diyebileceğim" dedi. Şehzadeler'in Akpınar Mahallesi Muhtarı Bişar Saknuk, yıllardır imar barışını beklediklerini belirterek, "Mahallenin yüzde 40'ının elektrik ve suyu yok. Bunu yetkililere de bildirdik. Herkesin haberi vardı. Bir evin elektriği var, komşu ondan alıyor. Bu da kaçak eletriğe giriyor. İmar verilmeyince vatandaş kaçak yapıyor. Bundan da kurtulacağız. İmar barışıyla birlikte çok güzel şeyler olacak. Çifte bayram yaşayacağız. İmar barışı milletin menfaatinedir, çok güzel şeyler olacak" diye konuştu. İmar barışının geçici olduğunu dile getiren Saknuk, bölgede imar barışının yanı sıra bir imar planı uygulaması yapılmasını istedi.

"KAÇAK YAPILAR YASAL HALE GETİRİLİYOR

Manisa Emlakçılar Derneği Başkanı Bahattin Akyüz ise her seçim döneminde imarla ilgili çalışmaların gündeme geldiğini belirterek, kaçak yapının yasal hale getirileceğini ifade etti. Akyüz, "Adı imar barışı ama bizce bu imar affıdır. Yıllardır yapılan yanlışlıklar affediliyor. Gecekondulaşma Türkiye genelinde kanayan bir yaradır. Manisa'da da bu şekilde birçok yer var. Ruhsatı olmayan, yapı kullanma izni olmayan binalar da bu aftan yararlanacak. Bir nevi kaçak yapı yasal hale getirilecek. Bu imar affını veriyorlar ama bir taraftan da kentsel dönüşüm çalışmaları var. Bu imar barışı olduktan sonra kentsel dönüşüm nasıl hayata geçecek? Kentsel dönüşüm barışı nasıl olacak? Henüz yasanın içeriğini bilmiyoruz. Sadece söylemler var. İşini doğru dürüst yapan insana ceza, yanlış yapan insana mükafat oluyor. Aslında bunun yanlış bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Bunlar sık sık olmaya başladı. Doğru dürüst insanlar 'ben niye ödüyorum, nasıl olsa ilerde af çıkıyor' demeye başlıyor. İyi niyetli insanı da yoldan çıkarıyor. Bunlar şehrin görüntüsü için çare değil. Bu yapıların biran önce kentsel yenileme ile değiştirilmeli" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Manisa'nın havadan görüntüsü

- Mahalleden görüntü

- Vatandaşların konuşmaları

- Muhtar Bişar Saknuk'un açıklaması

- Manisa Emlakçılar Derneği Başkanı Bahattin Akyüz'ün açıklaması

(Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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6) OKUL BAHÇESİNE ÇANAKKALE'Yİ KURDULAR

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında öğrenciler okul bahçesinde Çanakkale Şehitler Abidesi, Nusret mayın gemisi, siperler ve Seyit Onbaşı'nın minyatürlerini yaparak, Çanakkale ruhunu canlandırdı.

Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu'nda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarın açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, Sandıklı Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Koray Gürpınar, daire amirleri, okul müdürleri, öğrenci, öğretmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Halk oyunları gösterisi ve protokol konuşmaları sonrası kurdele kesilerek Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı. Sonrasında protokol üyeleri öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Sosyal bilgiler dersi kapsamında öğretmen Ahmet Çolakoğlu öncülüğünde öğrencilerin Çanakkale Deniz Zaferi'ni anlatan minyatür çalışma ise katılımcıları hem duygulandırdı, hem gururlandırdı. Öğrenciler strafordan Çanakkale Şehitler Abidesi ve savaşta şehit düşen Sandıklı nüfusuna kayıtlı askerlerin isimlerinin yazılı olduğu mezar taşları, Seyit Onbaşı ve Nusret mayın gemisiyle çeşitli malzemelerden Türk siperlerini yaptı. Öğrenciler asker kıyafeti ve oyuncak tüfeklerle Şehitlik Abidesi'nde fuar boyunca nöbet tuttu.

Ahmet Çolakoğlu, "Okulumuzun bilim fuarı etkinliği çerçevesinde Çanakkale ruhunu yaşatmak istedik. Bir nebze de olsun öğrencilerimiz, velilerimiz bunu görsün, hoşlarına gitsin. Geneli öğrencilerimizle yaptığımız bir çalışma. Mümkün olduğu mertebe Seyit Onbaşı, Nusret mayın gemisi, sembolik Çanakkale'de ilçemizden şehit olan şehitlerimizin isimleri yazılı taşlar var" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Saygı duruşu ve istiklal marşından

-Bilim fuarından

-Şehitler abidesinden

-Şehitler abidesinden detay yakın çekim

-Nusret Gemisi

-Cepheden

-Nöbet tutan asker kıyafetli öğrenciler öğretmenleri ile

-RÖP: Ahmet Çolakoğlu(Sosyal Bilgiler Öğretmeni)

-Bilim fuarında öğrencilerin gösterisi

211 MB /// 01.54

HABER-KAMERA:Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),()

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7)DEAŞ'IN SAVAŞÇILARI YAKALANDI

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'ta eğitim veren ve esir alınan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyelerinin kafasını kesen Fehed El Sacır'ın yakalanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün savaşçıları yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ'ta eğitim veren ve Özgür Suriye Ordusu üyelerinin kafasını kesen Fehed El Sacır yakalandı. Evde yapılan aramalarda Fehed El Sacır'ın elinde ÖSO askerinin başının bulunduğu fotoğraflar bulundu. Fehed El Sacır tutuklanırken, derinleştirilen soruşturma kapsamında örgüt içerisinde savaşçı olarak görev aldığı tespit edilen Suriye uyruklu Hamed Humsi İbrahim, Burhan Adil Müşref ve S.Ö.H yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Hamed Humsi İbrahim, Burhan Adil Müşref tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Ö.H. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliyeye sevk edilmeleri

Haber:Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), ()

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8)TRABZON’DA PARK HALİNDEKİ ARAÇ YANDI

Trabzon’da park halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.Üniversite Mahallesi, Farabi Caddesi'nde park halindeki Hüseyin Morgül’e ait 34 PA 4973 plakalı otomobil, bugün saat 11.30 sıralarında motor kısmından alev aldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi yakınlarındaki araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak önlem alıp, yangına müdahele etti. Alevler kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Araç sahibi Morgül, 15 gün önce alınan otomobilin nasıl yandığına anlam veremediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangına müdahale

-Çevreden görüntüler

-Detaylar

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON,()

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