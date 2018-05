DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BAKAN FAKIBABA ÇAY TABAN FİYATINI DEĞERLENDİRDİ: ÜRETİCİYE NE VERSEK AZDIR

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, dün Başbakan Binali Yıldırım’ın, 2.32 lira taban fiyat ve 13 kuruş destekleme primi ile kilo başına toplam 2.45 lira açıkladığı yaş çay taban fiyatını değerlendirdi, "Üreticiye ne versek azdır “dedi. Rize'de, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde, 2018 yılı yaş çay kampanya dönemi açılışı için düzenlenen törene katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Genel Müdürlük binasına gelişleri sırasında çiçeklerle karşılandı. Turkuaz halıda yürüyen Fakıbaba ve Bak, kuyruğa giren bürokratların tek tek ellerini sıktı.

Törende konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü ve Süper Lige yükselen Çaykur Rizespor’u kutladı, “Darısı Şanlıurfa’nın başına" dedi.Başbakan Binali Yıldırım’ın dün yaş çay taban fiyatını açıkladığını hatırlatan Fakıbaba, çay taban fiyatının bir geçmişi olduğunu, fiyatın normal enflasyon ve 13 kuruş destekleme ile 2.35 olması yönünde karar aldıklarını belirtti. Fakıbaba, şöyle konuştu:

“Sayın bakan ve milletvekilleri bir bombardımana tuttular, bizde fiyatı 2.40’a çektik. Ardından Cumhurbaşkanımıza fiyatı açıklamaya gittim. Bana ‘bu ÜFE nedir?’ dedi. Bende ‘15.8’ dedim. Bana ‘kaça gelir’ diye sordu. Bende ‘2.44’e gelir’ dedim. Oda ‘fiyat 2.44 olsun’ dedi. Ardından sayın Başbakanımızla beraberdim ve ‘2.44 kararı aldık’ dedim. Kendisi 2.45 yap dedi ve fiyat bu oldu. Benim üreticime ne versek azdır. Allah hepinizden razı olsun. Biz halkın hizmetkarlarıyız. AK Parti bakan ve milletvekilleri olarak size hizmet etmekten büyük gurur duyuyoruz. Sizler her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Üretici, esnaf, sanayici ve tüketici bir denge içerisinde olması lazım. Üçü de olmazsa olmaz. Bu tarımda, hububatta, hayvancılıkta böyle. Bir denge içerisinde 'ürettim, kazandım.' diyebileceği bir denge içerisinde gayret ediyoruz."

‘KİŞİ BAŞI ÇAY TARIM ALANLARI GENİŞLETİLMELİ’

Türkiye'de çay bahçelerinin ortalama 2 ile 2.3 dönüm arasında değiştiğini vurgulayan Fakıbaba, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dünya artık 5 bin dönümden aşağı tarım yapmıyor. Çayın esas anavatanı Rize. Bunun yanında Trabzon, Artvin ve diğer şehirlerimizde var. Bunu elimizden geldiği kadar sayın cumhurbaşkanımıza arz ederiz. Mutlaka ve mutlaka sözleşmeli bir şekilde bu alanları büyüterek, büyüttüğümüzde de destek vererek, 100 dönümden aşağı olmamak kaydıyla emin olun buna destek verilip özel sektör veya ÇAYKUR eliyle işletilmiş olsa inanıyorum ki çok daha büyük bir mesafe kat ederiz."

‘250 KÖY PROJERSİ BAŞLATTIK’

Türkiye'de 250 köy projesi başlattıklarını ve bunu hızlı bir şekilde devam ettirdiklerini belirten Fakıbaba, "Bunu tarımın diğer birimlerinde de yapmak zorundayız. Bunu TMO, Tarım Kredi ile yapıyoruz. Köy ne üretiyor? Mercimek üretiyor. Kaç kişi üretiyor? 100 kişi üretiyor. Biz alım garantisi veriyoruz. Girdileri biz koyacağız. Girdilerin maliyetini ucuzlatacağız. Çıktıların alım garantisini veriyoruz. Daha pahalıya alacağız. TMO, TİGEM, Tarım Kredi ile yapıyoruz. Daha az gider ile daha çok çıktı elde ediyoruz." dedi.

‘RİZE’DE BİR ÇAY İÇTİM, LEZZETİ DÜNYANIN BAŞKA YERİNDE YOK’

Çayda da benzer uygulamanın yapılmasını gerektiğini vurgulayan Fakıbaba, şöyle dedi:

“Rize'de bir çay içtim, bunun lezzeti dünyanın başka bir yerinde yok. Bunu korumak zorundayız. Böyle gidecek olursak korkarım çayın lezzetini kaybedebiliriz. Mutlaka ve mutlaka sözleşmeli aile işletmeciliği olayına geçmemiz lazım ve alanları büyütmemiz lazım. Bizim amacımız üzüm yemek, bağcı dövmek değil. Rize'nin çayı yıllarca devam edecek ve üretici kardeşlerimiz paralarını daha fazla kazanacak. Türk halkı da damak tadına uygun çaylarını içmeye devam edecek. Bu bağlamda çok çalışmamız gerektiğine ve bu kardeşinize hak vereceğinize yürekten inanıyorum."

‘FINDIK VE ÇAYDA ARAZİ BİRLEŞTİRİLMESİ YAPILMALI’

Arazi birleştirme çalışmalarının fındıkta da yapılması gerektiğini vurgulayan Fakıbaba, “Fındık tarlalarının yüzde 72'si 5 dönümün altında. Sahibi 'Bunun hepsi kar olsa ben kazanamıyorum' diyerek bakmıyor. Bakmadığı zaman kalite düşüyor. Oysa fındık ve çay bizim stratejik ürünümüz. Olmazsa olmazımız. Şeker olmazsa olmayabilir ama çay önemli arkadaşlar. Ben çayı yıllardan beri şekersiz içiyorum ama çaysız yaşayamam. Eskiden beri Urfalı olarak bizde derlerdi 'Kaçak çay mı? Zaten kaçak çay vardı. İyi müşteriyim. Eskiden 'Kaçak çay mı, Türk çayı mı?' Şimdi Rize çayı diyorum. Bunu korumak önemli. Sizler çok daha fazlasını hak ediyorsunuz. Türk çayımızla Rize çayı ile gurur duyuyoruz. Benim sizlerden istirhamım 2 dekar tarla ile çayın yapılması çok zor. Bize inanmanızı, güvenmenizi istiyorum. Biz eğer 100 dönümü alıp sahiplerine desek ki; 'Bunları alıp bakımını, yaptırıyoruz, budamasını yaptırıyoruz. Eskiyen bitkileri yenisi ile değiştiriyoruz. Sizin para kazanmanızı sağlayacağız' garantisini verip desteği almış olsak emin olsun Rize çayı çok farklı olacaktır." Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yeni çay taban fiyatının üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Tören detayları

-Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın konuşması

-Detaylar

Haber: Aytekin KALENDER Kamera: Bayram Ali SARI RİZE-

=======================================================

2)EGE'DEKİ 3 İLİN AÇIKLARINDA 24 SAATTE 303 KAÇAK YAKALANDI

İZMİR, Muğla ve Aydın açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan çoğunluğu Suriye uyruklu toplam 303 kaçak yakalandı. Ege Denizi'nde kaçak geçişlere karşı devriye görevini ara vermeden sürdüren sahil güvenlik ekipleri, Muğla'nın Bodrum ilçesi Kargı Adası güney batısında ilerleyen ahşap bir tekneyi belirledi. Müdahale eden ekipler, ahşap tekneyi sahil güvenlik botuna yedekledi. Teknedeki aralarında çocuk ve kadınların da yer aldığı 17'i Suriye ve 1'i Filistin uyruklu 18 kişiyi yakaladı. Topluluk, Bodrum Limanı'na getirildi. Bir diğer operasyon ise İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında gerçekleşti. Sahil güvenlik uçağı tarafından Çeşme'nin Karaada önlerinde hareketli bir lastik bot tespit edildi. Bölgeye hareket eden ekiplerce durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 14 kişi yakalandı. Kadın ve çocukların da yer aldığı bu grup da kıyıla, sahil güvenlik komutanlığına getirildi.

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında düzenlenen 3 ayrı operasyonda ise sahil güvenlik mobil radarı tarafından Aslan Burnu kuzey batısında tespit edilen lastik botlarda kadın ve çocukların da yer aldığı Suriye uyruklu 176 kaçak yakalandı. Bu kaçaklarda gerekli işlemlerin yapılması için karaya getirildi. Ayrıca aynı gün içinde yine İzmir Çeşme ve Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında gerçekleştirilen 2 ayrı olayda, çoğunluğu Suriyeli 95 kaçak jandarma ve polis ekiplerince karada yakalandı.

Ege'deki 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan toplam 303 kaçak, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

(Sahil güvenlik komutanlığı)

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera İZMİR, ()

====================================================

3)EDİRNE'DE 1 MAYIS COŞKUSU

EDİRNE'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikaların kurduğu platform tarafından düzenlenen organizasyonlar kutlandı. Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ne gelen 2 bin kişilik kalabalık konuşmaların ardından müzik eşliğinde halay çekip, 1 Mayıs'ı eğlenerek kutladı. 1 Mayıs kutlamaları için DİSK öncülüğünde yaklaşık 2 bin sendika işçisi ve siyasi parti temsilcileri Atatürk Bulvarı üzerindeki Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplandı. Yürüyüş korteji nedeniyle bulvar trafiğe kapatılırken, ana caddeye çıkan birçok ara sokağı polis ekiplerince barikatlar konuldu. Kalabalık ellerinde flama, döviz ve afişlerle yaklaşık 5 kilometre yürüyerek, trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi'ne geldi. Caddede kutlama yapılacak alan, polis barikatlarıyla çevrilirken, alana girenler aramadan geçirilerek içeri alındı. Kurulan platformda sendika başkanları konuşma yaparken, işçiler ellerindeki döviz ve sendika flamalarıyla halay çekip eğlendi.Kalabalık adına konuşan Zeki Şişko, 1 Mayıs'ı Olağanüstü Hal durumunda kutladıklarını ifade ederek, hükümet politikalarını eleştirdi. Şişko, "Emeğiyle çalışıp geçinenlerin birlik, mücadele, dayanışma günü olan 1 Mayıs bu yılda OHAL'in grevlerin yasaklanası için getirildiğini itiraf eden, emek ve demokrasi düşmanı politikaların gölgesi altında kutlanıyor. Farklı hükümetler eliyle 12 Eylül 1980 yılından bu yana sürdürülen siyasal ve ekonomik politikalar tüm çalışanların durumunu kötüleştirmiştir. Çıkarılan yasa ve yönetmelikler ile önce sahip olan haklar ve meslek alanları yok edilerek ortadan kaldırılmıştır. İşçi, memur ve mühendis tüm emekçilerin yoğun olarak istihdam edildikleri kurum kuruluşların özelleştirilmesi sonucu meslektaşlarımız ve emekçiler işsizlik sorunu ile karşı karşıya bırakılmışlardır. Sanayimiz, derelerimiz, havamız, suyumuz, toprağımız, ormanlarımız için alanlardayız. Emeğin giderek değersizleştirildiği, insancıl çalışma koşullarının yok edildiği, iş cinayetlerinin arttığı, yanlış enerji tercihleri ile ülkenin geleceğinin karartıldığı, çevre duyarsızlığı ile yaşam alanlarımız kirletildiği için, meslek itibarsızlığına, işsizliğe, yoksulluğa karşı çıkmak için alanlardayız" dedi.

Konuşmalardan sonra platforma çıka yerel sanatçıların şarkıları eşliğinde işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü halay çekerek kutladı.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Kalabalığın toplanması

-Polis araması

-Kortejin yürüyüşü

-Saraçlar Caddesi'ndeki kutlama

-Konuşmalar

-İşçilerin halay çekmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

=================================================

4)ORDU'DA 1 MAYIS KUTLANDI

ORDU'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yaklaşık 350 kişinin katılımıyla kutlandı.

Kent merkezinde bulunan siyasi parti, sivil toplum örgütleri ve sendikalardan yaklaşık 350 kişi yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Ellerinde döviz ve bayraklarla slogan atarak meydana gelen grup, polis noktasında aranarak alana giriş yaptı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) öncülüğünde burada düzenlenen programda, 'Yaşasın 1 Mayıs' sloganları atıldı. Tertip komitesinin konuşmalarından sonra kutlamalar, müzik eşliğinde devam etti. Yaklaşık 2 saat süren etkinliklerin ardından kutlamalar olaysız bir şekilde sona erdi.

-Görüntü Dökümü

------------------------------

-1 Mayıs kutlamalarından görüntü

-Konuşmadan görüntü

-Arama noktasından görüntü

-Meydandaki gruplardan görüntü

(SÜRE: 2:34 Dk ) (BOYUT: 149 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-

===================================================

5)ÇORUM'DA 1 MAYIS KUTLAMALARINA 1500 KİŞİ KATILDI

ÇORUM'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Çorum'da sendika üyeleri 1 Mayıs için alanlara indi. KESK ve DİSK'in içinde yer aldığı 1 Mayıs platformu kutlama komitesi tarafından düzenlenen etkinliklere bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de katıldı. Pir Baba Çamlığı önünde toplanan yaklaşık 1500 kişilik grup, Gazi Caddesi'nden yürüyüşe geçti. Kortej, "Yaşasın 1 Mayısö sloganları atarak Hürriyet Meydanı'nda bulunan saat kulesine kadar yürüdü. Polis, 1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle Gazi Caddesini trafiğe kapatılırken, kutlama alanı güvenlik barikatı ile çevrildi. Kalabalık grup polisin yoğun güvenlik önlemi altında alana giriş yaptı.Miting alanına gelenlerin üstleri tek tek arandı. Seyyar satıcılar alana alınmazken, 1 Mayıs kutlama etkinlikleri yapılan basın açıklamasının ve çekilen halaylarla sona erdi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Polis araması

-Caddede yürüyüş yüksekten çekilmiş görüntü

-Yürüyüşten yakın çekim

-Konuşmacılar

- Detaylar

(SÜRE: 2. 43 ) - (BOYUT: 170 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM/

=========================================================

6) TÜRK-İŞ, 1 MAYIS'I HATAY'DA KUTLADI

TÜRK-İş Sendikası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Hatay'da düzenlediği etkinlikle kutladı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesi İtfaiye Alanı'nda kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü renkli görüntülerle başladı. Hatay ve çevre illerden gelen TÜRK-İş'e bağlı çeşitli sendika üyesi işçiler, kortej yürüyüşüyle alana geçiş yaptı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kutlama alanı üzerinde polis helikopteri de sürekli uçuş yaptı. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Antakya Belediyesi Mehteran Takımı ve Antakya Medeniyetler Korosu birer mini konser verdi. Ardından sahneye çıkan TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, tüm işçilerin 1 Mayıs'ını kutladı.

Atalay burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde hükümetin rahat etmesi için tüm çalışanları kadroya almasının zorunlu olduğunu ve hükümetin sendikasının olamayacağını söyledi. Atalay şunları kaydetti:

"Bazı sendikalar var ya, 'biz hükümetin sendikasıyız' diyorlar. Hükümetin sendikası olmaz, sendika işçilerin olur, sendika ülkenin olur, hükümetin sendikası sarı sendika olur, naylon sendika olur kısacası sendika olmaz. Onun için o kardeşlerimiz de bir an evvel kendilerine çekidüzen versinler. Sorunumuz ne; geçici işçiler. Sorunumuz; vergi. Karayolları'nda asıl işi yapan yüzde 70'e takılan kardeşlerimiz var, onlar da bu kitlenin içerisinde. Onlarla ilgili de bir an evvel yeni düzenleme yapılıp, nasıl dün akşam bir paket açıkladılar, bir an evvel KİT'ler ve kadroya girmeyenlerle ilgili, vergi ve çiftçilerle ilgili bir an evvel bir paket açıklasınlar da 24 Haziran seçimlerinde rahat etsinler. Yoksa işleri çok zor."

Yapılan konuşmanın ardından TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, etkinliğe katılanlara çiçek dağıttı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-İşçilerden detay

-Kortej yürüyüşünden detay

-Mehteran takımı ve Antakya Medeniyetler Korosu konserinden görüntüler

-TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın konuşması

-Polis helikopteri ve bölgede önlem alan polislerden detaylar

-TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın işçilere çiçek dağıtmsı

SÜRE:07' 41" BOYUT: 901 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()

=========================================================

7)ADANA'YA KUTLAMA İÇİN GELİP, ATTAN DÜŞEN GENÇ KADIN AĞIR YARALANDI

ADANA'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerine katılmak için Kırşehir'den gelen Gizem Köse Ömür (27), gezinti amacıyla bindiği attan düşüp ağır yaralandı.

Olay, Seyhan Nehri yanındaki Merkez Park yakınlarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte Adana'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerine gelen Gizem Köse Ömür, kenti dolaşırken nehir kıyısında 10 TL karşılığında ata bindi. Gizem Köse Ömür, aniden ürken attan düştü. Ağır yaralanan genç kadın çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, genç kadının düştüğü atın sahibini gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Attan düşen kadının hastanede görüntüsü

- Düştüğü atın görüntüsü

- Hastanenin dış görüntüsü

SÜRE: 01:28 BOYUT: 89,5 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA, ()

===================================================

8)DENİZ ALTINDA ATATÜRK PORTRESİ YAPTI

İZMİR'in Urla ilçesinde yaşayan Ressam Turgut Kahraman, deniz altında 10 metre derinlikte yağlı boya tekniğiyle Atatürk portresi çizdi.

Yeni Mahalle'de bu yıl ilki düzenlenen Zeytinli Köşk Festivali ve sanat günleri kapsamındaki etkinliklerde dalış yapan Ressam Turgut Kahraman, yağlı boya tekniği ile 50X70 santimetre ebadında Atatürk portresi çizdi. Dalgıç elbiselerini giyen, yanına tuval, fırça, spatula ve boya tüplerini alarak dalan Kahraman, portreyi yaklaşık 30 dakikada tamamladı. Festival ve sanat günleri kapsamında Türkiye'ye 14 ülkeden gelen 30 sanatçının izlediği performans, büyük ilgi gördü. Festivali organize eden Ressam Turgut Kahraman, misafir sanatçılarla bu deneyimi paylaşmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Kahraman, "Yurt dışından gelen sanatçı dostlarımız, ülkemizle, festivalle ilgili gördükleri, tanık oldukları her şeyi sosyal medyadan yayınlıyorlar. Ben de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini denizin 10 metre altında çizerek onlara paylaşacakları güzel bir olanak sundum. Çok güzel bir deneyim oldu. Portreyi çizmek zor oldu, akıntı vardı, tuvali, boyaları tutmakta zorlandım" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Turgut kahraman'ın su altında portreyi çizmesi

- Kahraman'ın su yüzüne ve Tekneye çıkışı

Haber- Kamera: Latif SANSÜR / ()

===================================================

9)BALIK TUTARKEN SAKARYA NEHRİ'NDE KAYBOLDU

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde balık tuttuğu sırada kaçırdığı botunu yakalamak için kıyafetlerini çıkarıp nehre atladığı düşünülen 46 yaşındaki Suat Kara kayboldu. Arama kurtarma ekipleri Suat Kara'ya bulmak için nehirde çalışma yaptı.Olay dün gece saatlerinde, Pamukova Gökgöz Mahallesi'nde meydana geldi. Erenler ilçesinde yaşayan Suat Kara, balık tutmak için Sakarya Nehri kenarında yaptığı barakaya gitti. Yakınları, evden ayrıldığı günün gecesinde Suat Kara'ya ulaşamayınca durumdan şüphelendi. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, nehir kenarındaki yeşillik alanda Suat Kara'nın botlarını ve kıyafetlerini buldu. Yapılan incelemede, Suat Kara'nın kaçırdığı botunu yakalamak için atladığı nehirde sulara kapılıp kaybolduğu ihtimali üzerinde duruldu.

Olay yerine gelen Sakarya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri nehirde arama çalışması başlattı. Gönüllü arama kurtarma ekipleri de arama çalışmalarına katıldı. Kocaeli'den gelen deniz polisi ekiplerinden dalgıçlar sualtında arama yaparken, yaklaşık 60 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Nehirde arama çalışması

Kıyafetlerinden görüntü

Detaylar

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya),()

====================================================

10)YAĞMUR DUASI YAPILIRKEN YAĞIŞ BAŞLADI

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, yağmur yağması için duaya çıkıldığı sırada yağış başladı.

Kaymakam İsmail Güney, Belediye Başkanı Yusuf Akbulut, Müftü Mevlüt Şahin ve Sarıoğlanlılar, yağmur yağması için dua etmek üzere bahçede bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlanan programda, müftü Şahin konuşma yaptı. Konuşma sonrası yağmur duasına başlanırken, yağış başladı. Duaya katılanlar, yağmur yağmasıyla önce şaşkınlık, sonra sevinç yaşadı. Program, etli pilav dağıtılmasıyla sona erdi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Yağmur duasından görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Dua edilirken yağmur yağması

-Genel detay

Haber-Kamera: Özer KAYA/KAYSERİ,)

3 Dakika 08 Saniye / 101 MB

======================================================

11)KONYA'DA 'YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ'

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, bu yıl 2'nci kez düzenlenen 'Yağlı Pehlivan Güreşleri' başladı. Belediye Başkanı Mehmet Tutal, güreşlerin bundan sonra geleneksel hale getirileceğini söyledi.

Kuğulu Şölen Alanı Er Meydanı'nda, 32'si başpehlivan olmak üzere farklı kategorilerde 480 güreşçinin yer aldığı 'Yağlı Pehlivan Güreşleri' başladı. Başpehlivanlar İsmail Balaban, Hamza Köseoğlu, İsmail Koç, Şükrü Kazan, Osman Özgün ve İsmail Güzel'in yarışacağı güreşlere yoğun ilgi gösterildi. Konyalılar, Kuğulu Şölen Alanı'nı doldururken, güreşler öncesi Başkan Mehmet Tutal ile Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci izleyicileri selamladı. Güreşlerde ilk olarak çocuklar yarıştı. Çekişmeli geçen yarışmalarda kazananlar, sevinirken, kaybeden bazı çocuklar da gözyaşı döktü.

'Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin bu yıldan itibaren geleneksel hale getirileceğini belirten Başkan Tutal, "Güreşlerimizin bu yıl 2'ncisini düzenliyoruz. Farklı kategorilerde 480 sporcumuz yarışlarda yer alıyor. Güreşler bizim ata sporumuz. Özellikle Batı Trakya ve Antalya bölgesinde yaygın. İç Anadolu'da çok yaygın olmayan bir spor türü. Biz fiziksel çalışmaların yanında kültürel ve sportif çalışmalara çok önem vermiştik. İç Anadolu'da özellikle Konya'yı temsilen Seydişehir Kuğulu Yağlı Güreşleri’ni başlatmış olduk. İnşallah, sürekli bir şekilde geleneksel olarak devam edecek. Hem bölgenin tanıtımı hem ata sporumuzun geliştirilmesi, kalkınması açısından bir adım attık; bunu devam ettireceğiz. Bundan sonra geleneksel olarak devam edecek. İç Anadolu'yu ve Konya'yı temsilen Seydişehir de devam ettireceğiz" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

----------------------------------------

-Yağlı pehlivan güreşleri detaylar

-Belediye Başkahı Mehmet Tutal röp

-Detaylar

(Haber:Tolga YANIK-Kamera: Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya)()

=====================================================