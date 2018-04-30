DHA YURT BÜLTENİ-9

Cesedi bulunan paraşütçü, 'ters rüzgar' kurbanı olmuş/EK

1)ÖĞÜT, TİRE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki 3 arkadaşı ile yamaç paraşütü için geldiği Çal Dağı'ndan atlayış yaptıktan bir süre sonra ortadan kaybolan ve ertesi gün Saruhanlı ilçesinin kırsal Çınaroba Mahallesi'ne 1 kilometre mesafedeki kayalık bölgede ulaşılan 62 yaşındaki Tuncel Öğüt'ün cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öğüt'ün yapılan otopsisinde beyin kanamasından yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı zamanda bir deniz tutkunu da olan Öğüt, için Murat Reis Camii’nde tören düzenlendi. Cenazeye Öğüt’ün yakınları ve paraşüt sporunu birlikte yaptığı arkadaşları katıldı. Öğüt’ün son atlayışını yapmasına yardım eden Mehmet Ökçeci, arkadaşının uzun yıllardır paraşütle atlayış yaptığını ve deneyimli bir sporcu olduğunu belirterek, "O gün atlayış öncesi ona ben yardım ettim. Başarılı bir atlayış gerçekleştirdi. İstediği yüksekliğe de ulaştı. Sonra gözden kayboldu. Paraşütçüler iyi bilir yere indikten sonra paraşütçü kendi imkanlarıyla geri gelir. Yere inmiş olsa o saate kadar yürüyerek bile geri gelirdi. Gelmeyince şüphelendik. Aramalar sonucunda cansız bedenine ulaştık. Uçuş pozisyonunda kayalıklara düşmüş. Ben havadayken kalp krizi geçirdiği tahmin ediyorum. Kendisi gelecek hafta Tokat’ın Turhal ilçesinde yapılacak paraşüt mesafe yarışları için antrenman uçuşu yapıyordu" dedi. Bekar olan Öğüt, için kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Öğüt, Tire Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeden görüntü

-Tuncel Öğüt’ün fotoğrafı

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

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2)SOĞUK VE KETÇAPLI PATATESİ DEĞİŞTİR' DEDİ, GARSON BIÇAĞI YÜZÜNE FIRLATTI

ANTALYA'da yaşayan İranlı Masoumeh Bahamın, 5 ay önce restoranda soğuk ve ketçaplı servis edilen patates kızartmasının değiştirilmesini istediği garsonun fırlattığı bıçakla yüzünden yaralandı. Masoumeh Bahamın, olayın üzerinden onca zaman geçmesine rağmen konunun halen soruşturma aşamasında olmasına tepki gösterdi.

Antalya'da yerleşik yaşayan Masoumeh Bahamın, geçen yıl kasım ayında arkadaşı Ahmet Önen ile Muratpaşa ilçesinde bir restoranda köfte ve patates kızartması sipariş etti. Patates kızartmasını ketçapsız ve sıcak talep eden İranlı kadın, siparişinin soğuk ve ketçaplı servis edilmesi üzerine garsondan değiştirilmesini talep etti. Adının Nilüfer olduğu öğrenilen garson, iddiaya göre "Adam mısınız, yemeyin gidin o zaman" deyince İranlı kadın ile arkadaşı tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine Bahamın ile arkadaşı, restorandan ayrılmak için kapıya ilerledikleri sırada restoran garson kadının küfürlü sözleri üzerine arkasını döndü. Bu sırada garson kadının fırlattığı bıçak Bahramın'ın yüzüne isabet etti. Sol gözünün altında 3 santimetrelik kesiyle elmacık kemiğine uzanan yarık oluşan Bahramın, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü. Polis merkezinde ifade veren Bahramın, garsondan şikayetçi oldu. Olayın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen konunun halen soruşturma aşamasında olduğunu söyleyen Masoumeh Bahamın, "Olay günü arkadaşımla istediğimiz bir yemekti. Soğuk ve ketçaplı patatesin değiştirilmesini istedik. Olayların buraya geleceğini bilsem hiç bunları istemezdim. Olay günü neredeyse gözümü kaybedecektim. Ancak bunu bana yapan kişi tutuklanmadığı gibi halen sonuç çıkmadı. Ben ise hala yüzümdeki izin geçmesi için pahalı kremler kullanıp tedavi görüyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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İranlı Masomeh Bahamın'ın görüntüsü

RÖP: Masomeh Bahamın

Yaralı yüzünün resmi

Detaylar

366 MB ///03.21 (HD)

(Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,()

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TUR OTOBÜSÜ İLE ÇARPIŞAN ARAÇTAKİ 5 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU (EK)

3)İKİZ KARDEŞİN BÜYÜK ACISI

İzmir'in Dikili ilçesinde dün saat 21.30 sıralarında, hafif ticari aracın tur otobüsüyle çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Bülent Karabulut, eşi Ebru Karabulut, kızı Cansın Karabulut ile oğulları Ege Karubulut ve Çınar Karabulut için cenaze töreni düzenlendi. Mezarlıklar Müdürlüğü'ndeki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilen cenazeler, Örnekköy Ali Gültekin Camii'ne götürüldü. Aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybetmesinin acısı, cami avlusunda yerini ağıtlara bıraktı. Ölenlerin yakınları, tabuta kapanıp gözyaşı döktü. Cami avlusunda en çok acıyı yaşayan ise Bülent Karabulut'un ikiz kardeşi Emin Karabulut oldu. Hem kardeşini hem de yeğenlerini kaybeden Emin Karabulut kazadan tek sağ kurtulan kendi kızı Yağmur'u hastanede bırakıp cenaze törenine katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra cenazeler, Doğançay Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

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4)MEMUR-SEN GENEL BAŞKANINDAN 1 MAYIS DAVETİ

MEMUR-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın ve konfederasyon üyesi 11 sendikanın genel başkanları, İzmit'te vatandaşları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamasına davet etti. İzmit Fevziye Camii'nde öğle namazı kılan Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın ve sendika genel başkanları, daha sonra Yürüyüş Yolu üzerinde vatandaşlara karanfil ve üzerinde '1 Mayıs Birlik, Kardeşlik ve Mücadele Bayramı'nda emek, barış, adalet için alanları dolduruyoruz. 'Dünya 5'ten, emek sermayeden büyüktür' bayrağını kapitalizmin burçlarına dikmek, küresel adaletsizliğe son vermek, emeğin ve ekmeğin büyütülmesi, adaletin tesisi için 1 Mayıs Kocaeli'nde omuz omuza verme günüdür' ifadelerinin yer aldığı broşürü dağıtarak, 1 Mayıs kutlamalarına davet etti..

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı Memur-Sen olarak her yıl bir ilimizde kutluyor ve 1 Mayıs iklimini her yıl farklı bir noktaya taşıyoruz. Bundan önce Ankara, İstanbul, Çanakkale, Diyarbakır, Konya, Kahramanmaraş ve Kütahya'da kutladık. Bu kez Kocaeli'yi seçtik. Akçakoca'nın şehrini seçtik. 1 Mayıs'ta bütün emek kesiminin taleplerini hem hükümete duyurmak, hem ülkenin meselelerine ilişkin hassasiyetimizi duyurmak, hem küresel kapitalizme küresel emperyalizme karşı itirazımızı, 'hayır' sloganlarımızı meydanlardan yükseltmek ve 'Dünya emek ve insanlık adalet bekliyor' sloganıyla Kocaeli meydanından emek kesimine sesini soluğunu yükseltmek için bugün buradayız. Bugün 1 Mayıs'tan önce esnafı, halkı ziyaret ederek herkesi 1 Mayıs alanlarına davet ediyoruz" dedi.

Memur-Sen tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İzmit 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek.

Görüntü Dökümü

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- Genel Başkanların camiden çıkışı

- Vatandaşlara karanfil ve broşür dağıtılması

- Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklaması

- detay

Süre: 04:01 Boyut: 450 MB

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

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5)ŞIRNAK'TA 40 BÖLGE, GEÇİCİ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

ŞIRNAK Valiliği, 40 ayrı bölgenin 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Şırnak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İl İdaresi Kanunu ile Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 40 bölgenin 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtilerek, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan aşağıda belirtilen bölgelerde, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla, ilimiz Besta Bölgesi; Tilki Sırtı, Rüzgarlı Dere, Baryi Deresi, Berguali Tepe, Kırmızı Sırt, Zivipınarı Mevkii, Düz Sırt Kuzeyi, Kırmızı Pınar Mevkii, Yayla Tepe, Sulu Dere, Yeşil Tepe, Havuşa Tepe, Cemigördamı Mevkii, Baş Sırtı, Resti Dere, Sersik Tepe, 928 Rakımlı Tepenin 500 metre batısı, İnek Tepesinin 1 kilometre Doğusu, Bıçak Kayası 750 metre Kuzeydoğusu, Ali Tepe, 1681 Rakımlı Tepe, Meşe Dağı, 1583 Rakımlı Tepe, 1312 Rakımlı Tepe, 1493 Rakımlı Tepe, 1608 Rakımlı Tepenin 850 metre Kuzeyi, Büyük Dere'nin 600 metre Kuzeybatısı, Yayla Tepe, 1602 Rakımlı Tepe, Kara Tepe, Mameliyipınarı Mevkii ile Karasır Tepe, 1621 Rakımlı Tepe, Cebrikurza Mevkii, Göllüpınar Mevkii, Otlu Tepe, Ot Tepe, Herbuşyayla Mevkii, Cami Tepe, 1759 Rakımlı Tepe kırsal alanları arasında bulunan bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 1-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir "denildi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()

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6)TOMBALA ÇADIRINA POLİS BASKINI

Antalya'da kent merkezinden uzakta mahalle arasına kurdukları çadırda kumar oynatan şebeke, polis tarafından çökertildi. Çadır polis ve zabıta ekipleri tarafından sökülürken, 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesi Duraliler Mahallesi 4610 Sokakta çadır kurup tombala oynatanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çadırı kuran, kumar oynatan, gözcülük yapan ve arsanın sahibi olduğu belirtilen 4 kişi gözaltına alındı. Çadırdaki televizyon, tombala makinesi, kameralar, kartlar ve pullara el koyuldu. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çadır polis ve zabıta ekipleri tarafından söküldü.

Görüntü Dökümü

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- Tombala çadırı içinden görüntü

- Pullar ve toplardan görüntü

- Çöpe atılan tombala kâğıtlarından görüntü

- Çadırdan genel görüntü

- Ekiplerin çadırı yıkma görüntüsü

- Detaylar

'2 DK 3 SN// 65 MB'

Haber Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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