DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ERDOĞAN'LA GÖRÜŞEN KARADENİZLİ SANATÇILAR O ANLARI ANLATTI: CUMHURBAŞKANIM GÖRÜNMÜYORSUN, BİRAZ EĞİL

KARADENİZLİ bir grup ses sanatçısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da yaptığı ve kendilerini temsilen vekil istedikleri görüşmeyi anlattı. 'Bizim Gönül' lakaplı Gönül Ustases, Erdoğan'la selfie yaparken boy farkı nedeniyle zorlandıklarını belirterek "Biz çok uzun boylu değiliz. Cumhurbaşkanımızda çok uzun. Bende 'Cumhurbaşkanım görünmüyorsun, biraz daha eğil' dedim" dedi. Ankara'da salı günü yapılan AK Parti Grup toplantısı sonrası Karadenizli ses sanatçıları Hülya Polat, Bizim Gönül, Adnan Yılmaz ve Taner Eyüpoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Erdoğan'a, camialarından vekil görmek istediklerini ileten sanatçılar, ülke genelinde kültür elçisi olarak çalıştığını belirttikleri Organizatör-Sunucu Necati Selvitop'u vekil adayı olarak önerdi. Erdoğan, kendisi ile selfie yapan Karadenizli sanatçılardan 'Koçari' ve 'Havvam' türküsünü dinledi. Karadenizli sanatçılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı.

20 yıldır müzik camiasının içinde olduğunu ifade eden Hülya Polat, "Bu sürede arkadaşımız Organizatör Necati Selvitop'la birlikte çalıştık. Zor zamanlarımızda yanımızda oldu. O Karadeniz gibi adam. Tuttuğunu alana kadar bırakmıyor. Karadeniz'in yapısı, hırsını ondan görüyordum. Bana 'vekil adaylığımı koyacağım' dedi. Bende 'arkandayım' dedim. Ankara'ya gittik. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la görüştük ve ona 'İçimizden biri olan Necati Selvitop'a biz de destek veriyoruz, sizden de ona destek istiyoruz' dedik. Kendisi bize 'inşallah' dedi ve çok iyi karşıladı. Hizmet aşkı ile çalışacak milletvekillerine ihtiyacımız var. Eğer aday gösterilirse bizde sanatçılarla birlikte onunla sahada çalışacağız" dedi.

'Bizim Gönül' olarak tanınan Gönül Ustases de "Necati Selvitop'u Karadenizli sanatçılar olarak vekil olarak görmek isteğimizi Cumhurbaşkanımıza ilettik. Kendisi bizden Havvam ve Koçari türkülerini dinledi. Selfie yapmak istedim. Ama biz çok uzun boylu değiliz. Cumhurbaşkanımızda çok uzun. Bende 'Cumhurbaşkanım görünmüyorsun, biraz daha eğil' dedim. Kendisi bizim için çok kıymetli" diye konuştu.

Taner Eyüpoğlu ise "Karadenizli sanatçıların derdinden anlayacak her an ulaşabileceğimiz biri olan Necati Selvitop'u aday görmek istediğimizi Cumhurbaşkanımıza ilettik. Sanatçının halinden anlayacak biri. Sağ olsun oda bizi dinledi. Allah kendisine uzun ömür versin" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul 1'inci bölgeden aday adayı olan Necati Selvitop ise adaylık düşüncesini açtığı sanatçı dostlarının kendisine destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü belirterek "Bu beni çok mutlu etti. Biz sanatta, kültürde varız. Şehit evladı olarak Şehit Aileleri için olarak varız. Türkiye'nin tüm beldelerini gezdik, milletimizi barıştırdık, bileştirdik, kavuşturduk. Şimdi zor süreçte göreve talip olduk. Ben bugüne kadar hep Cumhurbaşkanımızın yanında oldum. Bu kez yüküne bende omuz vurmak istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan ile selfie yapılırken çekilen fotoğraflar

-Hülya Polat'ın sahnesinden detay

-Hülya Polat ile röp.

-Sanatçılarla röp.

-Necati Selvitop açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-

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2)HAFRİYAT KAMYONU ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, karşıdan gelen otomobille çarpışan hafriyat kamyonu ortalığı savaş alanına çevirdi. Kamyon, önüne kattığı otomobille birlikte park halindeki 4 araca daha çarptı. Kaza sabah saatlerinde, Kartepe Köseköy mevkiinde D-100 Karayolu'nun yanındaki yolda meydana geldi. Musa B. idaresindeki 41 LG 038 plakalı otomobil ile karşıdan gelen Yılmaz Ç. idaresindeki 41 GC 817 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada, kamyon önüne kattığı otomobille birlikte yolun kenarında park eden otomobillere çarptı. Kazada, yol kenarında bulunan 4 otomobil hasar gördü. Ortalık savaş alanına dönerken, kazada yaralanan olmadı. Yol kenarında bulunan fabrikada çalışanlar, park ettikleri araçlarının hasar gördüğünü görünce şoke oldu. Hasar gören araçlar yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Yol kenarında bulunan hasar gören araçlardan görüntü

Kamyondan ve çarptığı otomobilden detaylar

(Haber-Kamera: Nabi YAZICI-KARTEPE(Kocaeli), ()

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3)TEMİZLİK GÖREVLİSİ, YARALI KEDİNİNİN TEDAVİSİNİ SAĞLADI

ANTALYA'da, bir aracın çarpmasıyla yaralanan kediyi yaralı halde gören belediye temizlik görevlisi Abdülmecit Aytar (55), hemen ilgili birime haber verdi. Kediyi kutuya koyup bir an olsun yalnız bırakmayan Aytar'ın çağrısıyla gelen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı kediyi tedavi için barınağa götürdü. Olay, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Abdülmecit Aytar, temizlik yaptığı sırada yol kenarındaki yaralı kediyi fark etti. Aytar, bir aracın çarpması sonucu yaralanan kediyi kontrol edip, kutuya koyarak yolun karşısındaki bir iş yerine götürdü. Burada birlikte çalıştığı arkadaşlarının da yardımıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü arayan Abdülmecit Aytar, durumu anlattı.

İhbar üzerine olay yerine hayvan ambulansı yönlendirildi. Bir süre sonra belirtilen adrese gelen ekipler, müdahale ettikleri kedinin ön sol ayağının kırıldığını, çeşitli yerlerinde de yaralandığını tespit etti. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülen kedi, tedaviye alındı.

Yaralı kediyi yerde acı çekerken görünce dayanamadığını anlatan Abdülmecit Aytar, "Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Onun acı çekmesine gönlüm razı olmaz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kediden detay görüntü

- Röp: Temizlik İşcisi

- Röp: Vatandaşla

- Hayvan ambulansından görüntü

328 MB /// 2.43 (HD)

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-)

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4)UYUŞTURUCU TACİRLERİNDEN POLİSİ ŞAŞIRTMA NUMARASI

BURSA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 9 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adres şaşırtmak amacıyla evlerden bazılarına aynı kapı numarasını verdikleri ortaya çıktı. Merkez Osmangazi ilçesinde 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen narkotik ekipleri bazı kapılarda aynı kapı numarasının olduğunu belirledi. Zehir tacirlerinin olası bir polis baskınında adres şaşırtmak amacıyla birçok eve aynı kapı numarasını vererek önlem almaya çalıştığını gören ekipler bu oyuna gelmedi. Polis savcılıktan alınan arama kararları ile tespit edilen adreslere girerek uyuşturucu madde aradı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alndı. Şüphelilere ait ev ve araçlarla üzerlerinde yapılan aramalarda 110 gram metamfetamin, 120 adet ecstasy tablet, 20 gram sentetik kannabinoid, 7 adet satışa hazır çıkı halinde paketlenmiş toplam 15 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan D.A. ve T.C. hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmaktan adli işlem yapılırken, E.A, T.D, G.Ö, E.K, Ç.K. ve T.K. ise uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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Operasyondan detaylar, kapı numaraları, evlere giriş, sokaktan detaylar

276 mb, 2 dk 28 sn

BURSA,()

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5)TEMİZLİK GÖREVLİSİ, YARALI KEDİNİNİN TEDAVİSİNİ SAĞLADI

ANTALYA'da, bir aracın çarpmasıyla yaralanan kediyi yaralı halde gören belediye temizlik görevlisi Abdülmecit Aytar (55), hemen ilgili birime haber verdi. Kediyi kutuya koyup bir an olsun yalnız bırakmayan Aytar'ın çağrısıyla gelen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı kediyi tedavi için barınağa götürdü.

Olay, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Abdülmecit Aytar, temizlik yaptığı sırada yol kenarındaki yaralı kediyi fark etti. Aytar, bir aracın çarpması sonucu yaralanan kediyi kontrol edip, kutuya koyarak yolun karşısındaki bir iş yerine götürdü. Burada birlikte çalıştığı arkadaşlarının da yardımıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü arayan Abdülmecit Aytar, durumu anlattı.

İhbar üzerine olay yerine hayvan ambulansı yönlendirildi. Bir süre sonra belirtilen adrese gelen ekipler, müdahale ettikleri kedinin ön sol ayağının kırıldığını, çeşitli yerlerinde de yaralandığını tespit etti. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülen kedi, tedaviye alındı.

Yaralı kediyi yerde acı çekerken görünce dayanamadığını anlatan Abdülmecit Aytar, "Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Onun acı çekmesine gönlüm razı olmaz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kediden detay görüntü

- Röp: Temizlik İşcisi

- Röp: Vatandaşla

- Hayvan ambulansından görüntü

328 MB /// 2.43 (HD)

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-)

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6)KARŞIYAKA'DA BİLİM GÜNÜ ETKİNLİĞİ

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki Örnekköy Uğur Okulları'nda düzenlenen Bilim Günü etkinliğinde öğrenciler, kimya, fizik alanında yaptıkları deneyleri sergiledi.

Örnekköy Uğur Okulları'nda düzenlenen Bilim Günü'nün açılışını yapan Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğulları, ülkenin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasında en önemli enstrümanın bilim olduğunu söyleyerek çocukların başlattığı bilimsel çalışmalar sayesinde gelecekte çok önemli bilim insanları olacaklarını gösterdiklerini ifade etti. Açılışın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü İslamoğulları, Uğur Okulları Müdürü Orkun Karapostal eşliğinde 20 standı ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

TEORİDE ÖĞRENDİKLERİNİ UYGULAMAYA DÖKTÜLER

Bilim Günü kapsamında farklı zümrelerden projelerin sergilendiğini söyleyen Fen Bilimleri öğretmeni Çağla Bulut ise yalnızca fen değil yabancı diller ve sanat alanlarında da öğrencilerin yeteneklerini kullandığını belirtti. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarından oluşan STEM sistemiyle öğrencileri farklı becerilerini bir arada kullanarak mühendislik yönünden geliştirmeyi amaçladıklarını anlatan Bulut şöyle konuştu:

"Bu sistem öğrencilerimizin teoride öğrendiklerini uygulamaya döndürmelerini sağlayan bir yaklaşım. Öğrenciler kuru kuru öğrenmiyor. 21'nci yüzyılda öne çıkan eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcılık gibi yönleri ön plana çıkarıyor. Çocuklarımız hem yeni şeyler üretiyorlar hem de günlük hayatta karşılaştıkları sorunları farklı bir yolla çözebiliyorlar. Bugün de akıllı otel, yenilenebilir enerji kaynakları ve İzmir haritasının yanında 20 projemiz beğeniye sunulmuş oldu."

Bilim Günü'ne 'Sonsuzluk Aynası' adlı projesiyle katılan 9. sınıf öğrencisi Orkan Ceyhan (15), kullandığı iki ayna ile sonsuz bir görüntü yaratmayı amaçladığını söyleyerek projeyi 4 saat içerisinde tamamladığını belirtti. İnşaatlarda kullanılması için bir sistem geliştiren 5'nci sınıf öğrencisi Tümer Sülün (10) ise daha fazla yükü dengeli bir şekilde taşıyabilmeyi amaçlayan mekanizmanın uzaktan kumandalı ve insansız çalıştığını ifade etti. Okul servisleri güvenliği, jeoloji ve değerli taşlar gibi sosyal alandaki projeleri hakkında bilgi veren öğrenciler su roketi, twister ve harita oyunu etkinliklerine de katılarak keyifli anlar yaşadı. Resim tamamlama etkinliği ve resim sergisini gezen ziyaretçiler, öğrencilerin yeteneklerini yakından görme fırsatı buldu.

Görüntü Dökümü

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- Kurdele kesiminden görüntü

- İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğulları'nın konuşması

- Projelerden görüntü

- Öğrencilerle röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber: Nevra UÇKAÇ -Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()