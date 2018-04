DHA YURT BÜLTENİ-9

1)SOKAKTA TARTIŞTIĞI İMAM NİKAHLI EŞİNİ BIÇAKLADI

ADIYAMAN'da, Abdurrahman A. sokakta karşılaşarak tartıştığı imam nikahlı eşi Mukadder K.'yı bıçakla yaraladı. Olay, bu sabah Hocaömer Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Abdurrahman A., otobüs durağında bir süredir ayrı yaşadığı imam nikahlı eşi Mukadder A. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma sırasında öfkelenen Abdurrahman A. üzerinde taşıdığı bıçakla Mukadder K.'yı bacağından yaraladı. Kanlar içerisinde kalan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Abdurrahman A. ise polis tarafından kısa sürede gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

2)900 KİŞİNİN ALINACAĞI İŞ İÇİN, 1 SAATTE 850 KİŞİ BAŞVURDU

KARAMAN'da İŞKUR İl Müdürlüğü, tarafından 'Toplum Yararına Programı' kapsamında 26 kamu kurumuna 6 ay süreyle geçici işçi statüsüyle alınacak 900 işçi için, 1 saat 850 kişi başvurdu. İŞKUR Karaman İl Müdürlüğü tarafından 'Toplum Yararına Programı' kapsamında 26 kamu kurumuna 950 kişinin 6 ay süreyle geçici statüte işe alınacağı duyurusu yapıldı.Bunun üzerine iş sahibi olmak isteyen yüzlerce kişi, başvuru için mesai saatinden önce il müdürlüğü binası önünde beklemeye başladı. Mesainin başlamasıyla birlikte başvurular tek tek alındı. Zaman zaman izdiham yaşanırken yetkililer yaklaşık 1 saat 850 başvurunun yapıldığını belirtti.

7 yıldır işsiz olduğunu belirten Hasan Hüseyin Topbaş (52), "İş bulabilmek için bugün buraya geldim. Daha önceden de İŞKUR'a müracaatım vardı. Bugün yeniden güncelleyeceğim. Karaman Belediyesinde çalışmak istiyorum. Burası çok kalabalık, vatandaşta bir iş problemi var. İnşallah bu sorun bir an önce çözülür. Hükümetin bu sorunu çözeceğine inanıyorum" diye konuştu.

23 yıldır iş aradığını ifade eden Şükriye Baydoğan (50), "27 yaşından beri iş arıyorum. Şimdiye kadar bir işe yerleşemedim. Bugün burası yine çok kalabalık ama Allah'tan ümit kesilmez bakarsınız şansıma buradan bir iş çıkar" dedi.

2 çocuk annesi işsiz Esma Dimli ise şunları söyledi:

"Ben iki çocuk annesiyim ve işe ihtiyacım var. Belediye Başkanımız Ertuğrul Çalışkan'dan iş istiyorum. Park bahçe gibi yerlerden iş istiyorum çapa yapmak istiyorum rahatsızlığımdan dolayı kapalı alanlarda ve fabrikalarda çalışamıyorum. Buranın kalabalık olması önemli değil Allah'tan umudumuzu kesmiyoruz"dedi.

3)RİZE’DE, 6 AY SÜRELİ GEÇİCİ İŞ BAŞVURULARI BAŞLADI

RİZE’de, belediyeler ile bazı kurumlarda 6 ay geçici süre ile çalıştırılmak üzere 2 bin kişinin işe alınacağını duyanlar, İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü’ne başvurulara başladı. İŞKUR binası önünde beklemeye başlayanlar, merdivenlerde kuyruk oluşturdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında il merkezi ve ilçelerde belediyeler, özel idare ve bazı kurumlarda 6 ay geçici süreyle 2 bin kişinin hizmetli kadrosunda istihdam edilmesi için çalışma başlatıldı. Bugün başlayan iş başvuruları için Rize Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’ne çok sayıda başvuru yapıldı, İŞKUR İl Müdürlüğü merdivenlerinde uzun kuyruklar oluştu. Merdivenlerde sıra bekledikten sonra kuruma girenlerin oturarak sırasını beklemesi için bölüm ayrıldı. Başvurular, 4 gün boyunca sürecek.

4)FUARİZMİR’DE İKİ FUAR BİR ARADA

İZMİR'de düzenlenen 43. Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı ile bu yıl ilk kez yapılan Leather & More- 1. Deri ve Deri Giyim Fuarı, Fuarizmir'de açıldı. Yerli ve yabancı sektör temsilcilerini bir araya getiren fuarların açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, fuarlara sahip çıkılmasını istedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından fuarizmir’de bu yıl 43’üncüsü düzenlenen Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı’yla, yine bu yıl ilke kez yapılan Leather & More- 1. Deri ve Deri Giyim Fuarı’nın açılışı, düzenlenen törenle yapıldı. Birbirine güç katacak olan ve sektör temsilcileri ile İzmir iş dünyasını buluşturan fuarın açılışına, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, CHP'li Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile çok sayıda davetli katıldı. Fuarın açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, fuarcılığın Ulu Önder Atatürk'ün kendilerine verdiği bir görev olduğunu, bu görev için bütün belediye başkanlarının günün koşullarına göre elinden gelen bütün desteği verdiğini söyledi. Belediye başkanlarının İzmir’in fuarlar kenti olabilmesi için çalıştığını ifade eden Başkan Kocaoğlu, fuarcılığın bir şirket işi olmadığını vurguladı. Yine fuarcılığın bir özel sektör işi olmadığını da kaydeden Kocaoğlu, fuarcılığın omurgasını o kentin dinamikleri, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin oluşturması gerektiğini söyledi.

"KONGRE SEKTÖRÜNÜ BAŞLATMAMIZ GEREKİYOR"

Fuarcılığın desteklemesi gerektiğini belirten Kocaoğlu, İzmir’in bunu 96 yıldır başardığını dile getirerek şunları söyledi:

"Zaman zaman alt yapı eksikliklerinden dolayı fuarcılık biraz daralabiliyor. Bunlara rağmen fuar yüzde 30-40 arasında büyüme gösterdi. Alt yapı olmadan bir yere varmamız mümkün değil. Bugün uluslararası boyutlara ulaşan fuarlarımız var. Ayakkabı Fuarı ve diğer fuarlar da büyüme gösteriyor. Perşembe günü burada bir günde 5 fuar olacak. İzmir fuarını bu şekle getirmek önemli ama herkesten destek bekliyoruz. Hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde fuarcılığımızı geliştireceğiz. Ve buna belli eksikliklerimizi tamamlayarak kongre sektörünü de İzmir’de acilen başlatmamız gerekiyor. Kongre ve fuar birbirini destekleyen iki önemli hizmet sektörüdür."

"ÖZGENER’DEN DESTEK SÖZÜ"

Törende konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de göreve gelirken en temel ilkelerinin ‘değişim’ olduğunu söyledi. Özgener, "İzmir için fuarcılığı kentin, dünyanın en bilinen uluslararası fuarcılık merkezlerinden biri haline getirmeliyiz. İzmir’in bunu başaracak potansiyeli var. Şehrin önde gelen meslek örgütleri olarak bizlere düşen de bu potansiyelin hayata geçmesi için gereken desteği vermek" dedi. Fuarların tutunması ve Mermer Fuarı, Gelinlik Fuarı gibi kendi müşterisini yaratan marka fuarlar haline gelmesi için kurumsal desteğin önemine dikkat çeken Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Odası olarak, fuarları kent ekonomisini kalkındırmanın en hızlı ve etkili yollarından biri olarak gördüklerinin altını çizdi. Bu nedenle, fuarcılığa gereken desteği vermenin kendileri için önemli olduğunu söyleyen Özgener, "Bugün Shoexpo-Ayakkabı Fuarı 123 katılımcı ile açılıyor. Bunlardan 90’ı teşvik almak için odamıza başvuru yaptı. Leather & More Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarımız yeni bir fuar. 33 katılımcısı var. Bu katılımcıların da 20’si odamızdan destek almak üzere başvurusunu yaptı. Bu iki fuarda stant açan firmaların yüzde 70’i odamızın maddi desteği ile fuara katılıyor" dedi.

Ayakkabı üretiminde İzmir’in önemli bir merkez olduğunu ve bu fuarın katılımcı sayısının önümüzdeki yıllarda artış göstermesi için ortak hedefin olması gerektiğini söyleyen Özgener, Leather & More Fuarı’nın da doğru strateji ile hızlı bir şekilde yükselebileceğine işaret etti.

"BÜTÜN ESNAFI ETKİLİYOR"

İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da düzenlenen fuarların esnafı da yakından etkilediğini belirtti. Mutlu, "Bu fuarlardan konaklama sektörünün, yiyecek-içecek sektöründeki işletmelerin, ulaşım sektörünün, hediyelik eşya sektörünün olumlu etkilendiğini belirtmek istiyorum. Bu fuar esnaf teşkilatının bütün alanlarını etkilemektedir. Geçtiğimiz günlerde yapılan Mermer Fuarı sırasında kent merkezindeki hiçbir restoranda boş masa kalmadı. Hiçbir otelimizde, yakın ilçelerimiz de dahil olmak üzere yer kalmadı. İzmir'de çok iyi bilinen bir restoranda Mermer Fuarı süresince bir masa için günde 4 ayrı rezervasyon yapıldı" diye konuştu.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar da fuarın sektörün gelişimine katkı koyacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından fuarların açılış kurdelesi kesildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve törene katılanlar, daha sonra fuarı gezdi. Fuar, 24-27 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

119 YERLİ FİRMA KATILDI

43. Shoexpo – İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı gelecek sezon modellerini vitrinlerden önce fuarizmir’e taşıdı. Ayakkabı ve çanta sektöründeki son gelişmeler, yenilikler, tasarımlar ve modelleri görme olanağının bulunacağı Shoexpo’da kadın, erkek ile çocuk ayakkabıları ve çantalar sergileniyor. İzmir ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli kentlerinden 119 yerli, Brezilya, Ukrayna ve Lübnan’dan toplam dört katılımcının standı yer aldı. Katılımcı firmalar profesyonel ziyaretçilerle bir araya gelme olanağı bulacak. Fuarda bir firma ise Portekiz, İspanya, İtalya ve Yunanistan’dan getirdiği ürünleri sergileniyor.

İRAN DERİCİLER DERNEĞİ DE GELİYOR

Ayakkabı ile çantanın hammaddelerinin başında gelen deri sektörünün yer alacağı Leather & More – 1. Deri ve Deri Giyim Fuarı da Shoexpo’yla aynı tarihlerde gerçekleştiriliyor. Fuarda 33 katılımcının yanı sıra İran Dericiler Derneği’nden gelecek heyet de yer alacak. Dört gün boyunca deri ve deri giyim markaları, perakendeciler, toptancılar ve tasarım firmalarının, önde gelen yerli ve yabancı deri ve deri giyim üreticileri ile bir araya gelmesi sağlanacak. Fuarda deri konfeksiyon, deri aksesuar ve tabak deri de stantlarda sergilenecek. Ayakkabı ve çanta üreticileriyle bir araya gelecek olan dericiler, sektörde suni deri yerine gerçek deri kullanımında artış sağlanmasını hedefliyor. Türkiye’nin deri üretiminin yüzde 50’sinden Arnavutluk, Avusturalya, Almanya, Bulgaristan, Belçika, Brezilya, Beyaz Rusya, Cezayir, Dubai, Danimarka, Çekya, Estonya, Ermenistan, Güney Amerika, Gürcistan, Finlandiya, Hollanda, İsrail, İrlanda, İngiltere, İran, İspanya İtalya, Kırgızistan, Kosova, Kazakistan, KKTC, Kenya, Kuveyt, Lübnan, Litvanya, Moldova, Makedonya, Meksika, Polonya, Portekiz, Pakistan, Romanya, Rusya, Özbekistan, Sırbistan, Suudi Arabistan, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan’dan satın alıcıların gelmesi bekleniyor.

5)YAZAR CENGİZ AYTMATOV DOĞUMUNUN 90'INCI YILINDA ANILDI

BOLU'da, yazar Cengiz Aytmatov doğumunun 90'ıncı yılında oğlu Askar Aytmatov'un da katılımıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliklerle anıldı. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu ile birlikte Balkanlar'da ortak faaliyetler yürüten Anadolu Mektebi, 2018 yılını Cengiz Aytmatov yılı olarak ilan etti. Anadolu Mektebi, bu kapsamda merhum yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90'ıncı yıldönümünde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde 'Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov' adıyla panel düzenlendi. 3 gün sürecek olan panel, tiyatro, resim sergisi, konser ve yazar-öğrenci buluşmasının olacağı etkinliğin açılışına Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim Dzhunusov, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Türksoy Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov, Cengiz Aytmatov'un oğlu Askar Aytmatov, öğrenciler ve yazarlar katıldı.

Anadolu Mektebi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, "Aytmatov yılında ne yaparsak Aytmatov bundan mutlu olur diye araştırsaydık, ortaya çıkacak en önemli sonuçlardan bir tanesi gençlere Aytmatov'u okutmak olurdu. Anadolu Mektebi gençlere sadece Aytmatov'u okutmadı, tüm eserlerini okuttu. Hakkında yazılmış eserleri okuttu ve bu öğrenciler Cengiz Aytmatov hakkında konular seçip hazırlık yaptılar. Bugün Bolu'da başlayacak programda anladıkları Aytmatov'u anlatacaklar" dedi.

Bolu Valisi Aydın Baruş ise, "Bu etkinliğin Bolu'nun ve ülkemizin kültür dünyasına çok önemli değerler katacağına inanıyorum. Yine bu programın, yeni nesillerimizin bizim engin kültürümüzün değerleri ile tanışmasını sağlayacağına ve geleceğe yönelik adımlarını daha sağlıklı atarak medeniyetimizin ne kadar köklü bir medeniyet olduğu bilincine varacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Türk dünyası yavaş yavaş kendisini keşfediyor ve Türk dünyası kendi değerlerine sahip çıkıyor. Bu yıl Cengiz Aytmatov yılı ilan edildi. Dolayısıyla Türk dünyasının yetiştirdiği kültürel büyükleri anma, algılama, anlama ve sahiplenme yılı olarak adlandırmak lazım" dedi.

6)İYİ PARTİ MERSİN'DE DERT DİNLEDİ

MERSİN'e, 'Anlat Hemşerim Dertleşelim' otobüsü ile birlikte gelen İYİ Parti üyeleri, Mersinli vatandaşların derdini dinledi.

Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Özgür Çocuk Parkı içerisinde kurulan alana gelen partililer, vatandaşları bilgilendirip anket yaptı. Park içerisinde kurulan platformlarda vatandaşların derdini dinleyen komisyon üyeleri ise, çözüm noktasında vatandaşın öneri ve taleplerini istedi. İyi Parti Mahalli İdareler Başkanlığı ve Gençlik Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında vatandaşa sorular sorulurken, yetkililer kentte yaşanan sıkıntıları not aldı.

İyi Parti'nin ülkedeki kötü gidişe dur demek için kurulduğunu ifade eden İl Başkan Yardımcısı İlksen Sorguç Dinçer, "Türkiye turuna çıkan, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemeyi hedefleyen parti otobüsü bugün bizimle birlikte. Amacı vatandaşların problemlerini belirlemek olan proje kapsamında, otobüsle birlikte İyi Parti Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşturduğumuz komisyon, vatandaşların genelde yaşadıkları sorunları tek tek dinleyecek, yereldeki sorunları tespit edecek, Mahalli İdareler Başkanlığına rapor hazırlayacak. Gün boyu halkımızın talep ve önerilerini almak, hayallerini paylaşmak, dertlerini dinlemek için birlikte olacağız" dedi.

Partililer ve komisyon üyeleri, gün boyunca sorun ve talepleri dinleyecek.

