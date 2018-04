DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ANTALYA'DA 'SEVGİ ZİNCİRİ'

ANTALYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98'nci yılı coşkuyla kutlandı. Protokol üyeleri el ele tutuşarak, çocukların oluşturduğu sevgi zincirine eşlik etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan kutlamalar, Karaalioğlu Parkı'nda devam etti. Buradaki kutlamalara Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra, vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından çocukların gerçekleştirdiği dans ve gösteriler ilgiyle izlendi. Tören sonunda çocukların oluşturduğu sevgi zincirine protokol de dahil oldu. Vali Karaloğlu başta olmak üzere Başkan Türel ve Piyade Albay Savran sevgi zincirinde çocukların ellerini tutarak yer aldı.

RUS ÇOCUKLAR DA TÖRENİ İZLEDİ

Antalya'da yaşayan Rus aileler de çocuklarının yüzlerine ay yıldız yaparak törene getirdi. Alanda ailesiyle kutlamaları izleyen minik bir kız çocuğunun göz bebeğine yansıyan ay yıldız ise ilgi çekti.

Tören, protokol ve çocukların birlikte fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

2)KÜÇÜK VALİDEN ANLAMLI MESAJ

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu'nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98'nci yılı kutlamaları kapsamında koltuğunu devrettiği Ülkü Dila Teke, "Binlerce yıllık Türk devletler zincirinin kesintisiz ve son halkası olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum" dedi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Münir Karaloğlu, koltuğunu Hüseyin Ak İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Ülkü Dila Teke'ye devretti. Valilik koltuğunda oturmanın kendisi için büyük mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu dile getiren Ülkü Dila Teke, kendisine bu fırsatı veren Karaloğlu'na teşekkür edip çiçek verdi. Devir teslim töreninde Teke'ye İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, annesi Nuray Çevik Teke ve babası Mustafa Teke eşlik etti.

Teke, valilik koltuğundaki ilk açıklamasında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet duyduğunu söyledi. Teke, "Binlerce yıllık Türk devletler zincirinin kesintisiz ve son halkası olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum" dedi.

Ülkü Dila Teke, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i aradı. Teke, telefonla görüştüğü Türel'e, 23 Nisan günü ücretsiz olan lunaparkta izdiham yaşandığını belirterek, ücretsiz girişlerin bir haftaya yayılması talimatını verdi. Ardından İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Ahmet Taşır'ı arayarak, bayram nedeniyle alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi istedi.

Türel ve Taşır ile konuşmasının ardından Teke, "Osmanlı torunları bizler, İslam aleminin ve ülkemizin gelecekte huzur ve güven içinde yaşantısını sürdürebilmesi için çok çalışmak zorunda olduğumuzun farkındayız. Sizler rahat olun. Biz geleceğin rahatlığına kıyabilenlerin olduğunun bilincindeyiz. Bizler oldukça bu ezan susmaz bu bayrak inmez. Ülkemdeki tüm çocuklar adına sizlere söz veriyorum" diye konuştu.

Teke ve ailesi, daha sonra Vali Mühir Karaloğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Karaloğlu, Ülkü Dila Teke'ye saat ve tablet hediye etti.

3)İTO'DA BAŞKANLIK KOLTUĞUNA MİNİK ALPEREN'İN ABLASI OTURDU

İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu, servis minibüsünde unutulunca yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ablası Yaren Sakin'e devretti. İTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'ın koltuğuna da ilik nakli olan Onur Aydoğan oturdu.

İzmir Ticaret Odası'nda Yönetim Kurulu Başkanı seçilerek mazbatasını 1 hafta önce alan Mahmut Özgener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu, geçen yıl okul servisinde unutulduğu için yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ablası 11 yaşındaki girişimci Yaren Sakin'e devretti. Yaptığı projeyle TÜBİTAK'tan fizik alanında birincilik ödülünü mart ayı sonunda alan Yaren'i tebrik eden Özgener, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yarınları çocuklarımıza emanet etmesi, onlara duyduğumuz güvenin de bir göstergesidir. Biz de bu önemli günde geleceğin kentlerine, ekonomilerine yön verecek çocuklarımızı özendirmek ve bu anlamlı güne yeni bir mutluluk daha eklemek için İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunu Yaren'e devrediyoruz" dedi. İzmir Ticaret Odası'na anne Buket Sakin ve babası Serkan Sakin ile birlikte gelen, Uğur Okulları Örnekköy Kampüsü'nde 6'ncı sınıfta burslu okuyan Yaren Sakin, kardeşi gibi başka çocukların servislerde unutulmaması için geliştirdiği proje hakkında bilgi verdi. Geçen mart ayında TÜBİTAK'ın 12'nci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Fizik Dalı'nda birinci seçilen Yaren Sakin, projesini şöyle anlattı: "Şoförler servisi kontrol etmeden kontağı kapatıp iniyorlar. Bu projemizde iç arka kısma bir buton yerleştireceğiz. Şoför her kontağı kapattığında bu butona 2 dakika içerisinde basmak zorunda kalacak. Eğer basmazsa 2 dakika içerisinde bu buton alarmı çalıştıracak, servis şoförünü uyaracak. Şoför unuttuğunda butona basmadığı için buton uyarı yapacak. Şoför butona basmak için servise gelecek ve servisin içini kontrol edecek, çocuk da kurtulmuş olacak." İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da koltuğunu ana sınıfında okuyan 7 yaşındaki Onur Aydoğmuş'a devretti. 2015 yılında karın ağrısı şikayetiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Onur Aydoğmuş, 2016 yılı Aralık ayında İsrail'den gelen iliğin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu. Büyüyünce polis olmak isteyen Onur için Emniyet Müdürlüğü harekete geçmiş, bir günlüğüne polis yapmıştı. Koltuğunu Onur'a veren Meclis Başkanı Selami Özpoyraz şunları söyledi: "Her bir evladımızın gelecekte bu koltuklarda oturarak tıpkı bizler gibi meclisi yöneteceklerine ve İzmir için çalışacaklarına eminiz. Bu hedeflere daha emin adımlarla yürümek için geleceğimiz olan çocuklarımızı hem yüreklendirmek hem de bu mutlu günde sevinçlerine yeni sevinçler eklemek için buradayız. Koltuğumu Onur'a bırakarak ilik bağışçısı olmanın da önemine dikkat çekmek istiyorum. Vereceğimiz kan örneği ile donör olabilir ve birçok canları kurtarabiliriz." Yaren Sakin ve Onur Aydoğmuş'un İzmir Ticaret Odası'nın konuğu olarak Çeşme'deki bir otelde misafir edileceği belirtildi.

4)DİYARBAKIR'DA 23 NİSAN COŞKUSU

Diyarbakır'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerle çoşku ile kutlandı. Kutlamalar bu yıl ilk kez Kayapınar ilçesindeki Kent Meydanında yapılırken, binlerce çocuk kutlamalara katıldı. Tüm yurtta çocuklar 23 Nisanı coşkuyla kutlarken, 10 yaşındaki Suriyeli Elya'nın çöp toplanması ise yürek burktu.

Her yıl Diyarbakır Valiliği önünde yapılan kutlamalar bu kez ilk kez Kayapınar İlçesindeki Kent Meydanında yapıldı. Kutlamalara, Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, mülkü amirler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Binlerce çocuğun katıldığı kutlamalarda konuşan Vali Güzeloğlu, "Biz biliyoruz ki; sizler, bu inanç ve karalılıkla emanet edilen Cumhuriyetimizi ve devletimizi daha ileriye, daha güzele taşıyacaksınız. Her biriniz yüreğinizdeki sevgiyle, inançla ve kararlılıkla bu büyük devleti sonsuza kadar bahidar kılacaksınız. Gelecek her gün gelişmiş, kalkınmış, huzur ve güven içerisinde her türlü tehdide karşı, kenetlenmiş bir büyük Türkiye'yi oluşturacaksanız. İçte ve dışta bu büyük yürüyüşümüzü gelişmemizi, geleceğe doğru kararlı yürüyüşümüze engellemek isteyen bütün ihanet odakları, bütün terör örgütleri ve bunun iş birlikçileri, sizlerin kararlı imanlı duruşu karşısında hiç bir hedefine bugüne kadar olduğu gibi ulaşamayacak ve bu büyük devler ve millet sonsuza kadar var olacaktır. Sizler bizim umudumuzsunuz en iyi eğitimi almanız, geleceğe umutla bakmanız için devlet ve millet olarak bütün imkanlarımızı sunuyoruz" dedi.

Kutlamalar daha sonra öğrencilerin şiir okuması ve gösterileriyle devam ederken, ana okul öğrencisi Elvin Demir'in İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okuması büyük beğeni topladı. Kutlamalarda çocuklar ellerindeki bayraklarla çalan müzikler eşliğinde oyunlar oynarken, ilkokul öğrencilerinin çeşitli yörelere göre sergilediği halk oyunları beğeni ile izlendi. Kutlamalarda tören alanında gezen animatörlerin giyindiği çizgi film karakterleriyle çocuklar fotoğraf çekerken, kutlamalar çeşitli oyunlar ve yarışmalarla devam etti.

SURİYE'Lİ ÇOCUK 23 NİSAN'DA ÇÖPLERDEN ÇÖP TOPLADI

Tüm yurtta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı coşkuyla kutlanırken, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Diyarbakır'a yerleşen 10 yaşındaki Suriye'li Alye'nin merkez Yenişehir ilçesi ofis semtinde çöplerden çöp toplaması görenleri üzdü. Her gün çöp topladığını belirten Alye 23 Nisan kutlamalarına gidip gitmeme ile ilgili soruyu ise cevaplamadı.

