DHA YURT BÜLTENİ -9

İçişleri Bakanı Soylu:2 bin 424 operasyon yapıldı, 123 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da yaptığı açıklamada 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren Bahar ve Yaz operasyonlarını başlattıklarını belirterek, "Bahar ve Yaz operasyonlarımız 15 Ekim'e kadar devam edecek. Şu ana kadar bu kapsamda 2 bin 424 operasyonu icra ettik. Şimdilik etkisiz hale getirilen terörist sayısı 123 oldu"dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile birlikte Diyarbakır'da bölge valileri toplantısı düzenledi. Bir otelde düzenlenen toplantıya 16 Vali, Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanları katıldı. Toplantı öncesi konuşmasında seçim güvenliği ile ilgili daha önce yapılan toplantıları yeniden planladıklarını belirten Soylu, "Bu toplantıları planladığımız an, Türkiye seçim ortamında değildi. Bu toplantıları, bir önceki periyotta olduğu gibi, seçim güvenliği toplantıları şeklinde gerçekleştireceğiz"dedi.

YENİ GÜVENLİK KONSEPTİ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, hem kamu içine yuvalanmış bu örgütle mücadele etmeye, hem de terörü tamamen bitirmeye yönelik yeni bir güvenlik konseptine adım atıldığını ifade eden Soylu, "PKK, KCK ve DEAŞ gibi örgütlerle mücadele verilen bu yeni dönemde, tehlikeyi oluştuğu yerde önleme anlayışıyla hareket etmeye başladık. Yine önemli bir değişim olarak, olay sonrası operasyon stratejisinden, kesintisiz operasyon stratejisine geçtik.Eski yaklaşım, yapılan bir eylemden sonra suçun faillerini yakalamaya çalışmak şeklindeydi. Küresel terör örgütlerini bitirme noktasında, bunun bir sonuç vermediği apaçık ortadır. Sokak eylemleri sonrasında bu stratejiyi tamamen terk ettik. Yeni stratejimiz, suç sonrası suçluyu değil, terör örgütünün tamamını tahrip etmek üzere kurulmuştur. Terör örgütleriyle mücadele konseptini değiştirdik."diye konuştu.

2017 yılı İlkbahar - Yaz aylarında 28 bin 214 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Soylu, "Bin 583 terörist etkisiz hale getirildi. 975 barınak ve sığınağı da imha ettik. Bir taraftan teröristleri, bir taraftan da barınacakları, sığınacakları, lojistik destek alabilecekleri, kendilerini muhafaza edebilecekleri, korunacakları hatta sözde eğitimini yapacakları yerlerin büyük bölümünü tarumar ettik. Asıl mesele lojistik merkezlerin imhasıdır. Orada güvenlik kuvvetlerimiz çok başarılı bir sonuç almıştır. Ele geçirdiğimiz bir mağarada torna makinası çıkmıştı. 2017 İlkbahar-Yaz operasyonlarında 2 bin 5 tanesi ağır olmak üzere, 2 bin 926 silah, bin 2 mayın ve el yapımı patlayıcı, 2 bin 984 el bombası, 68 ton patlayıcı madde, 663 bin mühimmat ele geçirildi. Barınak ve sığınak imhası, öncelikli konularımızın, hedeflerimizin başında gelmektedir. 2017 Sonbahar operasyonlarında ise 33 bin 761 operasyon gerçekleştirildi, 793 terörist etkisiz hale getirildi. Bin 6 barınak imha edildi, 656'sı ağır, bin 156 silah, 505 el yapımı patlayıcı, 668 el bombası, 56.7 ton patlayıcı,bin 412 adet tüp, 287 bin mühimmat ele geçirdik. Bunun yanında kış üstlenmesi için teröristlerin çok ihtiyaç duyduğu 31.6 ton gıda 1.3 ton deterjan, 7 bin metre kumaş, elbiseler, ayakkabılar ve bir çok yaşam malzemesi ele geçirildi"dedi.

3 BİN 949 KIŞ OPERASYONU

Sonbaharda operasyon sayılarının artışa geçtiğini, imha edilen barınak sayısının az da olsa arttığını vurgulayan Soylu,"Ele geçen mühimmat, patlayıcı ve silah sayısında azalma oldu. Çünkü bir önceki operasyon lojistik kanalları üzerindeki etkili olmuştu ve örgütün desteğini önemli ölçüde akamete uğratmıştı. 2017 kış operasyonlarında, kış üslenmesini önlemek üzere 5'i büyük, 81'i orta ölçekli olmak üzere 3 bin 949 kış operasyonu gerçekleştirdik. 94 terörist etkisiz hale getirildi. Kışın hiç durmadan yapılan çalışmalar, 2 - 3 metrelik karlarda kahramanca ortaya konulan mücadele neticesinde 509 sığınak ve barınak imha edildi. Çoğu ağır olmak üzere 325 silah, 229 el yapımı patlayıcı, 346 el bombası, 10.3 ton patlayıcı, 136 bin mühimmat ele geçirildi. Ayrıca üs bölgelerinde 56.6 ton yaşam malzemesi de bulundu"diye konuştu.

20 GÜNDE 2 BİN 424 OPERASYON

Bahar ve Yaz operasyonlarını 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle başlattıklarını ifade eden Soylu, "Bahar ve Yaz operasyonlarımız 15 Ekim'e kadar devam edecek. Şu ana kadar bu kapsamda 2 bin 424 operasyon icra ettik. Bahar ve Yaz operasyonlarında 1 Nisan'dan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 123, ele geçen sığınak ve barınak 89, ele geçen silah 51'i ağır olmak üzere toplam 170'tir. 51 el yapımı patlayıcı, patlayıcı miktarı da 1,5 tondur. Ele geçen mühimmat, patlayıcı ve terörist sayısı sürekli yukarıdan aşağıya azalmaktadır. Uyguladığımız bu strateji örgütü hem terörist sayısı, hem malzeme olarak çökertmiştir. 2016 yılında ele geçen üst düzey terörist sayısı 67'dir. 2017 yılında ise bu rakam 113 olmuştur. Son 3-4 aydır istihbaratımız ve güvenlik kuvvetlerimiz el birliğiyle kırmızı, yeşil, mavi, gri, beyaz listeden etkisiz hale getirdiklerimizle, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen bu operasyonlarda ne kadar kararlı olduğunu ve örgüt için artık hiç bir çıkış noktası olmadığını bir kez daha ortaya koyduk"dedi.

TERÖR OLAYLARINDA YÜZDE 55 AZALMA

2016 yılında 680 olarak değerlendirilen örgüte katılım sayısının 2017'de yaklaşık 150 olduğunu belirten Soylu, "Yaklaşık 4'te1 oranına düşmüştür. 2018 yılı içerisinde şu ana kadar 4 ay içerisinde toplam rakam 38 kişidir. Teslim olma sayısı bunun kat ve kat üstündedir. Zeytin Dalı harekatında örgüt sabahtan akşama kadar katılım çağrısı yapmış, destek bulamamıştır. 2017 başında yurt içinde bin 835 ve bin 935 olarak değerlendirilen terörist sayısı, yıl sonuna kadar yüzde 40 azalma göstererek, bin 104, bin 200 bandına çekilmiştir. 2016'da 3 bin 353 terör olayı meydana gelmişken, 2017'de bin 495 terör olayı meydana gelmiştir. Bu da yüzde 55 azalışa tekabül etmektedir. Sadece dağlarda PKK değil, şehirlerde de PKK, DEAŞ, aşırı sol terör örgütleri DHKP-C, MLKP'ye kadar, bir taraftan FETÖ ile ilgili operasyonlarımız kesintisiz sürmektedir. 2017 yılında 697 önemli olay engellenmiş, eylem hazırlığındaki 17 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bunların arasında 9 bombalı araç, 3 canlı bomba şüphelisi vardır"dedi.

REHAVET, TERÖRİSTTEN BÜYÜK DÜŞMAN

Toplantıya katılan bürokratlara güvenlik konusunda uyarılarda bulunan Soylu, "Son zamanlarda bu tarz eylemlerin önemli ölçüde belini kırdık. Ama sakın bu noktada gevşeklik göstermeyiniz. Rehavet bizim teröristten daha büyük düşmanımızdır. Etrafımızdaki coğrafya ve karşı karşıya kaldığımız riskler rehavete müsaade etmiyor.Rutin bizim en büyük düşmanımızdır. Biz eylem kabiliyetlerini dağlarda, şehirde sınırlarımızda, daralttığımız sürece milletimizin huzur ve sükunu artacaktır. 2017 yılının memnuniyet araştırmasında Türkiye'de güvenlik ve asayişte milletimizin memnuniyet derecesinde birinci sıraya yükselttik. Bin tane eylem engelleriz, bir tanesini kaçırırız Allah göstermesin o bir tane eylem canımızı yakar. Rehavete kapılmamalıyız. Jandarmaya son teknolojiyle donatılmış, 3 ATAK helikopteri daha kazandırdık. Tarihimizde ilk kez 3 ATAK helikopteri jandarma filomuza katıldı. 6 tane daha silahlı insansız hava aracımız Mayıs ayı başında teslim ediliyor. Hemen onun akabinde 5-6 tane daha teslim edilecek ve böylece gerek Amanoslar, gerek Şırnak, Hakkari, Kars, Iğdır, Ağrı bölgeleri, Karadeniz bölgesi olsun, oralarda da ciddi bir şekilde insansız hava araçlarımızın tamamını havada tutmaya çalışacağız. Özellikle jandarmamızın insansız hava araçlarını kullanma kabiliyetleri bütün dünyada parmak ısırtacak şekildedir."

CUMHURBAŞKANI'NDAN TALİMAT:BEKÇİ DÜDÜK ÇALACAK

Terörle mücadele kadar, şehirlerin asayiş ve huzuruna da dikkat edip, gözetme zorunluluğu olduğunu belirten Soylu, "Niye bekçi aldık? 81 ilde 7 bin bekçi alımını Mayıs ayının 15'i gibi ilana çıkacaracağız. İstiyoruz ki, gündüz huzurunu aynı şekilde geceleri de yapalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık, bekçi düdük çalacak. Gündüz çalışmayacak bekçi, geceleyin düdüğünü öttürecek. Vatandaş uyurken, bilecek ki bekçi kardeşi huzuru için, güveni için rahatı için, sokaklarda dolaşacak" dedi.İçişleri Bakanı Soylu toplantının ardından Ağrı'ya gitmek üzere Diyarbakır'dan ayrıldı.



Görüntü Dökümü

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- Toplantıdan görüntüler

- Soylu'nun bürokratlarla selamlaşması

- Bakan Soylu'nun konuşması

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()

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Hatay'da sağanak yağış sele dönüştü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak yağış ilçe genelinde sele neden olurken, yollar tıkandı, tarihi Uzun Çarşı sular altında kaldı.

Merkez Antakya ve Defne ilçelerinde dün akşam saatlerinde aralıksız 1 saat süren şiddetli sağanak yağış hayatı felç etti. Yağış nedeniyle yollar sular altında kalırken, çalışma yapılan bölgelerde açılan derin çukurlara düşen çok sayıda araç hasar gördü. Tarihi Uzun Çarşı'yı Habib-i Neccar Dağı'ndan gelen sel suları bastı, parke taşları yerinden söküldü. Hatay'ın birçok noktasında etkili olan sel nedeniyle ulaşım da kilitlendi. Yağışın sona ermesiyle yaşam normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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- Selin esir aldığı uzunçarşıdan detay

- Esnaftan detaylar

- Motosikletiyle sele kapılan vatandaşı çıkaran esnaf

- Tarihi uzunçarşının selden sonraki hali

not: görüntüler cep telefonuyla çekilmiş

SÜRE:03' 06'' BOYUT:381 MB

Haber: Ramazan ÇELİK/Kamera: Hatay, ()

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Denizli'de, barajdan fazla su salınınca taşkın oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinin Akköy Mahallesi'nde barajdan sulama için bırakılan suyun kanaldan taşmasıyla evler, araziler, seralar ve hayvan barınakları sular altında kaldı. Kümeslerdeki tavukların telef olduğu, arazilerin suyla dolup taştığı baskında; evlerdeki eşyalarda hasar oluştu.

Güney ilçesindeki Cindere Barajı'ndan Sarayköy ve Pamukkale ilçelerindeki ovalarda yer alan arazilerin sulanması için su bırakılmak üzere, bu sabah baraj kapakları açıldı. Barajdan bırakılan su, Pamukkale'nin Akköy Mahallesi'ndeki su kanalında taştı. Mahalledeki İnönü Caddesi'nin alt bölümünde kalan evler, büyükbaş ve küçükbaş hayvan barınakları suyla doldu. Evlerde ise su baskını oldu. Samanlıklar ile seralar da zarar gördü. Evleri ve bahçeleri suyla dolan vatandaşlar, kanaldan gelen suyu çuvallarla önlem alarak durdurmaya çalıştı. Kanaldan suyun taşmasını önlemek ve seviyesini düşürmek için vatandaşlar, Sarayköy ve Pamukkale ilçesi arasındaki kanalda, tarlaların sulama kapaklarını açmak zorunda kaldı.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Evleri ve arazileri su altında kalan vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Akköy'e ekiplerini göndererek, suyla dolan evleri, hayvan barınaklarını ve arazileri pompalarla boşaltmaya başladı. Vatandaşlar da başlarına gelen bu duruma tepki gösterdi. Evi sudan zarar gören İshak Selçuk, her yıl aynı şeyin olduğunu belirterek, "Kanala aşını su bırakıldığı için bizim evler ve araziler su altında kalıyor. Artık buna bir önlem alınsın" dedi. Su baskını sırasında tavuklarının telef olduğunu söyleyen Nurşen Duhande de tepki gösterip, "Sabah kalktığımızda kanaldan suyun taştığını gördük. Hayvanlar, samanlar, gübreler hepsi su altında kaldı. Kurtarabildiklerimizi sudan çıkardık. Evlerimizin içine kadar girdi, eşyalar zarar gördü. Fazla su bıraktıkları için kanal taştı" dedi. Akköy Mahallesi Muhtarı Evran Kuzu ise, suyun kanala fazla verilmesi sonucu su baskının yaşandığını belirterek, "Sabah saatlerinde kanal taşınca, yanındaki evler ve barınaklar su altında kaldı. Zarar büyük, seralarda da çok büyük zarar var. Bu bölge bunu sürekli yaşıyor, kronik hale geldi. Vatandaşlarımız çözülmesini istiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Su altında kalan evlerden ve bahçelerden görüntü

- Samanlardan ve seralardan görüntü

- Evi zarar gören İshak Selçuk'un konuşması

- Su altındaki çiçeklerden görüntü

- Vatandaşların konuşması

- Tavuklara telef olan Nurşen Duhan'ın konuşması

- Muhtar Evran Kuzu'nun konuşması

- Kanaldan görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Sivas'ta kocası Ahmet Yapmaz (55) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Fatma Yapmaz (47) köyünde toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde merkeze bağlı Karayün köyünde yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen çiftçi Ahmet Yapmaz, aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle kendisine boşanma davası açan eşi Fatma Yapmaz ile yine tartıştı. Eşini 'çocuklarının kendisinden olmadığı' yönünde suçladığı öğrenilen Ahmet Yapmaz, kendisine ait av tüfeğini alıp, dehşet saçtı. Ahmet Yapmaz, önce eşi Fatma Yapmaz'a, ardından da kendisine engel olmak isteyen oğlu Mustafa Yapmaz ve gelini Hürü Yapmaz'a peş peşe ateş etti. Ağır yaralanan Fatma Yapmaz, kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Oğlu Mustafa ve gelini Hürü Yapmaz ise tedaviye alındı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda yapılan otopsi işleminin ardından Fatma Yapmaz'ın cenazesi Karayün köyüne getirildi. Yapmaz için öğlen namazı sonrası Aziz Önder Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Yapmaz'ın yakınları ile köylüler katıldı. Namazın ardından Fatma Yapmaz, köy mezarlığına defnedildi. Olayda yaralanan Mustafa-Hürü Yapmaz çiftinin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Olay sonrası jandarmaya teslim olan şüpheli Ahmet Yapmaz'ın sorgusu ise sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Köyden görüntüler

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin götürülüşü

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

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TIR'da uyuyan sürücü öldü

Bolu'da, malzeme yüklemek için geldiği fabrikanın garajına park ettiği TIR'ın içinde uyuyan 57 yaşındaki Muhammed Özbakan ölü bulundu.

Bolu'da nakliyecilikle uğraşan Muhammed Özbakan, dün öğle saatlerinde Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan bir fabrikaya geldi. Aracını fabrikanın TIR parkına park eden Muhammed Özbakan, bugün yapacağı yüklemeyi beklemek için geceyi TIR'ın içinde geçirdi. Sabah saatlerinde fabrikadan yükleme yapmak için sırası gelen Muhammed Özbakan'ın fabrikaya giriş yapmaması üzerine, diğer TIR sürücüleri Özbakan'ı uyarmak için aracın başına geldiler. Özbakan'ın tepki vermemesi üzerine, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaptığı incelemede Muhammed Özbakan'ın öldüğünü belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Özbakan'ın cesedi otopsi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Sağlık ekiplerinin incelemeleri

-Diğer işçilerin görüntüleri

-Detaylar

Süre: 02:24 Boyut: 76.5 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()