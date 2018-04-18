DHA YURT BÜLTENİ-9 

Bakan Soylu: Eylül'de 10 bin polis alacağız

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, genel güvenlik, terör ve uyuşturucuyla mücadelede yaptıkları çalışmaları anlatarak, "Eylül ayında bir 10 bin polis daha alacağız. Jandarma asayiş için 25 bin alımımız var. Bekçi alımımızda da ne kadar alacağımızı belirtmiştik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile Tekirdağ'da 'Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele' konulu toplantıya katıldı.Bölgedeki valiler, belediye başkanları, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, muhtarların da katıldığı toplantıda, Bakan Soylu, öncelikle kaçak göçmen konusuna değindi. Ülkemizde 3.5 milyon Suriyeli, 1 milyon kadar da diğer bölge ülkelerinden gelen insanların bulunduğunu belirten Soylu, şöyle dedi: "Kara sınırlarımızın yüzde 44'ünü oluşturan iki ülkede devlet otoritesi yok. Bıçak kemiğe dayandı ve sınır güvenliğimizi sürdürmek için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı yapmak durumunda kaldık ve hala da orada personelimiz var. Son günlerde Ağrı, Iğdır ve İran sınırından göçmenler gelmeye başladı. Bu yıl rakamlar 27 bin civarında. 27 bin kişi sınırlarımızdan kaçak bir şekilde ülkemize girmeye çalıştı. 27 bin de yakaladığımız rakamlar. Şu ana kadar 6 bin 500 kişiyi her an bir hamle ile hızlı hareket ederek geri göndereceğiz. Hükümet olarak Ağrı ve Iğdır'da bir duvar yapma kararı aldık. Yaklaşık 2,5 milyon Afganlı İran sınırında beklemekte. Iğdır'daki sınır duvarımızın yüzde 95'ini bitirme noktasındayız. Iğdır'da düzensiz göç oranı yüzde 90 oranında azaldı. Şimdi yine Iğdır'da bir geçici geri gönderme merkezi kuruyoruz. Toplam olarak 10 gün içerisinde 6 bin 500 kişiyi Afganistan'a geri göndermiş olacağız. Türkiye'nin kara sınırları toplamı yaklaşık 2 bin 950 kilometre, kıyı şeridi uzunluğu ise 8 bin 333 kilometre. Aldığımız önlemler ile buralardan göçü bıçak gibi kestik."

Kaçak mültecilerin açık denizin ortasında çoluk, çocuk demeden ölüme gittiklerini söyleyen Soylu, "Batı bu meseleye duyarsız. Uyuşturucu kaçırıyorsa da bunu başka bir ülkeye getiriyor ve oradaki gençleri zehirliyor. Uyuşturucu parasıyla terör örgütüne silah alınıyor. Bütün bu tablo bizden kaynaklanan bir tablo değil, bize ithal edilen bir tablodur. Türkiye hiçbir ülke için sorun teşkil etmiyor. Bizim komşularımızın yapmadıkları bizim için sorun oluşturuyor. Ülkemizin geleceğine kast ediliyor. Silah dışarıdan, para dışarıdan geliyor. PKK, Avrupa'dan her türlü desteği alıyor. FETÖ terör örgütü elebaşısının nerede korunduğu malum. Çekirdek kadronun da orada yetişip palazlandığı sır değil. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminde milletimizin cesareti, Cumhurbaşkanımızın, şehitlerimizin ve gazilerimizin büyük fedakarlıkları ile sabaha varmadan bastırdık. Bu girişimin özellikle kamu ve bürokraside yarattığı tahribatı inkar edemiyoruz. 15 Temmuz sonrasında ülkenin istihbaratlarını elemanları vasıtasıyla dışarıya deşifre edene kadar bu gayreti ortaya koydular. Hala da bir gayret içerisindeler. 2017 yılında FETÖ'ye karşı birçok operasyon yapılmış ve yapılmaya devam ediyor.

FETÖ'DEN 77 BİN 081 KİŞİ TUTUKLU

Bakan Soylu, hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin feraseti, milletin cesareti, aziz şehit ve gazilerin büyük fedakarlığı sayesinde sabahında bastırıldığını belirterek, 2017 yılında FETÖ'ye yönelik 20 bin 409 operasyon yapıldığını ve 20 bin 478 kişinin tutuklandığını söyledi. Bu yıl içinde ise operasyon sayısının 6 bin 742, tutuklu sayısı ise 2 bin 706 olarak gerçekleştiğini belirten Soylu, "15 Temmuz 2016'dan 11 Nisan 2018'e kadar tutuklanan kişi sayısı 77 bin 081 kişidir" dedi.

TERÖRLE MÜCADELEDE

Terörle mücadelede, teröristlerin nefes alamadığın ve bunun da nedeninin kışın da operasyonların sürdüğü olduğunu söyleyen Soylu,

"Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2017 yılında 1908, teslim olan terörist sayısı da 426'dır. Size bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Biz ne zamandır böyle baskı yapıyoruz. Niye az teslim oluyorlar diye, düşünüyoruz. Son bir hafta 10 gündür, söküm gibi gelmeye başladılar. Gri listeler teslim oluyorlar, üst düzeyler teslim oluyorlar . İnanınız ki ortaya koyulan bu mücadele bütün unsurlar ile ortaya konan bu mücadele meyvelerini vermektedir. 2018 yılı ise şu tarihe kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 200'dür. 2017 yılında 697,2018 yılında ise 96 önemli olay önlenmiştir. Geçen yıl 170 bu yıl eylem hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

'EYLÜL AYINDA 10 BİN POLİS DAHA ALACAĞIZ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aldıkları tedbirlerin genel asayişte önemli etkileri olduğunu belirterek, en yüksek memnuniyet oranının yüzde 74.4 ile genel asayişte olduğunu söyledi. Muhtarlara, belediye başkanlarına, kaymakamlara, valilere, emniyet müdürlerine,

jandarma komutanlarına büyük görevler düştüğünü ifade eden Soylu, bu çıtanın çok önemli olduğunu ve düşürülmemesi gerektiğini kaydetti. Soylu şöyle dedi: "Yani vatandaşımızın asayişten memnuniyetini 2018 yılında da ölçüldüğünde en yüksek noktada olması lazım. 2017'nin ilk üç ayı ile 2018'in ilk üç ayı karşılaştırıldığında asayiş hizmetlerinde de 2017 yılına nazaran, 2017-2016 yılına nazaran önemli değişiklikler var. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 11'lik azalma var. Türkiye genelinde hırsızlıkta yüzde 11'lik bir azalma var. Sezon başı emniyet müdürleri ve jandarma komutanları ile yapmış olduğumuz konuşmalarda hedefi verdik. Ama bazı vilayetlerimiz var yüzde 48-49 var. Burada Tekirdağ'da da polis eksikliği olduğunu biliyorum. Hem bir taraftan bekçi göndereceğiz, geceleri emniyete alacağız. Hem de 13 bin polis vereceğiz. Söz verdim bunun 3 binini trafiğe vereceğiz bunun 10 binini de Trakya bölgesine de biraz cömert davranacağız. Onlar bugüne kadar sabrettiler ama şimdi zamanıdır. Bir 10 bin polis alımına daha çıktık, oradan da göndereceğiz, Eylül ayında bir 10 bin polis daha alacağız. Oradan da göndereceğiz. Jandarma asayiş için 25 bin alımımız var. Bekçi alımımızda da ne kadar alacağımızı belirtmiştik. Olayların aydınlatılma oranlarında ise yüzde12 artış var. Burada özellikle ilçe jandarma komutanlarımıza, ilçe emniyet müdürlerimize söylüyorum. Benim için önemli olan rakam, mala karşı suçların düşmesi, aydınlatılan olayların oranlarının artması. Bunu yaptığımız zamandan itibaren vatandaşımızın, hem sizlere hem de devlete olan güveni artacaktır. Kafasını yastığa vurduğu zaman arkadaş, polisim, jandarmam, bekçim yanı başımda diyecek ve bu konuda rahat bir uyku çekebilecek. Bizim yapmamız gerek bu."

Ülke genelinde 2017 yılında 60 huzur uygulaması yapıldığını ve uygulamalarda 1 ton uyuşturucu, 31 bin 542 uyuşturucu hap, 1287 adet silah ele geçirildiğini anlatan Soylu, hakkında arama kararı bulunan 23 bin 13 aranan kişinin yakalandığını, 2018 yılında şuana kadar 12 huzur uygulaması yapıldığını ve 5 bin 608 kişinin yakalandığını kaydetti.

DÜZENSİZ GÖÇMEN

Bakan Soylu, düzensiz göçün en önemli mücadele alanlarından biri olduğunu belirterek, karada ve denizde ciddi sorumluluk yüklendiklerin bir konu olduğunu söyledi. Soylu şöyle dedi:

"Masum insanların mağdur olması bir yana bu masum insanların arasına yabancı savaşçıların da hatta, FETÖ'cülerin de karışması durumu söz konusu. 2017 yılında yakaladığımız düzensiz göçmen sayısı 175 bin 752'dir az bir rakam değil. 2018 yılında ise şuana kadar ulaştığımız rakam 66 bin 222 kişidir. Sahil güvenlik komutanlığımız tarafından yakalanan göçmen sayısında yüzde 50 oranında azalma. Yakalanan organizatör sayısında ise yüzde 50 bir artış söz konusu. Yani işi planlayanları daha fazla yakaladık. Özellikle denizlerimizde hayatını kaybeden göçmen sayısında yüzde 71'lik bir azalma yaşandı, onları da kurtardık. 2018 yılında 10 Nisan tarihi itibarı ile söylüyorum. 5 bin 692 düzensiz göçmen ve 18 göçmen kaçakçısı yakalanmış. 112 arama kurtarma görev icra edilmiş. 33 kişi de kurtarılmıştır. Bu yıl Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak operasyonlarında 170 kilo esrar ele geçirilmiştir. Özellikle sınır duvarları konusuna ağırlık veriyoruz. Ağrı ve Iğdır arasında 144 kilometrelik bir sınır duvarı yapıyoruz. Bu arada batı sınırlarımızla ilgili 3 projemiz var. Birincisi Türkiye-Yunanistan-Bulgaristan polis ve gümrük işbirliği noktasında temas merkezi kurulması ve işleyişi. İkincisi batı ve doğu sınırların da gözetleme kapasitesinin arttırılması. Üçüncüsü ise sadece batı sınırlarının gözetleme kapasitesinin arttırılması. Bu projeler entegre bir sınır yönetiminin önemli bir parçasıdır."

'BAZI KONUŞMALARIMIZ FARKLI ALGILANDI

Bakan Soylu, uyuşturucu ile mücadele konusuna değinerek, bu konuda herkesin ciddi bir hassasiyet ortaya koyduğunu belirterek, şunları söyledi: "Biraz önce bağımlılıkla mücadele kurulumuzun ortaya koymuş olduğu strateji hemen hemen bütün Türkiye'ye kabul edilmiş ve yayılmış durumda. Diğer tarafta da biz kolluk kuvvetleri olarak, içişleri olarak. Emniyet ve jandarma olarak ve sahil güvenlik olarak da ciddi bir mücadeleyi sürdürüyoruz. Diyebilirim ki, bazen özellikle bu konuyu konuşmak için gidiyoruz. Bu konuda bazı konuşmalarımız farklı yerlerde farklı algılandı. Hatta bazıları biraz sert oldu. Ancak mesele ile ilgili her gün öğrendiğimiz yeni gelişmeler meselenin büyüklüğünü göstermektedir. Uyuşturucu meselesi yukarıdan aşağıya üzerimize bir çığ gibi gelmektedir. Bu tehlikeyi gözümüzü kapatıp atlatamayız. Bununla mücadele edeceğiz. Bakın size ilginç bir detay vereyim. 2017 yılında AB uyuşturucu raporuna göre AB erken uyarı sistemi tarafından tespit edilen yeni uyuşturucu maddelerinin yüzde 70'i son 5 yıldır üretilmiş maddelerdir. Bu büyük bir tehlikedir. 2013 yılında 299, 2014 yılında 365, 2015 yılında 423 yeni madde ilave edilmiş. AB Uyuşturucu pazarında, bu nede demek biliyor musunuz? Geç kaldığımız her gün listeye yeni bir ürün ekleniyor demektir."

'AVRUPA MAALESEF GEVŞEK DAVRANIYOR'

Bazı tehlikeli maddelerin Avrupa'da açıkta, dükkanlarda ve çoğunlukla yasal keyif verici olarak satıldığını söyleyen Bakan Süleyman Soylu, "Uluslararası uyuşturucu raporlarında geçiyor. Avrupa maalesef inanılmaz derecede gevşek davranıyor. Para da ve bir çok konuda birlik olan Avrupa ilginçtir, uyuşturucu ile mücadele konusunda birlik olamıyor. Cezalar ve uygulamalar farklı farklı. Ülkemiz dünya uyuşturucu rotalarının maalesef tam üstünde bulunmaktadır. Batı'dan, doğuya sentetik uyuşturucu gidiyor. Doğu'dan batıya da doğal uyuşturucu gidiyor. Bunların hepsi de maalesef bir bölümü bizim rotamızın üzerinden gidiyor. Kah denize yoluyla, kah kara yoluyla gidiyor. Dolayısıyla bir yeri yakalıyoruz, başka taraftan geçirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla emniyet ve jandarmamız bir yandan sahil güvenliğimiz ciddiyetle bunu sürdürmek zorunda" dedi.

'METRUK BİNALARI YIKIN'

Bakan Soylu, sokakta uyuşturucu satan bir kişinin aylık kazancının 7-8 bin lira olduğunu belirterek, "Uğraştığımız iş önemli bir iş, bu uyuşturucu ekonomisini beraber çökertmek zorundayız. Şuanda uyuşturucu suçlarından cezaevinde kaç kişi bulunuyor biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim mi, şuanda uyuşturucu suçundan cezaevinde yatan sayısı 59 bin 906. Hani bir zaman bir kavram vardı, bir taraftan yakalanıyor, öteki taraftan bırakılıyor. Eksikler vardır ayrı ama şuanda cezaevlerinde en fazla hükümlü ve tutuklu sayısı uyuşturucudan. 10 Nisan itibarı ile 40bin 704 operasyon yapılmış 35 ton uyuşturucu, 4.8 milyon hap, 32 bin 304 kenevir ele geçirilmiştir. Asıl mücadelenin en önemli etkenlerinden bir tanesi de belediye başkanlarımız. Bakın bu metruk binaların yıkılması lazım. Bu iş ile ilgili estekti, köstekti dersek mesafe alamayız. Bu kadar açık ve net yıkıp geçeceksiniz. Hiç bir bakmayacaksınız, metruk bina kalmayacak. Metruk bina hem uyuşturucu açısından hem de asayiş açısından başımıza dert. Bununda üzerine gidiyoruz. Bu metruk bina yıkmak için önemli bir avantajdır, bu avantajı hepimiz kullanacağız ve metruk binaları yıkacağız"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakan Soylu'nun gelişi ve karşılanması

Toplantıya katılanlar

Bakan Soylu'nun konuşması

Toplantıdan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()

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Samsun'da otomobilinde ölü bulundu

SAMSUN'da Kamil Ayvaz isimli bir vatandaş kendisine ait otomobilinin arka koltuğunda ölü bulundu. Ayvaz'ın uyuşturucu madde aldığı iddia edildi.

Olay, Canik İlçesi Gazi Osmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evli olan Kamil Ayvaz'ı evine yakın bir yerde kendisine ait 61 NC 326 plakalı otomobil içerisinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Kamil AYvaz'ın öldüğünü tespit etti. Uyuşturucu madde sonucu yaşamını yitirdiği ileri sürülen Ayvaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

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-Olay yerinden detaylar

-Kamil Ayvaz'ın otomobilindeki fotoğrafı

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

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Ovakışla Anaokulu'na Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri sahip çıktı

BİTLİS'in Ahlat İlçesine bağlı Ovakışla beldesinde yeni yapılan iki katlı 4 derslikli anaokulun iç dizaynı, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin gönüllü öğrencileri tarafından yapılıyor.

Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesinde yapılan ve önümüzdeki Eylül ayında hizmete açılması beklenen 2 katlı 4 derslikli anaokulun iç dizaynı, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Ahlat Kültür Turizm ve Yardımlaşma Derneği'nin geliştirdikleri 'Geleceğe umutla bakıyorum' projesi kapsamında yapılıyor. Gönüllü 25 üniversite öğrencisi, esnafı dolaşıp sporsor bulduktan sonra, okulun iç dizayn çalışmalarına başladı. Sınıfları boya ve badana yapan öğrenciler, okulun iç duvarlarını çizgi film kahramanlarının resimlerini çizerek süsledi. Öğrenciler, okulun masa ve sandalye kurulumunu da yapacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Mehtap Şahin, üniversite olarak İstanbul Ahlat Kültür Turizm ve Yardımlaşma Derneği ile birlikte ortaklaşa geliştirdikleri projeyle Ovakışla Anaokulu'nun iç dizaynını yaptıklarını belirterek, "Yıldız Teknik Üniversitesi öğrenci konseyi olarak üniversitemizin farklı fakülte ve bölümlerinde okuyan 25 kişilik öğrenci ekibiyiz. Dezavantajlı bölgelerdeki çocukları mutlu etmek amacıyla beldeye geldik. Burada bir hafta boyunca çalışmalarımız devam edecek. Çalışmalarda, anaokulun iç dizaynını, mobilyalarını, sandalyelerini, oyuncaklarını düzenleyeceğiz. Daha sonra ilkokuldaki çocuklara kırtasiye ve giyim yardımı yapacağız. Bu çalışmalarımızı sponsorların vermiş oldukları desteklerle yapıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Öğrencilerin çalışmalarından genel ve detaylar

Mehtap Şahin ile röportaj

Ertuğrul Erkoç ile ropörtaj

Onur Erturan ile ropörtaj

-Süslenen duvarlar

Toplu hatıra fotoğrafı çekiminden görüntüler

Haber-Kamera: Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), ()-

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Çayeli'nde ormanda örtü yangını sürüyor

RİZE'nin Çayeli ilçesi Kaptanpaşa köyünde, dün ormanlık alanda çıkan örtü yangını sürüyor. Ulaşımın olmadığı bölgede, ekipler rüzgârın da etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaptanpaşa köyünde dün sabah saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını kontrol altına alınamadı. Ağaçların altındaki kuru ot ve çalılıklar tutuştuğu yanının bölgede rüzgârın da etkisiyle yayıldı. Alevler, çevredeki çam ve kızılağaçlara da sıçradı, bölge yoğun dumanlarla kaplandı. Rize Orman İşletme Şefliği'ne ait ararözlerle ile müdahale edilen yangına Rize Belediyesi ve çevrede ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri de destek verdi. Ulaşımın olmadığı bölgede ekipler güçlükle müdahale ettiği örtü yangınının sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangına ait cep telefonu görüntüleri

HABER KAMERA: ÇAYELİ / ()

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Vodafone, çocuklara kodlamayı öğretiyor

MERSİN'de, Türkiye Vodafone Vakfı ile Habitat işbirliğinde düzenlenen 'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında, öğrencilere kodlama eğitimi verildi.

Hilton Otel'de düzenlenen tanıtım toplantısına, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, Türkiye Vodafone Başkanı Hasan Süel ve yetkililer katıldı. Projenin tanıtım videosunun izlenmesinin ardından konuşan CEO Deegan, "Kodlamanın yaygınlaşması, yerli yazılım üretimini de teşvik edecektir. Böylece Türkiye, teknoloji iyi tüketen değil üreten bir nesle sahip olacak. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları geleceğe hazırlamak bizim görevimiz. Bu yüzden 'yarını Kodlayanlar' projesine çok önem veriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında, 7-14 yaş arasında çocuklara kodlama öğretiyoruz. 2 yılda, 30 ilde 11 bini aşkın çocuğa ulaştık. Projemizi yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Bu hedefle bugün Mersin'deyiz" dedi.

Türkiye Vodafone Başkanı Hasan Süel ise, "Dijitalleşme ile ilgili atılacak ilk adımın eğitim olduğunu düşünüyoruz. İşte buradan yola çıkarak, biz ne kadar erken yaşta çocuklarımızın gündemine dijitalleşmeyi koyabilir dedik. Bu projeyle çıkageldik. Kodlama aslında bilgisayar programcılığının modern dünyamızdaki yeni ismi. ben 20 yaşında ODTÜ'de bilgisayar programlamasıyla tanışmıştım. Şimdi ise 7-14 yaş arasındaki çocuklara bir algoritma, bilgisayar programlama eğitim fırsatı verme dönemini başlattık Türkiye'de. Bununla da gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Deegan ve Süel, çocukların kodlama eğitimi aldığı alana geçti. Çocuklarla yakından ilgilenerek neler öğrendiğini soran ikili, çocukların hünerlerini sergilemesini izledi. Robot futbolu, meyvelerle yapılan piyano ve oyun kodlama çalışmalarını inceleyen ikili, çocuklarla fotoğraf çektirdikten sonra alandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Katılımcılardan görüntüler

- Protokolden görüntüler

- Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan'ın konuşması

- Türkiye Vodafone Başkanı Hasan Süel'in konuşması

- Kodlama öğrenen öğrencilerden görüntüler

- Robot futbolu oynayan öğrenciler

- Deegan ve Süel öğrencilerle ilgilenirken

- Meyvelerden kodlamayla yapılan piyanodan görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()

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