DHA YURT BÜLTENİ-9

1)CHP'Lİ ÖZEL:BM HEYETİNİN GİTMESİNE SAATLER KALA BOMBA YAĞDIRDILAR

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Birleşmiş Milletler heyetinin Suriye'de kimyasal saldırı yapılıp yapılmadığı araştırmasına başlamak üzereyken Amerika, Fransa ve İngiltere'nin operasyon için düğmeye bastığını, Türkiye'nin ise buna hiç tepki göstermediğini savundu. CHP Bursa İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 81 ilinde OHAL'e karşı oturma eylemi gerçekleştireceklerini duyurdu. Tüm vatandaşları şehirlerinin sembol meydanlarında yarın gerçekleşecek oturma eylemine davet eden Özel, "Bir Fetullahçı darbe girişimini bahane ederek kendi sivil darbesini yapanlara karşı yarın direniyoruz. Düşünen insandan korkanlara karşı, kadınlardan, gençlerden korkanlara karşı direniyoruz. Dolar düşsün isteyen, Euro düşsün isteyen OHAL'e direnmelidir. İşsizlik bitsin isteyen, eşitsizlikler ortadan kalksın isteyen OHAL'e direnmelidir" şeklinde konuştu.

"HER ŞEYİN AÇIĞA ÇIKMASINA SAATLER VARDI"

Konuşmasının devamında Suriye'ye yönelik operasyonu da değerlendiren Özel, nüfusunun tamamına yakınının Müslüman olduğu bir ülkede kutsal gece olan Miraç Kandili gecesinde gökten emperyalistlerin füzelerinin yağdığını söyledi. "Suriye'de kimyasal silah kullanıldıysa Uluslararası Hukuk kuralları çerçevesinde cezalandırılmalıdır" diyen Özel, konuşmasında şunları kaydetti:

"Nükleer Silahların Yasaklanması Komitesi başkanı bir Türk Büyükelçidir. Türk büyükelçinin başkanlığındaki heyet gidip bakacaktı, orada kimyasal silah kullanıldı mı, kullanılmadı mı diye. Kullanıldıysa kim kullandı? Esad mı kullandı, rejime karşı bir müdahaleyi mümkün kılmak için o beyaz bereliler denilenler mi kullandı? Her şeyin açığa çıkmasına saatler vardı. Bunlar açığa çıkmadan bombardıman yaptılar. Bizimkiler demiyor ki, 'Ya oraya Birleşmiş Milletlerden başkanı Türk olan bir heyet gidiyordu' diye. '12 saat, 24 saat, 48 saat neden beklemediniz, neden bomba yağdı?' diye soran yok."

Görüntü Dökümü

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-Salondan detaylar

-Özgür Özel'in konuşması

Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()-

SÜRE: 3 dk 2 sn

BOYUT: 340 MB

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2)ORMANDA FOTOĞRAF ÇEKERKEN DÜŞTÜ

ZONGULDAK'ta arkadaşlarıyla fotoğraf çekmek için gittiği ormanlık alanda 3 metre yükseklikten düşerek yaralanan 43 yaşındaki Engin Komşu'ya ilk müdahaleyi fotoğraf çekimine gelen doktor yaptı. Engin Komşu, AFAD ekiplerinin yardımı ile hastaneye kaldırıldı.

Elvanpazarcık Beldesi'ne bağlı Harmankaya Şelaleri mevkiinde arkadaşlarıyla fotoğraf çekmeye giden Engin Komşu, dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten aşağıya yuvarlandı. Kolu kırılan Engin Komşu'ya ilk müdahaleyi birlikte fotoğraf çekimine gittiği doktor arkadaşı yaptı. Engin Komşu için bulunduğu yere ambulans istendi. Sağlık ekipleri Engin Komşu'ya ulaşmakta güçlük çekince AFAD'a haber verildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Engin Komşu'ya ulaşıldı. Kendisine müdahalede bulunan sağlık ekiplerine teşekkür eden Engin Komşu, "Fotoğraf çekerken dengemi kaybederek düştüm. Sağolsun, arkadan gelen gruptaki doktor arkadaşlar ilk müdahaleyi yaptılar" dedi.

Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Engin Komşu tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Ormandan ve şelalelerden detaylar

-AFAD ve 112 sağlık ekiplerinden detaylar

-Yaralıya ilk müdahalenin yapılması

-Ambulansa bindirilmesi

-Yaralı ile röportaj

Süre: (5:35) Boyut: (625)/

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,()

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3)YOZGAT'TA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ,1 YARALI

YOZGAT’ta meydana gelen trafik kazasında, aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan evli çift hayatını kaybetti, 6 yaşındaki torunları yaralandı. Kaza, bugün sabah saatlerinde, Yozgat’ın Sarıhacılı Mahallesinde, Savaş Durak (48) yönetimindeki 66 AP 939 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana geldi. Hurda yığını haline gelen otomobilin sürücüsü Savaş Durak ve eşi Cennet Durak (46) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan torunları Sudenur İnan (6) yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan cenazeler, Yozgat Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartıldıktan sonra Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Otomobilden görüntü

-Kaza kırım ekibinin çalışması

-Detay

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(

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4)150 METRELİK UÇURAMA YUVARLANAN KAMYONUN ŞOFÖRÜ YARALI KURTULDU

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, 150 metrelik uçuruma yuvarlanan hafriyat yüklü kamyonun şoförü 43 yaşındaki Necati Tuncer, yaralı olarak kurtarıldı.

Çamlarca Mahallesi Kazıklar Mevkisi'nde, bugün saat 09.00 sıralarında, yol yapım çalışmasında görev yapan 43 yaşındaki Necati Tuncer'in kullandığı 20 BK 594 plakalı hafriyat yüklü kamyon, yoldan çıkarak 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyonun bulunduğu yere ulaşmakta güçlük çekince olay yerine bu kez itfaiye ekipleri çağrıldı. Zorlu arazi koşullarına rağmen kamyonun bulunduğu yere ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın arama kurtarma ekipleri, şoför Tuncer'i sıkıştığı araçtan yaralı olarak çıkardı. Tuncer, sedyeye konuldu ve halat yardımıyla taşınarak kurtarıldı. Durum ağır olan Tuncer, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı sürücünün sedyeyle taşınması

-Ekiplerin araziden çıkmaya çalışması

-Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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5)BURSA'DA OKUL HASTANE İŞBİRLİĞİYLE ÖRNEK PROJE

BURSA'da Medical Park Hastanesi ve Mürüvvet Baş Anaokulu işbirliğinde "Özel Çocuklarımıza Özgürlük" projesi kapsamında velilere yönelik bilinçlendirme etkinliği düzenlendi.

Engelli çocuklara karşı tutum ve davranışların, engelli çocukların toplumdaki konumunun ele alındığı etkinlikte engeli bulunmayan çocukların velileri Bursa Medical Park Hastanesinde film gösterimi ve Psikolog Gözde Nilüfer'in seminerine katıldı. Seminer öncesinde açıklamalarda bulunan Mürüvvet Baş Anaokulu Müdürü Elif Korucu, bu projede kaynaştırma öğrencilerimiz ile ilgili çalışma yapmak istediklerini belirtti. Korucu, "Kaynaştırma öğrenci sayısı yüksek bir devlet okuluyuz. Anaokulu olarak hizmet veriyoruz. Her sınıfımızda bir veya iki tane kaynaştırma öğrencimiz var. Çocuklarımıza elimizden geldiğince tüm eğitim kadromuz olarak destek veriyoruz ancak toplumdaki farkındalığı biz sağlayamıyoruz. Bu yüzden tüm velilerimiz ve misafirlerimizle böyle bir film izleterek arkasından da Medical Park'ın desteği ile psikoloğumuzun bu konuyla ilgili konuşmasını düşündük ve projeyi bugün gerçekleştirmiş bulunuyoruz." dedi.

"ÇOCUKLAR EN ÇOK DIŞLANMAKTAN ETKİLENİYOR"

Düzenlenen etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Psikolog Gözde Nilüfer ise özel gereksinimlere ihtiyacı olan çocukların var olduğunu, bu çocukların kaynaştırma öğrencisi olarak karşılarına çıktığını söyledi. Nilüfer, "Bu anlamda bu duyarlılığı geliştirmek hem onların aileleriyle empati yapabilmek hem de diğer çocukların ailelerine bu konuda farkındalık kazandırmak için burada bugün bu projeyi gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızın en çok etkilendiği şey dışlanmak, ayrımcılığa uğramak. Bir çocuğu yaralayan en büyük şey bu olduğu için biz ailelerin bu konuda farkındalık kazanarak çocuklarını bu anlamda eğitmelerini, bilinçlendirmelerini istiyoruz. Engelli çocuğu farklı görmemeleri, alay etmemeleri, onlarla kaynaşmaları aynı zamanda toplumsal kaynaşmayı da getirecek. Eğer biz anne babaları bu konuda bilinçlendirebilirsek onlar çocuklara dokunacak ve çocuklar da toplumu geliştirecek diye düşünüyoruz. Toplumsal olarak her anne babanın çocuğunu eğitmesi toplumu da eğitecek. Dolayısıyla engelli bireyleri farklı görmemek, onların sadece bedensel olarak ya da zihinsel olarak farklı olduğunu ama hepimizin aynı olduğunu görürsek inanın toplum olarak çok daha mutlu bireyler olarak devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Etkinlik salonundan detaylar

-Elif Korucu ve Gözde Nilüfer ile röportaj

BURSA, () -

SÜRE: 2 dk 44 sn

BOYUT: 166 MB

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6)BURDUR'DA YÖRÜK GÖÇÜ CANLANDIRILDI

BURDUR'da 42'nci Turizm Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında temsili Yörük göçü düzenlendi. Burdur Yörük Kültür ve Araştırma Derneği (YÖRKAYDER) tarafından düzenlenen temsili Yörük göçüne Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, Burdur Yörük İl Beyi Mehmet Cadıl ile çevre illerden Yörük dernekleri başkanları ve vatandaş katıldı. Mehter takımı eşliğinde Çatalpınar kavşağında başlayan yürüyüşte develeri, atları ve koyun sürüleriyle katılan vatandaşlar büyük ilgi gördü. Yürüyüş Uzay Çatı altına kadar sürdü.

Vali Şerif Yılmaz, kutlanmakta olan Turizm Haftası'ndaki amacın mevcut olan kültürel değerlerin gün yüzüne çıkarılması, tanıtılması ve paylaşılması olduğunu söyledi. Yılmaz, "Bugün turizm denilince deniz, kum ve güneşin ötesinde başka alanların da olduğu özellikle tarihi ve kültürel değerlerimizin tanıtılması, bu milletin gerçek manada bilinmesi içinde yaşayan kültürün aktarılması gerekiyor" dedi.

Burdur Yörük Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Alaettin Kalkan, "Bizler mayası, hamuru Yörük olan halkımıza aslımızı ve geçmişimizin izlerini, bizi biz yapan Yörüklük ruhunu yaşatmak için bu göçü düzenledik" diye konuştu.

Yörük İl Beyi Mehmet Cadıl ile Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek de Yörük göçünün düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında Uzay Çatı altında mehter ekibi gösterisi, sipsi dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Görüntü Dökümü

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- Yürüyüşten

- Konuşmalar

- Gösteriler

- Detay

(Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()



