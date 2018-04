DHA YURT BÜLTENİ-9

Keçe fabrikasında korkutan yangın

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir keçe fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken, büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Bugün saat 10.00 sıralarında Uşak Organize Sanayi Bölgesi, 102. Cadde'de bulunan Sedat Altıntaş'a ait keçe fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sardı. Alevlere ilk müdahaleyi işçiler, yangın söndürme tüpleri ile yaparken, bir yandan da durum iftaiyeye bildirildi. İşçilerin çabaları yetersiz kalırken, alevler kokuttu. Bu sırada gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatte alevleri kontrol altına alıp, söndürdü. Tonlarca keçe yanarak kullanılmaz hale gelirken, fabrikada büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Jandarma soruşturma başlatırken, yangının çıkış nedenin araştırıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Fabrikanın dışarıdan görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: UŞAK



Hastanenin 2'inci katından atlayan kadın intihar etti

Artvin’de, tedavi gördüğü hastanenin 2’inci katından beton zemine atlayan Gülten Acar (59) intihar etti.

Olay, bu sabah 07:00 sıralarında Artvin Devlet Hastanesi Dahiliye servisinde meydana geldi. Gülten Acar, 2 gün önce bulantı ve halsizlik şikâyetleriyle başvurduğu hastanede tedavi altına alındı. Refakatçisi bulunmayan kadın, 2’inci kattaki laboratuara girdi. Pencereye çıkan kadın beton zemine atlayarak intihar etti. Çevredekiler tarafından fark edilen kadın, kaldırıldığı hastanenin acil servisinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Artvin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Artvin’in kapatılan Meydancık Belde Belediyesi eski Başkanı Nihat Acar’ın eşi olan Gülten Acar'ın 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Hastane detayları

-Olay yeri detayları

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR/ARTVİN



Eve alkollü gelmesine tepki gösteren eşini, oğlunu ve kayınpederini bıçakladı: 'Pişmanım' dedi

Karaman'da eve alkollü gelmesi nedeniyle kendisine tepki gösteren eşi Nesli Bahar (37), oğlu Alparslan Bahar (18) ve kayınpederi Ali Bahar'ı (56) bıçakla yaralayan Savaş Bahar (44), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1.55 promil alkollü olduğu belirlenen Bahar'ın ilk ifadesinde, olayı alkolün etkisiyle gerçekleştiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 19.40 sıralarında merkeze bağlı Sudurağı beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, eve alkollü gelen Savaş Bahar'a, eşi Nesli Bahar ve kayınpederi Ali Bahar tepki gösterdi. Bu duruma sinirlenen Savaş Bahar, eline geçirdiği ekmek bıçağıyla eşi ve kayınpederi ile kendisini engellemeye çalışan oğlu Alparslan Bahar'ı, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Alparslan ve Ali Bahar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay yerinden kaçan Savaş Bahar ise kısa süre sonra jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 1,55 promil alkollü olduğu belirlenen Bahar'ın, ilk ifadesinde "Dün gece alkolün etkisindeydim. Eve geldiğim zaman bana tepki gösterdiler. Bir anlık sinirle elime geçirdiğim bıçakla eşimi, oğlumu ve kayınpederimi bıçaklamışım. Bu olayları yaptığım için pişmanım." dediği öğrenildi. Ödemedi borçtan dolayı bir süre cezaevinde kalan ve 10 önce tahliye olduğu belirtilen Bahar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü :



-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliye binasına alınması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN



Hatay'da fuhuş çetesine darbe: 18 gözaltı

Hatay'da çalıştırma vaadiyle kandırdıkları kadınlara tecavüz edip ardından da fuhşa sürükleyen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, insan ticareti, nitelikli yağma, gasp ve cinsel saldırı' suçlarını işleyen örgüte yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda Hatay'da 17, İstanbul'da ise 1 olmak üzere toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeklere ait fişekler, 2 adet bıçak, biber gazı, fuhuşta kullanılan çok sayıda kondom, fuhuştan elde edildiği tahmin edilen 8 bin euro, 4 bin 600 dolar, 9 bin 310 Türk lirası, yabancı uyruklu kadınlar için düzenlenmiş ikamet izin başvuru formları ile ikamet izin kartları bulunarak bunlara el konuldu.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından aralarında yabancı uyruklu kadınların da olduğu 4'ü kadın 14'ü erkek toplam 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:



- Zanlıların emniyetten çıkarılması

- Zanlıların Polis aracına bindirilmesi

- Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()



Su kanalına düşen 16 yaşındaki çocuk akıntıda kayboldu

Aksaray'da arkadaşlarıyla pikniğe giden Ayhan Ermiş (16), dengesini kaybedip düştüğü su kanalında, akıntıya kapılıp kayboldu. AFAD ekipleri, Ermiş'in bulunması için arama çalışması başlattı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Kalanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ayhan Ermiş, 4 arkadaşıyla birlikte Kalanlar Mahallesi'nde kent merkezi çıkışındaki kırsal alana piknik yapmaya gitti. İddiaya göre Ermiş, tuvalet ihtiyacını gidereceğini söyleyip, arkadaşlarının yanından ayrılıp, su kanalının yanına geldi. Dengesini kaybedip, su kanalına düşen Ermiş, çığlık atarak arkadaşlarından yardım istedi. Çığlık sesi üzerine kanalın kenarına koşan arkadaşları, suyun akıntısına kapılan Ermiş'i, kurtarmaya çalıştı; ancak başarılı olamadı. Arkadaşları tarafından yaklaşık 1.5 metre takip edilen Ermiş, daha sonra gözlerden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, Ermiş'in suda gözlerden kaybolduğu noktadan itibaren arama çalışmasına başladı. Çalışmalar sürüyor.



Görüntü Dökümü:



-Su kanalından detay

-AFAD ekibinden detay

-Ayhan Ermiş'in vesikalığı

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY



Bitlis'te Osmanlı Dönemi'ne ait yeni mezar taşları bulundu

Bitlis Eren Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bitlis Yöresi Tarihi ve Kültür Araştırma Uygulama Merkezi'nin (BİTAM) Güroymak ilçesinde yaptığı çalışmalarda, Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu belirtilen yeni mezar taşları ortaya çıkarıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi bünyesinde kurulan BİTAM ekipleri, Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde mezar taşları üzerine çalışma yaptı.Yaplılan çalışmalarda Osmanlı Dönemi'ne ait mezar taşları ortaya çıkarıldı. Keşfedilen mezar taşlarının üzerinde kılıç kalkan, kama ve Mühr-i Süleyman gibi simgelerin yer aldığı tespit edildi.Çalışmayı yürüten BİTAM Bitlis Yöresi Tarihi ve Kültür Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Şen, Günkırı beldesindeki 3 farklı mezarda yaptıkları çalışmalarda yeni mezar taşlarını keşfettiklerini söyledi. Mezar taşlarının şahideli ve sandukalı olmak üzere iki ana tipe ayrıldığını anlatan Dr. Şen şunları kaydetti:"Bunlar da, kendi aralarında cinsiyet ve statülerine göre farklılıklar göstermektedir. Anadolu coğrafyasındaki Osmanlı Dönemi mezar taşlarının genellikle mezarbaş (şahide) taşı sadece yazılı olur. Ayak taşları bitkisel süslemeli verilir. Fakat buradakilerin hem ayak hem de mezarbaş taşlarının yazılı oldukları görülmektedir. Diğer önemli bir husus ise tepelik kısmında yer alan ibarelerdir. Anadolu coğrafyasındaki mezar taşları tepelik kısmında ‘Hu-el Baki, Ya Hu, Hu-el Hayyul Baki, Ya Gaffar' ibareleriyle başlarken, buradaki ve Bitlis yöresinde yoğun olarak karşılaştığımız yazı ise ‘Es-said-es şehid, ve halet, vel İhlas’ gibi farklı olmasıyla yöreye özgü mezar taşları olmaktadır. Arapçanın yörede veya halk arasında daha fazla rağbet gördüğünü göstermesi açısından önem arz etmektedir. Başlık kısmının öne doğru çıkıntı yapması ve bir silmeyle vurgulanması, Ahlat mezar taşlarının etkisini göstermektedir. Fakat, Ahlat mezar taşları boyut olarak çok daha büyüktür." Dr. Şen, mezar taşları üzerinde yer alan Mühr-i Süleyman motifinin Selçuklular'da sevilerek kullanılan bir motif olduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Keşfedilen mezar taşlarından genel ve detaylar

-Yapılan çalışma

-Dr. Korkmaz Şen ile röportaj

Haber:Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS



Yusuf öğretmenin organları nakil bekleyenlere hastalara umut oldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenen ve 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra beyin ölümü gerçekleşen öğretmen Yusuf Akça'nın (54) organları bağışlandı. Öğretmen Akça, geçen yıl aralık ayında bir veliyle yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti.

Kaş'ta sınıf öğretmeni Yusuf Akça, 8 Nisan Pazar gecesi evinde fenalaştı. Şiddetli ağrı şikayetiyle Kaş Devlet Hastanesi'ne götürülen Yusuf Akça'nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edilen Yusuf Akça, yoğun bakıma alındı. Salı günü durumu kötüleşen Yusuf Akça'nın beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Yusuf Akça'nın daha önce bağışladığı belirtilen organları eşi Suna Akça'nın da onayıyla alındı. Akça'nın karaciğerinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, bir böbreğinin Isparta'da, diğer böbreğinin Antalya'da özel bir hastanede, kalbinin Ankara Başkent Üniversitesi'nde, akciğerlerinin İstanbul Koşu Yolu Hastanesi'nde organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildiği, korneaların da uygun hastalara nakledileceği kaydedildi.

VELİYLE YAŞADIĞI TARTIŞMAYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Yusuf Akça, Kaş'a bağlı YİBO İlkokulu'nda görev yaptığı 2017 yılında bir veli tarafından öğrenciyi dövdüğü gerekçesiyle iki kez şikayet edildi. İki şikayet sonrası yapılan soruşturmada Yusuf Akça suçsuz bulundu. Bu tartışma sonrası Akça, Kaş Kaymakamı Bilgihan Bayar tarafından soruşturma sonuna kadar açığa alındı. Soruşturma sonrası yer değiştirme cezası alan ve Kaş Kaymakamlığı tarafından Kaş'a bağlı Dirgenler Mahallesi İlkokulu'nda görevlendirilen Yusuf Akça'nın meslektaşları tarafından iyilik sever, doğa ve hayvan dostu olduğu belirtildi. 21 yıllık eğitimci olan, evli ve 1 çocuk babası Yusuf Akça cenazesi, yarın İstanbul Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde toprağa verileceği kaydedildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



- Cep telefonu ile çekilen tartışma

Haber: Ahmet ACAR- Kamera: ANTALYA



Antalya'da turizm teması 'Perge Antik Kenti'

Antalya'nın 2018 yılı turizm teması olarak belirlenen Perge Antik Kenti'ni, kente gelen yabancı turistlerin 3'te 1'inin ziyareti hedefleniyor. Uluslararası ve ulusal birçok tanıtım materyalinin belirlendiği proje kapsamında sosyal medyada Perge Antik Kenti için 'Visit Perge' etiketi oluşturuldu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun fikriyle ilk defa Antalya Yüksek İstişare Konseyi'nde gündeme gelen ve kabul gören, Antalya turizminde bu yılın teması olarak belirlenen '2018 Perge Yılı' nedeniyle bu yıl her 3 turistten 1'inin Perge Antik Kenti'ni ziyareti hedefleniyor. Geçen yıl 6.4 milyon turistin geldiği kente, havalimanına 5, Belek ve Kundu turizm merkezlerine 10-15, şehir merkezine 20 dakika mesafedeki Perge Antik Kenti'ni sadece 64 bin kişinin ziyaret ettiği açıklandı.

TOPLAM 4 MİLYONU AŞMASI BEKLENİYOR

Perge'nin tema ilan edildiği bu yılın ilk 3 ayında ise 500 bini aşkın turist gelen kentte Perge'yi ziyaret eden kişi sayısının 13 bin 700 civarında olduğu belirtildi. 14 milyon turist hedeflenen 2018 sezonunda, ziyaret trafiğinin artırılması, 4 milyonun üzerinde yabancı turistin antik kenti ziyaret etmesi bekleniyor.

AKTOB VE TÜRSAB ÖNCÜ

2018 Perge Yılı temasına öncülük eden Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) öncülüğünde bu yıl Perge'yi öne çıkartacak ve Antalya'ya tatile gelen hem yerli hem de yabancı turistlerin Perge Antik Kenti'ni ziyaretini teşvik edecek etkinliklerle ilgili tanıtım toplantısı yapıldı. The Marmara Hotel'deki toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege katıldı.

DÜNYANIN EN ZENGİN TARİHİ ŞEHRİ

2018 Perge Yılı projesinin Antalya'da hep konuşulan, turizmi 12 aya yayma, turizm ve pazar çeşitliliği konularındaki ete kemiğe bürünmüş önemli bir proje olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, “Dünyada Antalya kadar antik şehir ve tiyatro olan başka bir şehir ben bilmiyorum. Bilen varsa beri gelsin. Ama elimizdeki bu devasa değeri kullanamama konusunda da liderliğimiz var maalesef. Perge Belek, Kundu, Antalya merkez, havalimanına çok yakın ama ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçi sayılarına baktığımızda bir problem görüyoruz" dedi.

HERŞEYİYLE ZİYARETE HAZIR

Perge'nin alt ve üstyapılarıyla döneminin en parlak şehri olduğunu anlatan Karaloğlu, “Çok uzun süredir bölgede kazılar yapılıyor. Son dönemde kazılar hızlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız orada restorasyon çalışmalarına da hız verdi. Perge kulelerinin restoresi devam ediyor. Stadyumunda inşaat başladı. Tiyatro uzun süredir ziyarete kapalıydı, geçen sene tekrar ziyarete açmıştık, proje çalışmalarımız devam ediyor ve biter bitmez restore çalışmalarımız olacak. Geçen yıl Bakanlık tarafından karşılama merkezi nefis şekilde yapılmıştı. Orası her şeyiyle ziyarete hazır bir hale dönüştü" diye konuştu.

GELEN TURİSTİN 3'TE 1'İ ZİYARET ETSİN

Perge Yılı projesini üstlenen AKTOB ve TÜRSAB'a teşekkür eden Vali Karaloğlu, afiş, bilbord, video, sosyal medyasıyla her şeyin hazır olduğu ve şimdi sektörün buna sahip çıkması gerektiğini söyledi. Bu konuda özellikle seyahat acenteleri, tur operatörleri ve otellere işaret eden Karaloğlu, “Hedefimiz bu sene Antalya'ya gelen her turistin 3'te 1'i Perge'ye ziyaret etsin. Yılsonunda bu hedefin sonucunu hep beraber göreceğiz. Bizim turizmde artık yeni şeyler söyleme zamanımız geldi geçiyor, eski alışkanlıklar ve ezberle 20-25 milyon rakamlarını göremeyiz" dedi.

HER YIL BİR DEĞER ÖNE ÇIKACAK

Dinlenmek için Antalya'ya gelen turisti farklı bir lezzet ve kültürel hafızayla ülkelerine döndürülmesi gerektiğini de söyleyen Vali Münir Karaloğlu, “Antalya bu konuda çok cömert bir şehir. Gastronomi, tarih, doğa, yaylalarımız, çok kadim Yörük kültürümüz var ve bunları değerlendirmemiz lazım. Dünyada seyahat trendleri de değişiyor, genç nesil gelip deniz kenarında 15 gün tatil yapmak istemiyor, farklı maceralar da arıyor. Bu noktada her yıl Antalya'nın farklı bir değerini öne çıkaracağız. Seneye belki Aspendos, Phaselis veya Side diyeceğiz" diye konuştu.

'FARKINA VARAMADIĞIMIZ ÖNEMLİ BİR DEĞER'

Projenin Antalya için önemli bir farkındalık oluşturacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise "Perge bizim çok uzun senelerdir tam anlamıyla farkına varamadığımız önemli yerlerden biri. Ziyaretçi sayılarına baktığımızda da istediğimiz düzeyde ziyaretçi yakalayamadığımız tarihi alanımız. Fikir öncülüğünü Sayın Valimizin yaptığı bu konuyu sektör de sahiplendi. Bu sene Perge yılı ilan dilerek Perge'ye ziyaretçi sayılarının artırılması hedeflendi. Her sene Antalya'nın farklı bir kültürel değerini öne çıkartarak önemli bir başarıya yakalayacağımıza eminim" dedi.

KURUMSAL KİMLİK OLUŞTURULDU

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı da Antalya'da Perge Yılı 2018 projesiyle ilgili kurumsal bir kimlik oluşturulduğunu belirterek, bu konuda sunum yaptı. Bu çerçevede İngilizce ve Türkçe bir logo hazırlandığını kaydeden Yağcı, Perge sütunlarının üzerinden doğan güneşi andıran logoda kullanılan mavi rengin Akdeniz'i, sarının insanları sarmalayan güneşi, turuncunun portakalı, bej rengindeki sütunların ise tarihi zenginliği anlattığını söyledi.

'VISIT PERGE'

Perge'nin tanıtımı için havayolları, magazin, turizm ve benzeri dergilerde kullanılmak üzere iki görsel belirlendiğini belirten Yağcı, Türkçe, Almanca, Rusça ve İngilizce anlatımlar oluşturulduğunu söyledi. Bu yıl her üç turistten birinin Perge'yi ziyaretinin hedeflendiğini anlatan AKTOB Başkanı, tüm afiş, bilbord ve reklamlarda kullanılacak mottonun ise 'Perge'yi Gördünüz mü?' sorusunun olacağını söyledi. Yağcı, sosyal medyada da 'Visit Antalya' etiketinin yanı sıra 'Visit Perge' etiketinin de kullanılacağını dile getirdi.

ÖĞRENCİLERİN TARİH DERSİ PERGE'DE

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ise ATAV olarak 'Perge'de Dikili Bir Sütunun Olsun' kampanyasına öncülük ettiklerini, bu konuda sivil toplum örgütlerinin çok duyarlı olduğunu söyledi. Ege, İl Milli eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle de Antalya'daki okullarda öğrencilerin bir tarih dersini mutlaka Perge'de geçirebileceği bir projenin hazırlığı içinde olduklarını da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Basın mensuplarının görüntüsü

-Protokolün görüntüsü

-Vali Münir karaloğlu'nun konuşması

-Belediye başkanı Menderes Türel'in konuşması

-AKTOP başkanı ErkanYağcı'nın konuşması

-Tanıtım filminden görüntü

507 MB ///04.39 (HD)

Haber: Mehmet Çınar-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()