DHA YURT BÜLTENİ- 9

Hamile kadın, 2 çocuğunu öldürüp, intihara kalkıştı (3)

BABANIN SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Gaziantep’te, anneleri Özlem Karaçalıoğlu tarafından öldürülen 2 çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çocuklar için Cerit Yeniyapan Mahallesi camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törende çocukların babası Cuma Karaçalıoğlu tabuta sarılarak, “Bana 'Sarıl baba' diyordun sarıldım, abin dövünce bana haber verecektin. 'İşe ben de gideyim' diyordun bilsem seni götürmez miydim Ayşem? Meleğim mekanın cennet olsun, ardından ben de geleceğimö diyerek gözyaşı döktü. Cuma Karaçalıoğlu'nun sözleri yürekleri dağladı. Çocukların dedesi Yaşar Karaçalıoğlu ise yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durdu. Törene Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım ve Cuma Karaçalı’ın mesai arkadaşları da katıldı. Ayşe ve Mustafa Karaçalıoğlu kardeşlerin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Özlem Karaçalıoğlu'nun fotoğrafı

- Mustafa Karaçalıoğlu'nun fotoğrafı

- Cenazelerin araca konulması

- Cenazelerin indirilmesi

- Babanın cenazelerin yanında ağlaması

- Cenaze Namazının kılınması

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 280 MB

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,()

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Adana'da 16 FETÖ şüphelisi daha adliyede

Adana merkezli 21 kentte Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan çoğunluğu muvazzaf 40 şüpheliden sorgusu tamamlanan 16'sı daha adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin örgütün askeri yapılanmasına yönelik 21 ilde düzenlediği operasyonda çoğunluğu muvazzaf 40 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 24'ü daha önce sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan geri kalan 16 kişi de bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne girmeleri

- Adli Tıp Birimi'nden çıkmaları

- Polis minibüslerine binmeleri

- Polis minibüslerinin gidişi

SÜRE:01'34"BOYUT:96,2MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA, ()

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Yüksekova'da karla kaplı yollar açılıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Sat Gölleri bölgesindeki askeri üs bölgesinin kardan kapalı yolu, açılmaya başlandı.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve ilk karın yağması ile kapanıp, ulaşımı sadece helikopterle sağlanan İkiyaka Sat Gölleri bölgesinde bulunan askeri üs bölgesinin yolunun açılması için yoğun bir çalışma başlatıldı. Kar kalınlığının yer yer 5-6 metreyi aştığı 3 bin 500 rakımlı bölgede, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından çalışmalar güçlükle sürdürülüyor. Toplam 17 kilometrelik bir bölgenin kardan kapalı olduğu, yaklaşık bir haftadır sürdürülen çalışmalar sonucunda 10 kilometrelik bölümünün açılabildiği kaydedildi. Bölgede bir hafta içerisinde kalan 7 kilometrelik yolun da kardan temizleneceği belirtildi. Sürdürülen yoğun çalışmalar cep telefonuyla da kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kardan kapanan yol

-İş makinalarının çalışmalarından genel e detaylar

-İş makinesinin boyunu aşan kar kütleleri

-Çalışmalardan detaylar

Haber:Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()

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7'nci sınıf öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı

Adana'da 7'nci sınıf öğrencisi Ş.C.K. (14), iddiaya göre okuldan kaçmasına engel olan müdür yardımcısı Yunus Esen'i bacağından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Esen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Barbaros Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre 7'nci sınıf öğrencisi Ş.C.K, okuldan kaçmak istedi. Ancak bunu farkeden müdür yardımcısı Yunus Esen, izin vermedi. Aralarında çıkan tartışma sonucu Ş.C.K., iddiaya göre Yunus Esen'i bacağından bıçakladı. Ş.C.K., okula çağrılan polis tarafından yakalandı. Esen ise ambulansla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Okuldan genel görüntü

- Öğrencilerin konuşmsaı

- Okul bahçesinde oynayan öğrenciler

- Okulun tabelalarından görüntü

- Okulun dış görüntüsü

SÜRE: 01'03" BOYUT:64 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:ADANA,()

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Devrilen TIR'daki otomobil ve sağlık malzemeleri yola saçıldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen TIR'da bulunan yaklaşık 30 ton otomobil ve sağlık malzemeleri yola saçıldı.

Kaza, Malkara ile Edirne'nin Keşan ilçesi karayolu üzerindeki Izgar Mahallesi mevkiinde meydana geldi.Kocaeli'ndeki fabrikadan yüklediği yaklaşık 30 ton otomobil parçaları ve sağlık malzemelerini İtalya'ya götüren Abdullah Tunca(55) yönetimindeki 41 R 8791 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarparak devrildi. Sürücüsünün yaralanmadığı kazada, TIR'ın dorsesinde bulunan otomobil parçaları ile sağlık malzemeleri yola saçıldı. Karayolunun trafiğe kapanması üzerine bölgeye giden iş makinelerinin yardımı ile TIR'ı yeniden düzeltilip, kenara çekildi. TIR'dan saçılan malzemeler ise işçiler tarafından toplandıktan sonra iş makinelerinin yardımı ile başka bir TIR'a yüklendi. Temizlenen karayolu yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-TIR ve yola saçılan malzemeler

-Yoldaki malzemelerin kaldırılması

-İş makinelerinin çalışması

-İşçilerin çalışması

-Kaza bölgesinden detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()

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3 veteriner, 3,5 saatlik operasyonla 'Boncuk'u sağlığına kavuşturdu

Zonguldak'ta, 5,5 aylık kedinin enfeksiyon oluşan penisi, 3 veteriner hekimin 3,5 saat süren operasyonla alınarak, hayvan sağlığına kavuşturuldu.

Bahçelievler Mahallesi'nde esnaf olan Canan Keskin Körükçü, trafik kazasında telef olan sokak kedisinin yavrusunun bakımını üstlendi. 'Boncuk' adını verdiği kedinin 5,5 aylıkken penisinde şişme tespit eden Körükçü, veterinere başvurdu. Veteriner hekim Candan Yayla Topçu, kedinin penisinin enfeksiyon sonucu parçalandığını ve görevini yapamadığını tespit etti. Boncuk adlı kedi, veteriner hekimler Candan Yayla Topçu, Filiz Ünal Sarsık ve Fuat Sağlam tarafından 3,5 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuşturuldu. 1 ay gözetim altında tutulan kedi, sahibine teslim edildi.

Veteriner hekim Candan Yayla, yapılan ameliyatın özellikle yavru kedilerde oldukça zor ve riskli olduğunu söyledi. Kedinin penisinin alındığını ve yapılan müdahaleyle idrarını yapabilir duruma geldiğini anlatan Topçu, "Penisi almasaydık, orada sürekli enfeksiyon ve tıkanmalar olacaktı. Hayvanın ölüm riski vardı. 3 veteriner hekimle bu ameliyatı gerçekleştirdik. Artık sağlıklı şekilde idrarını yapabiliyor. Sağlığına kavuştu. Desteklerinden dolayı Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Zonguldak İl Temsilcisi Suzan Arığ'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Canan Keskin Körükçü de veteriner hekimlerin gayretleriyle kedinin sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Veterinerin kediyle ilgilenmesi

-Kediden detaylar

- Canan Keskin Körükçü'nün açıklaması

-Veteriner Candan Yayla'nın açıklaması

(4.02) Boyut: (246 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

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Kullanabildiği tek parmağıyla kitap yazdı

Adapazarı'nda yaşayan yüzde 99 engelli Rukiye Türeyen, kullanabildiği tek parmağı olan işaret parmağıyla 2 yıl boyunca uğraşarak engellilerin pes etmediği sürece her şeyi başarabileceğini anlatan bir kitap kaleme aldı.

Adapazarı Hızırtepe Mahallesi'nde yaşayan 37 yaşındaki Rukiye Türeyen, doğduktan 3 ay sonra geçirdiği menenjit rahatsızlığı sonucu sol elinin işaret parmağı hariç tüm vücudunu kullanamaz hale geldi. Yüzde 99 engelli olan ve konuşmakta güçlük çeken Rukiye Türeyen, sevdiklerine ve tüm insanlara hayalindekileri yazarak göstermeye başladı. 5 çocuklu bir ailenin kızı olan Rukiye Türeyen, yıllarını maddi imkansızlıklar içinde tek bir odada geçirse de enerjisini kaybetmedi ve 2 yıl önce bir kitap yazmaya başladı. Kullanabildiği tek parmakla engellilerin yaşadığı zorlukları ve pes etmedikleri sürece tüm zorlukların üzerinden gelerek hayallerine ulaşabileceklerini yazdı. Babasını 2 yıl önce kaybettikten sonra annesi ve kardeşlerine tutunan Rukiye Türeyen, bir hafta önce çıkan 128 sayfalık 'Kanadı Kırık Meleğin Kanadına Takılanlar' isimli kitabı internette satışa sunuldu. Kitabın basım ücreti Fahrettin Yüksel isimli bir hayırsever tarafından karşılandı.

'HAYAT ŞU ANDA BENİM TEK PARMAĞIMIN UCUNDA'

Tek hayalinin kendi emeğiyle kazandığı parayla annesini şu anda kirada yaşadıkları evi alıp Umre'ye göndermek olduğunu söyleyen Rukiye Türeyen, "Bu kitabı biz engellilerin var olduğunu göstermek adına yazdım. 2 yıl evvel başladım daha yeni bitirdim. Şu anda çok iyiyim, mutluyum, huzurluyum, bu dünyada ben de varım, biz engelliler de varız. Parmağımı kullanabiliyorum sadece, dönüyorum sağ tarafa doğru bilgisayardan yazıyorum. Başka hiçbir yerimi kullanamıyorum. Yüzde 99 engelliyim. Bu kitapta bir tane hemşire kız var, bu kız daha sonra engelli oluyor, yaşadığı zorlukları anlatıyor, 4-5 tane kısa kısa hikaye var. Şu anda pek tepki almıyorum, reklamı yapılmadı. Sadece sosyal medya üzerinden iyi tepkiler alıyorum. 'Helal olsun' diyenler oluyor, 'bravo sana, azmine hayranım' diyen oluyor. Şu anda bir tane daha hikaye yazıyorum uzun soluklu, onu da çıkarmayı düşünüyorum. Engelliler için hayat zor. Pes etmesinler, isyan yok. Ben asla isyan etmem. Hayatımda isyana yer yok. Keşke şöyle olsa, böyle olsa hiç demedim. Hayat şu anda benim tek parmağımın ucunda. Bu hayat için bana yetiyor ve artıyor bile. Bu parmağım benim özgürlüğüm, dışarıya açılan tek pencerem. Bu parmağım benim arkadaşım, en iyi arkadaşım. Hayalim yürümek ya da ayağa kalkmak değil, bu kitaptan kazandığım parayla, kendi emeğimle bana bakan anneme ev almak ve onu kutsal topraklara göndermek" dedi.

'TEK PARMAKLA MUTLU OLUYOR'

Anne Fatma Türeyen kızının bunu başardığına hala inanamadığını belirterek, "54 yaşındayım, onu bırakıp bir yere gidemiyorum, içim rahat etmiyor gittiğimde. Bu hayat zor, gençken kaldırıp koyuyordum ama yaşı ilerledikçe kaldırıp koymam da zor oluyor. Kardeşlerinden yardım istiyorum. Yüzde 99 engeli var, tek bir parmağı çalışıyor, bütün ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Başaramıyorum tek başıma. Kitabı yazmak istedi, azim etti ama ben dedim ki, 'Rukiye boşver kızım, uğraşma. Ben olsam pes ederdim' dedim. Ama o çok azimli, illa yapacağım der. İki yıldır uğraşıyor. Hem kendini anlatıyor, hem de arkadaşlarının hayatlarını anlatıyor. Yaşadıklarını anlatıyor, bugüne kadar yaşadıklarını, ona yardım edenleri, babasını anlatıyor. Çok zorluk çektik, hala da burada kiradayız. Babasının emekli maaşıyla geçiniyoruz. O parmakla yazdı bu kitabı. Görenler şaşırıyor, nasıl bir azim diyorlar böyle, nasıl yazdın diyorlar, bıkmadı, azimli çünkü, isyankar değil. Rukiye bilgisayarı açtığı zaman bütün dünya benim ayağımın altında diyor. İyi ki bu parmağım tutuyor diyor, onun için çok seviniyor. Bir parmağa seviniyor, biz sağlıklı olanlar bazen bunaldığımızda isyan ediyoruz. O tek parmakla mutlu oluyor. O parmak onun gökyüzü, her şeyi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yazar ile röp

-Anne ile röp

-Detaylar

Haber:ADAPAZARI(Sakarya),()