DHA YURT BÜLTENİ- 9

1)MARDİN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ GERGİNLİĞİ

MARDİN'in Kızıltepe ilçesine bağlı Başak köyüne, elektrik kesintisi için giden Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekiplerinin yolu köylüler tarafından kesildi. Vatandaşların gelen ekipleri köye almaması nedeniyle başlayan gerginlik devam ederken, jandarma birlikleri geniş güvenlik önlemi aldı. Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri, bugün sabah saatlerinde borçlarını ödemeyen çiftçilerin elektriğini kesmek üzere Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Başak köyüne gitmek istedi. Elektrik kesintisi yapılacağını duyan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu köylüler, köye gelen yolu keserek, ekiplerin köye girişini engelledi. Yaşanan gerginlik üzerine köyün girişine çok sayıda jandarma birliği sevk edildi. Köylüler elektriklerinin kesilmemesi için köy girişinde yolu keserken, bölgeye gelen jandarma ekipleri, vatandaşlarla, DEDAŞ ekipleri arasında güvenlik kordonu oluşturdu. Bu arada yol kesme eylemine katılan çocuklar da sık sık 'En büyük asker, bizim asker' sloganları attı.

DEDAŞ:400 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE ÖDENMEMİŞ BORÇ VAR

Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri ise Mardin'de tarımsal sulamaya ait geçmiş dönem borcu bulunanların elektriğini keseceklerini daha önce açıkladıklarını belirterek, "Mardinli çiftçilerimizin tarımsal sulamada 2016'dan bu yana ödenmeyen 400 milyon liranın üzerinde elektrik borcu var. Bu çiftçilere her türlü ödeme kolaylığı ve gecikme zammı affı dahil ciddi indirimler yapılmasına rağmen ödeme yapılmadı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın araya girmesi sonucu tanıdığımız sürenin dolmasına rağmen bu borçlar ödenmedi. Bunun üzerine daha önce açıkladığımız gibi il genelinde borçlu tarımsal sulama abonelerinin elektriğini abone bazlı olarak trafolarından kesiyoruz. Bazı çiftçiler, borçlarını ödemedikleri gibi elektriklerinin de kesilmemesini istiyorlar. Ancak böyle bir duruma izin vermeyeceğimizi daha önce de açıkladık, şimdi de açıklıyoruz. Ekiplerimiz bahse konu köye borçlu abonelerin elektriklerinin kesilmesi ile abonesiz ve sayaçsız elektrik tüketenleri tespit etmek için gitmiş, ancak köye girişlerine izin verilmemiştir. Gerekli işlemlerden sonra tekrar kesme ve tarama işlemlerine devam edilecektir"dediler.

Yol kesme eyleminin devam ettiği bölgede gergin bekleyiş de sürüyor.

2)MİNİK İKRA'NIN HASTALIĞI DÜNYADA SADECE 10 KİŞİDE VAR

Zonguldaklı ailenin 10 aylık kızı İkra, dünyada sadece 10 kişide görülen bir hastalıkla doğdu. Zonguldak, İstanbul ve Ankara'da bebeklerini tedavi ettirmeye çalışan aile sonuç alamayınca internetten buldukları doktor için Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Yaklaşık 4 aydır tedavi gören İkra bebeğin sağlığı iyiye gidiyor. Zonguldak'ta oturan Çağlar ve Bilal Kocasoy çiftinin 10 aylık kızı İkra, doğduğu günden sonra yoğun ishal şikayetiyle Zonguldak'taki bir hastaneye götürüldü. Tedaviye rağmen ishalin gittikçe artmasından endişelenen aile, İkra'yı İstanbul ve Ankara'daki hastanelere de götürerek şifa aradı. Hastalığına teşhis konulamayan İkra bebek sıvı kaybından dolayı aşırı kilo verdi.

AİLESİ ALANYA'YA GETİRDİ

İddiaya göre doktorların 'fazla yaşamaz' dediği İkra'ya çare arayan aile internetten doktor araştırmaya başladı. İnternette araştırma yapan aile 2017 yılında Avrupa Çocuk Gastroenteroloji Kongresi'nde sunum yapan Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ersin Sayar'a ulaştı. Dr. Ersin Sayar'ın daveti üzerine aile doktorun öğretim üyesi olduğu Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (ALKÜ) geldi.

SAĞLIĞINA KAVUŞMAYA BAŞLADI

Alanya'da tedaviye alınan İkra'ya yapılan genetik analiz sonucunda dünyada sadece 10 hastada görülen Diacyl Glycerol Acil Transferaz Enzim Eksikliği (DGAT-1) tanısı konuldu. Çok nadir görülmesine rağmen ölümcül seyirli hastalıklar kategorisinde olan DGAT-1'in bilinen bir tedavisinin bulunmadığını söyleyen Dr. Ersin Sayar, yaptığı tedavi ve diyetle İkra bebeği normal kilosuna çıkararak hayati tehlikesini atlatmasını sağladıklarını kaydetti. Tedaviye geldiğinde 6 aylık ve yaklaşık 5 kilo olan İkra bebek 4 aylık tedavi sonucunda 10 kilograma ulaşırken, beslenmesi ve sağlığında gözle görülür şekilde düzelme gözlendi.

'KESİN TEDAVİSİ BİLİNMİYOR'

Tedavi sürecini anlatan Dr. Ersin Sayar, zorlu bir sürecin ardından minik İkra'nın tedaviye yanıt verdiğini söyledi. Dr. Sayar, "Hastamız Zonguldak'ta doğuyor ve doğduğu günden bu yana ishal şikayeti mevcut. Çeşitli hastanelere yatırılmış ve bu süre zarfında ishali kontrol altına alınamamış, tanısı da konulamamış bir hastaydı. 5 aylıkken gördüğümüzde belirgin gelişme geriliği mevcuttu, ishalleri devam ediyordu. Tanı için genetik analize gönderdik. Tedavi açısından da yağsız beslenmeye geçtik. Genetik analiz sonucunda DGAT-1 saptandı. Bu tanıya sahip olan dünyada yaklaşık 10 kişi civarında. Kesin bir tedavisi bilinmiyor. Yalnız yağsız diyetten belirgin fayda gördü bizim hastamız. Şu anda yaşıtlarının kilosunu yakalamış durumda. Son bir iki haftada tekrar ishalleri başladı. O yüzden takip amaçlı tekrar yatırdık. Hastamızın kilosunun iyi olması, tedavisini kısmen olsa da yapabilmemiz bizi mutlu ediyor. İnşallah daha iyi olacaktır" dedi.

'BEBEĞİNİZ HER AN ÖLEBİLİR DEDİLER'

Anne Çağlar Kocasoy da bebeğinin sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Çok zor süreçten geçtiklerini anlatan Çağlar Kocasoy, "Bebeğim doğumunun 7'nci gününden itibaren ishalleri başladı. Günde 30-40 defa ishal oluyordu. Bebeğimizi hastaneye götürdük ve acil olarak ambulansla İstanbul'a sevk olduk. Orada 2.5 ay yattı, tedavi olmadı. Bize 'Çocuğunuz vefat eder, her an kaybedebilirsiniz' dediler. Çok zor bir süreç geçirdik. Sonra Ankara Dışkapı Hastanesi'ne gittik. Orada da yaklaşık 3 ay yattı fakat hiçbir tedavi göremedi. Orada da 'Çocuğunuz her an vefat edebilir' dediler. İnternet aracılığıyla Ersin beyi bulduk. Ersin beyin telefonda bize verdiği mamayla dahi düzeldi ve çok iyiye gitmişti. Allah razı olsun ondan. Son iki haftada yine böyle oldu ve Dr. Ersin beye göstermek için tekrar getirdik. Benim bebeğim bu kilodaysa ve durumdaysa doktorumuzun vesilesiyledir. Her gittiğimizde doktorlar bebeğinizi kaybedebilirsiniz dediler. Bu bir anne için çok zor bir süreç. Benim bir de ilk bebeğim. Çok zayıftı, 4 kilogramdı, şu an 9 kilo çok şükür" diye konuştu.

3)SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ YANDI, SÜRÜCÜ CANINI ZOR KURTARDI

TRABZON’un Akçaabat ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna yakın bir noktada, seyir halindeki hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Araç sürücüsünün son anda kurtulduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Akçaabat'taki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi önünde, Düzköy kavşağında meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonu yakınında, İsmail Bayraktar (33) yönetimindeki 61 PE 958 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören Bayraktar, aracı durdurarak kendisini dışarı attı. Bu sırada yangın bir anda tüm aracı sardı. Bayraktar ile yoldan geçen diğer sürücüler ve akaryakıt istasyonu çalışanları yangını söndürmeye çalışırken, durum itfaiye ve polise bildirildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederken, polis ekipleri de güzergâhta güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtaki yangın tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4)MİTOLOJİDEN GÜNÜMÜZE KAZDAĞLARI'NI YAŞATAN MÜZE

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, iki kardeşin eski yağhaneyi restore ettirerek, kurduğu Sarıkız Kazdağı Etnografya Müzesi, ilgi görüyor. Güre Mahallesi'nde, Murat ve Uğur Bostancıoğlu kardeşler tarafından açılan müzede, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Edremit'e geldiğinde kendisine tahsis edilen faytondan, Sabahattin Ali ve Tuncel Kurtiz'in balmumu heykellerine, Büyük İskender, Afrodit ve Nemesis'in slikondan yapılmış birebir kopya büstlerine kadar birçok eser bulunuyor.Edremit ilçesinin Güre Mahallesi’nde, ziyarete 2 yıl önce açılan Kazdağı Etnografya Galerisi'nde, mitolojiden günümüze dek Kazdağları'ndaki yaşam, her yönüyle anlatılıyor. Murat ve Uğur Bostancığlu kardeşler tarafından oluşturulan galeride, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, Edremit'e geldiğinde kendisine tahsis edilen fayton ve ilk baskı 'Nutuk' gibi eserler alıyor. 215 kiloluk top mermisini kaldırarak, Çanakkale Deniz Savaşı'nın kaderini değiştiren Seyit Onbaşı ile Sabahattin Ali, Tuncel Kurtiz ve Ali Ekber Çiçek'in balmumu heykelleri bulunuyor. Büyük İskender, Afrodit ve Nemesis'in silikondan yapılmış birebir heykel ve büstlerinin yanı sıra İda Dağı'nda yaşayanların yöresel kıyafetlerinin de sergilendiği galeride, 'Sarıkız’dan 'Hasanboğuldu' efsanesine kadar pek çok hikaye objelerle anlatılıyor.

'GALERİNİN KÂR AMACI YOK'

Etnografya Galerisi için özellikle asırlık zeytinyağı fabrikasını seçtiklerini belirten Murat Bostancıoğlu, galerinin 350 metrekarelik kapalı alan ile 12 bölümden oluştuğunu söyledi. Bu bölümlerde mitolojiden başlanıp, yolu Kazdağları’ndan geçmiş önemli kişilere yer verdiklerini kaydeden Bostancıoğlu, “Galerinin bir kâr amacı yok. Kendi masrafını çıkaracak şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Galerimizde Kazdağları’nın mitolojisi, endemik bitkileri, florası, faunası, eski Edremit'i, Sabahattin Ali’yi, Tuncel Kurtiz’i anlattık. Eserlerin toparlanmasında hem kendi koleksiyonumuzdan faydalandık hem de Edremit halkından çok büyük destek gördük. Galerimizde 87 arkeolojik obje bulunmakta. Arkeoloji müzesi olmamamıza rağmen Özkan Arıkantürk’ün özel koleksiyonunu sergiliyoruzö diye konuştu.

ATATÜRK'ÜN FAYTONU VE İLK BASKI NUTUK

Galeride, 1927 yılından ilk baskı 'Nutuk' ile Mustafa Kemal Atatürk’ün Edremit’e geldiğinde kullandığı fayton da sergileniyor. Atatürk'ün Edremit'e geldiğinde kendisine tahsis edilen fayton hakkında bilgi veren Bostancıoğlu, “Atatürk'ün Edremit'e 13 Nisan 1934'te ikinci defa gelişinde, Edremit eşrafından Arkök ailesi, Atatürk'e Fransız Rothschild et Fils- Paris marka faytonu tahsis ediyor. Atatürk’ün Edremit'i gezdiği bu faytonu bizim için en değerli eserlerden biri. Galerimiz bahçesindeki camekanlı bölmede koruma altına alarak sergiliyoruzö dedi.

KURTİZ’İN EL YAZISI NOTLARI

Bugünün butik zeytinyağı sıkma makinelerinin boyutundan daha büyük filtre sistemi de galeride sergileniyor. Zeytinyağı ile adını duyuran bölgede kullanılan eski sistem zeytinyağı filtresine ilişkin Bostancıoğlu, “1920 yılında kullanılan zeytinyağı filtre sistemi de galerimizde bulunuyor. Posalı, toz, toprak bulunan yağlar; içinde pamuk bulunan bu filtreden geçirilerek, mutfaklarda kullanılmaya hazır hale getiriliyorduö diye konuştu. Murat Bostancıoğlu, galeride en çok ilgi çeken diğer bölümün ise 2013 yılında yaşamını yitiren sinema oyuncusu Tuncel Kurtiz ile Türk edebiyatının unutulmazları arasında yer alan Sabahattin Ali'nin balmumu heykelleri olduğunu belirtti. Bostancığlu, “Tuncel Kurtiz’in kendisine ait çalışma masası ve 'Ezel' diziyle ilgili olarak kendi el yazısı ile aldığı notlar ve eski fotoğrafları bu bölümde sergilenmekte. Edremit'te çekilmiş orijinal fotoğrafları ve kitapları da bu bölümde bulunuyorö dedi.



5)AK PARTİ'DEN TÜRKBELENİ ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Hasan Öz, Büyükşehir Belediyesi'nin Türkbeleni Kent Parkı projesinde ağaçların kesildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Manavgat'ta yapılan Türkbeleni Kent Parkı projesinde ağaçların kesildiği iddiasına karşılık Ak Parti ilçe başkanlığı tarafından yapay şelale önünde basın açıklaması yapıldı. Etkinliğe Ak Parti Milletvekili İbrahim Aydın, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Öz, Ak Partili belediye meclis üyeleri, parti yöneticileri ve vatandaş katıldı.

Milletvekili İbrahim Aydın, Türkbeleni'nde ormanlık alanın 2013 yılında çıkan yangınla büyük zarar gördüğünü belirterek, kendilerinin talep etmesiyle Büyükşehir Belediyesi'nin Türkbeleni'ne büyük bir proje yaptığını ve çalışmalara başladığını aktardı. Türkbeleni Kent Parkı projesinin Antalya Büyükşehir Belediye meclisinde yapılan toplantıda oybirliğiyle kabul edildiğini ve projenin temelinin hep beraber atıldığını anlatan Aydın, "Biz burada hep beraberdik. Belediye Başkanımız Şükrü Sözen de buradaydı ve övgüler yağdırmıştı. Ne oldu da şimdi 'Karşıyız, istemezük' durumuna geldi. Ona anlam veremiyorum. Burası çok önemli bir yer ve buraya çok güzel proje yapılıyor" dedi. Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Öz de 'Ağaç kesildi' diye projenin eleştirildiğini kaydederek, Türkbeleni projesinin Manavgat'ın marka değerine katkı yapacağını anlattı. Hasan Öz, "Manavgat'taki sivil toplum kuruluşları, Türkbeleni'nde toplanacak. Manavgat'taki sivil toplum kuruluşlarına mesire alanı ana girişindeki sosyal tesis binasında yer verilecek. STK'lar alana canlılık getirecek. Bugün proje daha tamamlanmadan bizi eleştirenler, proje tamamlandığında faydalanmak için birbirleriyle yarışacak. Biz bu tür eleştirileri daha önce de gördük ve yaşadık. Sonuçta hep bizi eleştirenler projelerin tamamlanmasıyla birlikte nimetlerinden ilk faydalananlar oldu. Bizim bununla ilgili asla bir şikayetimiz olamaz. Bizler tüm Antalya'da olduğu gibi Manavgat'ımıza da böylesine güzel yeşilin korunduğu bir proje kazandırmanın mutluluğunu yaşarız" diye konuştu.

Projeyle ilgili 'Ağaçlar kesildi' iddiasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Hasan Öz, şöyle dedi:

"Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'a Türkbeleni Projesi'yle 350 dönümlük dev bir kent parkı kazandırıyor. Mevcut ağaçların tamamen korunduğu alana 2 bin 500 yeni ağaç dikilerek, Türkbeleni daha da yeşil hale getirecek. Çevreci proje, ilçeye nefes aldıracak ayrıca yemyeşil doğasıyla çekim merkezi olacak. Büyükşehir Belediye şirketi ANTEPE AŞ tarafından 30 milyon 400 bin TL'lik yatırım bedeliyle hayata geçirilen Manavgat Türkbeleni Projesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor."

