DHA YURT BÜLTENİ-9

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siirt'teki konuşmayla bize cezaevinin yolunu gösterdiler



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirtliler'e seslenerek, "Hatırlıyorsunuz değil mi? Yiğit düştüğü yerden kalkarmış. Bize Siirt'teki konuşma ile cezaevinin yolunu gösterdiler. Ne yapmıştık? Bir şiir okumuştuk. Bu şiir, Milli Eğitim'in onayından geçmiş şiirdi. Bundan dolayı içeri girdik ve çıktık. Partimizi kurduk ve 16 yıl tek başımıza iktidar olduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Siirt'e geldi. Erdoğan, kongrenin düzenleneceği kapalı spor salonu önünde toplananlara hitap etti. 2019'un başka bir yıl olacağını ve yeniden diriliş hareketini başlattıklarını belirten Erdoğan, "Bugün Siirt’te 6'ncı Olağan Kongremizi yapıyoruz ve sizlerle bu coşku içerisinde bu kongreyi yapmak bizleri mutlu ediyor. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yiğit düştüğü yerden kalkarmış. Bize Siirt’te o konuşma ile ne yaptılar? Cezaevinin yolunu gösterdiler. Ne yapmıştık? Bir şiir okumuştuk ve bu şiir Milli Eğitim'in onayından geçmiş bir şiirdi. İçeriye girdik, çıktık. Partimizi kurduk ve partimizi kurduktan sonra 16 yıldır iktidar olduk. Damadı olduğum Siirt’te soruyorum. Bizi yalnız bırakmayacaksınız değil mi? Bak, kızınızı üzmeyin ona göre" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNE PRİM VERMEYECEĞİNİZE İNANIYORUM'

Kardeşlerin arasına fitne, fesat sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt Üniversitesi'ne 1,5- 2 yıl içinde tıp fakültesi kurulacağını da açıkladı. Kentte kayyumların iyi çalıştığını belirten Erdoğan, Siirtlilerin terör örgütlerine prim prim vermeyeceğini inandığını dile getirerek, şunları söyledi: "Değerli kardeşlerim, kardeşler, kardeşleri Allah için sever ve o sevgiyi kimse alıp, götüremez. Menfaat için severse o tehlikeli. Biz menfaat için kardeşlik istemiyoruz, Allah için severiz. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bizler Siirt’te neler yapmadık ki? Size müjde veriyorum. İnşallah Siirt Üniversitesi'ne şöyle 1,5- 2 yıl içinde tıp fakültesi kuruyoruz. YÖK'ten geçti. Eğitim araştırma hastanesi üniversitemizin bir fakültesi olacak. Artık Siirtli, sağa sola gitmeye gerek kalmayacak. Öyle ise daha çok çalışacağız. Sizler de bizi mahcup etmeyeceksiniz. Yok PKK imiş, yok şuymuş; bakmayacağız, dik duracağız. Ben artık Siirtli kardeşlerimize bu terör örgütlerine artık prim vermeyeceğine inanıyorum. Kayyum kardeşlerimiz iyi çalışıyor. İnşallah, buralara kardeş belediyeler atadık. İnşallah daha güzel olacak. Yeter ki bu yılda beraber yürüyelim."

2019'DA TÜRK SİYASİ TARİHİNİN EN ÖNEMLİ SEÇİMLERİ VAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 6'ncı Siirt İl Olağan Kongresi'nin düzenlendiği salonda büyük coşkuyla karşılandı. Kongrede partililere hitap eden Erdoğan, 'Siirt’in eniştesi' olmanın gururunu hep yaşadığını ve yüreğinde hissettiğini söyledi. Meclis'te Siirt’i temsil etmekten her zaman onur duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Sizler AK Parti'nin büyük ve güçlü Türkiye mücadelesine destek verdiniz. Buradan yola çıktık ve ilk seçimde yüzde 85 ile bu kardeşinizi parlamentoya gönderdiniz. Elbette biz 16 Nisan halk oylamasında Siirt’ten çok farklı sonuç bekliyorduk, maalesef olmadı. İl genelinde 'evet' oyları yüzde 48'de kaldı. 2019 seçimleri var. Türkiye siyasi tarihinin en önemli seçimleri var. Elde ettiğimiz kazanımların devamı için 2019 adeta bir milat olacaktır. Türkiye, 2019 alacağı kuvvet, cesaret ve öz güvenle 2023'e yürütecektir. Buna hazır mıyız? Bu zorlu yolculukta Siirtli hemşehrilerime çok görevler düşüyor. 2019 seçimlerinde Siirt’ten bu şehrin tarihine ve kültürüne şanına yakışır bir tablo bekliyoruz. Tillo ve Şirvan gibi diğer bütün ilçelerimizi de 2019'da sandıkların patlatmasını arzu ediyoruz. Siirt, tekrar milli iradenin kutup yıldızı yapacağız. Yol gösteren şehirleriniz biri haline getireceğiz. Ben bir söz almak istiyorum, buna hazır mıyız? 2019 için kapı kapı dolaşmaya var mısınız?"

'AFRİN'DE 4 BİN 17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Konuşması sık sık ‘Biji serok Erdoğan’ sloganlarıyla kesilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt Üniversitesi'ne bağlı tıp fakültesi kuracaklarını yineleyerek, kadınlardan ve gençlerden yapılan hizmetleri kapı kapı dolaşıp, anlatmalarını istedi. İstismar ve gerilim siyaseti yapmadıklarını da vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:"Ülkemizin menfaatini ne gerektiriyorsa onu yapmaya devam ettik, çalıştık ve çabaladık. Gençler, tarihten ibret alınsa tekerrür eder mi? İbret alınmayan, ders çıkarılmayan tarih ise tekerrür eder. Gençler beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Bizler sadece Allah’ın huzurunda eğildik, onun için beraber yürüyeceğiz. Bak 'Fırat Kalkanı Harekatı’nı gördük, arkasında Afrin harekatını gördük. Afrin'de, hamdolsun etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 17 oldu. Irak’ta, Zaho'da, orada etkisiz hale getirilenlerin sayısı 327 oldu, yurt içinde ise 154. Nereye kaçarsanız kaçın, nereye girerseniz girin, biz de orada olacağız. Biz Siirt’in huzurunu bozanları kovalayacağız. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Yeter ki Siirt dimdik ayakta dursun. Bizden önce gerçekten yönetenler hiç mi hiç geçmişten ibret almadılar. Kimi ama beceriksizler kimi zaman vizyonlarından dolayı milletimize ağır şeyler bıraktılar. Ana muhalefetin başındaki zat, o zaman neydi? SGK'nın genel müdürüydü. Bu zatın da katkı sunduğu bir düzenleme ile 34- 35 yaşındaki insanlara emekli olma hakkı tanınıyordu. Yüz binlerce vatandaşımız emekliye sevk edildi. Peki vizyonsuz siyasetçiler ile günü kurtarmaya çalışanların faturasını kim ödeyecek? Biz ödedik, halen de ödüyoruz. SSK'ya bağlı hastaneler pislik içinde yüzerken, bu zat rahmetli Savaş Ay'ın programında pişkince gülümsüyordu. Hastaların sırf borcunu ödeyemediği için rehin alındığı. Yahu ölü rehin alınır mı? Bunlar ölüyü bile rehin aldılar. Ne yaptıysak hangi adımı attıysak sadece ve sadece milletimizin geleceğini ülkemizin için yaptık. SSK'yı batıranların istismar siyasetine prim vermeden gerekli adımları atmayı sürdüreceğiz. 2023 hedefine ulaşabilmemiz için ülkemizi inşallah 2 kat daha büyütmemiz gerekir."

'BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE AKAN PARALAR ŞİMDİ HİZMET OLARAK DÖNÜYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanı bölücü örgütlere bırakmadan, hedeflerine yürüdüklerini vurguladı. Erdoğan, "Bir dönem kan ve çatışmalar ile hatırlanan şehirlerimiz, bugün kültür ve turizm ile hatırlanıyor. İşte Siirt’e olduğu gibi bir dönem bölücü terör örgütüne akan paralar şimdi ise hizmet ve eser olarak dönüyor. Bölgede yaşayan kardeşlerimizi, teröristlerin ve terör elemanların karşısında selam duranlara asla izin vermeyeceğiz. Adı, sanı, unvanı, makamı ne olursa olsun hiç kimse kendisini hukukun üstünde göremez. Kim bu vatana ihanet ediyorsa karşısında devleti bulur, yargıyı ve güvenlik güçlerimizi bulur. Belediyenin kepçesini, kamyonunu, aracını sokak çetelerine verenlerin yeri de başkanlık koltuğu değildir. Bu milletin tek kuruşunu dahi bölücü terör örgütüne gitmesine izin vermeyiz. Biz mesleğe bu şekilde yaklaşıyoruz. Milletin emanetini namusumuz bilip kuruyoruz" diye konuştu.

'MADEM Kİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞISINIZ BİZİM YANIMIZDA OLACAKSINIZ'

Siirt'te 15 yılda 6,5 katrilyonluk yatırım yaptıklarını, Siirtli çocukların okula gidebilmesi için ailelerine 187 trilyonluk eğitim desteği sağladıklarını kaydeden Erdoğan, "Ilısu Barajı'nı teröristler istemiyordu; çünkü baraj, onların geçişlerini etkiliyordu. Yaptığımız çalışmalar sonucunda mevcut Siirt Havaalanı pisti uzatılarak, iyileştirilerek, yeniden düzenliyoruz. Bu yaz mevsiminde seferler başlayacaktır. Geçtiğimiz 15 yılda Siirtli çiftçilerimize 436 trilyon lira tarımsal destek verdik" dedi. Terörle mücadele konusunda Avrupa'nın tutumunu da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar, saldırdıkça biz daha çok kenetleniyoruz. İstedikleri neticeleri almayınca kuduruyorlar. Olmadık yerde, olmadık bahanelerle saldırıyorlar. Bize destekleyecekleri yerde, terör örgütünün ağzıyla konuşuyorlar. Kendi çıkarları söz konusu olunca terör örgütleriyle yan yana yürümekten çekinmiyorlar. Ondan sonra kalkıyor, bana akıl veriyor. O aklı sen kendine sakla. Madem ki terör örgütlerine karşısınız bizim yanımız olacaksın. Biz bu iki yüzlülüğe, bu insanlık dışı politikaya isyan ediyoruz. Türkiye olarak biz kendi mücadelemizi kendi belirlediğimiz stratejiyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu mücadele içinde bize destek olanlara teşekkür ediyoruz; ancak karşımıza geçip, terör ağzı ile konuşanları ise 'Cehennem olsun, gitsin' diyoruz" diye konuştu.

Diyarbakır- Bursa seferini yapacak uçak arızalandı, yolcular indirildi

Diyarbakır- Bursa seferini yapacak AnadoluJet'e ait uçağın bir motoru çalışmayınca yolcular indirildi. Pilotlar, daha sonra motorların ikisinin de çalışmasıyla uçağın bakıma alınması için yolcuların valizleriyle Ankara'ya uçtu. Yetkikiler, valizlerin akşam uçağı ile Diyarbakır'a geri gönderilip yolcuların adreslerine teslim edileceğini açıkladı.

Diyarbakır'dan bugün saat 14.20'de Bursa'ya gidecek olan AnadoluJet'e ait Boing 737/800 tipi yolcu uçağı, Ankara'dan Diyarbakır'a gelerek valiz ve yolcuları almaya başladı. Yolcuların alınmasının ardından pist başına ilerlemeye hazır olan uçağın motorlarından birinin çalışmadığı tespit edilince teknik görevliler müdahale etti. Müdahaleden bir sonuç alınmayınca kurallar gereği yolcular uçaktan indirildi. Pilotların daha sonraki denemelerinde motarların ikisi de çalıştı. Uçak, bakıma alınması için yolcular olmadan Ankara'ya gönderildi. Uçak Ankara'ya sadece uçuş müretebatı ile uçarken, Bursa'ya gidecek olan yolcuların valizlerini de beraberinde götürdü.Diyarbakır-Bursa seferi ise yaşanan bu olaydan sonra iptal edildi. Havalimanında yaşananlar konusunda ilgililerden yeterli bilgi almadıklarını belirten bazı yolcular yaşananlara tepki gösterirken, yetkililer, kurallar ve uçuş güvenliği gereğince bakım için Ankara'ya gönderilen uçaktaki valizlerin akşam uçağı ile geri getirilip yolcuların adreslerine teslim edileceğini söyledi. Yetkililer, tüm yolculara ücretlerinin de iade edileceğini açıkladı.

Besni’de otomobil devrildi: 4 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Besni'den Gaziantep istikametine giden Erkan Tamrak yönetimindeki 02 FY 897 plakalı otomobil Karagüveç köyü yakınlarında konrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Erkan Tamrak ile otomobilde bulunan Mustafa Soylu, Hüseyin Soylu ve Mehmet Akın yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla götürüldükleri Besni Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bolu'da 4 kişilik aile sobadan sızan gazdan etkilendi

Bolu’da, aralarında 10 aylık bebeğin de bulunduğu aynı aileden 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Çaydurt Mahallesi’nde oturan Ferhat Evci(28) uyandığında evini dumanların kapladığını gördü. Ferhat Evci, evde uyuyan eşi Ebru, annesi Fatma ve 10 aylık oğlu Muhammed Eren Evci’yi uyandırarak evden çıkardı. İhbar üzerine eve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ferhat, Fatma, Ebru ve Muhammed Eren Evci’nin sobadan sızan gazdan etkilendikleri tespit edildi. Aile bireyleri olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavileri süren aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Turgutlu'dan 3 TIR dev pervanelerle geçti



İzmir'den Konya'da kurulacak bir rüzgar enerji santraline 60 metre uzunluğunda rüzgar türbini kanadı taşıyan 3 TIR, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden polis kontrolünde geçti.

Her biri 60 metre uzunluğunda 15 ton ağırlığında olan pervaneleri taşıyan 3 TIR'ın geçişi için günler öncesinden Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden izin alındı. 3 ayrı TIR ile taşınan rüzgar türbini panelleri, Turgutlulular ve yoldan geçen araç sürücülerinin ilgisini geçti. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 'battı-çıktı' kavşak projesi nedeniyle 1.5 kilometresi tek şeride düşen İzmir-Ankara Karayolu'ndan dev rüzgar türbini kanadı taşıyan TIR'ların geçişi, nakliye işini üstlenen özel firma yetkilileri ile polislere zor anlar yaşattı. Yer yer genişliği 8 metreye kadar düşen yolu TIR'lar 20 dakikada geçebildi. Nakliye firmasının yetkilileri, "Turgutlu ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kavşak projesi nedeniyle yol durumunu biliyorduk. Önceden gelip, yolla ilgili ölçümlerimiz yaptık. Bizim tarafımızdan bir sakınca olmaması nedeniyle taşıma projesini uygulamaya koyduk. Sonrasında polisten, Belediye ve Karayolları'ndan gerekli izinlerimizi aldık. Eksik olmasınlar polisler ve sürücüler de yardımcı oldu. Turgutlu'dan sağ salim geçtik. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Marmaris'te Türkiye gençler halk oyunları şampiyonası düzenlendi

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde düzenlenen Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası, 23 ilden 32 takım ve 594 sporcunun katılımıyla yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren okullara madalyaları verildi.

Marmaris Belediyesi Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'ndaki, Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan'ın sunum yaptığı yarışmaya Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Gençlik Hizmetleri Muğla İl Müdürü Serkan Öcalmaz, Kaymakam Celalettin Yüksel, CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan, İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve yaklaşık bin vatandaş katıldı. 23 ilden 32 takım ve 594 öğrenci, 13 düzenlemeli, toplam 23 dalda yarıştı. İki gün süren yarışma kapsamında düzenlemeli kategorisinde, birinciliği Denizli Cumhuriyet Anadolu Lisesi, ikinciliği Artvin Ayhan Şahenk Mesleki ve Anadolu Lisesi, üçüncülüğü Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi takımları elde etti. Geleneksel düzenlemesiz kategorisinde ise Diyarbakır Bağlar Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Gaziantep İl Genel Meclisi Anadolu Lisesi ikinci, İzmir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel,

"2017- 2018 eğitim öğretim yılında Okul Sporları faaliyet programında yer alan Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası'na katılan ve destek veren herkese teşekkür ederim. Eşsiz ülkemizin farklı şehirlerindeki kültürel oyunları bizlere tanıtan gençlerimizle gurur duyuyorum" dedi. Konuşma sonrası Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ile il ve ilçe protokolü dereceye giren folklor ekiplerine madalyalarını takdim etti.

Adana'da 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' coşkusu



Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalı olan, 5 yılda dünyanın sayılı karnavalları arasına giren 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' için yaklaşık 1,5 milyon kişi Adana sokaklarında buluştu.

Baharı müjdeleyen portakal çiçekleri kokularının eşliğinde, 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın coşkusunu yaşayanlar, kenti şölen alanına dönüştürdü. Bu yıl 6'ncı kez düzenlenen karnavaldaki etkinliklere katılanlar, rengarenk giysileriyle sokak ve caddeleri doldurdu. Tüm otellerde doluluk oranına ulaşılan Adana'ya yurt içinden ve yurt dışından 100 bin kişinin geldiği tahmin ediliyor. Adanalılarla birlikte karnavala katılımcı sayısının da 1,5 milyonu aştığı belirtiliyor. Karnavalda eğlenceli etkinliklerin yanı sıra 120'ye yakın kültürel, sanatsal ve sportif aktivite gerçekleştirildi.

KOSTÜMLÜ KORTEJ İLGİ ÇEKTİ

'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın simgesi durumundaki kortej geçişi, bu yıl Merkez Park'ta gerçekleştirildi. Karnaval için Adana dışından gelenlerle birlikte yaklaşık 200 bin kişinin izlediği kortej geçişinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Aylar öncesinden hazırladıkları giysi ve aksesuarlarıyla korteje katılanlar, halkı selamladı. Kortej yürüyüşünün ardından yapılan resmi açılış sonrası müzisyen Kıraç sahne aldı. Kıraç'ın performansının ardından her yıl olduğu gibi dilek fenerleri 'sevgi' ve 'dostluk' için gökyüzüne bırakıldı.

ÜNLÜLER GEÇİDİ

'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' kapsamında, Adana'da iş ve sanat camiasından ünlü isimler ağırlandı. Karnaval için kente gelenler arasında Ayşegül Aldinç, Kıraç, Menderes Samancılar, Feridun Düzağaç, Haluk Levent, Bulutsuzluk Özlemi, Redd grubu üyeleri, Kalben, Birol Güven, Tamer Karadağlı, Demir Karahan, Ercan Kesal, Nebil Özgentürk, Melike Güner, Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, Yüksel Arıcı, Erdal Cindoruk, Galip Erdal, Rıza Akın, Güvenç Dağüstün, Derya Alabora, Jehan Barbur, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, Alper Saldıran, Rıza Esendemir, Dilara Koçak ve Açelya Akoyun yer aldı. Bir süredir Adana'da yaşayan Yeliz Yeşilmen de gelen konuklara ev sahipliği yapıp, konuklarına kentin güzelliklerini anlattı.

KOSTÜM TASARIM YARIŞMASI

Karnavalda her yıl düzenlenen 'Kostüm Tasarım Yarışması' yine heyecanla izlendi. Yarışmada fütüristik moda anlayışı ile 'Portakal Çiçeği Karnavalı'nın ruhunu yansıtan kostümler arasından İstanbul'dan Gülşah Çiftçi Konak, tasarladığı kostümle birinci oldu. Arı neslinin korunmasına dikkat çekmek için yarışmacıların kanatlı olarak tasarladığı giysiler arasından ikinci Asya Yacılar olurken, üçüncülüğü de Büşra Baykal elde etti. 'Kostüm Yarışması'nın finalinin ardından Ayşegül Aldinç sahne aldı.

'EKONOMİK CANLANMA GERÇEKLEŞİYOR'

Karnavalın fikir önderi Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, ekonomik açıdan yalnızca Adana'ya değil; komşu kentlere de fayda sağlandığına dikkat çekti. Adana ile birlikte komşu kentlerdeki otellerin de doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını kaydeden Bozkurt “Adana'da şu anda 1,5 milyon kişi olduğu söyleniyor. Karnaval büyük boyutlarda turizm hareketi yarattı. Her yıl 80- 85 milyon liralık 'Portakal Çiçeği Karnavalı' ekonomisi oluşuyor. Komşu kentleri de sayarsak bu rakam 100 milyon TL'ye ulaşıyorö dedi.Bozkurt, karnavalın sadece ekonomik açıdan değil; kültürel açıdan da önemli boşluğu doldurduğunu da belirterek, “Geçen 6 yılda 500'den fazla kültürel, sanatsal ve sportif etkinlik gerçekleştirildi. Böylelikle kültür, sanat, spor gibi bir çok alanda eşsiz bir yetenek kaynağı olan Adana'da, hem deneyimli sanatçılara, hem de eserlerini ilk kez halkla paylaşma amacını taşıyan genç sanatçılara bu imkan sağlanmış olduö diye konuştu.

