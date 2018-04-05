DHA YURT BÜLTENİ-9

Tunceli'de MİT ve jandarmanın ortak operasyon: 7 PKK'lı öldürüldü/EK



Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile jandarmanın birlikte yürüttüğü operasyonda, PKK'lı 7 terörist öldürüldü. Çatışmada 1 asker de yaralandı. Öldürülen teröristlerden birinin terör örgütünün 'sözde' Erzurum eyalet sorumlusu ve aranan teröristler listesinde 'kırmızı kategori'de yer alan Medeni Sayılgan olduğu belirlendi.

MİT ve İl Jandarma Komutanlığı'nın koordineli çalışmasıyla dün Pülümür ilçesi kırsalında bir grup PKK'lı teröristin yeri belirlendi. Bölgeye düzenlenen operasyonda, güvenlik güçleri, teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada, 7 terörist ölü ele geçirildi. Çatışmada 1 asker de yaralandı. Yaralı asker, helikopterle çatışma bölgesinden alınarak hastaneye kaldırıldı. Kolundan yaralanan askerin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST, ÖRGÜTÜN 'SÖZDE' SORUMLUSU ÇIKTI

Operasyonda öldürülen PKK'lılardan birinin örgütün 'sözde' Erzurum eyalet sorumlusu Medeni Sayılgan olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde 'kırmızı kategori'de yer alan Sayılgan'ın daha önce de örgütün 'sözde' Amanoslar bölge sorumluluğunu yaptığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin bölgedeki geniş çaplı operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

Haber:TUNCELİ, ()

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Eski okul binasında sobadan sızan gazdan öldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kullanılmayan eski okul binasında kalan Recep Işık (72), ısınmak için yaktığı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Malkara ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde kullanılmayan eski ilkokul binasının bir sınıfında tek başına yaşayan Recep Işık, salı akşamı sobayı yakarak uyudu. Işık, dün gece kahveye gitmeyince, ortalarda da görünmeyince, mahalle muhtarı Yılmaz Karakaya ile bir arkadaşı, bugün kaldığı okula gitti. Kapısı kilitli okula camı kırıp giren muhtar Yılmaz, Işık'ı hareketsiz yatarken bulup, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Recep Işık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Recep Işık'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Malkara Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Kullanılmayan okuldan detay

-Olay yeri ekipleriinçalışmaından detay

-Fikri Sarıkaya'nın olayı anlatması

-Köy muhtarı Yılmaz Sarıkaya nın olayı anlatması

-Ölen Recep Işık'ın vesikalığı

-Çevreden ve çalışmalarda genel detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()

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Çorum'da trafik kazası; 1 ölü

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çorum-Samsun karayolu 20'inci kilometrede Konaklı mevkiinde meydana geldi. Çorum'dan Merzifon istikametine seyir halinde olan Ahmet Döneli'nin kullandığı 06 CCF 75 plakalı ticari araç, yoldan çıkarak bariyere çarptı. Feci kazada Ahmet Döneli olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan Ali Tezel ise ağır yaralandı. Tezel kaza sonrası olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araç

-Ölen kişi

-Detaylar

(SÜRE: 1 dk) - (BOYUT: 40 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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Tarihi eser bulunan evin bahçesindeki kaçak kazıya 16 gözaltı

Adana'nın Kozan ilçesinde daha önce tarihi eser bulunan bir evin bahçesinde kaçak kazı yapan 16 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kozan'a bağlı Hamamköyü Mahallesi'nde Serkan ve Yasemin Biçer'e ait evin bahçesinde foseptik çukuru kazılırken Roma Dönemi'ne ait tarihi eserler bulundu. Bulunan tarihi eserler Müze Müdürlüğü tarafından kapatılarak denetim altına alındı. Ancak bazı kişilerin burada kazı yaptığı bilgisini alan jandarma istihbarat çalışmasının ardından baskın yaptı. Olayla ilgili İdem Mahallesi muhtarı G.Y.'nin de aralarında olduğu 16 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan 8 kişi serbest bırakılırken H.A., O.K., H.Ö., S.B., T.T., B.B., B.Ç. ve muhtar G.Y. adliyeye sevk edildi. Arazi sahibi Yasemin Biçer adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, H.A., O.K., H.Ö., S.B., B.B. ve B.Ç.'nin Müze Müdürlüğünden geldiklerini belirterek belge gösterip kazı yaptıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların jandarma aracından indirilmesi

- Zanlıların Kozan adliyesine getirilmesi

- Evinin bahçesinde mozaik bulunan Yasemin Biçer'in konuşması

- Kozan Adliyesinden genel görüntü

SÜRE: 01'14" BOYUT:76 MB

Haber-Kamera:Yaşar KORKUSUZ/KOZAN,(Adana),()

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Aziz Yıldırım, Diyarbakır'da/EK

YILDIRIM: 9 MAYIS'TA DİYARBAKIR'DA KUPAYI KALDIRACAĞIZ

Diyarbekirspor'un daveti üzerine geldiği memleketi Diyarbakır'da, Soğanlı köyündeki okulun pota açılışına katılan Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ve beraberindekiler, köyde Fenerbahçe marşıyla karşılandı. "1907 Okul'da 1907 Pota Projesi" kapsamında Soğanlı İlkokulunda 2 potanın açılışını yapan Başkan Yıldırım, bu projede amaçlarını çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak olduğunu ifade ederek, 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde kupayı kazanacaklarını söyledi. Yıldırım, "Fenerbahçe Gençlik ve Çocuk Kulübü'nün 1907 Okul'da 1907 Pota Projesi kapsamında Soğanlı köyüne geldik. Diyarbakır'da 280 adet pota daha yapacağız. Çocuklarımızı spora yönlendirmek ve bu sporu yaparken kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için bu projeyi Türkiye çapında ulaştırmaya çalıştık. Bugüne kadar 500'den fazla okulda bu projeyi yerine getirdik. Bu projeye destek olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Diyarbakır benim memleketim. Kısa sürede potaları getireceğiz. 9 Mayıs'taki Ziraat Türkiye Kupası finalini Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kazanıp burada kupayı da kaldırız"dedi. Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Soğanlı köyü yolunda Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım için yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Yolun bazı noktalarında jandarma ekipleri önlem alırken, bazı tepelere de ağır silahlı güvenlik güçleri konuşlandırıldı. Soğanlı köyündeki açılış programı süresince jandarmaya ait drone havada gezdiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım ve beraberindekilerin Fenerbahçe marşıyla karşılanması

-Yıldırım çocuklarla fotoğraf çektirmesi

-Potolardan görüntü

-Yıldırım'ın konuşması

-Açılışın yapılması

-Drone görüntüleri ve güvenlik önlemleri

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN - Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()



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Fuar iş arayanların umudu oldu

İzmit'te, Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri işçi arayanlarla, iş arayanları buluşturdu.

Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri, İzmit Uluslararası Fuar Merkezi'nde açıldı. 3 gün boyunca açık olacak olan fuar işçi arayan firmalarla, iş arayanlara buluşma imkanı sağladı. 160'dan fazla kurumun katıldığı fuara 50 binin üzerinde ziyaretçi beklenirken, fuara ilk gün yoğun katılım oldu. İşsiz gençler stantları bir bir dolaşıp iş başvuru formlarını doldurdu. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy fuarın açılışında yaptığı konuşmada, "Kocaeli büyüyen ve gelişen bir şehir. 2017 rakamlarına baktığımızda Türkiye'de İstanbul'dan sonra en fazla vergi geliri sağlayan bir şehirdir. Kocaeli ekonomik anlamda en hareketli şehirlerden biridir. Böyle bir şehirde istihdamın ne kadar önemli olduğu ihtiyacı karşımıza çıkmaktadır. Özellikle istihdam konusu ülkemizin en önemli konularından biridir. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliği kapsamında Kocaeli en fazla katkı sağlayan illerin başında gelmiştir. 2018 yılına baktığımızda Kocaeli istihdam seferberliği içersinde 16 bin 661 kişi İş-Kur aracılığıyla iş sahibi olmuştur" dedi. Balıkesir'den fuara iş başvurusu yapmak için geldiğini söyleyen İsmet Can Uzunoğlu, "İş başvurusunda bulunmak için geldik. Balıkesir'de bulunan Manyas Meslek Yüksekokulu'nda okuyorum. Fuar için buraya geldik ve 2 ay sonra okulumuz bitecek. Haliyle iş hayatına atılmamız gerekiyor. Bir gelecek kurabilmek için bugünden iş başvurularına başlamamız gerekiyordu. Biz de fuarı değerlendirmek amacıyla ilk başvurumuzu yaptık. İlgimi çeken firmalara başvuracağım" diye konuştu. Okul bitmeden başvuru yapmaya geldiklerini belirten üniversite öğrencisi Kübra Yener, "Üniversiteden çıkınca iş bulmak kolay değil. Onun için biz de okul bitmeden başvuruları yapmaya başladık. Üniversitede son sınıftayım. Bu fuarın iş bulmak isteyenler için fırsat olduğunu düşünüyorum" dedi. Bir firmanın insan kaynakları müdürlüğünü yapan Şermin Özlü ise yeni yatırımlar için vasıflı ve vasıfsız çalışanlar aradıklarını açıklayarak, şöyle konuştu: "Fabrikamızı Kandıra'da bulunuyor. Biz raf üreten bir firmayız. Yine aynı bölgede endüstriyel bulaşık makinesi ve buzdolabı üretiyoruz. Deneme üretimlerimiz bitti. Mayıs ayı gibi seri üretimlere başlayacağız. Bununla ilgili öncelikle vasıfsız eleman arıyoruz. Özellikle bayan istihdamına önem veriyoruz. Normalde kalite kontrolleri için de mühendis ihtiyacımız olacak. Bu fuarda bu ihtiyaçlarımı kapatmak için eleman bakacağım"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fuar açılışı

-Valinin konuşması

-İş başvurusu yapanlarla röp

-İnsan Kaynakları Müdürü ile röp

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), ()