DHA YURT BÜLTENİ-9

Şemdinli'de aranan PKK üyesi yakalandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesi Yeşilova köyü Eşetepe bölgesinde terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Hakkari Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik dün Şemdinli'nin Irak sınırında bulunan Derecik beldesi Yeşilova köyü Eşetepe bölgesi sınır hattında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan kaydı olan 1 kişinin gözaltına alındığı, konu ile ilgili adli tahkikatın sürdüğü belirtildi

Haber:Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()

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İslahiye-Hassa yoluna 2 gözetleme kulesi yapıldı

Gaziantep'in İslahiye-Hassa karayolu üzerinde 2 gözetleme kulesi yapıldı. Kulede, güvenlik korucuları 24 saat esasıyla nöbet tutuyor.

İslahiye-Hassa Karayolu Akbez Mahallesi Amanos dağları Işgıncık tepe mevkisini gören 500 metre arayla yol üzerine iki gözetleme kulesi yapıldı. Gözetleme kulesinde güvenlik güçleri 24 saat esasıyla nöbet tutarak bölgenin güvenliğini sağlıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İslahiye-Hassa Karayolu

- Gözetleme kulesi

- Gözetleme kulesindeki korucular

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 75 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/GAZİANTEP,()

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Samsun'da gözaltına alınan 5 DEAŞ'lı adliyede

Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 21 kişiden 5'i bugün adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişi ise savcılık talimatıyla sınır dışı edildi. Samsun İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün de desteğiyle, Samsun merkezinde belirlenen evlere 28 Mart Çarşamba günü operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 1'i Suriye uyruklu, 20'si Iraklı, 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 kişiden 5'i bugün adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişi ise savcılık talimatıyla sınır dışı edildi.

Görüntü dökümü-HD

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-Emniyetten detay

-Şüphelilerin emniyetten çıkartılması

-Polis minübüsüne bindirilişi

(Süre:01.16 dk) - (Boyut: 142.81 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

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İzmit'te çöp fabrikası için yapılan ÇED toplantısında gerginlik



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce İzmit'te yapılması planlanan Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ile ilgili düzenlenen Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısında, fabrikanın bölgeye kurulmasına karşı çıkanlarla salonda bulunan belediye çalışanları arasında gerginlik çıktı. ÇED komitesi üyeleri, toplantıyı sonlandırırken, ilçe sakinleri ise bilgilendirilmediklerine ilişkin tutanak tuttu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce İzmit Ayvazca mevkisinde yapılması planlanan Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ile ilgili İzmit Necati Gençoğlu Kültür Merkezi'nde ÇED toplantısı yapıldı. Toplantıya CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Küçükkaya, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ufuk Turan, Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sait Ağdacı, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile İzmitliler katıldı. 370 kişilik salonun dolması nedeniyle kültür merkezinin kapıları kapatıldı. Dışarıda kalanların tepkisi üzerine kapılar, yeniden açıldı ve katılmak isteyenler salona alındı. Çöp fabrikasının bölgelerine yapılmasını istemeyen İzmitliler, salonun fiziki şartlarının yeterli olmaması nedeniyle 'Toplantı iptal' diye bağırdı. Bu sırada, salonda bulunan belediye görevlileri ile çöp fabrikasını istemeyenler arasında gerginlik çıkınca, salona polis çağırıldı. Salona gelen polis ekipleri, ÇED komitesi önünde barikat kurdu. Salonda belediye çalışanlarının bulunduğunu belirterek, ÇED komitesine tepki gösteren CHP'li Hürriyet, "Bu toplantı bu şartlar altında gerçekleştirilemez ve sizler de bunu görüyorsunuz. Salonda belediye çalışanları var. Bu belediye çalışanlarının burada ne işi var? Çöp fabrikasının yapılması planlanan yer, kesinlikle yanlıştır. Bizler ve buradaki halk bu fabrikanın buraya yapılmasını istemiyor" dedi.

'TOPLANTI YOK HÜKMÜDEDİR'

Çevre Mühendisleri Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, toplantının 'yok hükmünde' olduğunu savunarak, "Yapılmak istenen çöp tesisinin yeri yanlıştır. Kriterlerde su havzalarında yapılamaz deniliyor. Orada su havzaları vardır. Teknolojiye karşı değiliz; fakat tesisin yapılması için önce araştırma yapılmalıdır. Avrupa çöpünün yüzde 5'ini bertaraf ediyor. Bu toplantı 'yok hükmünde'dir, bu toplantıyı biz kabul etmiyoruz" diye konuştu. Çöp fabrikasının yeri konusunda son sözü halkın söyleyeceğini vurgulayan CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Küçükkaya ise "Biz çöp fabrikasının oraya yapılmasını kabul etmiyoruz. Bu konuda son sözü söyleyecek olan siyasetçiler değildir. Son sözü söyleyecek olanlar halktır, sivil toplum kuruluşları temsilcileridir. Bizler yapılması planlanan çöp fabrikasına karşıyız" dedi. İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ufuk Turan da "Biz parti olarak çöp fabrikasına karşı değiliz. Çöp fabrikası ihtiyaçtır. Fabrikanın yeri tamamen yanlıştır. Bu yok hükmünde bir toplantıdır" diye konuştu.

'BABAM KOLON KANSERİ, ÇOCUKLARIM DA KANSER OLMASIN'

Babasının kolon kanseri olduğunu anlatan bir ilçe sakini, "Benim babam, kolon kanseri oldu ve çocuklarım ile torunlarımın kanser olmasını istemiyorum. Bu kararı alanlar, görev süreleri sona erdikten sonra bu bölgeden memleketlerine gidecekler. Bizler burada yaşamaya, hayatlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ben onlar gibi bu memleketten gitmeyeceğim" dedi.

'TUTUNAK TUTTULAR'

ÇED komitesi üyeleri, yapılan konuşmaların ardından toplantının sona erdiğini belirterek, salondan ayrıldı. Çöp fabrikasını istemeyenler ise bilgilendirilmedikleri yönünde tutanak tutarak, imzaladı. Tutanakta ise şöyle denildi:"Kocaeli ili İzmit ve Derince İlçe sınırları içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı planlanan 'Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi' projesi halkın katılımı toplantısı, bilgilendirme toplantısı salonun küçüklüğü nedeniyle halkın dışarıda kalması, belediye personelinin saatinden önce salona getirilip oturtulması, Çevik Kuvvetin halk konuşması arasında barikat kurarak toplantı koşullarının ortadan kaldırılması, toplantının usulüne uygun olmadan toplantıya başlanması ve gündem maddesi görüşülemeden konuşmacı ve moderatörlerin, belediye temsilcilerin salonu terk etmesi ile toplantı gerçekleştirilememiştir. Bu konuda tutanak istenildiği halde verilmediğinden iş bu tutanak bir takım katılımcı tarafından tanzim edilmiştir."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salonda yaşanan gerginlik

-Fatma Hürriyet Kaplan'ın tepki göstermesi

-Konuşmalar

-Vatandaşların tutanak tutup imza atmaları

-Çevik Kuvvet detayları

HABER:Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-KAMERA:Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), ()

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Hırsızlık şüphelisi 2 kadın, kucaklarında bebekleriyle emniyete götürüldü

Samsun'da bir evden bin 300 TL para ile 18 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 kadın, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler emniyete kucaklarında bebekleri ile getirildi.

Olay Samsun'un Atakun ilçesi'nde bulunan Yeni Mahallede meydana geldi. Bir apartman dairesine giren 2 kişi, evde bulunan bin 300 TL para ve 18 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Ev sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Kayseri'den gelen 3 suç kaydı bulunan Hanife B.(34) ve 2 çocuk annesi 20 suç kaydı bulunan Gülbahçe U.(23) isimli kadınlar olduğunu saptadı. Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Her iki kadın da emniyete kucaklarında bebekleriyle getirildi. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.



Görüntü dökümü-HD

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-Şüphelilerin emniyete getirilmeleri

-Emniyetten detay

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

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Otomobilden 68 bin doları çalan şüpheliler Güney Amerikalı çıktı



Bursa'da dün park halindeki otomobilin camını kırıp, içinde 68 bin dolar para olan çantayı çalan 4 şüpheli polisin müthiş takibiyle yakalandı. 2'si Perulu, 1'i Kolombiyalı, 1'i de Kübalı olduğu belirlenen şüpheliler, Avrupa'da toplu para çekme alışkanlığı olmadığı için Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde dün öğle saatlerinde, finans işleriyle uğraşan Melih S.'ye ait park halindeki aracın içerisinde bulunan 68 bin doları camı parke taşıyla kırarak alan 4 şüpheli olay yerinden kaçtı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Önce Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde aracın camının kırılıp paranın çalınma anını kameradan tespit eden ekipler, hırsızların Şehreküstü Meydanı yönüne kaçtığını tespit etti. Burada bir başka güvenlik kamerası görüntüsünden de panik halindeki 4 kişi belirlendi. Görüntülerde, şüphelilerden 2'si Hocahasan Mahallesi'ne doğru yön değiştiriyor, cadde üzerinde bekleyen 3'üncü kişi beyaz renkli otomobille gelen 4'üncü kişiyi çağırıyor, ardından diğer 2 kişiyi de alıp İstanbul Caddesi’nden Yalova yönüne doğru kaçıyorlar. Plakası alınan otomobilin kiralık olduğunu belirleyen ekipler aracın GPS sinyaline ulaşamasa da şehir polis kameralarından kiralık aracın Yalova'dan Kocaeli'nin Gölcük ilçesi yönüne gittiğini belirledi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli'de yapılan operasyonla 4 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, Bursa'ya getirdi. Yakalanan zanlıların yapılan kimlik kontrollerinde 4'ünün de hırsızlık için Güney Amerika'dan geldikleri ortaya çıktı. Cesar G. ve Neberu A.Q.V.'nin Perulu, Jaiko E.R.C.'nin Kolombiyalı, Roberto R.'nin de Kübalı olduğu belirlendi. Tercüman aracılığıyla ifadeleri alınan şüphelilerin, Avrupa'da toplu para çekme alışkanlığı olmadığı için Türkiye'ye geldiklerini söyledikleri öğrenildi.Hırsızlık için gemiyle Atlantik Okyanusu'nu geçtikten sonra Cebelitarık Boğazını geçip Akdeniz'e gelen hırsızların 13 bin kilometre yol kat edip Türkiye'ye ulaştıkları belirtildi.Şüphelilerin sabıkalı oldukları için havayolu yerine kaçak yolculuk yaptıkları deniz yolunu tercih ettikleri öğrenildi. 68 bin dolar para parayı çaldıktan sonra yakalanan Güney Amerikalı hırsızların olay sırasında başlarına peruk taktıkları da belirlendi. Yapılan üst aramalarında farklı peruklar, şapkalar ile sinyal kesici cihaz ele geçirildi. Şüphelilerin İstanbul'dan kiraladıkları otomobilin GPS kilitleme sistemini devre dışı bırakmak için jammer taşıdıkları ortaya çıktı.Çaldıkları 68 bin dolar ise polis tarafından Melih S.'ye teslim edilirken, sorgusu tamamlanan 4 hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlıların emniyettten çıkarılması

-Araca bindirilmeleri

-Genel ve detay

Haber:Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()

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Epilepsi nöbeti geçiren hastanın cebinden parasını çaldı

Bursa'da epilepsi nöbeti geçiren S.Ç.'nin cebinden aldığı 260 lirasını çalan H.İ.K. güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı. H.İ.K.’nin çaldığı paraları ağzına atıp kaçtığı belirlendi.

Olay, Bursa merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nde dün meydana geldi. Epilepsi hastası S.Ç. bir ganyan bayisinde nöbet geçirdi. O esnada bayide bulunan H.İ.K., yardım etmek bahanesiyle S.Ç.'ye yaklaştı. S.Ç.'nin cebindeki 260 lirasını alıp ağzına atan H.İ.K. daha sonra ayağa kalkarak bayiden uzaklaştı. Bir süre sonra kendine gelen S.Ç. parasının cebinde olmadığını fark ederek polise bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde H.İ.K.'nin şüpheli tavırlarını fark eden ekipler yakalama çalışmaları başlattı. Kısa bir süre sonra yakalanan H.İ.K. adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Emniyetten çıkış

Haber:Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

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Adanalılar imecenin gücünü gösterdi

Adana'nın Seyhan İlçesi'ne bağlı 4 mahallenin orta noktasında bulunan harabe durumdaki türbe yüzlerce köylünün gönüllü olarak çalıştığı imece usulü ile yepyeni bir görünüme kavuştu.

Birbirlerine komşu olan Mürseloğlu, Durmuşlu, Dervişli, Karayusuflu mahallesi sakinleri Seyhan Nehri kıyısında bulunan Abdülrezzak Türbesi'nin yenilenmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması için hayırsever Mehmet Güven'den yardım istedi. Gerekli tüm malzemelerin temini ile köylere çağrı yapıldı. Kısa süre içinde çevre köy sakinlerinin de desteği ile inşaatta yüzlerce kişi bir arada gönüllü olarak çalışmaya başladı. Bakımsız küçük bir kulübe şeklinde olan türbe yerine, yeni bir bina yapılırken, çevresinde ise ziyaretçilerin piknik yapabilecekleri güzel bir mesire alanı haline getirildi.

Görüntü Dökümü

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- Köylülerin türbe üzerinde onarım çalışması yapmaları

- Malzeme taşıyan köylüler

- Köylülerin çalışmalarından görüntüler

- Çalışmaları izleyen kalabalık

- İmece usulü harç karan köylüler

- Genel görüntüler

SÜRE:04'23" BOYUT:267 MB

Haber-Kamera:ADANA,()

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Kuyuya düşen buzağısı kurtarılan çobandan kavallı teşekkür

Muğla'nın Milas ilçesinde, kuyuya düşen bir buzağı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Buzağıya sağlıklı bir şekilde tekrar kavuşan sahibi çoban Salih Çelik, ekiplere kavalıyla müzik çalarak teşekkür etti.

Milas'ın Kırcağız Mahallesi Akdağ Mevkii'nde bu sabah hayvanlarını otlatan Salih Çelik, bir buzağının yaklaşık 4 metrelik, içinde su bulunmayan kuyuya düştüğünü fark etti. Kendi imkanlarıyla buzağıyı çıkaramayan Çelik, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım talep etti. Olay yerine sevk edilen Milas Grup Amirliği ekipleri, buzağıyı kısa sürede düştüğü kuyudan kurtardı. Buzağıya sağlıklı bir şekilde tekrar kavuşan Salih Çelik, itfaiye ekiplerine kavalıyla kısa süre bir müzik dinletisi sunarak teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Buzağı kuyudan kurtarılırken görüntü

- Çoban kaval çalarken görüntü

Haber- Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), ()

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Yavru kediyi, cep telefonundan kedi sesi dinleterek dışarı çıkarmaya çalıştılar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, itfaiyeciler iki iş yerinin arasındaki boşluğa giren yavru kediyi çıkarmak için cep telefonundan kedi sesi dinletti. Kedi çıkmayınca açılan deliğin önüne kap içerisinde süt bırakıldı.

Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde iki iş yeri arasındaki boşluğa giren yavru kedinin sesini duyan iş yeri sahipleri, itfaiyeye haber verdi. İş yeri sahibi Mehmet Aydıner duvar boşluğundan 3 gündür aralıklarla seslerin geldiğini, bugün seslerin artmasıyla kedinin iki bina arasındaki boşlukta kaldığını anladıklarını söyledi. Önce çatıya çıkan itfaiye ekibi, iki iş yeri arasındaki boşluğa baktı. Kedinin iki iş yerinin arasında olduğu görüldü. Bunun üzerine iş yerinin duvarında delik açıldı. Kedi iki iş yerinin arasındaki boşlukta dolaşırken, çıkması için açılan deliğin önüne cep telefonu konularak kedi sesi dinletildi. Deliğin önüne yaklaşan kedi, içeride bulunanları görünce dışarı çıkmadı. Bunun üzerine kendiliğinden çıkması için açılan deliğin önüne kap içerisinde süt koyan itfaiye ekipleri iş yerinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiyecilerin cep telefonundan kedi sesi dinletmesi

-Boşluktaki kediden görüntüler

-Çalışmalardan görüntüler

Haber:Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), ()

