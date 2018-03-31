DHA YURT BÜLTENİ-9 

Komandolar Hakurk'u temizlemeye devam ediyor... Teröristler yemek hazırlıkları yaparken bırakıp kaçtıklar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak Hakurk bölgesindeki operasyonları devam ediyor. 68 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında son tespit edilen sığınakta teröristlerin yemek hazırlıkları yaparken bırakıp kaçtıkları tespit edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Hakurk'taki operasyon ile ilgili açıklaması şöyle; "Komandolar Hakurk’u temizlemeye devam ediyor… Şu ana kadar 68 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda 8 adet sığınak daha imha edilmiştir. 10 Mart 2018’den bugüne kadar bölgede imha edilen sığınak ve barınak sayısı 67’ye ulaşmıştır. Sığınaklarda muhtelif ağır ve hafif silahlar ile bunlara ait mühimmat, EYP ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Son tespit edilen sığınakta teröristlerin yemek hazırlıkları yaparken bırakıp kaçtıkları anlaşılmıştır."

Görüntü Dökümü

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-Teöristlerin yemek yapmak için kullandığı malzemelerden görüntü

-detaylar

Haber: ANKARA ()

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Orgeneral Akar ve beraberindekiler Tunceli'ye geçti

Elazığ'da 8'inci Kolordu Komutanlığı'na bağlı askeri birliklerdeki denetleme ve incelemelerini tamamlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, daha sonra helikopterle Tunceli'ye geçti. Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları burada, Vali Tuncay Sonel ile Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak tarafından karşılandı. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette, daha sonra Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'na geçen Orgeneral Özel ve beraberindekilere, bugün sabah erken saatlerde Tunceli merkez Kutuderesi Vadisi'nde teröristlerle çıkan çatışma ile ilgili brifing verildiği öğrenildi.

Bu arada teröristlerin bulunduğu alanın tamamen kuşatıldığı ve bölgenin arallıklarla kobra helikopterleri tarafından yoğun şekilde bombalandığı ve zaman zaman çatışmaların yaşandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Bölgeye asker sevkiyatı yapılırken

-Helikopter hareketliliği

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()-

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Macron'a sert eleştiri

Başbabakan Binali Yıldırım, Ödemiş Devlet Hastanesi'nin açılış töreninden sonra, Ödemiş Belediyesi Kültürpark Nikah Salonu'nda yapılan AK Parti Ödemiş İlçe Kongresi'ne geçti. Burada konuşma yapan Başbakan Yıldırım, "Biz güzel İzmir'e, Türkiye'ye sevdalıyız" sözleriyle konuşmasına başladı. Başbakan Binali Yıldırım, "İzmir, Çanakkale gibi düşmanın bu topraklara ayak basmasına izin vermedi. Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyetin kalkınma hamlesini İzmir'den başlattı. İzmir Doğu ile Batı'yı buluşturan şehir. Bu salondaki heyecan dalga dalga İzmir'in her köşesine yayılıyor. İzmir'in geleceği için gece gündüz çalışmaya hazır mısınız? İzmir'de yeni bir sayfa açacak mıyız? İzmir'de mağduriyet üretenleri sandıklara gömecek misiniz" dedi.

"AFRİN'DE DESTAN YAZIYORUZ"

Konuşmasına "Afrin'de destanlar yazıyoruz" diyerek devam eden Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi: "Kahraman mehmetçiklerimiz bütün terör örgütlerini Afrin'den söktü attı. Oradaki insanlara huzur, barış, kardeşlik geldi. Bu ülkenin bağımsızlığı için mücadelede canını veren, Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de ve 15 Temmuz alçak darbe girişiminde canını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Herkes şundan emin olsun; Terör örgütlerine hakettiği dersi verince, yurt içinde yurt dışında terör örgütlerini bir bir etkisiz hale getirince, bazı ülkeler bunlara sahip çıkmaya başladı, telaşa kapıldılar. Senin ne haddine ey Macron, nasıl Türkiye ile terör örgütünün arasını bulmaya çalışırsın? Bu yetkiyi sana kim verdi? Sen NATO ülkesi değil misin? NATO ülkesine karşı teröristleri nasıl korursun? Sen onları sarayda ağırlayabilirsin ama bu ülkede terörün adı bile olmayacak. Türkiye, ister yanımızda olsunlar ister olmasınlar terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecek ve bu topraklarda terör değil kardeşlik büyüyecek" dedi.

Başbakan Yıldırım konuşmasının ardından kongre salonundan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Salondan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM - Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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Memurların bıçaklı tartışması kamerada

ESKİŞEHİR'de Odunpazarı İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde görevli 2 memurun kurum bahçesindeki bıçaklı tartışması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Odunpazarı İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binası önünde geçen 23 martta meydana gelen olayda E.E. adlı memur, kurum bahçesinde bir arkadaşı ile yürüyen ve daha önce bahçe düzenlemesi konusunda tartıştığı A.D.'yi, arkasından giderek durdurdu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda belinden bıçak çıkaran E.E., durdurduğu A.D. ile tartıştı. Biri koltuk değnekli olan memurlar, araya girerek E.E. ile A.D.'nin arasındaki bıçaklı tartışmanın kavgaya dönüşmesini engelledi.

Kendisine bıçak çekilen A.D.'nin, olayın ardından polis merkezine giderek E.E.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-Güvenlik kamerası görüntüsünde bıçaklı tartışma anları bulunuyor.)

Haber-Kamera:ESKİŞEHİR,()

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Otobüs durağında köpeği tekmeledi

BARTIN Üniversitesi kampüs alanı içinde bulunan servis durağında gezinen köpeği bir kişinin tekmelemesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Bartın Üniversitesi Kutlubeyyazıcılar Kampüs alanı içindeki servis durağının bulunduğu alanda gezinin köpek bir kişi tarafından tekmelendi. Koşarak gelen kişi köpeğe tekme atarken, köpek aldığı darbenin ardından uzaklaştı. Kimliği belirsiz kişinin köpeği tekmeleme anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köpeğin tekmelenme anı

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()

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