DHA YURT BÜLTENİ-9 

Afrin şehidini son yolculuğuna 5 bin kişi uğurladı

SURİYE’nin Afrin kentinde 22 Mart'ta teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak tedaviye alındığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit(23) memleketi Niksar’da 5 kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Necmettin Yiğit’in naaşı Niksar Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Gökçesi beldesine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı helallik alınması için Gökçeli Beldesindeki baba ocağına getirildi.

'BEN AĞLAMIYORUM, SİLMEYİN GÖZÜMÜ'

Oğlunu evlerinin önünde bekleyen şehidin annesi Gülcan Yiğit "Ne söyleyeyim o canileri kaldırsınlar oralardan.Yavrumu yaktılar. Ama sevindirmiyorum onları ben. Sevindirmeyeceğim, güldürmeyeceğim kendimi onlara. Ben dik duracağım. Ben kuvvetli bir anneyim. Onları sevindirmeyin. Benim yavrum vatan aşığıydı. Onlar sevinmeyecekler. Vatanı yıkmayacak onlar. Yıkarız diye sevinmesinler" dedi. Bu sırada kendisinin göz yaşlarını silen kadın askere anne Yiğit, "Ben ağlamıyorum, silmeyin gözümü. Ben gözümün yaşını göstermeyeceğim oğluma" dedi.

5 yıl önce babasını Mustafa Yiğit’i kaybeden Şehit Necmettin Yiğit’in Türk bayrağına sarılı tabutu evlerinin önünde helallik alındıktan sonra Niksar Belediyesine ait cenaze aracıyla törenin yapılacağı Gökçeli İlkokulunun bahçesine getirildi. Anne Gülcan Yiğit ve şehidin ağabeyleri Bekir ve Seyfullah Yiğit şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutuna dokunarak gözyaşı döktü. Melisa Ateş adlı bir öğrenci ise asker kıyafeti giyerek şehidin tabutu başında askerlerle birlikte asker selamı verip nöbet tuttu. Cenaze namazına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tokat Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Celil Göçer, Yusuf Beyazıt, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cenaze namazının ardından şehidin cenazesi kardeşleri, Bekir ve Seyfullah Yiğit tarafından mezarlığa kadar taşındı. Bu sırada toplanan kalabalık, tekbirlerle şehidi Gökçeli Mezarlığına kadar götürdü. Şehit Uzman Çavuş Necmettin Yiğit ,Gökçeli Beldesi mezarlığında toprağa verildi.

Afrin'de teröristlerin tünel açmak için kullandığı dev iş makinası görenleri hayrete düşürdü

Zeytin Dalı Operasyonu'nda devam ederken teröristlerin Afrin'de tünelleri nasıl inşa ettiği ortaya çıktı. Afrin'de bulunan dev tünel kazıcı ağır iş makinası görenleri hayrete düşürdü. Afrin bölgesinde bir çok yerde bulunan tünellerin bu dev tünel kazıcı iş makinası ile delindiği tespit edildi. Afrin bölgesinin bir çok yerinde bulunan bu tünellerde her türlü ihtiyacı karşılayacak odalar, olası yaralanmalara karşı sağlık odaları, mutfak, mühimmat merkezleri gibi bir çok oda ile karşılaşıldı.

Dolu kaza yaptırdı: 7 yaralı

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde şiddetli dolu yağışı nedeniyle yoldan çıkan 4 otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada, Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Ağrı Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Eleşkirt - Ağrı arasındaki şehirlerarası karayolun Uzunyazı köyü mevkiinde meydana geldi. Nevruz baramı tatili için geldikleri Türkiye'den konvoy halinde ülkelerine dönen 3 İran plakalı otomobil, sürücülerinin aynı istikamette direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 5 İranlı, ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İranlılar'ın yaptığı kazadan 10 dakika sonra Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı'nın da içinde bulunduğu Ergin Sarı yönetimindeki makam aracı Ağrı'dan Eleşkirt'e gelirken Ergözü köyü mevkisinde dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada, Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı ve koruması hafif şekilde yaralandı. Eleşkirt Devlet Hastanesinde kaldırılan Başkan ve koruması yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Yemek siparişi veren üniversiteliyi döven kurye: Üzgünüm

ESKİŞEHİR'de kendisine 'tek gözlü' dediği iddiasıyla üniversite öğrencisi Emre D.'yi evinde sopayla döven kurye Onur Kocaoğlu, çok üzgün olduğunu söyledi. Kocaoğlu, 13 yaşındayken sağ gözünü kaybettiğini, bunun acısını her zaman yaşadığını, üniversite öğrencisinin de internet üzerinden verdiği siparişlerin altına 'tek gözlü kurye getirmesin' diye not düşmesi üzerine sinirlendiğini söyledi.

Olay, geçen 1 Kasım'da Eskişehir'in Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Emre D., internet üzerinden hamburgerciden yemek siparişi verdi ve iddiaya göre altına da daha önce kendisine iyi davranmayan kurye için 'tek gözlü kurye getirmesin' diye not düştü. Aynı notun birkaç kez gönderilmesine sinirlenen Onur Kocaoğlu, yanına 3 arkadaşını alarak verilen siparişi Emre D.'nin evine kendisi götürdü. Kapıyı açan Emre D.'ye siparişini teslim edip post makinesinden ücretini alan Onur Kocaoğlu, Emre D.'ye neden kendisi için 'kör' dediğini sordu. Onur Kocaoğlu, daha sonra 'kör kim?' diyerek açık kapıdan içeriye girip Emre D.'ye elindeki sopayla vurdu ve tehditlerde bulundu. Olay anı Onur Kocaoğlu'nun yanında bulunan kurye arkadaşları tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Olayın ardından Emre D., polis merkezine giderek kurye Onur Kocaoğlu'dan şikayetçi oldu. Kocaoğlu da, Emre D. 'den kendisine hakaret ettiği için şikayetçi olduğunu belirtti. Onur Kocaoğlu, hakkında 'darp', Emre D. hakkında da 'hakaret' suçlamasıyla asliye ceza mahkemesinde dava açıldı.

'BENİ HIRSIZ MODUNA SOKTU'

Eskişehir'de yaklaşık 15 yıldır kuryelik yapan Onur Kocaoğlu, çok üzgün olduğunu söyledi. 13 yaşındayken sağ gözünü kapı koluna çarpması sonucunda kaybettiğini belirten Kocaoğlu, üniversite öğrencisi Emre D. ile yaşadığı olayla ilgili olarak, "Önceden müşteri ile bir süre önce bir para üstü konusundan sıkıntı yaşandı. Üzerimde para üstü olmadığı için parasını bozdurup getireceğimi söyledim. Bana güvenmedi. Beni hırsız moduna soktu. Ufak bir sıkıntı yaşandı. Ben de parasını vermediği için siparişi teslim etmedim. İnternet üzerinden sipariş verdiği yerde 'Tek gözlü kurye, çok agresif' mesajı yazdı. Siparişi teslim etmediğim için nasıl bir agresiflik çıkarttığını da anlamış değilim. Daha sonra siparişlerini tekrarladı ve her siparişinin notuna 'tek gözlü kurye getirirse almam', 'tek gözlü kuryeniz getirmesin' gibi siparişlerinde aşağılayıcı, rencide edici ithamlarda bulundu. O kadar uyarılmasına rağmen de kesmedi. Ben ekmeğimin peşinde birisiyim. 15 yıldır da kimlerle uğraştım. Ne sarhoşlarla uğraştım, ne küfürler yedim. Böyle bir şeyle, benim böyle bir eksiğimle adeta dalga geçmesi, aşağılaması gerçekten beni çok üzdü. Kendimi kaybettim. O olaydan çok üzgünüm. Benim de istemediğim olaylar yaşadık" dedi.

'İŞ HAYATIM BİTTİ'

Onur Kocaoğlu, olay gününü ise şöyle anlattı:

"Olay günü kapıya gittik, hakaretinin sebebini sorduk. Kendisinin de yine her zamanki tavrı böyle bir ukalaca bir tavrı vardı. Umursamaz bir tavrı vardı. Bence psikolojik sorunları olan birisi. Bana diyorlar ama kendisinin psikolojik sorunları var bence. Karşı karşıya geldiğimizde ben yine aynı hisleri yaşadım. Kendimi kaybettim ve şu anda zaten hatırlamıyorum. Adeta bir cinnet anı da diyebiliriz. Bu olaydan dolayı benim iş hayatım bitti. İşimden atıldım, iş bulamıyorum. Çok sorunlar yaşadım, psikolojim bozuldu. Günlerce uyku uyuyamadım. Ben normalde böyle bir insan değildim. Nasıl böyle duruma geldim, ben de anlamıyorum. O bizden ben de ondan şikayetçi olduk. Şu anda mahkeme aşamasında. Ben hakaretten o da darptan şikayetçi oldu. Benim yaptığım doğru bir şey değil, farkındayım ama insanın hayatında kopma anlarından birini yaşadım. Gerçekten hatırlamıyorum. O ben değildim. Üzgünüm."

'SOSYAL MEDYADA LİNÇ GİRİŞİMİNE UĞRAMIŞ DURUMDAYIM'

Eskişehir'de bir süre önce kuryenin pizzanın içine tükürmesine, sosyal medya üzerinde yorum yaptığını, eğitimsiz kuryelerin olduğunu belirttiğini ifade eden Onur Kocaoğlu, şöyle konuştu:

"Pizza olayında yaşanan şeylerden dolayı biz de bir uyarıda bulunduk. Eğitimsiz kurye diye biz dedik. Eğitimsiz kuryeler işte böyle olur dedik. Eskişehir'de şu anda sigortasız çalışan o kadar çok kurye var ki. Ben 15 yıldır bu işi yapıyorum, profesyonelce. Eskişehir'i avucumun içi gibi bilirim. Şu anda etrafımızda o kadar çok mülteci, eğitimsiz kurye çalıştıran yer var ki. Yani bunların bir düzenlemeye sokulması gerekir. Bunu düşünen birisi olarak böyle bir olayı yaşamaktan dolayı çok üzgünüm. Birçok kuryeye öncülük yapmış birisiyim, iş sağlamış birisiyim. Herkes beni bilir, tanır. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Mağdurum, sosyal medyada bir linç girişimine uğramış durumdayım ama kimse olaya benim tarafımdan bakmıyor. Kimse empati yapmıyor bu olaya. Ama kimse unutmasın ki herkes bir özürlü adayıdır. Ben şimdiye kadar özrümü kullanarak hiçbir yerden, hiçbir şey talep etmedim. Bir rapor dahi almadım ki bir yere giderek raporum var şunu verin demedim. Özürlü kadrosunda çalışmadım. Ben kendi ekmeğimi kendim kazanmaya çalıştım. Uzun ameliyatlar geçirdim ama kurtaramadık. Yaşanmasını istemediğimiz bir olay yaşadık."

Yuvacık Barajı dolunca kapaklar açıldı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı dolunca, barajın kapakları açılarak su bırakılmaya başlandı.

51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda dağlardaki karların erimesi ve son yağışlarla birlikte su kapasitesi maksimum seviyeye yaklaştı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Yuvacık Barajı'nda su oranı yüzde 99'a yükselirken, su miktarı 50 milyon 500 bin metreküp olarak bildirildi. Yuvacık Barajı dolunca baraj kapakları açılarak su bırakılmaya başlandı.

25 milyon metreküp kapasiteli Kandıra ve bağlı köylerin su ihtiyacını karşılayan Namazgah Barajı'nda ise su seviyesi 15 milyon 750 bin metreküp ile yüzde 70 oranına ulaştı.

Down sendromlu Ahmet Can'ın askerlik hayali gerçek oldu

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan down sendromlu Ahmet Can Gülep'in (16) askerlik hayali, Belediye Başkanı Osman Okumuş'un girişimiyle gerçeğe dönüştü. Askeri kamuflaj giyen Ahmet Can, İlçe Jandarma Komutanlığında bir günlüğüne misafir edildi.

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında bir özel rehabilitasyon eğitim merkezi yetkilileri, öğrencilerle birlikte Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'u ziyaret etti. Okumuş, makamında ağırladığı öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilerden Ahmet Can Gülep, Başkan Okumuş'a askerleri çok sevdiğini ve asker olmak istediğini söyledi. Osman Okumuş, Ahmet Can'ın bu hayalini gerçekleştirmek için Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti ve olumlu cevap aldı.

İÇTİMAYI AHMET CAN ALDI

Başkan Osman Okumuş, askeri kamuflaj ve bot alıp, Ahmet Can Gülep'i belediyeye davet etti. Başkanın kendisini neden davet ettiğinden habersiz olan Ahmet Can, asker olacağını öğrenince çok mutlu oldu. Kamuflajını giyerek Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden Ahmet Can Gülep'e komutanın kendisi olduğu söylendi ve içtimayı aldı. Ahmet Can, ardından jandarma aracına binip, telsizle emirler verdi. Askerlik hayalini gerçekleştiren Ahmet Can Gülep, belediyeye giderek Başkan Osman Okumuş'a teşekkür etti.

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Başkan Osman Okumuş ise Ahmet Can Gülep'in yüzünün güldüğünü görünce çok mutlu olduğunu söyledi. Okumuş, "Ahmet Can ile Down Sendromlular Günü'nde tanıştık. Arkadaşlarıyla beraber belediyeyi ziyaret ettiğinde askerleri çok sevdiğini gördük. Onun için bugün, Türkoğlu Jandarma Karakol Komutanlığı'nda kendisini askerlerimiz misafir etti. Bir gün de olsa askerlik heyecanını yaşadı. İnşallah bu emeline ulaşır. Bu elbiseyi de kendisine hediye ettik" dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Edebali 4 yıllık çalışmalarını anlattı

YILDIRIM Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, 4 yıllık görev süresini ve hayata geçirilecek projeleri düzenlediği 'Hasat dönemi' başlıklı basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı.

Yıldırım Belediyesi Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi’nde ulusal ve yerel medya kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Hasat dönemi' başlıklı toplantıda sunum yapan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, 30 Mart 2014 tarihinde göreve gelmeden önce, seçim döneminde ‘İdeal Şehre 100 Adım’ başlıklı vaatlerinin yüzde 73’ünü hayata geçirdiklerini söyleyerek, “Geride bıraktığımız dört senelik süreç içerisinde yaşam kalitesini yükselten parametrelere göre hizmet ettik. Şehir hizmetleri kesinlikle bilimsel, objektif ve hakkaniyet süzgecinden geçirilerek yapılmalı. Planlı şehircilik, sağlık hizmetlerine erişim, eğitim hizmetlerine erişim, ekonomi ve rekabet edilebilirlik, çevreyi korumak, kültür-sanat, spor ve kişisel gelişim ve yönetime katılım kriterlerine dikkat ederek hizmetlerimizi Yıldırım için üretmeye devam ediyoruz" dedi.

GÖNÜLLÜ VE YERİNDE DÖNÜŞÜM

Yıldırım’ı geleceğe taşıyacak kentsel dönüşüm uygulamalarının en önemli projeleri olduğunu belirten Başkan İsmail Hakkı Edebali, “İlçemizin 3 bin 200 hektarlık planlanabilir alanının, bin 125 hektarlık kısmını kentsel dönüşüm alanı olarak belirledik. Devam ettirdiğimiz kentsel dönüşümde, fiziki dönüşümün yanı sıra mekânsal ve sosyal değişimi birlikte yürütüyoruz. Böylece ilçemiz bir taraftan planlı bir şehir haline dönüşürken diğer taraftan da kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin merkezi haline geliyorö diye konuştu. Hem fiziksel hem de sosyal açıdan kapsamlı kentsel dönüşüm projeleri ile Yıldırım’ı geleceğe taşıdıklarını vurgulayan Başkan Edebali, “750 bine yakın nüfusuyla Yıldırım’da kentsel dönüşümde insanların yaşamına uygun alanlar oluşturamazsak tam anlamıyla başarıyı yakalayamayız. Yıldırım’daki en önemli amacımız insanların mağdur olmayacağı, güvenli ve modern konutlarda yaşayacağı bir dönüşüm hamlesini tam anlamıyla gerçekleştirmekö diye konuştu.

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÇAĞ ATLATIYOR

Yıldırım’daki kentsel dönüşüm projeleri hakkında da bilgi veren Başkan İsmail Hakkı Edebali, ‘Yeni Yıldırım’ yolunda en önemli adımlardan birisinin Mevlana-Ulus kentsel dönüşüm projesi olduğunu söyleyerek, "Yıldırım’ın en büyük dönüşüm projesi olan Mevlana-Ulus projesinin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. İlk etap olan 850 konutu Ağustos ayında hak sahiplerine teslim edeceğiz. Diğer bölgelerimizde de planlama çalışmalarını tamamlayarak uygulama safhasına geçiyoruz. Yiğitler, Teferrüç, 152 Evler, Beyazıt, Esenevler, Eğitim, Ortabağlar, Güllük, Sinandede, Sıracevizler, Yediselviler, Şükraniye, Değirmenönü, Karapınar, Ertuğrulgazi, Şirinevler ve Vatan mahallelerimizde planlama çalışmalarını tamamladık. Uzlaşma görüşmelerini devam ettirerek insanlarımıza mağduriyet yaşatmadan gönüllü dönüşümü gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

6 MAHALLENİN 50 YILLIK SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Ankara Yolu’nun alt tarafında yer alan Arabayatağı, Hacivat, Ulus, Yavuzselim, Çınarönü ve Mevlana mahalleleri için mevcut eski planın yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni imar planının onaylandığını hatırlatarak, “6 mahallemizde 450 hektar alanda 150 bini aşkın insanımız yaşıyor. Riskli alan olarak belirlenen bu bölgemizde bakanlığımızın onayıyla yeni imar planını burada hayata geçiriyoruz. Bitişik nizamdan ayrık nizama bu planla birlikte geçiliyor. 50 yıllık sorunu çözerek şuyulandırma çalışmaları sonunda vatandaşlarımızın tapularını yeni plana göre vereceğizö dedi. Yeni imar planı ile birlikte bu bölgede yaşayan Yıldırımlıların her alanda yaşam kalitesinin yükseleceğini de sözlerine ekleyen Başkan Edebali, “Modern ve güvenli konutların yanı sıra ulaşım ağı genişlemiş, kişi başına düşen yeşil alan miktarı, sosyal ve donatı alanları ile Yıldırımlıların yaşamaktan mutluluk duyacağı yeni bir yaşam alanı inşa edeceğizö ifadelerini kullandı.

TARİHİ ŞEHİR MERKEZİ AYAĞA KALKIYOR

Türkiye'nin en kapsamlı kentsel dönüşüm hamlesi ile tarihi ve sivil mimari örnekleri Yıldırım’da ayağa kaldıracaklarını aktaran Başkan Edebali, "Kadim medeniyetimizden güç alarak başlattığımız ve ilçenin yüzde 33’nü kapsayan, aynı zamanda Türkiye’nin en kapsamlı kentsel dönüşüm hamlesi ile geleceğin modern ve güvenli şehrini inşa ediyoruz. Modern şehircilik esaslarıyla ilçemizdeki yaşam standartlarını yükseltirken, kadim medeniyetimizin izlerini taşıyan sivil mimari yapılarımızın da yenilemelerini gerçekleştireceğiz. Ayrıca tarihi kent merkezi yenileme projemizle de Karaağaç, Kurtoğlu, Yeşil, Meydancık, Hocataşkın ve Emirsultan mahallemizde toplam 43,58 hektarlık alan hem hak ettiği konuma gelecek. Fiziki dönüşümün yanında mekânsal ve sosyal değişimi birlikte yürüterek gerçekleşecek dönüşüm sayesinde tarih şehri Yıldırım, Türkiye'nin sayılı merkezlerinden biri konumuna gelecek" şeklinde görüşlerini belirtti.

VİZYON PROJELER GELECEĞE MİRAS

Yıldırım’ın çehresini değiştirerek geleceğe taşıyacak vizyon projeler hakkında da bilgi veren Başkan Edebali, “Ülkemizde bir ilk olacak Bursa'nın en büyük yatırımlarından birisi olan Sular Vadisi ve Doğa Parkı ile bünyesinde 5 bin kişilik spor salonu bulunacak Türkiye’nin en büyük spor kompleksimizin inşasına başladık. Engelsiz Yaşam Merkezi, Molla Yegan Gençlik Merkezi, Değirmenönü-Karapınar Meydan ve Anıt Müze, Yıldırım Bayezid Gençlik Merkezi, Vatan Mahallesi Çelebi Mehmed Gençlik Merkezi, Arabayatağı Meydan ve Kültür Merkezi, Değirmenlikızık Osmanlı Mahallesi, Vişne Han Kapalı Çarşısı, 75. Yıl Rehabilitasyon Merkezi, Millet, Piremir, Mimarsinan-Güllük, Arabayatağı kapalı pazaryerleri ile ilçemizin kültürel ve sosyal yaşamına artı değerler katacağız" ifadelerini kullandı.

Rektör Tarhan'dan, 'İnanç Psikolojisi ve Bilim' konferansı

ÜSKÜDAR Üniversitesi Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Malatya'da öğretmenler ve öğrencilere 'İnanç Psikolojisi ve Bilim' konulu konferans verdi.

Kentteki Kongre ve Kültür Merkezi'nde, düzenlenen konferansa ilçe kaymakamları, ilçe Milli Eğitim Müdürleri, Belediye Başkan vekilleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Konferansta Tarhan, Gerçeğe ulaşmak için 4 yolun olduğunu belirterek, "Deney gözlem, akıl yürütme, sezgiler, inançlar Allah tasavvuru. Zihin teorisi yetisi insanda var, akıl yürütme olarak, başkalarının zihni durumları ve düşünceleri hakkında tahminler yapabilme, kendimiz dışındaki bireylerin zihni hakkında kendimizle ilinti kurup kuram oluşturabilme, düşünce hakkında düşünme yeteneğini içerir" dedi.

Pozitif psikolojide değerlerin ayrıldığını kaydeden Tarhan, "Pozitif psikoloji dünyada ilk kongresi 2009'da yapıldı. Şuanda ABD'de psikoloji bölümleri bunu temel ders olarak okutmaya başladı. Düşünün bu kadar hızla ortaya çıktı. Okutulmaya başlandı. Pozitif psikolojiyi incelediğimiz zaman içerisinde Mevla'dan almışlar bizim doğu tasavvuftan almışlar. Doğu kültüründen almışlar ve geliştirmişler. Sistematize etmişler. Bize tekrar pozitif psikoloji adı altında bizim değerlerimizi bize pazarlıyorlar şuanda" diye konuştu.

