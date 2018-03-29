DHA YURT BÜLTENİ - 9

Van'da şiddetli rüzgardan okulun çatısı uçtu

Van ve çevresinde etkili olan şiddetli rüzgar, Gürpınar ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nun çatısının uçmasına neden oldu. Çatının, öğrencilerin derste olduğu sırada uçması, olumsuzluk yaşanmasını önlerken, okula gelen itfaiye ekipleri önlem aldı.

Gürpınar'da, dün gece başlayan rüzgar, sabah saatlerinde etkisini artırarak sürdü. Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezindeki 8 derslikli, 153 öğrencisi bulunan Atatürk İlkokulu'nun çatısı uçtu. Çatı, okul bahçesine büyük gürültüyle düşerken, ihbarla olay yerine Gürpınar ve Gevaş belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatının okul bahçesine düştüğü sırada öğrencilerin derste olması ve bahçede kimsenin bulunmaması faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin çatıda önlem aldığı sırada, okulda bulunan öğrenci ve öğretmenler, bir süre bahçeye çıkarılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

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-İtfaiye ekipleri çatıda onarım yaparken

-Okul bahçesine düşen çatı parçaları

-Camdan bakan öğrenciler ve detaylar

Haber:Arif KARAKAŞ/VAN, ()

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Bolu Gerede'de kar yağışı

Bolu'nun Gerede ilçe merkezi ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinde Gerede ilçesinde başlayan kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Kar yağışı ilçe merkezinde etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Kar, özellikle ilçenin yüksek bölgesi olan Esentepe mevkiinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle, D-100 Karayolu'nun ve TEM Otoyolu'nun Gerede geçişlerinde de ulaşım yavaşladı. Ancak ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Bolu kent merkezi ve Bolu Dağı'nda ise sağanak yağış etkili oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar yağışından görüntüler

-D-100 yolunun Gerede geçişinden görüntüler

-İlçe merkezinden görüntüler

-Yüksek kesimlerde kar yağışı

-Detaylar

Süre: 01:47-Boyut: 201.1 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu),()

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Denizlili şarkıcıdan 'Çiftlikbank' şarkısı

Denizli'de kurduğu Grup SİS ile Anadolu folk rock müziği yapan besteci ve yorumcu Hurşit Türkay, son zamanlarda binlerce vatandaşın dolandırıldığı Çiftlikbank ile ilgili şarkı yaptı. Bestelediği şarkıyı seslendiren Türkay, vatandaşları bundan sonrası için uyarmayı amaçladığını söyledi.

Besteci ve yorumcu Hurşit Türkay, Çiftlibank dolandırıcılığının patlak vermesinin ardından geçen hafta bununma ilgili şarkı yapmaya karar verdi. Eline kalemini alan Türkay, önce içinde Çiftlikbank geçen şarkıyı yazdı. Daha sonra 9/8'lik müzikle yerel motiflerle uyarlayıp, türkü tadında hareketli, neşeli ve eleştiri yüklü şarkıyı ortaya çıkardı. Daha sonra kendisi ile birlikte müzik yapan Grup SİS üyeleri, darbukada Sultan Turun ile bağlamada Fazıl Cengiz Eskin ile birlikte yeni beslenen şarkıyı seslendirdi. Katıldıkları etkinliklerde Çiftlikbank şarkısını söyleyen Grup, büyük beğeni alırken, vatandaşlardan da tebrikler gelmeye başladı. Çiftlikbank şarkısını topluma mesaj vermesi için bestelediğini söyleyen Hurşit Türkay, "Bu ülke Banker Kastelli, Jed Fadıl ve batan bankaları gördü, vatandaşlarımız dolandırıldı. En son Çiftlikbank olayı çıktı. Binlerce vatandaşımız dolandırıldı. 1 lirayla 1500 liranın kazanılmayacağını vatandaşımız da bilmeli. Burada vatandaşımızın da suçu var. Şarkıdaki şu söz 'Cümle alem sorar olmuş, cümbür cemaat Çiftlikbank' cümlesi olayı anlatıyor. Şarkıda uyarı bölümünde de 'Vallahi alınır, hem küser, hem darılır' dedik. Biz de sanatçı olarak vatandaşımızı kendi yöntemimizle uyarmak istedik. Sanat toplum içindir felsefesiyle hareket edip, Çiftlikbank olayını şarkıya dönüştürdüm. 9/8'lik hareketli, hicivli şarkıya dönüştürdük. Katıldığımız etkinliklerde bu şarkıyı söylüyoruz ve büyük ilgi görüyor. Amacımız vatandaşımızı şarkıyla uyarmak" dedi.

FOTOĞRAFLI

--- KUTU ---

ÇİFTLİKBANK ŞARKISININ SÖZLERİ

Vah benim memleketim

Akıl küpü sivri zeka

Cin gibi, ele verir talkını

Havuduyla yutar salkımı

Sakın ola şudur deme

Sirkesiz piyaz yeme

Sen sen ol, fikir deme

Vallahi alınır, hem küser

Hemi de darılır

Geliver gardaş, gel bir bak

Dört bir yanda bir şak şak aman Allah

Sürü sürü sığırcık

Gayneyo Tosunbank

Gayneyo Çiftlikbank

Fadimem gelsin bağlardan

Cemilem dönsün dağlardan, yeter gari

Cümle alem sorar olmuş

Cümbür cemaat Tosunbank

Cümbür cemaat Çiftlikbank

Tarih derler tekerrürden

Vazgeçmeyiz kerevizden

Cümbür cemaat Çiftlikbank

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Hurşit türkay ve ekibi şarkıyı söylerken görüntü

- Gruptan detay

- Hurşit Türkay ile röp.

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba yargılanmaya başlandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba 55 yaşındaki İ.Z.'nin yargılanmasına başlandı. Kızlarının iftira attığını ileri süren baba suçlamaları kabul etmedi.

Van depreminin ardından ailesi ile 6 yıl önce Tarsus'a göç eden İ.Z. hakkında kızları Z.Z. (17), Z.Z. (15) ve Z.Z.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla geçen aralık ayında tutuklandı. Baba İ.Z. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik' suçundan 45 yıla kadar hapsi cezası istemiyle dava açıldı. Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu baba ile ondan şikayetçi olan 3 kızı ile avukatları katıldı. Kızlarının kendine iftira attığını ileri süren baba suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, çocukların ruh sağlığıyla ilgili Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

DURUŞMA ÇIKIŞI TEPKİ

Duruşmanın ardından basın açıklamasında bulunan sivil toplum örgütü temsilcileri, pankart açarak slogan attı. Davada mağdur kızları savunan Avukat Semra Kabasal, "Bu çocuklar 6 sene boyunca istismar edilmiş ve ruh halleri tamamen bozulmuştur. Biz sonunda kadar bu çocuklarımızın yanında olacağız" dedi. Davaya müdahil olmak için müracaat eden ancak talepleri reddedilen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Kurucusu ve Genel Başkanı Saadet Özkan, "Bu gün duruşması yapılan istismarcının en ağır cezayı almasını, bu cezanın gelecekteki olayların önünü almak için emsal olmasını ve adaletin sağlanmasını beklemekteyiz. Çocuklarımızın bedenlerine uzanan kirli ellere artık yeter diyoruz. İstismar felakettir, çocuklar susmayacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Tarsus Adalet Sarayı tabelası

- Adalet heykeli

- Adliye önünde önlem alan polisler

- Tarsus Adliyesi görüntüsü ve polis zırhlı aracı

- Basın açılması için adliye dışına çıkan sivil toplum dernekleri ve avukatlar

- Avukat Semra Kabasal’ın konuşması

- UCİM Kurucu Başkanı Saadet Özkan’ın açıklaması

- Katılımcıların ellerindeki protesto dövizleri



SÜRE: 05'25" BOYUT: 330 MB

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),()

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Derede kaybolan polis, 58'i dalgıç 430 kişi ve helikopterle aranıyor /EK



DEREDE KELEPÇE BULUNDU

Trabzon’un Maçka ilçesinde, geçen hafta sürücüsünün durumundan şüphelenilen aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda akıntıya kapılıp, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ı (26) arama çalışmaları sürüyor. Ekip otosunun dereye düştüğü alanda iş makinesi ile yapılan kazı sırasında 1 kelepçe bulundu. Kayıp polise ait olduğu sanılan kelepçenin bulunmasının ardından o alanda çalışma yoğunlaştırıldı.

Haber:TRABZON,()

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Üst geçitten düşen diş hekimi öldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde diş hekimi İrfan Hamali (38), üst geçitten düşerek yaşamını yitirdi. Diş hekiminin düşme anı, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Evli ve 2 çocuk babası diş hekimi İrfan Hamali, 23 Mart akşamı, bir arkadaşıyla birlikte merkez Antakya ilçesinde eğlendi. Gece saatlerinde evlerine dönen ikiliden Hamali, iddiaya göre rahatsızlanınca, Antakya Çevre Yolu Subaşı Kavşağı'ndaki üst geçitte otomobili durdurup, indi. Üst geçidin demir korkuluklarına yaslanarak kusmaya çalışan Hamali, bu sırada bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten Antakya-Samandağ Çevre Yolu'na düştü. Hamali'nin üst geçitten düştüğünü görünce şok yaşayan arkadaşı koşarak yanına gitti. Çağrılan ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamali, hayatını kaybetti. Yol kenarındaki bir güvenlik kamerasının görüntülediği talihsiz olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İrfan Hamali'nin cenazesi ise Mızraklı Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Dr Hamali'nin bulunduğu aracın üst geçide gelişi

- Dr. Hamali ve arkadaşının araçtan inişi

- Dr. İrfan Hamali'nin korkuluklara yaslanıp kusmaya çalışması

- Dr. Hamali'nin aşağı düşmesi

- Arkadaşının aşağıya doğru koşması

SÜRE:03' 42" BOYUT: 12 MB

Haber: Ramazan ÇELİK Kamera: HATAY ()

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Oturduğu binanın merdivenlerinde ölü bulundu

Karaman'da yalnız yaşayan Şevki Çalbay (69), oturduğu binanın merdivenlerinde ölü bulundu.

Alacasuluk Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi'nde yaşayan Şevki Çalbay, 4'üncü katında oturduğu binanın merdiveninde, komşuları tarafından hareketsiz şekilde bulundu. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çalbay'ın öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemelerin ardından Şevki Çalbay'ın cesedi Karaman Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Çalbay'ın ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi ile belirlenecek.

Görüntü dökümü:

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-Polisin olay yerinde incelemesi

-Merdiven boşluğundan ve binadan detay

Haber-Kamera:Muammer ŞEN/KARAMAN, ()

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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılar adliyede

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 8 kişi işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Bodrum'da uyuşturucu sattığı belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, Aydın ve İzmir illerinden getirdikleri uyuşturucuyu Bodrum'da piyasaya sürdüklerinin tespit edildiği belirtildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine geçen pazartesi günü yapılan baskında 8 kişi gözaltına alınırken, 1 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlılar bu sabah, adliyeye sevk edildi. Diğer 2 şüpheliden 1'nin yakalanması için çalışmalar devam ederken, 1 kişinin de askerde olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adliyeden görüntü

- Şüphelilerinden adliyeye getirilmesi

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

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Mardin'de ayağı kırık ata belediye sahip çıktı

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Boyaklı mahallesi Hamidiye mezrasında ayağı kırık halde başı boş gezen sahipsiz ata Derik Belediyesi sahip çıktı. Belediye ekiplerinin hayvan toplama aracıyla Derik'e getirilen at, daha sonra tedavi edilmesi için Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'ne gönderdi.

Derik ilçesine bağlı Boyaklı mahallesi, Hamidiye mezrası sakinleri, başı boş gezen ve ayağı kırık bir bir atın olduğunu ihbar etmesi üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Dün akşam saatlerinde, belirtilen adrese giden ekipler, burada arka sağ ayağı kırık olduğunu tespit ettiği sahipsiz atı, hayvan toplama aracı ile ilçe merkezine getirdi. Derik Belediyesi veterinerleri tarafından yapılan ilk kontrolde ayağının kırık olduğu tespit edildi. Ağrı kesici enjeksiyon sonrası ayağı alçıya alınan at için bugün sabah saatlerinde Mardin Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçilerek, yardım istendi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'nde görevli ekipler, bugün sabah saatlerinde Derik'e gelerek ayağı kırık atı tedavi ve bakımının yapılması için Mardin'e götürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Ayağı kırık at gece yarısı araca bindirliirken

-Atın huysuzlanması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), ()





