DHA YURT BÜLTENİ-9

1)CENAZELER 26 MART'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Denizli'nin Tavas ilçesinde gölete yuvarlanan otomobilde ölen sürücü Mehmet Anıl Bayraktar (18) ile birlikte Uğur Hepgül (19), Emin Çotul (18), Süleyman Tahancıoğlu ve Kamil Kocaosmanoğlu'nun (17) cenazeleri, otopsi için bugün Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na nakledildi. 5 gencin kazada ölümü Tavas ilçesinde üzüntü yarattı. Otopsi işlemlerinin bugün süreceği, cenazelerin ise yarın (pazartesi) öğle namazının ardından ilçe meydanında düzenlenecek cenaze töreni sonrası toprağa verileceği belirtildi. Bu arada kazanın meydana geldiği göletteki su da boşaltıldı. Kazayı duyan bazı vatandaşlar, olay yerini görmek için geldi. Öte yandan kazada otomobil içindeki eğlenceden dönen 6 arkadaştan sadece 19 yaşındaki Muharrem Çineli yaralı kurtulmuştu. Hastanede tedavisi süren Çineli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

- Cenazelerin morga taşınması

- Arkadaşlarından görüntü

- Cenaze araçlarından görüntü

- Olay yerinden gündüz görüntüsü

- Ramazan Çetin anons

- Sırasıyla Kamil, Emin, Uğur, Mehmet ve Süleyman'ın resimleri

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ

2)'KADININ SESİ PLATFORMU'NDAN ENGELLİLERE TEMSİLİ DÜĞÜN

ANTALYA'da, bedensel ve zihinsel engellilere, hayalleri olan düğün töreni temsili olarak yapıldı.

Sosyal medyada oluşturulan 'Kadının Sesi Platformu' tarafından çoğu kadın yaklaşık 15 engellinin evlilik hayali gerçekleştirildi. Gelinlik ve damatlık giymeyi hayal eden engellilerin temsili olarak bunları giymeleri için çalışma başlatan platformun kurucusu İnayet Öztürk Yücetaş, gelinlik, damatlık, müzik sistemleri ve organizasyonun yapılacağı yerle ilgili 1 ay boyunca sponsor aradı.Temsili düğün organizasyonuna katkı yapmayı kabul eden firmaların desteğiyle Kepez ilçesindeki özel okulun zemin katındaki spor alanı düğün salonuna dönüştürüldü. Balonlarla süslenen alana ses sistemi kurulup, ses sanatçısı davet edildi. Akşam saatlerinde gelinliklerini giyen engelli kadınlar, kuaföre giderek, saç ve makyaj yaptırırken, engelli erkekler de damatlıklarını giyip, salonda hazır bekledi. Temsili düğüne engellilerin aileleri de büyük ilgi gösterdi. Yakın akrabaları ve anne- babalarıyla düğün salonunda bir araya gelen engelliler, çalınan müzik eşliğinde hem eğlendi hem de hayallerini gerçekleştirdi. Oyun havalarında halay çeken engellilerin mutluluğu, ailelerine duygusal anlar yaşattı. Dans müziğinde engelli kadınlara babaları eşlik ederken, damatlara ise anneleri ya da ablaları eşlik etti.

İnayet Öztürk Yücetaş, zorlu sürecin ardından engellilerin hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gelinlik giyen kadınları görünce kendisinin de duygulandığını anlatan Yücetaş, “Engelli bireylerimizin hayallerini gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Temsili düğün, pasta kesiminin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

- Engelli gelinlerden detay

- Gelinlerin ailelerinden detay

- Damattan detay

- Gelinlerin babaları ve kardeşleriyle dans etmesi

- Dans müziği eşliğinde salondakilerin oynaması (tepeden genel görüntü)

- Kadının Sesi Platformu kurucusu İnayet Öztürk Yücetaş röp

- Detaylar

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA



3)BAL LİGİNDE BÖYLE MAÇ GÖRÜLMEDİ

ARTVİN’de, Bölgesel Amatör Lig (BAL) Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Hopaspor ile Kars 36 Spor ligin bitimine 2 hafta kala karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Hopasporlu taraftarlar maçı stadın yanı sıra çevredeki binaların katları ve çatılarını doldurarak izledi. Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ligi 3'üncü grupta mücadele eden Artvin Hopaspor, 2 puan önünde lider olan Kars 36 Sporu evinde konuk etti. Kazananın şampiyonluk için önemli avantaj elde edeceği karşılaşmaya 15 binin üzerinde Hopasporlu taraftar izledi. Stadyuma sığmayan binlerce taraftar ise müsabakayı çevredeki binalar ile tel örgülerin arkasından heyecanla izledi.Karşılaşmadan öncesi konfeti ve müzikler eşliğinde koreografi yapan Hopasporlu taraftarlar, karşılaşma boyunca takımlarını çoşkuyla destekledi.

Müsabakayı Ak Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayrakturan ve Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe de izledi.

Görüntü Dökümü

Taraftarlardan detaylar

Maç detayları

Detaylar

Haber: Adem GÜNGÖR Kamera: Hayati AKBAŞ ARTVİN

4)MUŞ'TA AFRİN ŞEHİTLERİ İÇİN KURBAN KESİLDİ

MUŞ'ta, Kardeşlik Platformu tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerler için kurban kestirildi.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Konukevi'nde düzenlenen programa Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Garnizon Komutanı Cem Karoğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, şehit aileleri, Afrin'de görev yapan asker ve polislerin aileleri ile platform üyeleri katıldı. İl Müftüsü Alaettin Bozkurt tarafından harekata katılan güvenlik güçleri için dua yapıldı.

AK Parti'li Şimşek, terör unsurlarına müsaade etmemek için Afrin'e girildiğini belirterek, "Her yiğidimiz, her Mehmetçik'imiz, 'Şehit olabilir miyim' diye yarışıyor. Bizim bu birlikteliğimiz, 81 milyon kardeşliğimiz var olduğu müddetçe bu bayrağımız Afrin'de de Erbil'de de sallanır, her tarafta da sallanır. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz sadece nerede bir terör unsuru varsa o terör örgütüne müsaade etmemek için gidiyoruz ve oradaki insanların geleceğini teminat altına almak için gidiyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından konukevi önünde şehitler için kurban kesilip, dua edildi. Kesilen 10 küçükbaş, Muş'ta yaşayan Suriyeli ailelere dağıtıldı.

Görüntü Dökümü

Salonda programa katılanlardan detaylar

Konuşmalar

Slayt gösterisi kurban kesimi

Röportaj

Haber-Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ