DHA YURT BÜLTENİ - 9

Başbakan Yıldırım: Terör, kökü kazınana kadar bizim için hedeftir (3)

'HÜSRANA UĞRAMAYA MAHKÛMLAR'

Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep'te Karataş Spor Salonu'nda partisinin İl Gençlik Kolları 5'inci Kongresi'ne katıldı. Salonu dolduran partilileri selamladıktan sonra konuşmaya başlayan Yıldırım, AK Parti'nin hukuk, adalet ve kalkınmanın adı olduğunu aynı zamanda demokrasi ve özgürlük hareketi olduğunu söyledi.

AK Parti olarak ilk günden bugüne hiçbir zaman milleti birbirinden ayrıştıran fikirler üzerine siyaset yapmadıklarını ve yapmayacaklarını dile getiren Yıldırım, "Bizim davamız Türkiye'nin beka davasıdır. Bizim siyasetten amacımız devleti milletle buluşturmak, kaynaştırmaktır. AK Parti olarak toplumun vicdanını yaralayan hiçbir işin arkasında bugüne kadar olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Gençlerimizin geleceğe güvenle yürümelerini istiyoruz. Kadınlarımızın geleceğe güvenle bakmalarını istiyoruz. İnançla, azimle sürdürdüğümüz mücadele milletin ikbal mücadelesidir" dedi. Suriyeli mültecilere ev sahipliği ile Gaziantep'in tüm dünyaya unutulmayacak ders verdiğine dikkat çeken Başbakan Yıldırım, "Gaziantep, gönlü zengin bir şehrimiz, yüreği memleket sevdasıyla yananların şehri. Siz dünyanın vicdanısınız, siz merhametin adısınız. Gazi unvanının yanına bir de 'ensar' eklediniz. Şu anda Gaziantep yarım milyona yakın Suriyeli kardeşimizi bağrına basıyor, misafir ediyor. Suriyeli muhacirlere ensar olan bütün Gaziantepli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Sizler bu asil duruşunuzla kardeşlik, komşuluk hukukunun gereğini yaptınız. Aynı zamanda bütün dünyaya unutulmayacak bir de ders verdiniz. Sadece o mazlumlar değil bütün insanlar bütün insanlık Gaziantep ve Kilis'i hayırla yâd edecek, unutmayacaktır. Gaziantep adaletin şehridir. Hanım eli değen bu şehir şefkat ve merhametin şehridir aynı zamanda. Suriyeli kardeşlerimize kuru bir ev sahipliği yapmadınız, onları istihdam, üretime katarak hayata ve geleceğe tutunmalarını sağladınız, aile değerlerini koruma imkânı verdiniz" diye konuştu.

TERÖRİSTLER EFENDİLERİNİN EMİRLERİNİ YERİNE GETİRİYOR

Suriyelilerin yurtlarına dönüp, normal hayatlarına yeniden başlayacaklarını ve bunun için Türkiye'nin Cerablus, El Bab, El Rai'nin ardından Afrin'i de teröristlerden temizlediğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu: "Suriyeli kardeşlerimiz mutlaka yurtlarına, normal hayatlarına dönecektir. Tıpkı Cerablus, El Bab, Rai'de olduğu gibi ve şimdi de Afrin'de olduğu gibi. Çünkü oraları terör yuvalarından temizleyen kahraman Türk Mehmetçikleri var. Onları alnından öpüyorum. Başarılarını tebrik ediyorum evlatlarımızın. Biliyorsunuz Afrin'i ÖSO ile birlikte terörden temizledik. Fırat Kalkanı'ndan sonra şimdi Afrin, orayı terörden temizledik. Etrafta terör kaynıyor. İnşallah bu alçakları Kürtlerin de Arap kardeşlerimizin de başına bela olmaktan def edeceğiz, onların huzurunu, güvenini sağlayacağız. PKK örgütünün Kürtlerle ilgili hiçbir meselesi yok. Kürtlerin dertleriyle dertlendikleri yok. Onlar sadece ve sadece efendilerinin, emperyal güçlerin emirlerini yerine getiriyor, masum insanları, savunmasız insanları gözünü kırpmadan Kürt, Türk, Arap demeden herkesi katlediyorlar. Bu alçakları bu topraklardan tamamen söküp atıncaya kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Kürtleri de Arapları da Türkleri de bunların şerrinden kurtarmak için gereken adımların hepsini bugüne kadar attığımız gibi bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Şimdi artık Afrin'de yeniden hayat başlıyor. Yerel unsurlardan yönetimler oluşuyor tıpkı Cerablus'taki gibi. Bölge patlayıcılardan temizlenince artık oraya şehri, ilçeyi bırakıp giden oranın yerlileri, sahipleri dönecek, yerleşecekler. Suriyeli kardeşlerimizin yaşadığı savaşın travmasını atlatarak evlerine dönmeleri için yapılan her çalışmayı yakından takip ediyoruz."

'TERÖRLE MÜCADELEMİZ ENGELLENEMEZ'

Terörden ve Suriye'deki iç savaştan en fazla etkilenen illerin başında Gaziantep'in geldiğini ancak bu durumu kentin erdemli şekilde karşıladığını belirten Binali Yıldırım, sınır boylarında terör tehdidinin bertaraf edileceğine dikkat çektiği konuşmasını şöyle sürdürdü:"Kahraman Mehmetçik ÖSO ile birlikte bu terör tehdidini defetmek, sizlerin can ve mal güvenliğini temin etmek için Afrin'e gitti. Başarıyla gerçekleştirilen harekâtta artık terör varlığı orada da sona erdirildi. Sınır boylarımızda vatandaşlarımızın canına, malına yönelen her türlü tehdit mutlaka bertaraf edilecek. Bundan dönüş yok. Bazı çatlak sesler çıkıyor. Haklı davanıza yönelen teröristlerin ağzıyla kara propagandalar yapanlar var. Bu propagandalar maksatlıdır. Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğü bizim için vazgeçilmezdir. Bunu hep söylüyoruz. Türkiye'nin güvenliği Suriye'den, Irak'tan, buraların istikrarından geçer. PKK, PYD, DEAŞ terör örgütlerini tamamen yok ederek bölgede ülkemizde huzuru sağlamak bizim önceliğimizdir. Türkiye'nin terörle mücadelesini engellemek isteyenler hüsrana uğramaya mahkûmdur. Bütün şehitlerimize, Afrin şehitlerimize, Fırat Kalkanı şehitlerimize, terörle mücadele ederken verdiğimiz şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize, vatan mücadelesi veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun. Gazilerimize hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Allah milletimizin, Mehmetçiğimizin yâr ve yardımcısı olsun." Başbakan Yıldırım bu arada salondan yükselen 'Bizi Afrin'e götür' sloganlarına da, "Mehmetçiklerimiz gereğini yapıyor. Afrin'de gerek kalmadı, başka yerde ihtiyaç olursa hep beraber gideriz" karşılığını verdi.

KALKINMA VE ADALET GAZİANTEP'TE

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temelini oluşturan kalkınmanın başında Mehmet Şimşek, adalette ise Abdulhamit Gül'ün bakanlık yaptığını ve her iki ismin de Gaziantepli oluşunun kente verilen önemi gösterdiğini dile getiren Yıldırım, şöyle dedi:"Ülkemizi dünyanın en itibarlı, güçlü ülkeleri arasına sokmaya azmettik, yemin ettik. 15 yıl boyunca günübirlik düşünmedik, yapısal reformlar yaptık, ülkemizi dünyanın 17'nci, Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi haline getirdik. Gaziantep'te; başka illerde Anadolu illerinde çok yok, 2 bakanımız var. Ekonominin başında Mehmet Şimşek, adaletin başında Abdulhamit Gül. Adalet ve Kalkınma Partisi ve iki konu kalkınma da Gaziantep'te, adalet de Gaziantep'te, AK Parti'nin ana hedefleri Gaziantep'ten. Çünkü Gaziantep kendi ayağı üzerinde duran, kendi dinamikleriyle geleceğini inşa eden bir şehir. En zor şartlarda Suriye savaşında, Irak savaşında terörde asla pes etmedi Gaziantep. Hep ayakta durmayı başardı, hep gelecek hedeflerine yoğunlaştı. Bugün Türkiye 15 yılda çok mesafe katetti. İhracatımızı 36 milyardan 160 milyara çıkardık. Sadece 1 yıl içerisinde 1 milyon 620 bin vatandaşımıza iş sağladık. Yatırımlarda dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemini başlattık. Türkiye ekonomisinin nereden nereye geldiğini görmek için Gaziantep'i görmek yeter. Daha fazla büyüme, daha fazla iş, aş, daha fazla refah için koşar adımlarla ilerliyoruz. Gaziantep büyüme hedefimize en büyük katkıyı veren illerimizden birisi. Bu büyümede tabii ki Gaziantep de üzerine düşen payı aldı. Türkiye'nin büyüme nispetinden daha fazlasını, istihdam artışının daha yükseğini, kamu ve özel yatırımlarından büyük pay aldı Gaziantep. Gaziantep'e yapılan her şey helali hoş olsun. Gaziantep her şeyin en güzelini hak ediyor. Türkiye'nin 5'inci büyük şehri olarak Gaziantep ekonomimizin güçlü şehirlerinin başında geliyor. Kişi başına düşen dış ticaret rakamında bölgenin lideri Gaziantep. 12 milyar doları bulan dış ticaret hacmiyle bu şehir bir ekonomi devi adeta. Bugün ihracat rakamı 7 milyar dolara dayanmıştır, marka şehir Gaziantep'e de bu yakışır. Alın teri akıtmayı büyük erdem sayan Gaziantep'in güzel ve çalışkan insanlarına da yakışan budur. Gaziantep, üretimin ve bereketin şehridir."

GAZİANTEP'E YENİ ÜNİVERSİTE MÜJDESİ

16 yılda Gaziantep'e 24 milyar yatırım yaptıklarını ve kentte sigortalı çalıştıran iş yeri sayısının 34 bini aştığını ve 450 bin kişinin sosyal güvenlik kapsamında alın teri döktüğünü vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Gaziantep Üniversitesi bölgenin en iyi eğitim veren üniversitelerinden biri. Gaziantep'e üçüncü üniversiteyi daha kuruyoruz, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hayırlı ve uğurlu olsun. 15'i hastane olmak üzere 75 sağlık tesisini Gaziantep'e kazandırdık. 1875 yataklı şehir hastanesini de önümüzdeki yıl açmak için çalışıyoruz. Biz göreve geldiğimizde Gaziantep'te sadece 116 kilometre bölünmüş yol vardı. 116 kilometrenin üzerine 280 kilometre bölünmüş yol ilave ederek 396 kilometreye çıkardık, işte farkımız bu" dedi. Yıldırım, eski siyaset anlayışında tehdit olarak görülen gençliğe güvendiğini, 18 yaşında seçme ve seçilme hakkının gençlere verildiğini ifade ederek, geleceğin teminatı olarak gördükleri gençlere yönelik desteklerinin süreceğini sözlerine ekledi. Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının ardından tek liste halinde gidilen kongrede Abdullah Korkmaz, yeniden AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçildi.



Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde ikinci gün (5)

'SAĞLIĞIN GELECEĞİ' TARTIŞILDI

Ziraat Emeklilik’in sponsorluğunda gerçekleşen ‘Sağlığın Geleceği’ oturumunda, daha iyi performans gösteren ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi için gerekli olan bileşenler dünyanın önde gelen bürokratları ve Türkiye’den sektör temsilcileriyle birlikte tartışıldı.

Moderatörlüğünü Cisco Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Hülya Güven’in yaptığı oturumda, Hollanda Sağlık ve Spor Eski Bakanı Ab Klink, Federal Almanya Cumhuriyeti Sağlık Eski Bakanı Daniel Bahr, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak katıldı.

ARZ TALEBİ BELİRLİYOR

Panelde ilk konuşmayı yapan Federal Almanya Cumhuriyeti Sağlık Eski Bakanı Daniel Bahr, sağlık piyasasında diğer piyasalardan farklı olarak talebin arzı değil, arzın talebi belirlediğini söyledi. Dünyada hiçbir ülkede mükemmel bir sağlık sistemi olmadığını söyleyen Bahr, en önemli konunun nüfusun mümkün olduğu kadar sağlıklı kalabilmesi olduğunu belirtti. Kronik hastalıklara sahip insanların tıptaki yeni gelişmeler sayesinde ömürlerinin uzadığını, ancak bunun büyük bir maliyet oluşturduğunu ifade eden Bahr, hastalıklara odaklanmak yerine sağlıklı kalmaya odaklanmak gerektiğine işaret etti. Bahr “Türkiye’nin yerinde olsam e-sağlık konusuna yatırım yapardım. Gerekli bilgi akışının doğru yapılması sayesinde doğru hastaya doğru tedavi uygulayarak tasarruf edebilirsinizö dedi. Almanya’da gereğinden çok daha fazla sağlık harcaması yapıldığını söyleyen Bahr, bunu sürdürülebilir bulmadığını belirtti.

GEREĞİNDEN FAZLA TEDAVİ, VATANDAŞ SAĞLIĞI AÇISINDANDAN DA ZARARLI

Hollanda Sağlık ve Spor Eski Bakanı Ab Klink ise, Hollanda’da maliyetleri daha iyi yöneterek kaliteli sağlık hizmeti vermeye yönelik bir proje yürüttüklerini ve bu sayede tasarruf sağladıklarını belirtti. Klink “Gereğinden fazla tedavi uygulamak sadece gereksiz harcamaya neden olmuyor, vatandaşların sağlığı açısından da zararlıö dedi. Türkiye’deki sağlık gelişimiyle ilgili OECD raporlarına baktığını belirten Klink, Türkiye’de çok önemli bir gelişim olduğunu ancak dijital dönüşüme giderken dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. “Teknolojideki gelişmeler sayesinde hastalığımın erken teşhis edilmesini sağlarsam hastalıkla daha iyi mücadele ederimö diye düşünen vatandaşların sistemde aşırı yük yarattığını belirten ve bunun da maliyetleri iki katına çıkardığı yönünde uyarı yapan Klink, erken teşhisin önemli olduğunu, ancak sağlıkta asıl başarının sağlıklı yaşam tarzlarının geliştirilmesiyle mümkün olabileceğini kaydetti.

SİSTEMİN DEVAMI İÇİN DOĞRU FİYATLANDIRMA ŞART

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ise, 2003 yılından itibaren Türkiye’de şehir hastaneleri projesinin başladığını aktararak, Sağlık Bakanlığı ile aralarında geliştirdikleri iş modelini anlattı. Akın, yatırımcı ve devlet tarafının ihtiyaçlarının karşılıklı olarak tanımlanmasının ardından çok efektif bir biçimde çalışan model dahilinde öncelikle bina inşa ederek Sağlık Bakanlığı’na kiraya verdiklerini, ayrıca o binanın 25 yıl boyunca tüm hizmetlerini yürüttüklerini belirtti. Akın, “Sistemin devam etmesi için fiyatlandırmanın doğru yapılması gerekiyor. Devletin hakkı devlete, şirketin hakkı şirkete prensibi işletilirse bu model sürerö dedi.

CEPTE TAŞINABİLECEK ULTRASONLAR OLACAK

Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak ise, sağlık teknolojilerine önemli yatırım yaptıklarını belirterek dünyadaki sağlık trendlerinin benzerlerinin Türkiye’de de görüldüğünü aktardı. Karabatak, yüksek yaşlanma oranı, kişisel bakımın artan önemi ve teknolojideki yükseliş konularının sağlığın önümüzdeki 50 yılını belirleyeceğini ifade etti. Karabatak “Sağlık sektörü bugüne kadar normalde talep ettiğimiz servisler dışında teknolojilerle donatılacak. Cepte taşınabilecek ultrason cihazları olacak. Mekandan bağımsız, doktorun o mekanda olmadığı sağlık hizmetleri geliştirilecek. Birbiriyle konuşan akıllı cihazlar sayesinde bugünkü sağlık hizmetinin verilme tarzı tamamen değişecek. Cerrahlar ameliyathaneye bile gitmeden uzaktan cihazları yöneterek ameliyat yapar hale gelecekler. Bu tip uygulamalar da verimliliği çok daha fazla artıracakö dedi. Karabatak bu gibi gelişmelerin hukuki altyapısının oluşturulmasıyla sağlık teknolojisindeki değişimin destekleneceğini ifade etti.

Haber:BURSA,()

=============================================

Akşener: Bizden korkuyorlar/EK

AKŞENER, NİKAH ŞAHİDİ OLDU

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon’da gerçekleştirdiği partisinin il başkanlığı binasının açılış töreninin ardından yaya olarak düğün törenine katılmak üzere bir otelde geçti. Caddede vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılaşan Akşener, Abdurrahman Başkan ve Rabia Beşli’nin nikah törenine katıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun kıydığı nikahta şahitlik yapan Akşener, damadın gelinin ayağına bastığını görmesi üzerine “Damadımız ayağına bastırmadı. İlk defa gelinin ayağına basan bir damat gördüm. Benim gelin oğlanın ayağına basmıştı.ö dedi, çiftlere ömür boyu mutluluk dileyerek evlilik cüzdanını geline verdi.

Bakan Zeybekci:Ekonomimizi etkileyecek bir şey değil

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, doların 4 lirayı geçmesiyle ilgili olarak, "Maalesef spekülatif hareketlere yatkın günler geçiriyoruz. Ekonomimizi etkileyecek bir şey değildir. Türkiye'nin mükellefiyetleriyle ilgili bir sorunu yoktur. Kısa bir süre sonra bu durularak tekrar olması gereken yere doğru dönecektir" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Merkezefendi Belediyesi Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda, düzenlenen 'Yeraltı Kaynakları Türkiye'nin Serveti' konulu istişare toplantısına katılmak için geldiği Denizli'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doların 4 lirayı geçmesiyle ilgili konuşan Bakan Zeybekci, "Bakanlık dönemimiz 4 yıla yaklaşıyor, Türkiye'nin ilk günden itibaren söylediğimiz gerek kamu gerekse özel sektör anlamında kısa vadeli döviz bazında mükellefiyetlerini yerine getirmekle ilgili hiçbir sorunu yoktur. Gerek Merkez Bankası rezervlerimiz, gerekse döviz tevdiat hesapları, gerekse özel sektör kuruluşlarımızın yurt dışındaki ve yurt içindeki kendi imkan ve kaynaklarına baktığımız zaman kısa vadeli dediğimiz 1 yıllık kısa vadedeki döviz mükellefiyetlerini yerine getirmenin çok çok üzerinde imkan ve kaynakları vardır. Peki niye böyle bir şey oluyor? Maalesef spekülatif hareketlere yatkın günler geçiriyoruz. Atalarımız şu sözü güzel söylemişler: 'Tamahkar ve sahtekar birbirini en hızlı bulan ikili olur." Bununda örneklerini görüyoruz. Gerek Çiftlikbank, gerekse diğer alanlardaki kripto para sistemleri ile ilgili de maalesef böyle bir yatkınlık var. Bu aynı psikoloji ile dövizi de spekülatif amaçlı kullanma hevesi olarak önümüze ve ortaya çıkıyor. Peki niye bu dövizle ilgili hareketlilik oluyor? Türkiye'nin bir bölümünde, elinde imkan ve kaynağı olanların spekülatif hareketlere yatkın olması. Bu da bizim ekonomimizi etkileyecek bir şey değildir. Türkiye'nin mükellefiyetleri ile ilgili bir sorunu yoktur. Kısa bir süre sonra bu durularak olması gereken yere doğru dönecektir" dedi.

"ÇİFTLİKBANK ÖRNEKLERİ İÇİN ÖNLEM ALACAĞIZ"

Bakan Zeybekci, Çiftlikbank gibi örnekler için sahtekarlığa dayalı girişimlere zamanında müdahale edebilecek kanuni düzenlemeler yapılacağını da söyledi. Bakan Zeybekci şöyle devam etti: "Önüne gelenin çıkıp da bu şekilde vatandaşı kandırarak, kurdukları tuzakları etkin hale getirmelerini önleyici düzenlemeler ve kontroller getirmemiz gerekiyor. Bu konuda da bir çalışmamız var. Maliye Bakanlığı, Hazine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ile birlikte bir tedbir mekanizması ortaya koymalıyız. Ortaya çıktığı anda müdahale edilecek, bunları kontrol altında tutabilecek şekilde bir çalışma yapmamız lazım. Zaten bir kesimini yaptık. Şu an torba kanunda bazı düzenlemeler, ardından da Başbakanlık'ta bekleyen ve bu hafta içerisinde Meclise gelmesini beklediğimiz 'piyasa gözetimi ve denetimi' ile ilgili yeni kurallar yani tüketiciyi ve tasarruf sahiplerini kandıranlar ile ilgili daha zorlayıcı tedbirlerin daha yüksek maliyetli ve sert tedbirlerin olduğu sorumlulukların en yüksek seviyeye çıktığı bir düzenlememiz var. Onun arkasından da tekrar bu şekilde tamamen kötü niyetli sahtekarlığa dayalı girişimlere zamanında müdahale edebilecek kanuni düzenlemeleri de derhal yapacağız."

Perinçek: Sadece 'iktidarda kalma' hesabıyla yapılan ittifaklara karşıyız

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Bursa 16'ncı Kitap Fuarı’nda okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı. Perinçek, bir soru üzerine "İttifakları önemsiyoruz. Ama sadece 'iktidarda kalalım' hesabıyla yapılan ittifakları kabul etmiyoruz" dedi.

TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 16'ncı Kitap Fuarı’na gelen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, okurlarıyla buluştu. Okurlarına kitap imzalayan Perinçek, kitabın 'Tecrübe, toplumların hayatı, bilim' demek olduğunu söyledi. Perinçek, "Benim için kitap fuarları mutluluk kaynağıdır. Burası güzel bir fuar. Bursa Kitap Fuarı Türkiye'nin en büyük fuarlarından biridir. Son derece büyük ilgi var. O da bize büyük sevinç veriyor" diye konuştu.

“İTTİFAK GÜZELDİRö

Bir soru üzerine Türkiye'de ittifakların olabileceğini aktaran Perinçek, "Türkiye'de ittifakların olması güzeldir, bu bir özgürlüktür Fakat niçin ittifak? Türkiye'de yüzde 51 bir amaç oldu. İttifak yapılırken Türkiye, Türk Milleti, çiftçisi, işçisi, sanayicisi, tüccarı hesaba katılmıyor; sadece 'İktidarda kalalım' hesabı yapılıyor. Böyle bir ittifak anlayışını kabul etmiyoruz. Vatan Partisi olarak, Türkiye'nin önündeki sorunların çözümü hesaba katılarak oluşturulacak ittifakı çok önemsiyoruz" dedi. Perinçek, daha sonra fuar alanını dolduran kitap severlerle sohbet etti.



Erzurum, Ağrı ve Iğdır'da fırtına çatıları uçurdu.

Erzurum, Ağrı ve Iğdır'da hızı saatte 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bir çok ev ve işyerinin çatısı uçtu, bir konteynır ise metrelerce sürüklendi. Yaşanan olaylarda 3 kişi yaralandı

Dün gece ve bugün gündüz saatlerinde aralıksız devam eden fırtına Erzurum'da etkili oldu. Hızı saatte 100 kilometreye kadar ulaşan fırtınada birçok işyeri ve evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Apartman altlarında park halindeki onlarca otomobilde büyük hasar oluştu. Merkez Palandöken ilçesinin Yıldızkent semtinde şantiyeye ait bir konteynır ise metrelerce sürüklendi. Halk sokakta yürümekte güçlük çekti. Fırtınanın büyük hasar verdiği yerlerden biri de sebze hali oldu. İşyerlerinin çatısı uçan esnaflardan Şuayip Dengizek, "Tek sevincimiz can kaybının olmaması. Hafta sonu nedeniyle sebze hali sakindi. Yoksa istenmeyen görüntüler yaşanırdı. Uçan çatılar bazı araçlara maddi zarar verdi. Çok korkunç bir durumdu" diye konuştu.

IĞDIR'DA TEKSİVİLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Fırtınanın etkili olduğu illerden biri olan Iğdır'ın Cumhuriyet Mahallesinde bir apartmanın catısı bınadan ayrılarak hemen yanındaki taksi durağının üzerine düştü. O sırada taksi durağının içinde oturan Ekrem Akgül ile Ahmet Cantepe tonlarca yükün altında kaldı. Vatandaşlar taksi durağının içerisine girip yaralıları dışarı çıkardı. Her iki yaralı taksici ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı taksicilerin tedavileri devam ediyor.

AĞRI'DA DA ETKİLİ OLDU

Fırtına, Ağrı kent merkezi ile Eleşkirt ilçesinde de etkili oldu. Birçok ev ve işyerinin çatısını uçurdu. Bazı evlerde hasara neden oldu. Yollarda park halindeki bazı otomobillerde hasar oluştu. Uzun yazı köyünde Abdullah Bayram adlı bir vatandaş evin çatısını onarmaya çalışırken düşmesi sonucu yaralandı. 112 ekipleri tarafından Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılan Bayram'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

METEOROLOJİ UYARDI

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceğine belirtti. Rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına yer yer hızı saatte 100 kilometre esmesi ve bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğini kaydeden yetkililer, halkı soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar karşı dikkatli ve tedbirli olunmaları konusunda uyardı.

Eşinin sevgilisini öldüren zanlı adliyede

Eskişehir'de, bir süredir ayrı olduğu eşi Serap S.'nin birlikte yaşadığı Orhan Çelik'i dün gece, av tüfeği ile vurarak öldüren Irmak K., Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Irmak S.'nin Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde oturduğu, olay gecesi Eskişehir'e gelip Orhan Çelik'i av tüfeğiyle öldürdüğü belirtildi. Irmak S., eşiyle ilişkisi olan Orhan Çelik ile olaydan önce tartıştıklarını, Çelik'in kendisine ağır hakaretlerde bulunup küfür ettiğini öne sürdü. Irmak S.'nin eşi Serap S. ise ifadesinde eşi ile ayrı olduklarını, öldürülen Orhan Çelik ile de imam nikahlı olduklarını ve birlikte yaşadıklarını söyledi.

Helikopter kazasında ölenler, mezarları başında anıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009'da meydana gelen helikopter kazasında Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybeden yol arkadaşları Sivas'taki mezarlarının başında anıldı.

BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte Kahramanmaraş yakınlarında geçirdikleri helikopter kazasında yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş ile dönemin BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya ölümlerinin 9'ncu yıl dönümlerinde, Yukarı Tekke Mezarlığı içinde bulunan kabirleri başında anıldı. Kazada ölenlerin yakınları tarafından düzenlenen anma töreninde Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Anma törenine BBP İl Başkanı Uğur Bulut'un yanı sıra helikopter kazasında hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

'HELİKOPTER KAZASINDAN BİR SUİKAST, BİR DARBE ÇIKTI'

Anma töreni sonrasında açıklamalarda bulunan BBP İl Başkanı Uğur Bulut, helikopter kazasından bir suikast ve bir de darbe çıktığını belirterek, "Bizler BBP'liler ve Alperenler olarak 9 yıldır Muhsin Yazıcıoğlu suikastinden dolayı ana davanın açılması ve bu suikasti gerçekleştirenlerin Türk Ceza Kanunu'na göre mahkemeler önünde hesap vermesi ve cezalarını çekmesini isteriz. Tam 3 bin 581 gün oluyor. Alperenler o Muhsini duruşla birlikte bir hukuk mücadelesi yapıyoruz. Meydanlarda 'Muhsin Yazıcıoğlu kardeşim', 'Muhsin Yazıcıoğlu sırdaşım, o benim için en büyük devlet adamıydı' diyen, rol model gösterip tribünlere oynayan insanlar maalesef geldiğimiz 3 bin 581'nci gününde hukukun, adaletin gereğini yapmamışlardır. Muhsin Yazıcıoğlu suikastinden girerek Türkiye'de adaleti, demokrasiyi, hukuku tesis edebilirsiniz. Onun için Muhsin Yazıcıoğlu'nun hukukunu aydınlatacaksınız, ondan sonra da darbeleri aydınlatacaksınız. Dönem oldu siyasetçiler bize 'kazadan kaza çıkarmayın' dediler ama 15 Temmuz'u yaşadıktan sonra gördük ki kazadan bir suikast bir de darbe çıktı. Dolayısıyla adres bellidir. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve yol arkadaşlarımızın katilleri 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızı Marmaris'te öldürmeye kalkmışlardır. Günümüzde iktidar edenler, şapkasını önüne koydukları zaman üçüncü yargı paketinin ne denli yanlış olduğunun hesabını vermelidir" diye konuştu. Merhum gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş de adalet beklediklerini ifade ederek "25 Mart 2009 tarihinde malum helikopter suikastinin 9'ncu yılındayız. Hepimizin için buruk, yine o kötü bir haftayı her saatiyle, her saniyesiyle yaşıyoruz. Dava sürecinde ana dosyamız kapandı. 7 ayrı kurumda halen soruşturmalar sürüyor. Umarım devletin dini adalettir. Devlet inşallah o adaleti bize teslim edecek" dedi.

KESK'ten OHAL eylemi

Kamu Emekcileri Sendikalari Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeler Platformu üyeleri, OHAL'e oturma eylemi ve basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

KESK İzmir Şubeler Platformu üyesi yaklaşık 50 kişi, 1.5 yılı aşkın süredir devam eden OHAL sürecini ve uygulamalarını protesto etmek amacıyla İzmir'in Konak Meydanı'nda toplandı. 'İşimizi geri istiyoruz' ve 'Teslim olmayacağız' yazılı pankartlar tutarak, "Direne Direne kazanacağız", "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganları atan grup, 10 dakikalık oturma eylemi yaptı. Oturma eyleminim ardından basın açıklamasını okuyan KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hasan Ali Kılıç, iktidarın yaşamın her alanını kayyumlarla idare etmek istediğini öne sürerek, "En üstte tek adam ve tek adama bağlı kayyumlar, tüm kurumları idare etsin istiyorlar. MESAM'ın başına bile yandaş ve yağdaşları kayyum olarak atadılar. Dil, kültür, inanç, siyaset derken sanat alanını da tek tipleştirmek istiyorlar" dedi. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun siyasi iktidara noterlik yapmak ve hukuki süreci yıllara yaymak amacıyla kurulduğunu iddia eden Kılıç, "Buradan muhalif tüm kesimlere birlikte mücadele etme dışında karanlığı yırtma şansımızın olmadığını hatırlatmak istiyoruz" dedi. Grup, okunan basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

