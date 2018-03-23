DHA YURT BÜLTENİ-9 

Afrin şehidinin cenazesi Tokat'a getirildi (2)

5 BİN KİŞİ UĞURLADI

Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınan Şehidin cenazesi Celal Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. Burada şehit Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü için helallik alınırken, babası Şahin Güllü ve ağabeyi Hüseyin Güllü cenaze aracındaki şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin Türk Bayrağına sarılı naaşı daha sonra askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Turhal Belediyesi önündeki alana getirildi. Burada baba Şahin Güllü oğlunun fotoğrafını, ağabey Hüseyin Güllü ise kardeşinin tabutunu öptü. Anne Naciye Güllü ise oğlunun tabutunun başında büyük üzüntü yaşadı. Cenaze namazına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tokat Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cuma namazı sonrası Tokat İl Müftü Yardımcısı Ünal Tan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Turhal Belediyesine ait cenaze aracına taşındı. Bu sırada toplanan kalabalık, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye slogan attı. Şehit Gökhan Güllü, ilçedeki Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÜÇ ARKADAŞI ÖLÜM AYIRDI

Afrin'deki şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü'nün kendisi gibi Tokatlı olan silah arkadaşları Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen ve Uzman Çavuş Necmettin Yiğit’in de patlama sırasında aynı yerde oldukları ortaya çıktı. Aynı patlamada üç arkadaştan Gökhan Güllü şehit olurken, Turhallı Muhammed Hasan Çeçen ve Niksarlı Necmettin Yiğit yaralandı. Şehit Gökhan Güllü’nün sosyal medya hesabından, yaralanan arkadaşı Muhammed Hasan Çeçen ile yan yana çekilen fotoğraflarını 'Yine Turhallılar yan yana' diyerek paylaştığı görüldü. Yaralı iki askerin Ankara GATA’da tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Cenazenin morgdan alınması

-Babasının fotoğrafını öpmesi, ağbayenin üzüntüsü

-Annesinin görüntüleri

-Tören alanından görüntüler

-Katılanların görüntüsü

-Cenaze namazının kılınması ve uğurlanışı

-Şehidin fotosu

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR/TURHAL (Tokat), ()

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Şehit Uzman Çavuş, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

BİTLİS'te, Sehi Ormanları bölgesindeki operasyon sırasında, teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar'ın (36) cenazesi memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesine bağlı Deştiğin Mahallesi'nde toprağa verildi. Şehit Çakar'ın cenazesi, okuduğu Deştiğin İlkokulu önünden geçerken, ellerinde Türk bayrakları olan öğrenciler tarafından karşılandı.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı'nca, Sehi Ormanları bölgesine düzenlenen operasyonda, daha önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu dün şehit olan 15 yıllık uzman çavuş, Şükrü Çakar'ın cenazesi, memleketi Doğanhisar ilçesinin Deştiğin Mahallesi'ne getirildi. Şehidin cenazesi helallik alınmak için baba evine götürüldüğü sırada, okuduğu Deştiğin İlkokulu'nun önünden geçti. Okul önünde bekleyen öğrencilerde ellerinde Türk bayrağı ile şehidin cenazesine karşıladı. Şehidin baba evinin bulunduğu sokakta dev bir Türk bayrağı ve şehidin resminin bulunduğu 'Milletimizin başı sağ olsun' yazılı poster dikkat çekti. Burada annesi Abdullah, annesi Emine Çakar, eşi Halise, astsubay kardeşleri Mustafa ve Uğur Çakar, şehit Çakar ile helalleşti. Şehit Çakar'ın cenazesi alınan helalliğin ardın dini ve askeri törenin yapılacağı mahalle meydanına getirildi.

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Konya Valisi Yakup Canbolat, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cenaze namazı sırasında şehit Çakar'ın babası Abdullah ve astsubay kardeşleri Mustafa ve Uğur Çakar yan yana saf tuttu.

Şehit Çakar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin cenazesinin getirilişi

_Ö ğrencilerin karşılaması

- Helallik alınması

- Törenden detay

- İçişleri Bakanı ve Jandarma Genel Komutanı'ndan detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA ()

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Bir gözünü kapkaççıların diğer gözünü ineğin saldırısında kaybetti

ÇORUM’un Kargı ilçesinde yaşayan Dursun Özcan (63), bir gözünü, çalışmak için gittiği İstanbul'da kapkaççıların, diğer gözünü ise bakımını yaptığı ineğin saldırısında kaybetti. Doktorların, yapay mercekle bir gözünün görebileceğini söylediği Özcan, yetkililerden yardım istedi.

İstanbul’da hafriyat kamyonu şoförlüğü yapan Dursun Özcan, eşi Durmuşa Özcan ile birlikte düğüne giderken kapkaççıların saldırısına uğradı. Saldırganlarla boğuşma sırasında kapkaççılardan birisi Dursun Özcan’ın sağ gözüne taşla vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan ve ameliyat alınan Özcan’ın sağ gözü kurtarılamadı. Saldırının ardından şoförlük yapamayan Özcan, memleketi Çorum’un Kargı ilçesine ailesiyle birlikte geri dönmek zorunda kaldı. Tek gözüyle çiftçilik yapan Özcan’ın peşini talihsizlikler burada da bırakmadı. Ablasına ait ineğin bakımını yaparken hayvanın saldırısına uğrayan Dursun Özcan, aldığı darbe ile bu kez de sol gözünden yaralandı. Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özcan bu kez de sol gözünü kaybetti.

Gözlerinin yeniden görmesi için Çorum başta olmak üzere Ankara’da ve İstanbul’da bir çok hastaneye tedavi imkanı bulmak için müracaat etti. Bazı doktorlar Özcan’a “Yapay mercek önerisinde bulundu. Ancak masrafların yüksek olması nedeniyle bu imkandan yararlanamadı. Tedavi için 75 bin TL’ye ihtiyacı olduğunu bu para bulunduğu taktirde yapay mercekle gözlerinin birisinin görebileceğini kaydeden Özcan, “4 çocuğum var, tek isteğim Ankara’da İstanbul’da yatay mercek takılarak gözümün birisinin az da olsa görebileceği söylendi. Ancak bunun için 75 bin TL’ye ihtiyacım var. Ameliyat olursam gözüme kavuşup torunlarımı bile görebileceğim. Gözümün birisi açılacak. İyi, kötü kendi işlerimi yapabileceğim. Böyle çok zoruma gidiyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanım ve Başbakanımdan hatta işadamlarımdan yardım istiyorumö dedi.

Görüntü Dökümü :

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-Dursun Özcan ve eşi Durmuşa Özcan açıklama

-Durmuşa Özcan’ın eşine yemek yedirmesi

-Eşini sokakta gezdirmesi

-Torunlarını sevmesi

- Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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Kazan hırsızlığı şüphelileri suçüstü yakalandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir evin bahçesindeki bakır kazanları çalmak istedikleri ileri sürülen 2 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Bugün saat 13.00 sıralarında Özyurt Mahallesi Zafer Sokak'ta bir süredir kullanılmadığı belirlenen tek katlı, bağımsız evin bahçesine şüpheli 2 kişi girdiğini fark eden çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, evin bahçesindeki bakır kazanları çalmaya çalıştıkları belirlenen biri 18 diğeri 20 yaşındaki 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Dün de aynı evden bakır kazan çaldıkları belirlenen 2 şüphelinin bugün kalan diğer kazanları da almaya gidence yakalandıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İki şüphelinin ekip otosuna bindirilirken görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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Üniversite öğrencilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Afrin teşekkürü

DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrenci Konseyi üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Afrin'in kurtarılmasından dolayı teşekkür etti.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrenci Konseyi üyeleri, Afrin'in teröristlerden kurtarılması için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na desteklerini sunmak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek için bir basın toplantısı düzenledi. İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından yapılan basın açıklamasında konuşan öğrenci konsey üyelerinden Ayşe Engin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olacaklarını belirterek, "Emperyalist güçler kendi emellerine ulaşmak için Ortadoğu'da kirli savaşlar çıkarmakta ve bölgenin petrol başta olmak üzere kaynaklarını elde etmek için her türlü kirli oyunları oynamaktadır Bunun yanında son zamanlarda terör örgütlerini kullanarak bazı ülkelerde kaos çıkarma peşindedirler. İslam'ın son kalesi Türkiye devletinin büyüyüp, güçlenmesine hazmedemeyen emperyalist devletler, bu gelişmeleri durdurmak için ülkemizin güney sınırında terör koridoru oluşturmak istediler. Bundan dolayı 20 Ocak 2018 tarihinde hükümetimizin aldığı kararla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güney sınırına yapılan terör olaylarını bastırmak ve Suriye'nin kuzeyinde Amerika'nın oluşturmak istediği terör koridorunu bozmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı düzenleyip, bölgede yaşayan Kürt, Türk ve Arap halklarını terör belasından kurtulmasını sağlamıştır. 58 gün süren herakatta tek bir sivile ve sivil yerleşkesine zarar vermeden çok başarılı ve askeri bir deha ile bölge teröristlerden arındırılmış ve Afrin kurtarılıp, gerçek halkına hediye edilmiştir. Böylelikle Amerika'nın ve diğer emperyalist güçlerin tasarladığı plan da hükümetimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Cumhurbaşkanız Recep Tayyip Erdoğan tarafından boşa çıkarılmıştır. Bundan dolayı başta sahada kahramanca mücadele eden askerlerimize, dik duruşu ve kararlığıyla Cumhurbaşkanımız ve başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Bundan sonra, ümmedin umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmaya söz veriyoruz."dedi.

Görüntü Dökümü:

-Açıklamaya katılan

-Açılan pankartlar

-Engin'in açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kemara: Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, () -

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Hastaneden kaçmak isteyen Pakistanlı, düşerek ağır yaralandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hastanede tedavisi tamamlanan ve Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek Pakistan uyruklu Abddul Halim (27), kaçmak için hastanenin 3'üncü kat penceresinden uzanarak tutunduğu ağaç dalının kırılması sonucu aşağı düşerek, ağır yaralandı.

Olay, Keşan Devlet Hastanesi A Blok 3'üncü katta bulunan beyin cerrahisi servisinde meydana geldi. Geçen Salı günü, akşam saatlerinde Keşan-İpsala karayolu üzerindeki Korucuköy Kavşağı'nda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen kaçakların bulunduğu hafif ticari aracın takla atması sonucu yaralanan Pakistan uyruklu Abddul Halim, Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bugün tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olarak, jandarma tarafından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceğini öğrenen Abddul Halim, hastaneden kaçmak istedi. Hastane binasının 3'üncü katında bulunan beyin cerrahisi servisinin penceresinden sarkarak, bahçedeki dut ağacına tutunan Halim, dalın kırılması sonucu zemine düştü. Düşme sonucu sağ bacağı ve kafatasında kırıklar oluşan Abddul Halim ağır yaralandı. Durumu fark eden hastane güvenlik görevlileri, Halim'i aynı hastanenin acil servisine götürdü. Abddul Halim, ilk müdahalesinin ardından Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Acil servis önü gör.

-Abddul Halim'in sedyede ambulansa alınması

-Ambulansın hastaneden çıkışı

-Kaçmaya çalıştığı yer

-Düştüğü yer

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

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İşe geç kaldı ama köpeği kurtardı

ERZİNCAN'da bir çöp kutusunun kapağına ayağı sıkışan sokak köpeği, güvenlik görevlisin Salih Sevimli'nin çabalarıyla kurtarıldı. İşe geç kalmasına karşın köpeğe yardım edip, kendi imkanlarıyla kurtaramayınca itfaiyeye haber veren Sevimli, o anları cep telefonuyla kaydetti, durmayan araç sürücülerine de sitem etti.

Erzincan Havalimanı’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Salih Sevimli (35), sabah işyerine giderken Yoğurtlu Beldesi Cengiz Topel Mahallesi İmam Rıza Caddesi üzerinde bir sokak köpeğinin, ayağını çöp kutusunun kapağına sıkıştığını gördü. Kendi çabasıyla köpeği kurtarmak isteyen Sevimli, yoldan geçen araçları durdurarak yardım istedi, ancak başarılı olamadı. Salih Sevimli, canı yanan köpeğin feryatları arasında tüm çabaları yetersiz kalınca, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla köpeği kurtardı. İtfaiye ekipleri köpeğin tedavisi için belediye veterinerine bilgi verdi.

O anları cep telefonu ile görüntüleyen güvenlik görevlisi Salih Sevimli, işe geç kalmasına rağmen köpeğe yardım ettiğini, yoldan geçen araçları durdurmak için uğraştığını, ancak insanların duyarsız kaldığını söyledi. Sevimli, "Köpeği bulunduğu yerden kurtardık, itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. Yoldan geçen insanlardan yardım istedim, ancak bir tanesi durmadı. Bu mu insanlık, bu mu duyarlılık? Bir can sonuçta, siz böyle mi insansınız? diye tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köpeğin görüntüsü

-Güvenlik görevlisinin köpeği kurtarma çabaları

-Köpeğin feryat etmesi

-Güvenlik görevlisinin durmayan araç sürücülerine sitem etmesi

-İtfaiye ekibinin gelmesi ve hazırlık yapması

-Köpeğin sıkıştığı yerden kurtarılması

-Köpekten görüntü

-İtfaiyecilerin veterineri araması

-Güvenlik görevlisinin açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ERZİNCAN, ()

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