DHA YURT BÜLTENİ-9 

ÖZEL-'Anadolu Farm'ı MASAK araştırmış, savcılık soruşturma açmış



Çiftlik Bank vurgunuyla ilgili her geçen gün gün yeni bilgiler ortaya çıkarken, benzeri bir yapılanma olduğu iddia edilen Kayseri merkezli Anadolu Farm Şirketi hakkında önce Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) araştırdığı, sonra Cumhuriyet Savcılığı'nın da soruşturma başlattığı bildirildi.

Kayseri merkezli yaklaşık 40 binin üzerinde ortağı bulunan ve 2'si Kayseri'de olmak üzere 'Tauk' adıyla restoran zinciri ve gıda işiyle uğraşan 'Anadolu Farm' şirketiyle ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun Ocak ayında inceleme başlattığı ve Cumhariyet Savcılığı'na suç duyurusu yaptığı belirlendi. MASAK'ın suç duyurusu üzerine Kayseri Cumhuriyet Savcılığı'nın 5 Şubat'ta soruşturma açtığı ve Kayseri Kaçaklık ve Organize Suçlarla Mücade Müdürlüğü'ne konuyu ilettiği, şirket kurucusu Fehmi Özalan ve yöneticileri hakkında soruşturma açıldığı belirlendi. 'Anadolu Farm' ile ilgili olarak haberin medyada yer almasının ardından şirketin merkez Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan 14 katlı plazadaki bürosunun girişinde küçük bir tabela olduğu ve büronun kapalı olduğu görüldü. Şirkete ait merkez Talas ilçesindeki 'Tauk' isimli 2 restorandaki çalışanları ise konudan haberdar olmadıklarını belirterek, medya mensuplarının görüntü almasına tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Tauk isimli işyerinden görüntü

-Anadolu Farm isimli ofisten görüntü

-Genel detay

2 Dakika 22 Saniye / 154 MB

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ()

==========================================

Gaziantep'te Nevruz kutlaması

Gaziantep'te, HDP'nin organizasyonu ile düzenlenen Nevruz kutlamaları coşkulu geçti. Alanı dolduran kalabalık, şarkılarla halaylar çekti.

Bostancı Mahallesi'ndeki boş alanda yapılan kutlamalara, 5 bin kişi katıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı kutlama alanına gelenler üst aramasından geçirildi. Havadan da drone ile görüntü alınan kutlamalara HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul da katıldı. Program, Nevruz ateşinin yakılmasıyla devam etti.

Alanı dolduran vatandaşlar sahneye çıkan grupların çaldığı müzikler eşliğinde halay çekerek söylenen şarkılara eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Kutlamalara katılanlar

- Üst araması

- Ateşin yakılması

- Halay çekenler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 131 MB

Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: GAZİANTEP,()

==========================================

Sivas'ta Nevruz coşkusu

Sivas'ta baharın gelişinin habercisi olan Nevruz kutlamaları, renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar alanda yakılan ateşin üzerinden atlayıp, yumurta tokuşturdu.

Nevruz bayramı dolayısıyla Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Sivas Belediyesi Mehteran Takımı kısa bir konser verdi. Sivas Demirciler Esnaf Odası tarafından temsili demir dövme etkinliği gerçekleştirildi. Programa katılan Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ile birlikte temsili olarak demir dövdü. Daha sonra Vali Davut Gül tarafından yakılan nevruz ateşinin üzerinden protokol üyeleri ve vatandaşlar atladı. Bazı katılımcılar yükselen ateş nedeniyle atlamaya cesaret edemedi. Protokol üyeleri ve katılımcılar alanda izci öğrencilerin dağıttığı renkli yumurtaları tokuşturdu. Program, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından katılımcılara etli bulgur pilavı ve ayran ikram edilmesiyle son buldu. Pilav ve ayran ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gördü. Kutlama alanının dışında da Vali Gül, Orman Haftası nedeni ile Orman Fidanlık Müdürlüğü tarafından temin edilen fidanları dağıttı.

Görüntü Dökümü:

-Programdan görüntüler

-Demir dövülmesi

-Nevruz ateşi yakılması ve üzerinden atlayanlar

-Yumurta tokuşturulması ve yemek ikramı

(217 mb)

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

==========================================

Derik'te Nevruz ateşini kayyum yaktı

Mardin'in Derik ilçesindeki resmi Nuvruz kutlamalarının ateşini Kaymakam ve Belediye Başkanı Hakan Kafkas yaktı. Kafkas daha sonra kutlamaya katılarlarla birlikte halay çekti.

Derik'te, Nevruz bayramı etkinkinlikleri Aydın Ayaydın Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirildi. Derik Kaymakamı ve Belediye başkan vekili Hakan Kafkas, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Şahinkaya, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seçkin Karadağ, Emniyet Müdürü Murat Sönmez ve çok sayıda vatandaş ile kamu kurum temsilcileri katıldığı etkinlikte, Nevruz ateşini Kafkas yaktı. Nevruz ateşinin üzerinden atlanırken, daha sonra protokol vatandaşlarla davulm-zurna eşliğinde halay çekti. Resmi Nevruz kutlamaları söylenen şarkılarla sona erdi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Kaymukam'ın Nevruz ateşeni yakması

-Nevruz ateşinin üzerinden atlanması

-Kutlamada halay çekilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), ()

==============================================

Tunceli'de Nevruz kutlamaları

Tunceli'de Nevruz kutlamaları, saat 12.00'da Seyit Rıza Meydanında, yaklaşık bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Tunceli'deki Nevruz kutlamaları, Seyit Rıza Meydanında toplanan kalabalığın Nevruz ateşi yakması ile başladı. Etkinlikleri HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ile çok sayıda sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcisi de katıldı. Etkinlikler sırasında bir konuşma yapan HDP Parti Meclis üyesi Çiğdem Küçükkeleş, "Biz Nevroz'u Hızır ile karşılayanlarız. Biz karda, kışta dara düşen, helalleşen, ikrarlaşan toplumlar olarak bugün coğrafya ile helalleşip Hızır ile bütünleştirip, Nevroz'u kutlayanlarız. Nevroz bizce bir günden ibaret değil. Nevroz bir bayramdan da ibaret değil. Nevroz yeni baştan yeşerdiğimiz bir gündür. Doğa ile birlikte yeni baştan doğduğumuz bir gündür. Nevroz insanlığın var olduğu günden bugüne taşıdığımız kültürümüzdür. Biz hep azmış gibi görünen, mağlup olmuş gibi görünen ama bugün insanlığı ayaka tutan damarız" dedi. Konuşmaların ardından yerel sanatçıların söylediği türküler eşliğinde halay çeken kalabalık, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.



Görüntü Dökümü:

---------------------

- Nevruz etkinliklerinden görüntü

- Toplanan kalabalık

- Konuşmalardan görüntü

- Kutlamalardan görüntüler

Haber - Kamera:Ferit DEMİR/TUNCELİ,()

==============================================

Nusaybin'de Nevruz kutlaması

Mardin'in Nusaybin ilçesinde HDP ve DBP'nin birlikte organize ettiği Nevruz kutlamasında renkli görüntüler yaşanırken, kutlama olaysbız sona erdi.

Nusaybin'in Barış Mahallesi Cegerxin parkı karşısında bulunan boş alanda yapılan Nevruz kutlamasına, HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknaz Uca, HDP ve DBP'li yöneticiler ile binlerce vatandaş katıldı. Kutlamada Kürtçe konuşan HDP'li Uca, Nevruz'un özgürlük günü olduğunu belirterek, "Tüm baskılara rağmen Nusaybin halkı ayakta, hepinize teşekkür ederiz. Tüm tutuklu vakilerimizin Nevruz bayramını kutluyorum. 2018 yılı tüm tutukluların özgürlüğe kavuşma yılı olacak hepimiz beraber bu günleri göreceğiz. Tüm hapishane kapıları açılacak, tutuklu vekilerimiz ve İmralı'da bulunan Öcalan’da özgürlüğüne kavuşacak"dedi. Geniş güvenlik önlemleri altına yapılan Nusaybin Nevruzu sanatçıların söylediği türkü ve şarkılar ile olaysız sona erdi.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Kutlamalardan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

-Halayların çekilmesi

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN,()

===============================================

Polis memuru, sırra kadem basan Hanım Ağa ve ortağını vurmuş

Çanakkale’nin Biga ilçesinde polis memuru L.B.'nin, bir süre önce Yalova'da 2 çocuğunu kız kardeşine bırakıp ortadan kaybolan Güler Kalaycı (48) ile ortağı Muhammed Bilal A.'yı tabancayla vurarak yaraladığı ortaya çıktı. 6 milyon 800 bin lira dolandırıldığı iddia edilen polis memuru serbest bırakılırken, 'Hanım Ağa' olarak tanınan Kalaycı ile Muhammet Bilal A.'nın alacaklıları peşlerine düşünce kaçtığı öne sürüldü.

Yalova’da emlak alım satımı yapan ve çevresinde 'Hanım Ağa' olarak tanınan Güler Kalaycı, bir süre önce Çanakkale’nin Biga ilçesine gelerek, burada da Muhammed Bilal A. ile ortak emlakçılık yapmaya başladı. Yalova’da polis memuru olarak görev yapan L.B., emlak alımı için yüklü miktarda para verdiği Muhammed Bilal A. ile Güler Kalaycı’nın kendisini dolandırdığını ileri sürerek, geçen 7 Mart günü konuşmak için Biga ilçesindeki Venture Gayrimenkul isimli işyerine geldi. Burada polis memuru L.B. ile emlakçı iki ortak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine L.B., beylik tabancasını çekip, Kalaycı ve Muhammed Bilal A.'ya ateş etti. Muhammed Bilal A, dizinden, Kalaycı ise ayak parmağından yaralandı. Çevre esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muhammed Bilal A., buradaki ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memuru L.B ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Biga Adliyesi’ne sevk edilen polis Memuru L.B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. L.B.’nın mahkemede verdiği ifadede, akrabalarının ve arkadaşlarının gayrimenkul alımı için kendisine verdiği paraları gönderdiği emlakçı Güler Kalaycı’nın bu kişiler adına arsa ve emlak aldığını anlattı. Noter aracılığıyla yapılan bu alım satımların kişiler adına tescilinin yapılmadığını belirten L.B., “Bu şekilde 216 yılından 2017 yılı ortalarına kadar 45 parça gayrimenkul alımı oldu. Güler Kalaycı, yapması gereken ödemeleri alıp, kendi karını da içinden alarak geriye kalan parayı, arsa sahibinin karı ile beraber bana gönderiyordu. Ben de arsaların sahiplerine bu paraları veriyordum. Daha sonra bize para gelmemeye başladı. Güler Kalaycı’ya sorduğumda, çalıştığı bankada problem olduğunu, bu yüzden ödeme yapamadığını söyledi. Ben de bu durumu bana para verenlere anlatıyordum. Ancak Güler Kalaycı her seferinde ödeme sözünü ertelemeye başladı. Böyle olunca da Güler Kalaycı’ya parasını gönderdiğim insanlar, paralarının akıbetini bana sormaya başladı. Ödeme geciktikçe aracı olduğum kişilere durumu açıklayamaz hale geldim. Bu durum nedeniyle psikolojik olarak yıprandımö diye konuştu. Emlakçı Güler Kalaycı’nın söz verdiği Ocak ayında da ödeme yapmaması üzerine 7 Mart günü Biga ilçesinde işlettikleri Verture Gayrimenkul dükkanına gittiğini belirten polis memuru L.B., “Burada Muhammed Bilal A.’nın belinde silah olduğunu gördüm. İkili ile konuşurken, aramızda tartışma yaşandı. Güler Kalaycı, ‘Yedim ulan paranı, vermiyorum. Git o insanlara da öyle söyle’ dedi. Bu sırada Muhammed Bilal’in elini beline attığını görünce ben de silahımı çıkararak yere bir el ateş ettim. Mermi Muhammed Bilal’e denk gelmiş. Bu sırada Güler Kalaycı benim silahıma doğru hamle yapınca, sakınmak istediğim silah yere doğru ateş aldı. Güler Kalaycı koşarak gitti. Ben de silahımı masanın üzerine koyarak, polisin gelmesini bekledim. Yaşanan olay nedeniyle pişmanım. Benim onları vurma ya da yaralama kastım yoktu. Parayı geri ödemedikleri için ben dahil, birçok aile mağdur durumdaydık" dedi. Mahkeme, 6 milyon 800 bin TL dolandırıldığı ileri sürülen polis memuru L.B.’nın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

EMLAKÇI KADIN KAYIPLARA KARIŞTI

Tedavilerinin ardından taburcu edilen ‘Tuğba’Güler' takma adını da kullanan Güler Kalaycı ve ortağı Muhammed Bilal A.’nın, saadet zincirine benzer bir emlak zinciri kurarak piyasadan yüklü miktarda para topladıkları ileri sürüldü. Alacaklıların peşine düştüğü Güler Kalaycı’nın ise, 2 çocuğunu Yalova’daki kız kardeşine bırakarak kayıplara karıştığı öğrenildi.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Biga'da 4 yıldır çaycılık yapan Muzaffer Engin, "Dükkanın içerisinde alacak ve verecek davasından çatışmışlar. Silahla ayağından yaralanan bayan dışarı çıktı. Biz de onun yanına gidince bayıldı. Ambulans gelinceye kadar kucağımda bekledi. Ambulansa teslim ettik. Ambulansta kendine geldi. Aralarında alacak ve verecek davasından dolayı çatışma olduğunu söyledi. Dükkana gelen kişi polismiş. Ayağına ateş etmiş" diye konuştu. Esnaf Gülçin Korkmaz ise, "Bir erkek kendini dışarı attı. Sonra benim dükkanıma gelerek, içeri girdi ve koltuğa yığıldı. Ben de onu o halde görünce korktum. Olayın yaşandığı dükkanda zaten polis vardı. Daha sonra ben dışarı çıktığımda adam içeriye saklandı. Sonrasında 10 dakika içerisinde ambulans geldi ve götürdüler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Venture Gayrimenkul dükkanından genel ve detay görüntü.

-Esnaf muzaffer engin ile röp.

-Esnaf gülçin korkmaz ile röp.

2 dakika 15 saniye. 250 mb

Haber-Kamera: Safiye TARI GÜNER / BİGA(Çanakkale), ()

=============================================

Koyunlar otlanırken, can çekişerek telef oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 31 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Atgirmez Mahallesi’nde Ramazan Marhan ve Muhammet Filiz, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için araziye çıkardı. Hayvanlar öğlen saatlerinde bilinmeyen bir nedenle can çekişmeye başladı. Durumu fark eden sahipleri hayvanların bir bölümünü keserken, bazıları ise telef oldu. Hayvanların zehirlendiğinden şüphelenen sahipleri durumu İlçe Jandarmaya Komutanlığı’na bildirdi. Ekipler olay yerine gelirken konuyla ilgili olarak İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile görüşülerek otlardan ve hayvanlardan numune alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Yerdeki cansız koyunlar

-Tellerle çevrili alan

-Jandarma ekipleri

-Kalabalık

-Koyunlardan görüntü

-Koyunları inceleyen ekipler

-Ramazan Marhan'ın konuşması

-Genel ve detay



(SÜRE: 2,32 DK) (BOYUT: 154 MB)

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), ()

=============================================

Hisarcıklıoğlu: Evlilik işi 30 milyarlık bir pazar

İZMİT'te, İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı bu yıl 4'üncü kez kapılarını açtı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yılda 600 bin çiftin evlendiğini belirterek, "600 bin çiftin evlendiği bir ortamda müthiş bir pazar. Evlilik işi 30 milyarlık bir pazar" dedi.

İzmit Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 4'üncü Doğu Marmara Ev, Evlilik ve Konut Fuarı törenle kapılarını açtı. TÜYAP Anadolu Fuarcılık A.Ş. ve Kocaeli Ticaret Odası işbirliğiyle 21-25 Mart tarihleri arasında açık kalacak olan fuarın açılışına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve çok sayıda vatandaş katıldı. Evlilik işinin 30 milyarlık bir pazardan oluştuğunu söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Farklı sektörlerde bir çok fuara katılıyorum. Bu fuarın sonunda hayırlı bir iş var. Yılda 600 bin çift evleniyor. 600 bin çiftin evlendiği bir ortamda müthiş bir pazar. Evlilik işi 30 milyarlık bir pazar. Evlilik deyip de es geçmeyin, tam 30 milyarlık bir pazar. Kocaeli'ye gelmesi demek başka bir vizyonu da beraber getiriyor. Fuarlar hem manevi, hem de ekonomik büyüklüğü açısından çok önemli. Bu kapsamda TOBB olarak fuarcılığın sisteme ve düzene girmesi için her türlü katkı veriyoruz. Yılda 22 milyon kişi Türkiye'de fuarları ziyaret etmektedir. 600 bin yabancı insan ülkemize gelerek fuarları ziyaret etmektedir. Türkiye'de yeni bir ticari faaliyet haline geldi fuarcılık. Kocaeli'nde yılda 6 fuar düzenliyoruz ve inşallah sayıları artıp ekonomik girdisini sanayicimiz, tüccarımız kazanacak" dedi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı. 120 firmanın bulunduğu fuarda inşaat firmaları, otomobil, mobilya, gelinlik, organizasyon firmaları tanıtımlarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Fuar açılışı

-Konuşmalar

-Fuardan detaylar

HABER-Ergün AYAZ-KAMERA: Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), ()

================================================

Afyonkarahisar'da down sendromlular garson oldu

Afyonkarahisar'da 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Haftası dolayısıyla yapılan etkinlikte down sendromlular bir kafeteryada garsonluk yaptı. Müşterilere sunum yapan down sendromlu garsonlar, ikramların yanında konuyla ilgili mesajların yer aldığı kağıtlar da bıraktı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Süleyman Gücek tarafından down sendromlular sosyalleşme etkinliği düzenlendi. Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Erenler Mahallesi'nde bir kafeteryada gerçekleştirilen etkinlikte down sendromlular garsonluk yaptı. Karşılarında down sendromlu garsonları gören üniversite müşteriler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Down sendromlular müşterilere çeşitli ikramlarda bulundu. İkramların yanlarında sosyal içerikli mesajların yer aldığı not kağıtları da bırakıldı. Bu mesajlar öğrenciler ve vatandaşı duygulandırdı.

'KAPILARIMIZ HER ZAMAN AÇIK'

İşletmenin ortaklarından Enes Aksu, böyle bir projenin içerisinde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Down sendromluların diğer insanlardan hiçbir farkı olmadığını aktaran Aksu, "Her zaman bu tür etkinliklere kapımız açık. Önemli olan bu bilinci ve farkındalığı hissettirmektir" dedi.

'BİZDEN FARKLARI YOK'

İşletme ortaklarından Ömer Özcan, "Öncelikle bundan çok mutluluk duyduk. Böyle bir teklifin gelmesi bizim için gerçekten çok sevindiriciydi. Biz de elimizi taşın altına koyduk. Burada down sendromlu arkadaşlarımızın diğer insanlardan hiçbir farkı olmadığını sosyal sorumluluk anlamında insanlara göstermeye çalıştık" diye konuştu. Öğretim üyesi Süleyman Gücek de amaçlarının farkındalık yaratmak olduğunu vurguladı. Afyonkarahisar'da bu tür sosyal projelerin devam etmesi gerektiğini kaydeden Gücek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bildiğimiz fakat çoğumuzun farkında olmadığı 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla bir araya geldik. Tüm dünyada 6 milyon civarında down sendromlu var. Ülkemizde ise bu sayı 70 bin civarındadır. Down sendromu bir hastalık değildir. Genetik bir farklılıktır. Bunun böyle bilinmesi gerekiyor. Değişen dünyamızda down sendromluların tıbbi olarak bir tedavisi mümkün değil. Bunun tek yönü eğitimdir."

'ONLARIN MUTLULUĞU BİZE YETER

Down sendromluların ikramlarının yanında küçük notların da bulunduğuna dikkati çeken Gücek, "Down sendromluların sosyalleşmesi anlamında ancak girişimlerini hızlandırabiliriz. Kendi imkanları ve özverileriyle hazırlanmış olan ikramları tek tek sosyal farkındalık projesiyle ilgili bilgiler olan, notlar olan ikramları misafirlere ikram ettiler. Onların bu projede olması sosyal anlamda hayatın içerisinde olması ve artı 1 bile olsa bizde hiçbir farklarının olmadığını bir kez daha birlikte gördük. Onların yüzünde mutluluk ve tebessümleri bizlere ayrı bir mutluluk kattı. Özellikle bir şeyler başarmaları da bizleri mutlu eden diğer bir etken oldu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- İşletmenin dışından detay

- Down sendromluların işletme içerisinden detay

- Servis yaparlarken detay

- İşletme sahipleri ile röp

- Süleyman Gücek ile röp

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, ()

================================================

Bursa'da emlak piyasası masaya yatırıldı

HÜRRİYET Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, "Bursa’da doğru adımlar atılırsa, konut piyasasında yabancı alımların arttığı bir dönem başlayabilirö dedi.

Türkiye’nin en çok ilana sahip emlak sitesi Hürriyet Emlak, emlak piyasasındaki gelişmeleri değerlendirmek için Bursa basını ile bir araya geldi. Hürriyet Emlak Genel Müdürü Hakan Çelik’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Erdal Çelebi, Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, Hürriyet Emlak Satış Direktörü Çağrı Bozay ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Bursa’nın en hızlı yükselen semtleri ve gelecekte Bursa’da hız kazanacak bölgeler gibi konuların masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, Bursa'nın her anlamda Türkiye ekonomisi için katmadeğer yarattığını söyledi. "Bizler Hürriyet Emlak ailesi olarak Bursa’nın potansiyeline elimizden geldiği ölçüde katkı sağlamak istiyoruzö diyen Göğüş, il genelinde yoğun bir tempoyla çalıştıklarını anlattı.

Bursa’daki emlak ofisleriyle yıllardır çok yakın mesai yaptıklarını ifade eden Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, emlak piyasasının mevcut potansiyelinin oldukça altında kaldığını dile getirdi.

Son dönem döviz kurlarındaki artışın yabancı yatırımcılar için büyük fırsatlar doğurduğunu kaydeden Çağlar Göğüş, “İçinde bulunduğumuz şu günlerde Hürriyet Emlak aramalarında yabancı ziyaretçi trafiğinde gözle görülür bir artış izliyoruz. Bu hareketlilik sahip olduğu turizm altyapısı düşünüldüğünde, Bursa için aslında büyük bir şans. Bursa’da doğru adımlar atılırsa konut piyasasında yabancı alımların arttığı bir dönem başlayabilir" diye konuştu.

ÇELİK: KONUT FİYATLARI DÜZENLİ OLARAK YÜKSELİŞ GÖSTERİYOR

Hürriyet Emlak Genel Müdürü Hakan Çelik ise konut fiyatlarındaki artışın dikkat çekici olduğunu söyledi. Bursa genelindeki konut satış fiyatlarının her ay düzenli yükseliş gösterdiğini belirten Çelik, son 24 aylık dönemde yüzde 36 olarak gerçekleşen artış oranının 12 aylık dönemde yüzde 20’yi bulduğunu kaydetti. Son bir yılda Türkiye genelindeki satılık konut fiyatlarının ortalama yüzde 6 oranında arttığını ifade eden Çelik, “Bursa’daki fiyatların aynı dönemdeki yüzde 20’lik artış oranı ile Türkiye ortalamasının üç katından fazla artış sergilediğini görüyoruz. İl genelinde satılık konut ortalama metrekare fiyatları Şubat 2017’de 994 TL iken, Şubat 2018’de bu rakam bin 194 TL’ye yükseldiö dedi.

Hürriyet Emlak Satış Direktörü Çağrı Bozay da Hürriyet Emlak’ın yaptığı teknoloji yatırımları ile kesintisiz büyümesini sürdürdüğünü söyledi. Bugüne dek 11 milyon TL’ye yakın teknoloji yatırımı yaptıklarını kaydeden Bozay, "1 milyona varan temiz ilanın yer aldığı platformumuzda, toplam trafiğimiz son bir yılda yüzde 28 arttı. Mobil uygulamamızın ziyaretçi sayısı ise yüzde 97 oranında artış gösterdi. Bursa gerek sanayisi gerekse turizmi ile öne çıkan, deyim yerindeyse ülkemizin gözbebeği konumundaki şehirlerden biri. Önümüzdeki dönemde Bursa’da hayata geçireceğimiz yerel işbirlikleriyle şehirde çok daha güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Toplantıda söz alan Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Erdal Çelebi de özellikle son 15 yıl içerisinde Bursa’daki emlak fiyat artışlarının dikkate değer oranlara ulaştığının altını çizerek, "Konuttaki yüksek faiz oranları son dönem talebin azalmasına neden oldu. Bursa’da asgari ücretli çalışan sayısı oldukça fazla. Bu kitleyi de dikkate alarak Bursa’da yeni bir konut planlamasına gidilmesi gerekiyor. Kentsel dönüşümde de süreç maalesef doğru yönetilmedi. Tüm bu olumsuzluklara karşın Bursa konut piyasasında sağlıklı bir arz-talep dengesinden söz edebiliriz. Ancak şu dönemde gerekli yapısal tedbirler alınmazsa, yakın gelecekte konut piyasasında sıkıntılar oluşabilirö diyerek uyarılarda bulundu.

İLGİNÇ VERİLER

Hürriyet Emlak verilerine göre, Bursa’nın bazı ilçelerinde yıllık fiyat artışı yüzde 33’e kadar çıktı. Karacabey ve Mustafakemalpaşa’da görülen yüzde 33’lük artışı yüzde 32 ile İnegöl ve yüzde 28 ile Yıldırım takip etti. Mudanya ve Gemlik de artışın yüzde 20’nin üzerinde olduğu ilçeler olarak öne çıktı. Metrekare fiyatları bazında bakıldığında, Bursa’nın 11 ilçesinden dördünde ortalama metrekare fiyatının 2 bin TL’nin üzerinde bulduğu görülüyor. Hürriyet Emlak’ın Şubat 2018 verilerine göre, bu ilçelerden Nilüfer 2 bin 229 TL’lik metrekare fiyatı ile ilk sırada yer alırken, Mudanya 2 bin 217 TL, Yıldırım 2 bin 12 TL, Osmangazi ise 2 bin 11 TL ile onu takip ediyor.

Görüntü dökümü:

-------------------------

-Salondan detaylar

-Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Erdal Çelebi,

-Hürriyet Emlak Satış Direktörü Çağrı Bozay ve Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş'ün konuşması

Süre: 5.24 Boyut: 604 MB

Haber:Gürkan DURAL- Mehmet İNAN/BURSA, ()

===========================================

Tedavisi tamamlanan kaplumbağa 'Zeytin' denizle buluştu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Kurtarma Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi edilen Chelonia Mydas türü deniz kaplumbağası denize bırakıldı. Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle 'Zeytin' adı verilen kaplumbağanın 5 ay sonra denizle buluşma anı kameralara yansıdı.

Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Kurtarma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, Samandağ sahilinin deniz kaplumbağaları için önemli yuvalama alanlarından biri olduğunu söyledi. Altuğ, "Bölgemizde deniz kaplumbağalarına yönelik koruma, ilk yardım ve tedavi faaliyetleri etkin bir şekilde sürmektedir. Bu amaçla 2010 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi’nde 'Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Kurtarma Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (DEKİYM) kurduk. 2015 yılında ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Hatay Şube Müdürlüğü ile koordinasyon halinde üniversite kampus yerleşkesinde Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni kurduk. Bu merkezlerde hastane konforunda ilk yardım, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmektedir. Chelonia mydas ve Caretta carettalar nesli tehlikede olan ve korunmakta olan türlerdir. Fakat üreme sezonlarında ve yaz aylarında balıkçılık faaliyetlerine bağlı yaralanmalar sık görülmektedir. Özellikle olta hasarı ve kafa travmalarına bağlı olarak birçok deniz kaplumbağasının Akdeniz’de yaralanarak öldükleri ve kıyıya vurduğu görülmektedir" dedi.

'ZEYTİN' ADI VERİLDİ

Prof. Dr. Altuğ, yaralı kaplumbağaya Zeytin Dalı Harekâtı'nı anımsatması için 'Zeytin' adını verdiklerini belirterek, şunları söyledi: "2017 yılında merkeze 2’si ölü olmak üzere toplam 16 deniz kaplumbağası getirildi. Tedavisi yapılan 14 kaplumbağadan 4’ü Chelonia mydas, 12’si Caretta caretta türüydü. Yaralı deniz kaplumbağalarına nesil devamlılığında katkıda bulunmak için ilk yardım tedavi ve rehabilitasyon faaliyetlerini etkin bir şekilde yapıyoruz. Bugün denize baktığımız ve 'Zeytin' adını verdiğimiz Chelonia mydas türü deniz kaplumbağamız ile birlikte 2017 yılında gelen 7 deniz kaplumbağasını özgürlüğüne kavuşturduk. Zeytin barışın sembolüdür ve Zeytin Dalı operasyonumuza, kahraman ordumuza ve Mehmetçiğe destek amacıyla Afrin zaferinden önce bu ismi verdik. Afrin zaferi ile bu isim daha da bir anlam kazandı. Denize bıraktığımız kaplumbağaların 5’inde kafa ve karapakst travması, ikisinde ise yüzgeç ve özefagusta olta vardı. Cerrahi müdahale ve tedavilerini yaptık sağlıklarına kavuştular. Zeytin ilk geldiğinde yüzgeçlerinden biri kopmak üzereydi. Yaklaşık 5 aylık tedavi sonucunda iyileşti ve bugün özgürlüğüne kavuştu. Deniz kaplumbağaları 20-30 yılda erişkinliğe ulaşıyor. Zeytin genç bir kaplumbağa, 1 kilo ağırlığındadır. Merkezimizde halen 1 adet Caretta caretta’nın tedavisi devam etmektedir." Yapılan konuşmanın ardından tedavisi tamamlanan 'Zeytin', Çevlik sahilinde denize bırakıldı. Tedaviyi yapan ekip ellerindeki zeytin dallarıyla kaplumbağayı denize uğurladı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Kaplumbağanın araçtan indirilmesi

-Deniz kenarına taşınması

-Kaplumbağanın denizle buluşması

-DEKİYM Müdürü Prof. Dr. Enes Altuğ'un konuşması

SÜRE:02" BOYUT: 251 MB

Haber: Ramazan ÇELİK-Kamera: Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), ()