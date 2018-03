DHA YURT BÜLTENİ - 9

Afrin'de teröristlerin araca tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de mayın, el yapımı patlayıcı ve tuzaklanmış bomba temizleme faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından paylaşılan görüntülerde; Afrin'de el yapımı patlayıcı döşenen aracın güvenlik güçleri tarafından imha edilme anı yer aldı.

PKK saldırısında ölen oduncu, toprağa verildi/EK

5 ÇOCUK BABASI ODUNCU İÇİN TAZİYE

Bitlis'in Kayalıbağ köyü kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 5 çocuk babası oduncu Nurullah Kılıçarslan (48) için Hersan Mahallesi'nde taziye kuruldu. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde vatani görevini yapan ve izinli olarak memleketine gelen dün de babasına yardım ederken aynı saldırıda yaralanan, tedavisinin ardından taburcu edilen oğlu Turgay Kılıçarslan taziyeleri kabul etti.

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Türkiye, kalkınmada önde olan ülkelerden

Samsun'a gelen Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, "Türkiye bir taraftan DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele ederken bir taraftan da kalkınma hızını bir noktada tutuyor ve dünyadaki kalkınmada önde olan ülkelerden biri" dedi.

Samsun'a çeşitli ziyaretler ve konferans için gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ilk olarak Samsun Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Şeref Malkoç, daha sonra Vali Osman Kaymak ile makamında görüştü. Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada kalkınmada önde gelen ülkelerden olduğunu belirten Malkoç, "Türkiye, ekonomisi dünya ekonomileri arasında kalkınmada ilk 3 sıraya giren bir ülke. Türkiye bir taraftan DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele ederken bir taraftan da kalkınma hızını bir noktada tutuyor ve dünyadaki kalkınmada önde olan ülkelerden biri. Diğer taraftan ise demokrasisini geliştirmeye, hukuk alanında atılımlar yapmaya, insan hakları konusunda bölgeye örnek olmaya çalışan bir ülke. Dünyanın hiçbir ülkesinde 3.5 milyon mültecinin barındığı söylenemez. Ama Türkiye ölümden kaçan, evleri yıkılan ve annesi babası ölen insanlara ev sahipliği yapıyor. Bu çok önemli. Belki bunun zorlukları var ancak bu, önümüzdeki medeniyetin inşasının ilk adımıdır, temellerinin atılmasıdır. Belki gelişmiş ülkeler bu mültecilere iyi bakmıyor ancak Türkiye bunlara gönlünü açtı ve ekmeğini paylaşıyor. Bir taraftan terörle mücadele ediyor, bir taraftan kalkınma hızını dünyada en iyi yapmaya çalışıyoruz, diğer taraftan da dünya insanlığının haysiyetini temsil ediyoruz. Bunlar güzel şeyler ancak bunlarla yetinmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR'

Türkiye'nin 2023 hedeflerine de değinen Şeref Malkoç, bu konuda herkese görev düştüğünü söyledi. Malkoç, "Türkiye'nin çok geniş potansiyeli var. Mesela, yılda 5 milyon Rus, Türkiye'ye geliyor. Aynı zamanda da 600 bin civarında Arap da serinlemek adına Türkiye'ye geliyor. Bunlar bir ülke için büyük nimetler. Türkiye hizmet kalitesi açısından, sağlık eğitim ve ekonomi açısından da son yıllarda fevkalade mesafe kaydetti. Bunlar yeterli değil. 2023 hedeflerine baktığımızda yapmamız gereken çok daha iş var. Çünkü her nasıl biz hizmet kalitesini artırmaya çalışıyorsak ülkelerin de birbirleriyle olan yarışları var. Türkiye'nin 2023 hedefi dünyadaki ilk 10 ülke arasına girmek. Burada herkese görev düşüyor" diye konuştu. Şeref Malkoç, Valilik ziyareti sonrası Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın misafiri olarak golf tesislerini gezdi. Gezide Şeref Malkoç'a Vali Osman Kaymak da eşlik etti.

Yorgana sarılıp kaçırılan küçük kızın ailesi, Cumhurbaşkanından yardım istedi

MARDİN'in Yeşilli ilçesinde zorla eve zorla giren kişi ya da kişiler tarafından yorgana sarılıp kaçırılan 16 yaşındaki D.M,'nin ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'dan yardım istedi. Aile, kızlarının yaşının küçük olduğunu, gelin edilmesinden korktuklarını söyledi.

Yeşilli ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan D.M., 9 gün önce evde uyurken, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kapıyı kırıp içeri girdi. Bu kişiler, genç kızı, kimse görmesin diye yorgana sararak kaçırdı. Kızlarının akrabaları tarafından kaçırıldığını söyleyen aile, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı. D.M.'den henüz haber alınamazken, baba Metin M., kızının kaçırıldığı gün eşinin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gittiklerini belirterek, olayı şöyle anlattı:"Sabah evden çıktık ve saat 11.00 gibi eve döndük. Kapıyı bir çaldım, ancak açan olmadı. İkinci kapıyı kırıp eve girmişler. Baktım, kızım yerinde yok. Kızının kaçırıldığı gün eşinin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitmiştim. Kızımın evde olmadığını fark edince hemen emniyete gittim. Amcamın oğlu, ‘senin kızın kaçırılmış’ dedi. Kimdir dedim, ‘İbrahim Seyhan adında bir kişi kaçırmış’ Nasıl kaçırılmış diye bakınca, evin her iki kapısının da kırıldığını gördük. Kızım evde uyuyormuş, her iki kapıyı kırarak içeri girmişler ve yorgana sarıp götürmüşler. Olayın üzerinden 9 gün geçti. Polis hala araştırma yapıyor. Benim Cumhurbaşkanım, Başbakanım ve bakanımızdan istirhamım, kızımın bir an önce bulunmasıdır. Kızım 9 gündür kayıptır. Daha önce ne telefon açmışlar, ne de istemiler. Kızımın telefonu bile yok. Zaten küçüktür kızım. Kızım 16 yaşındadır, ufaktır. Kızımı kaçıran iki evlidir, birinin resmi nikâhı var. Yaşı ufaktır, çocuk gelin olmasını ne kendisi ne de biz istiyoruz. Kaçırdıkları aracın plakası belli, kaçıranlar belli. Ama hala bulunamadı. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi. Kızının daha çocuk yaşta olduğunu belirten Anne Mülkiye M. ise, kaçıranların akrabaları olduğunu, ama hiç tanımadıklarını belirterek, "Kızımı kaçıran 30 yaşında var, iki kere evlenip boşanmış bir adam. Kızımla hiç irtibatları yoktu. Kızım çıplak gitti, ne terlik, ne yazma vardı. Yorganla birlikte götürdüler. Haberi olsa böyle mi gider. Ablamla bile konuşmuyorum. Kızımı bu yaşında gelin yapın istemiyorum. Herkes küçük yaşta gelinlere karşıyız diyor, ben de kızımı kurtarmalarını istiyorum" diye konuştu.

Otobüste genç kızların saçlarına dokunup mastürbasyon yaptı



Düzce'de, özel halk otobüsünde önündeki koltukta oturan iki kız öğrencinin saçlarına dokunarak mastürbasyon yapan İ.S. (37), araçtan indirilip yolcular tarafından dövüldü. Polis tarafından gözaltına alınan ve çantasından kadın iç çamaşırları çıkan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki akşam saatlerinde, Düzce Üniversitesi Kampüsü ile Düzce kent merkezi arasında yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, Beçi Yörükler Mahallesi'nden otobüse binen İ.S., önündeki koltukta oturan iki kız öğrencinin koltuğun arkasına sarkan saçlarına dokunarak mastürbasyon yapmaya başladı. Otobüs sürücüsü durumu fark edince, aracı durdurdu. Otobüsten indirilen İ.S., yolcular tarafından dövüldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, İ.S.'yi gözaltına aldı. Aramada, şüphelinin çantasından kadın iç çamaşırları çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.S., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber:Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

Vücutlarında kaşıntı oluşan 13 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, İlhami Reyhan Turan Ortaokulu'nda 13 öğrenci beden dersi sırasında aniden kaşınmaya başladı. Vücutlarında kabarcıklar oluşan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Cumayeri İlhami Reyhan Turan Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, beden dersi için okulun bahçesine çıkan öğrencilerden 13'ü beden eğitimi öğretmenlerini beklerken aniden kaşınmaya başladı. Kaşıntı ile birlikte öğrencilerin vücutlarında kabarcıklar oluşmaya başladı. Okul yöneticileri 112 Acile haber verdi. Okula gelen sağlık ekipleri, 6 öğrenciyi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne, 7 öğrenciyi ise Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Öğrencilerin vücutlarında oluşan kabarcık ve kaşıntı ile ilgili olarak yapılan ilk muayenelerinde herhangi bir bulaşıcı hastalık durumu olmadığı, yedikleri bir gıdanın dokunduğu yada beden dersi sırasında öğrencilerin öğretmenlerini beklerken oturdukları çim alanda böceklerin ısırmış olabileceğinden şüphelenildi. Kesin sonucun tahlillerinden sonra belirleneceği bildirildi.

Şehit polisin ismi okulda yaşayacak

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 22 Temmuz 2016 tarihinde PKK'lı teröristlerce çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekatçı Polis Memuru Ahmet Can'ın ismi memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde 14 derslikli ilk ve ortaokula verildi.

Şehit Özel Harekatçı Polis Memuru Ahmet Can'ın isminin okula verilmesi ve adına hazırlanan köşenin açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdullah Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan, şehidin annesi Zeynep ve babası İsmail Can ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Şehit Polis Ahmet Can İlk ve Ortaokulu Müdürü Ferudun Dalgıç konuşma yaptı. Program, öğrencilerin şehitler için yazdığı şiirlerini okumasıyla sürdü. Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından dua okunmasının ardından Şehit Özel Harekatçı Polis Memuru Ahmet Can'ın adına düzenlenen isim köşesinin açılışı yapıldı. Törende, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, şehit ailesine Türk bayrağı takdim etti. Gözyaşlarına hakim olamayan şehit annesi Zeynep Can, oğlunun isminin bir okula verilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Bunu düşünüp hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Bunu bana yaşattığınız için çok mutlu oldum" dedi. Baba İsmail Can da, "Şehit vermeden bu memlekete sahip çıkamayız" diye konuştu. Protokol ve şehit ailesi daha sonra sınıfları gezerek, öğrencileri ziyaret etti.

İranlı turistler, nevruz tatilini Van'da geçiriyor

'Van Shopping Fest' adıyla düzenlenen alışveriş etkinliği sürdürülürken, İranlı turistler, yaklaşan nevruz öncesi kente gelmeye devam ediyor. Kentteki otellerde ve konaklama tesislerinde doluluk oranı, yüzde 100'e ulaştı.

Nevruzu geçirmek üzere Van'a gelen İranlı turistler, 'Shopping Fest' kapsamında gündüz alışveriş yapıp, gece de eğlence mekanlarında keyifli vakit geçiriyor. İranlılar, festival dolayısıyla kentte düzenlenen konserlere de yoğun ilgi gösteriyor. Van'a tatil için gelen İranlılar, konserlerde dans edip, eğleniyor. Tuşba ilçesindeki Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konsere de İranlı turistlerin yoğun katılımı oldu. Tahran, Tebriz ve Hoy gibi şehirlerden Van'a aileleriyle birlikte gelen turistler, İranlı sanatçıların seslendirdiği şarkılara konser boyunca eşlik etti. İranlı turistler, Van'a alışveriş festivali ve nevruz tatili için geldiklerini belirtip, keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

Silopili iş insanından okul için arsa bağışı



Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan iş insanı Mahmut Ökten, arsasını okul yapılması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışladı.

Silopi'de çeşitli sektörlerde faaliyet yürüten iş insanı Mahmut Ökten, okul yapılması için 2 bin 500 metrekarelik arsasını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışladı. Dicle Mahallesi'ndeki arazide yapılacak okula Ökten'in anne ve babasının adının verilmesi talep edilecek. Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne arsanın tapusunu veren Ökten, "Silopili olarak bu topraklara borcumuz var, borcumuzu ödüyoruz ve ödemeye devam edeceğiz. Bu bölgede bizim tek kurtuluşumuz eğitimdir. Bunu çok iyi biliyorum ve 'eğitim şart' diyorum. İnşallah bundan sonra da gerek ben gerekse de kurumum yardım yapmaya devam edecektir. Aslında bu yardımları biz kendimize yapıyoruz. Bunu yardım olarak kabul etmiyorum. Bunu bir görev olarak biliyorum. İnşallah bundan sonra daha da güzel yardımlar bize nasip olur. Yapılacak bu okulun ilçemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan ise Mahmut Ökten'e teşekkür ederek, "Okula bağışlanan bu katkıları manevi bir miras olarak görüyoruz. İnşallah bu mirasımıza sonsuza kadar sahip çıkacağız ve hak ettiği değeri de vereceğiz. Ayrıca, yeni açılacak olan okulumuza iş insanı Mahmut Ökten'in babası ile annesinin isminin verilmesini talep edeceğiz" diye konuştu.



Tunceli'de down sendromlular için farkındalık yürüyüşü

Tunceli'de, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, down sendromlular ve yakınları birlikte yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Çarşı merkezindeki Tunceli Belediyesi önünde bir araya gelen bir grup down sendromlu, aileleri ve yakınları farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Tunceli Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, İl Sağlık Müdürü Sercan Özaydın ile birçok kurum müdürünün de katıldığı yürüyüş, davul zurna ve söylenen şarkılar eşliğinde devam etti. Seyit Rıza Meydanı'na kadar süren yürüyüşe güzergâhtaki esnaf ve vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Yürüyüş, down sendromu hakkındaki bilgilendirme konuşmaları ile sona erdi.

