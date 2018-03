DHA YURT BÜLTENİ-9

Askerlerden Afrin'de 'Bayrak' şiiri

'Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen Afrin'de bir grup asker, Türk bayrağı açıp, Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiirini okudu. Afrin'de biraraya gelen Mehmetçik, Türk bayrağı açıp, tek ağızdan Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiirini okudu. Askerler şiirin ardından şehitler için saygı atışı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart 2022’de açacağız



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihini duyurarak, "Bitiş tarihi, sözleşmeye göre, 2023 sonuydu. Görüşmelerimizi yaptık. 18 ay erken bitirerek, inşallah 18 Mart 2022’de köprüyü açacağız" dedi.

Çanakkale'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla '1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara- Çanakkale Otoyolu Kule Kazık Çakım' töreni gerçekleştirildi. Gelibolu ilçesine bağlı Sütlüce mevkisinde düzenlenen törende bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda Çanakkaleli de yer aldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin şehir merkezinin tamamen kontrol altına alındığının müjdesini yineleyerek, şunları söyledi:"Dün, Çanakkale’de bizi esir etmeye çalışanlara derslerini vermiştik. Bugün, sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör devletiyle istikbal ve istiklalimize göz dikenlere aynısını yapıyoruz. Elbette Çanakkale’nin büyüklüğü ile sınır ötesi operasyonu karşılaştırılamaz; ama bu, aynı ruhtur. Karşımızda imansızlar vardı; ama bizim Mehmetçiklerimiz imanıyla yürüdü. Şehadete yürüdüler ve şunu da biliyorlardı. 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz'. Birkaç gündür şunu söylüyorum. Artık Afrin için zafer yakın, diyorum. Bu sabah Mehmetçik'imiz Özgür Suriye Ordusu ile Afrin’e girdi. Terör örgütünün paçavraları indirildi. Türk bayrağı ile Özgür Suriye Ordusu’nun bayrağı direklere çekildi. O tünellerden çıkan silahları gördünüz, değil mi? Ne oldu, işe yaradı mı? 15 Temmuz'da işe yaradı mı? Şimdi de terör örgütüne asla kaptırmayacağız. Sınırlarımızda atışlar oldu; ama netice alamadılar. Milletimiz bir asır sonra yeniden sinesinde taşıdığı imanın büyüklüğünü göstermiştir."

'AFRİN'DE 3 BİN 603 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin önemine vurgu yaparak, Çanakkale’nin, Türkiye’nin küllerinden yeniden doğduğu yer olduğunu söyledi. Çanakkale'nin, Osmanlı’nın içinden yeni bir filizin boy vermesine vesile olduğunu kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:"Biz buraya nereden geldik, biliyor musunuz? 18 milyon kilometrekarelik bir devletti Osmanlı; küçüldü, küçüldü ve 780 bin kilometrekareye düştü. Buradan asla düşürtmeyeceğiz. Kaptırmayacağız. Yok PKK'ymış, yok paralel devletmiş, şuymuş; 'Onların inlerine gireceğiz' dedik. Kaçacak delik aradılar. Suriye’ye kaçtılar, yine kovaladık. 3 bin 603 terörist etkisiz hale getirildi. Çanakkale, bizim için iftihar vesilesi olmanın yanında ilham kaynağıdır. Ecdadımızın burada ortaya koyduğu mücadeleden çok büyük dersler vardık. Hiç endişe etmeyin. Beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece Allah’ın huzurunda, rükuda ve secdede eğiliriz. Başka bir yerde asla. 'Çanakkale' demek yokluklar, zorluklar karşısında yılmamak demektir. 'Çanakkale' demek gördüğü onca vahşete karşı adalet ve insanlıktan vazgeçmemek demektir. Vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın timsalidir. Geçmişte verilen istiklal mücadelesi kavranmadan ülkemizin yeni istiklal mücadelesi kavranamaz. Bunun için her fırsatta gençlerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Çanakkale’ye bizzat gelmesini, bu mübarek mekanları ziyaret etmesini istiyoruz. Çanakkale, bizim ilham kaynağımız. İstikamet kaynağımız."

'BU MİLLETİN ANALARI İFTİHAR EDİLECEK ANNELER'

Çanakkale şehitlerinin gözlerinin arkada kalmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Analar, ciğerparelerini kına yakarak, Çanakkale‘ye gönderdiler. ‘Git oğlum, git. Ya gazi ol ya şehit’. Şu analara bakın. Bu milletin anaları iftihar edilecek anneler. Onlar, bu toprakların bağımsız olmasını arzuluyordu. Bu milletin güven içinde, huzur, refah barış içinde yaşamasını arzu ediyorlardı. Türkiye’nin büyük düşünmesini, büyük bir ülke olmasını, tarihine, omuzlarında taşıdığı ağır sorumluluğa yaraşır bir devlet olmasını arzu ediyorlardı. Şehitlerimizin gözleri arkada kalmadı. Çanakkale kahramanlarına vefa borcumuzu ödemek için çalışıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE, DÜNYANIN İLK 20 ÜLKESİ ARASINA GİRDİ'

Türkiye'nin, ekonomik açıdan 3,5 kat büyüdüğünü vurgulayan Erdoğan, "İhracatımız 36 milyar dolardan 160 milyar dolara çıktı. Milli gelirimizin 11 bin dolara çıkarak, Türkiye’yi dünyanın ilk 20 ülkesi arasına taşıdık. Ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, savunma sanayiinde 15 yıl evvelkisiyle mukayese edilemeyecek kadar gelişmiş bir Türkiye var. 'Hasta adam' diyorlardı. Bize 'hasta' diyenler, şimdi hasta oldu. Daha iyi olacak. Burada, bugün dev bir yatırımın kule kazıklarını çakıyoruz. İşte bugün bir taraftan onların canlarını feda ettikleri idealleri gerçekleştiriyoruz. Dedelerimiz, bütün imkansızlıklara rağmen tarihin akışını değiştiren, dünya tarihine altın harflerle nakşedilen bir destan yazmışlardı. İşte biz de 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelerle tarihe damgamızı vuruyoruz. Birçok açıdan rekorların köprüsüdür" diye konuştu.

'KÖPRÜ, 18 MART 2022'DE HİZMETE GİRECEK'

1915 Çanakkale Köprüsü'nün bitiş tarihinin sözleşmeye göre, 2023 yılının sonu olduğunu; ancak yatırımcı firmalarla yapılan görüşmeler sonucu sürenin düşürüldüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi"Bunun bitiş tarihi sözleşmeye göre, 2023 sonuydu. Görüşmelerimizi yaptık. 18 ay erken bitirerek, inşallah 18 Mart 2022’de köprüyü açacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından inşaatı ve çevre tanzimi tamamlanan Kilitbahir Kalesi'ni Türk turizmine kazandırıyoruz. Bir diğer projemiz ise Alçıtepe Camii’dir. 7 ayda kısa sürede bitirilen bu cami, hem bölgeyi ziyarete gelen hem Çanakkaleli kardeşlerimizin ibadet ihtiyacını karşılayacak. Kapalı alanları, eğitim alanları, abdesthanesiyle adeta külliyeyi andıran bu eserin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah bize hep birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü'nü açmayı nasip etsin diyorum." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve milletvekillerinin de katılımıyla kule kazık çakımı temelleri atıldı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adana'da (3)

18 MART ÇANAKKALE DESTANI'NIN YAZILDIĞI GÜN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaretinin ardından CHP'li merkez Çukurova İlçe Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma törenini gerçekleştireceği Yurt Mahallesi Muhtarlığı önünde hazırlanan tören alanına geçti. Burada töreni izlemeye gelenlere seslenen Kılıçdaroğlu, 18 Mart'ın Çanakkale Destanı'nın yazıldığı gün olduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: "Bugün özel bir gün 18 Mart Şehitler Günü. Çanakkale Zaferi'nin de 103'ncü yıl dönümü. Çanakkale Zaferi dünyada önemli dönüm noktalarından biridir. 7 düvele karşı olağanüstü bir mücadele verilmiştir. Çanakkale Geçilmez Destanı, 18 Mart'ta yazılmıştır. Kahraman ordumuza tarihin her döneminde güvendik, yine güveniyoruz. Vatanın güvenliği için mücadele eden kahraman ordumuza selam gönderiyorum. Çanakkale Savaşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisini ilk kez gösterdiği savaştır. Çanakkale Savaşı Atatürk'ün başlattığı Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcıdır. Adanalılar ne kadar gurur duysalar o kadar azdır. Çanakkale'de Adana Bayırı denen yer var. Yaklaşık 800 Adanalı, Adana Bayırı'nda Çanakkale'de şehit oldu. Bütün şehitlerimize Allahtan rahmet dilerken, özellikle Adanalı şehitlere de buradan anmak doğru olur. Adana Bayırı'nda şehit olanlardan 800 kişi var. Burada bazılarının isimlerini okuyorum, Mehmet oğlu Tevfik, Yakup oğlu Ahmet, Mustafa oğlu Hüseyin'in torunlarıdır bugünkü Adanalılar . Onları buradan sevgi saygı ve rahmetle anıyorum."

ŞEHİTLER ARASINDA AYRIM YAPILIYOR

Şehitler arasında ayrım yapıldığının kendisine aktarıldığını belirten ve bununla ilgili TBMM'ye kanun teklifi verdiklerini anlatan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Bugünün özelliği Şehitler Günü olmasıydı. Şehitler arasında ayrım yapılmaz. Az önce şehit aileleriyle birlikte olduk. Bir şehit ailesi, '15 Temmuz şehitleriyle, diğer şehitler arasında fark yaratıyorlar' dedi. Biz bunun için parlamentoya kanun teklifi verdik. Şehitler bizim şehitlerimizdir. En çok şehit veren yerlerden biri de Adana'dır. Şehitler arasında ayrım yapmayın. CHP'nin kanun teklifini destekleyin. Ülkemizin üzerine, bayrağımızın üzerine, İstiklal Marşımızın üzerine titriyoruz. İstiklal Marşımız bu ülkenin onurudur. İstiklal Marşı'na kimse söz edemez. Babalarımız, dedelerimiz Milli Kurtuluş Savaşı'nı verip düşmanı denize dökerken, biri çıkıp, 'Keşke Yunanistan galip gelseydi' diyor. Bu kim? Bir deli. Bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan da onu ziyaret ediyor. Bunu içime sindiremiyorum. Her birimiz 21 yüzyılın Kuvayi Milliyecileri gibi çalışıyoruz. Kimse de 'Keşke Yunan galip gelseydi' demiyor."

BELEDİYELERİMİZE İKİ TALİMATIM VAR

CHP'li belediyelere 2 talimatının olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Bütün belediyelerimize açık ve net 2 talimatım var. Belediye başkanlığını kazandığınız andan itibaren bir partinin değil bütün herkesin beledinin başkanı olun. Herkesi kucaklayın. İktidar partisinin yani AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 'metro yapacağız, önce bize oy verenlere hizmet edeceğiz diyor.' Ama İstanbul'u, Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı, Denizli'yi, Bursa'yı alacağız. Biz ayrımcılık yapmayız. Ayrım yapmak bizim kitabımızda, inancımızda, ahlakımızda yok. Ayrımcılığı onlar yapıyorlar, biz toplumu birleştireceğiz. Toplum çok gerildi. Sabah, öğle, akşam hep konuşuyor. Oysa fazla konuşmayla ülke kalkınsaydı, kişi başına gelirimiz 35-40 bin dolar olurdu. Fazla konuşuyor, işçi, esnaf, halk perişan. Şimdi taşeron işçiler için sınav yapıyorlar. Hepsini alın kardeşim. Sen çalıyorsun o çalmıyor. Sen götürüyorsun o götürmüyor. Bütün taşeron işçilere kadro verilmesi gerekiyor. Eğer 1 kişiyi çıkarsınlar, 2019 da o kişiye görevi tekrar vereceğim. 2'nci talimatım her belediye başkanı yaptığı bütün harcamaların hesabını verecek. Yaptığımız her hizmetin ne kadar mal olduğunu vatandaşa anlatacağız. Belediye başkanı ahlak abidesi olacak. Her kuruşun hesabını vatandaşa verecek. Kreş yapacak, emekliler için dinlenme alanı yapacak. Kadınlar için, üniversiteliler için yurt yapacak. Belediye başkanını görevi halkına hizmet etmektir."

GERGİNLİKTEN BIKTIK

2019'un kadınların yılı olacağını belirten Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Sevgili kadınlar, 2019 sizin eseriniz olacak. Demokrasinin eseri olacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, 'Topluklu efe' diyorlar. Kadınlar hayatın her alanında olmak, seçilmek istiyorlar. 2019'da cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Burada kadınlara çok güveniyorum. Demokrasi herkese lazım sadece CHP'lilere değil. Bu ülkenin ülkücü demokratları, liberal demokratları, muhafazakar demokratları, tüm demokratları 2019'a birlikte gireceğiz. Farklı kimliklerimiz, farklı yaşam tarzlarımız olabilir. Ama bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Gerginlikten kavgadan bıktık. Tüm Türkiye huzur istiyor." Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından canlı bağlantılarla hizmetlerin açılışını yapıp ve temelini attı. Daha sonra beyaz barış güvercinleri uçurdu. Kılıçdaroğlu daha sonra şehit evini ziyarete geçti.

Tunceli Valisi'nden şehit annesine protokol jesti



Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü töreninde bir şehit annesi ve babasıyla birlikte Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Şehit annesi ve babası, tören boyunca protokolde Vali Sonel'in yanında kaldı.

Tunceli'de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü törenleri, sabah saatlerinde Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Törene, Vali Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adalet Komisyonu Başkanı Ersin Tursun, İl Jandarma Komutanı Albay Kekin Aktemur, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Tunceli Baro Başkanı Barış Yıldırım, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, vatandaşların arasında bulunan yöresel kıyafetli şehit annesi ve babasına Valilik çelengini birlikte bırakmayı teklif etti. İsteğe olumlu yanıt veren çift ile Vali Sorel, Atatürk anıtına çelenk koydu. Birlikte saygı duruşunda bulunan Vali Sorel, şehit annesi ve babasını tören boyunca protokolde kendi yanından ayırmadı. Kültür merkezinde devam eden törende günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Öğrencilerin Çanakkale Savaşı'nı anlatan müzikal gösterisinin ardından, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren çocuklara ödülleri verildi.



Foça'da Çanakkale şehitleri anıldı



İzmir'in turistik ilçesi Foça'da 18 Mart Deniz Zaferi coşkuyla kutlandı. Askerler sivil vatandaşlarla kaynaştı, anma törenleri sırasında çeşitli kurum ve dernekler bayrak dağıtıp, pilav ve lokma hayrı yaptı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Demokrasi Meydanı'nda düzenlene tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Ardından etkinlikler, Reha Midilli Kültür Merkezi'n de anma programı ile devam etti. Aralarında Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, CHP'li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, garnizonda görevli amiral ve generaller, Foça İlçe Emniyet Müdürü Gülcan Coşkun, Foça İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sertan Koç, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, daire ve şube müdürleri, okul müdürleri, subay ve astsubaylar, öğretmen ve öğrenciler, siyasi parti ilçe başkaları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşların bulunduğu katılımcılar, salonun balkon bölümü ve merdiven basamakları dahil tamamını doldurdu. Bazı vatandaşla, 1.5 saatlik etkinliğin tamamını ayakta izledi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cemil Midilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Muslu ile öğretmenler Özlem Çimencioğlu ve Sibel Ertürk tarafından hazırlanan oratoryo sahnelendi. Türküler öğrenciler Tuğçe Taşkıran ve Fatime Eke tarafından canlı olarak okundu. Şiirler ve savaş sırasında yaşananların anlatıldığı tiyatral gösteri sırasında duygulu ve coşkulu anlar yaşandı.

Çankırı'da pazar esnafı ve alışveriş yapanlara İstiklal Marşı sürprizi



Çankırı'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla pazar esnafı ile alışveriş yapanlara, sürpriz yapılarak bir anda hoparlörlerden İstiklâl Marşı çalındı. Herkes saygı duruşunda bulunup, marşı okudu.

Çankırı Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri tarafından hazırlanan etkinlik bugün Pazar Pazarı’nda gerçekleştirildi. Pazar esnafı ve alışveriş yapanlar durumdan habersizken hoparlörlerden bir anda İstiklal Marşı okundu. Alışveriş yapan yüzlerce vatandaş saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okudu. Gençlik Merkezi üyeleri tarafından pazar alanında Türk bayrakları da açıldı. Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Çankırı Belediyesi Gençlik Merkezi üyesi Osman Memiş,"18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü olması sebebiyle ve kahraman mehmetçiğimizin Afrin’e girişi dolayısıyla vatandaşlarımızın dikkatini çekmek için bu programı hazırladık. Vatandaşların haberi olmadan İstiklal Marşı’mızı açtık herkesin duygusunu, duruşunu görmek istedik. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu vatanın böyle evlatları olduğu sürece vatanımızı bölemezler dedi. Pazar esnaflarından Muhammed Yalçın İstiklal Marşı’nın her yerde her zaman okunması gerektiğini ifade ederek, “İstiklal Marşı pazarda, mahallede her yerde okunsun. Bu bayrağa dedelerimiz kan verdi, can verdi. Biz de vermeye hazırız. Ezanlar nasıl okunuyorsa İstiklal Marşı’mızda öyle okunsun" dedi.

Polis, esrarı yanan sobadan böyle kurtardı

Osmaniye'de soğuk hava nedeniyle sobanın başına oturup, ısınmaya çalışan uyuşturucu satıcısı, polisin baskın yapması üzerine yanındaki esrarı yanan sobanın içine atarak, yok etmek istedi. Ancak ekipler, hızlı davranarak sobanın içindeki 186 gram kubar esrarı çıkarttı, ev sahibi 29 yaşındaki R.G.'yi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik, kentte belirlediği üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu kapsamda, R.G.'ye ait eve giren ekipler, oturma odasından esrar kokusu gelmesi üzerine yanan sobayı kontrol etti. Kovadaki ateşi söndüren, polis, sobaya yeni atılmış 186 gram kubar esrarı yanmadan ele geçirdi. Ev sahibi R.G. gözaltına alındı.Ekiplerin aynı mahallede iki adrese daha düzenlediği operasyonda ise B.A.(19) ve G.G.’de (30) gözaltına alındı. Emniyette, uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan haklarında işlem yapılan şüpheliler, sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.Bu arada, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 10 günde yapılan çalışmalarda, 265 gram esrar, 65 gram eroin, 92 gram metamfetamin, 2 extacy hap, 3 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, sahte 2 bin 125 lira ele geçirildiği, 12 şüphelinin tutuklandığı, 2 kişinin de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Batman'daki yarı maratonda bazı atletler baygınlık geçirdi



Batman'da, Belediyenin ev sahipliğinde düzenlenen, Uluslararası Yarı Marotonu'nda 411 atlet yarışırken, bazı sporcular baylıkgınlık geçirdi.

Batman Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen, Uluslararası Yarı Maratonu'nda 21 kilometrelik parkurda 111'i kadın, 300'ü erkek olmak üzere 411 atlet yarıştı. Güneşli köyünden başlayan 21 kilometrelik parkur, Batman Belediyesi önünde son buldu. Vali Ahmet Deniz'in startını verdiği maratonu, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar ile bazı kurum müdürleri de izledi. Etkinlikte konuşan Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, “Batman yarı maratonu ve halk koşusu, anlamlı bir günde Çanakkale şehitlerini andığımız bir günde yapıldı. Önümüzdeki yıl maratonu daha da büyüteceğiz. Maratonu, Avrupa Atletizm Federasyonu'nun takvimine de aldırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Batman Belediyesi önünde son bulan 21 kilometrelik parkuru, Kenyalı atlet Sang Benard Cheruiyot birinci olarak tamamladı. Bazı atletlerin baygınlık geçirdiği zorlu maratonda, Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa ikinci, Kenyalı Moses Too ise üçüncü olarak tamamladı. Kadınlarda ise Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli birinciliği elde etti. İlk üçe giren atletlere Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle ödülleri, Vali Ahmet Deniz tarafından verildi. Maratonun şampiyonu Sen Benale, Batman'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Zorlu bir maratondu. Kazandığım için mutluyum" dedi.

Kore gazisi Halil Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı



İzmir'in Aliağa ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünde 83 yaşında yaşamını yitiren Kore gazisi Halil Yılmaz, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Evli, 3 çocuk babası Kore gazisi Halil Yılmaz, bugün sabah saatlerinde yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle Yenişakran Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitirdi. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde yaşamını yitiren Kore gazisi Yılmaz için bugün öğlen Yenişakran Bölük Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene, Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özkurt, CHP Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Gazi Yılmaz'ın ailesi ve yakınları katıldı. Törende konuşan Kaymakam Bayram Yılmaz, Halil Yılmaz'ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde hayatını kaybetmiş olmasına dikkat çekip, "Merhuma rahmet ve mağfiret, yakınlarına ise başsağlığı diliyorum" dedi. Kılınan namazın ardından Gazi Yılmaz'ın bir süre askerlerin omzunda taşınan Türk bayrağına sarılı tabutu, Bahçedere Mahallesi'ne götürüldü. Gazi Yılmaz, burada gözyaşları içinde toprağa verildi.

