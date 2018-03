DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ERDOĞAN: SİZİN ALDIĞINIZ KARARLARIN KIYMETİ HARBİYESİ YOK AFRİN'DE YOLA DEVAM (1)

Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nun "Suriye'de durum" başlıklı karar tasarısına ilişkin, "Afrin'de de sona doğru geliyoruz. Birileri meydan okuyor. Avrupa Parlamentosu'ndan meydan okuyor. 'Askerinizi çekin oradan bu doğru değil' diyorlar. Ey Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız. O aklı kendinize saklayın. 3 buçuk milyon Suriyeliye, 7 yıldır ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arardınız delik. Sizin aldığınız kararların kıymeti harbiyesi yok. Afrin'de yola devam. Asla sivil insanlar ile işimiz yok" dedi. Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda partisinin Erzurum 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmadan önce halka hitap etti. Avrupa Parlamentosu'nun "Suriye'de durum" başlıklı karar tasarısına ilişkin, Erdoğan, "Afrin'de de sona doğru geliyoruz. Birileri meydan okuyor. Avrupa Parlamentosu'ndan meydan okuyor. 'Askerinizi çekin oradan bu doğru değil' diyorlar. Ey Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız. O aklı kendinize saklayın. 3 buçuk milyon Suriyeliye, 7 yıldır ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arardınız delik. Bize yalvardınız 'Aman kapıları açmayın' diye. Biz insanlık yaptık ama siz insanlıktan anlamıyorsunuz ki. Şu anda da istediğiniz kararı alın bir kulaktan girer bir kulaktan çıkar. Sizin aldığınız kararların kıymeti harbiyesi yok. Afrin'de yola devam. Asla sivil insanlar ile işimiz yok. Suriye topraklarında işimiz yok. Suriye topraklarında o insanları, mağdurları kurtarıyoruz. İninize girdik, gireceğiz. Nereye kaçarsanız kaçın kovalayacağız. Namerde kaçmak, merde kovalamak yakışır" diye konuştu.

Görüntü dökümü

----------------------

-Erdoğan'ın konuşması

-Detaylar

ERZURUM/

======================================================

2)BAKAN AĞBAL: SAVUNMA VE GÜVENLİK BÜTÇESİNİ 2 KAT ARTIRDIK

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, uluslararası firmaların Türkiye'de yeni yatırımlar yapmak için biribiriyle yarıştığını belirterek, "Bu sene savunma, güvenlik bütçesi için mal ve hizmet alımları, teçhizat alımları, savunma güvenlik harcamaları için ayırdığımız bütçeyi 2 kat artırdık" dedi.Maliye Bakanı Ağbal, Malatya'ya gelerek, valiliği ziyaret etti. Vali Ali Kaban tarafından karşılanan Bakan Ağbal, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra kente ilişkin bilgi aldı. Bakan Ağbal, ardından Büyükşehir Belediyesi'ne geçip, Başkan Ahmet Çakır'ı makamında ziyaret etti. Bakan Ağbal, daha sonra bir otelde düzenlenen '2017 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirmesi ve 2018 Yılı Hedeflerinin Belirtilmesi Toplantısı'na katıldı. Vali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Vergi Dairesi başkanları ve STK temsilcilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Maliye Bakanı Ağbal, birilerinin oluşturduğu karamsarlık havasına bakılmaması gerektiğini kaydetti.

Uluslararası firmaların Türkiye'de yatırım yapmak için biribiriyle yarıştığını belirten Ağbal, "Türkiye ile ilgili sorun dışarıda değil ki içerideki evhamları her gün okuyoruz, bakıyoruz, yapılanlara bakıyoruz. Uluslararası firmalar, Türkiye'de her gün daha yeni yatırımlar yapıyorlar, yatırım yapmak istiyorlar, yatırım yapmak için biribirleriyle yarışıyorlar. Türkiye'ye yatırım yapan kayıp mı ediyor? Kazanıyor. Bugün son 15 yıldır Türkiye'de yatırım yapan bütün yatırımcılar, Türkiye'den kazandılar. Kazandıklarını tekrar Türkiye yatırdılar, daha da yatırmak istiyorlar. Bugün huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Global firmaların Türkiye'deki temsilcisi olan yöneticisi olan arkadaşlarımız, bizim vatandaşlarımız, global merkezden Türkiye'yi yatırıma çekmek için diğer ülkelerin yöneticileriyle rekabet ediyorlar. Güzel yatırımlar da getiriyorlar, getirmeye de devam ediyorlar ve yanlarındayız. Onlar Türkiye'ye daha fazla yatırım getirsinler, daha fazla istihdam oluştursun, biz de devlet olarak onlara daha fazla destek olalım" diye konuştu.

'MESELE ÜLKE GÜVENLİĞİYSE SEFERBER OLURUZ'

Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki bütçesinin 2 kat artırıldığını kaydeden Bakan Ağbal, şunları söyledi:

"Her geçen gün başlattığımız projelerle savunma güvenlik alanında hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz, hem de daha önemlisi Türkiye artık savunma güvenlik alanında da önümüzdeki dönemde ciddi bir ihracatçı olacak. Bugün Afrin'de operasyonlar devam ediyor. Burada artık kendi silahlarımızla, kendi yağlarımızla, kendi İHA'larımızla kendi tanklarımızla, kendi uçaklarımızla, helikopterlerimizle bu operasyonları yürütüyoruz. Ben huzurlarınızda bütün mühendislerimizle, askerlerimize bu projelerde emek veren fikir üreten cesaretle bu projelere koşturan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye uluslararası birçok operasyonda aktif şekilde yer alıyor. Değişik ülkelerde oralarda güvenlik ve istikrara katkı veriyor. Biraz önce bahsettiğim gibi savunma güvenlik alanında önemli yatırımlar yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunları? Topladığımız vergilerle. Bu sene savunma, güvenlik bütçesi için mal ve hizmet alımları, teçhizat alımları, savunma güvenlik harcamaları için ayırdığımız bütçeyi iki kat arttırdık. İhtiyacımız neyse dedik karşılarız bütçemizle. Eğer mesele güvenliği, ülkenin bekası ise burada seferber oluruz. İmkanlarımızı sonuna kadar kullanırız. Hiçbir şekilde burada bir eksiklik de olmaz dedik."

Görüntü Dökümü

------------------------------------

- Katılanlardan detaylar

- Protokolden görüntüler

- Bakan Naci Ağbal'ın konuşması

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 300 MB

=========================================================

3)AFRİN ARTIK SADECE 750 METRE UZAKLIKTA

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden arındırılması hedeflenen ve hakim tepeleri kuşatılan Afrin kent merkezine Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu güçleri 750 metre mesafede duruyor. Ellerin tetikte olduğu sınır hattında Afrin kent merkezi girişinde ise teröristlerin hendekler kazdığı ve toprak siperler oluşturduğu görüldü.

TSK ve ÖSO güçleri sınır güvenliğinin sağlanması ve Afrin’in terör örgütlerinden arındırılması için geçen 20 Ocak günü Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında TSK ve ÖSO güçleri havadan ve karadan ateş altına aldığı terör örgütü denetimindeki köy ve stratejik noktaları operasyonlarla özgürleştirdi.

Harekatın 50’nci gününde Afrin kent merkezini gören hakim tepeleri kuşatan ve buralarda konuşlanan TSK ve ÖSO güçleri, ilerleyişini sürdürüyor. Kent merkezini gören hakim tepelerde üslenen TSK ve ÖSO güçleri zaman zaman havan ve roketli saldırıları da anında teröristlerin bulunduğu bölgeleri havadan ve karadan ateş altına alarak püskürtüyor.

MESAFE 750 METREYE DÜŞTÜ

Hakim tepeleri kuşatılan Afrin kent merkezinin kuzey tarafında ise mesafe 750 metreye kadar düştü. Azez ile Afrin arasındaki yolu kontrol altına alan TSK ve ÖSO güçleri, Afrin kent merkezine 750 metre mesafeye ulaştı. Afrin’in kuzey girişinin net şekilde gözüktüğü bölgede kontrol noktası oluşturan ÖSO güçleri, Afrin yönüne kimsenin ilerlemesine izin vermezken, zaman zaman bu bölgeye yönelik saldırıları da anında karşılık vererek engelliyor.

AFRİN’İN GİRİŞİNE HENDEKLER KAZILI

Afrin kent merkezinin kuzey girişinde ise teröristlerin kara harekatına karşı çeşitli önlemler aldığı görüldü. Yerel kaynakların binaların çatılarında keskin nişancıların bulunduğunu belirttiği Afrin kent girişinde hendekler kazılı olduğu ve toprak siperler oluşturduğu görüldü.

Afrin sokaklarında sessizliğin hakim olduğu görülürken, sivil halkın teröristlerin baskısından kurtulmak ve TSK ile ÖSO’nun olası harekatında zarar görmemek için güney bölgesine yönelerek kentten ayrılmayı sürdürdüğü bildirildi.

Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, ()

=====================================================

4)ÇOCUK İSTİSMARCISINA İLK DURUŞMADA 51 YIL HAPİS

ADANA'da 4.5 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 20 yaşındaki Sedat Keser, ilk duruşmada 'cinsel istismar' suçundan 30 yıl, 'kişi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 21 yıl olmak üzere 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 10 Şubat'ta Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi 1919 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, komşusunun sokaktaki düğününe giden Sedat Keser bir müddet müzik eşliğinde oynayanları izledikten sonra düğün evine girdi. Burada annesi tarafından bir odada uyutulan 4.5 yaşındaki kız çocuğunu gören Sedat Keser, iddiaya göre odaya girip, kendi üzerindekileri ve çocuğun kıyafetlerini çıkarttı. Bu sırada düğündeki davetlilerden bir kişi, tuvalet ihtiyacını gidermek için eve girdiğinde, Keser'i üzeri çıplak halde küçük kızın yanında gördü. Evin önünden duran tuğlayı alıp, tekrar eve giren davetli, Sedat Keser'e saldırdı. Evden gelen bağırma sesini duyan diğer davetlilerde Keser'e saldırıp, linç etmek istedi. Zanlı çıplak halde evden kaçıp, sokakta koşmaya başladı. Vatandaşların ve polisin kovaladığı şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Küçük kız ise, çağrılan ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kız tedavisinin ardından taburcu edildi ailesi tarafından başka bir kente götürüldü.

Tutuklanan Sedat Keser hakkında dava açıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sanık hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralamadı' suçlarından 66 yıl hapis cezası istendi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Adana dışındaki bir cezaevinde bulunan sanık Sedat Keser, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Gizlilik kararı nedeniyle kapalı gerçekleştirilen ve basın mensuplarının alınmadığı duruşmada, tutuklu sanık suçlamaları reddetti. Sanık savunmasında şunları söyledi:

"Düğün vardı, arkadaşlarım bana içki ve hap içirdiler. Bu olay Ş.Ö., İ.Ö., ve diğerleri yaptılar. Çocuğun kanını da üzerime sürdüler. Daha sonra beni gerçeği anlatmamam için ve onların adını vermemem için tehdit ettiler. Ben kesinlikte mağdura böyle bir eylemde bulunmadım. Suçsuzum beraatimi istiyorum." Soruşturma sırasında verdiği ifade ile mahkemede yaptığı savunma arasında çelişki bulunması nedeniyle hakimin soru yönelttiği sanık, "Soruşturma sırasında tehdit nedeniyle suçlamayı kabul ettim" dedi.

TANIKLAR: AYNI ODADA GÖRDÜK

Duruşmada dinlenen tanıklar da sanık Sedat Keser'i, kızla birlikte aynı odada gördükleri, sanığın külotunun belinden aşağıya indirilmiş halde olduğunu ileri sürdü. Tanık olarak dinlenen İ.Ö. da sanık Sedat Keser'in düğüne alkollü bir şekilde geldiğini, 15 yaşında bir kız çocuğunu taciz ettiği, bu nedeniyle düğünden uzaklaştırıldığını, sonrasında geri gelip, olayı gerçekleştirdiği ileri sürdü.

51 YIL HAPİS CEZASI

Cumhuriyet Savcısı ise mütalaasında sanığın atılı suçları işlediğini belirterek cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, 'nitelikli cinsel istismarı' suçundan 20 yıl hapis cezası verip, cebir nedeniyle yarı oranında arttırarak 30 yıla çıkarttı. Sanığın pişmanlık göstermeyen tavırları nedeniyle bu suçtan indirim uygulamayan mahkeme heyeti, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7 yıl, sanığının eyleminin çocuğa karşı işlemesi nedeniyle 14 yıla, suçun cinsel amaçlı işlenmesi nedeniyle yarı oranında da artırılıp, 21 yıl hapis cezası verdi. Bu suçtan da indirim yapılmadı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Avukat meryem remziye şimşek açıklaması

- Adana bölge adilyesi görüntüsü

SÜRE:01'13" BOYUT:74,6 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:Eser PAZARBAŞI / ADANA,()

==================================================

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN

5)KÖYÜN ELEKTRİKLERİ KESİLİNCE HASTALAR ZOR DURUMDA KALDI

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, köylülerin elektrik sayaçlarının evlerin dışına çıkarılmasını istememesi nedeniyle yaşanan gerginlik ve ardından 4 köy ve 2 mezranın elektriklerinin kesilmesi, bazı hastaları zor durumda bıraktı. Köprücük köyünde yaşayan astım hastası Mehmet Salih Demir (61) ile KOAH hastası Güli Çelik (72), tedavi için kullandıkları makineleri elektrik kesintisi nedeniyle çalıştıramadıklarını söyledi.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, 3 gün önce Ünlüce köyüne gelerek sayaç denetiminde bulundu. Büyükçiftlik beldesine bağlı Ünlüce köyüne gelen VEDAŞ ekipleri, evlerde bulunan sayaçları, köydeki elektrik direklerine asmak istedi. Köylülerin buna karşı çıkması üzerine de taraflar arasında gerginlik çıktı. Köylüler, ekiplerin beldeden gitmesini istedi. Gerginliğin büyümesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın müdahalesi üzerine olay sona ererken, VEDAŞ ekipleri ise sayaç probleminin devam ettiği Kadıköyü, Adaklı, Ünlüce ve Köprücük köyleri ile 2 mezranın elektriklerini kesti.

Köy ve mezralarda elektriklerin 3 gündür kesik olması nedeniyle bazı hastalar zor durumda kaldı. Yüksekova'ya yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük köyünde yaşayan astım hastası Mehmet Salih Demir ile KOAH hastası Güli Çelik, büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Astım hastası Demir, 3 yıldır hasta olduğunu ve elektrikle çalışan makine kullandığını belirterek, "İlaçlarımı devlet veriyor. Ancak sık sık buhar makinesine ihtiyaç duyuyorum. Elektrik olmadığı için de kullanamıyorum. Kısa zamanda elektrikler verilmezse ölürüm. Köyün bu sorununun da çözülmesini istiyoruz. 100 hanenin bulunduğu köyde bazı ailelerin yiyecek ekmeği yok" dedi. KOAH hastası Çelik de nefes almasının makinelere bağlı olduğunu, bu nedenle köyün elektiriğinin bir an önce verilmesini istediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Yatakta olan Mehmet Salih Demir'in ilaçları alması

-Bakıcısı tarafından ilgilenmesi

-Mehmet Salih Demir ile röp

-67 yaşındaki Güli Çelik oksijen ile hayatta tutunması

-Bakıcının ilgilenmesi

-Güli Çelik ile Kürtçe röp

-Genel detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()