DHA YURT BÜLTENİ-9

Lüks tekneye, jet kazasında ölen kızı Mina'nın adını vermişti

DUBAİ dönüşü İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel jette yaşamını yitiren 11 kişi arasında yer alan Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran, Antalya'daki firması CMB Yatçılık tarafından imal edilen ve 'Dünyanın En İyi Dizayn' ödülü de alan 23 milyon Euro'luk süperlüks yata kızının adını vermişti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönüşü sırasında İran'da 11 Mart Pazar günü akşam saatlerinde düşen Başaran Holding'e ait jette 2'si pilot, 1'i hostes 11 kadının yaşamını yitirmesi, Türkiye'yi yasa boğdu. Ölenler arasında yer alan işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının, tatil için gittiği Dubai'den Türkiye'ye döndüğü kaydedildi. Hüseyin Başaran'ın, Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren firması CMB Yatçılık'ın 2012'de denize indirdiği süperlüks yata, kızı Mina Başaran'a ithafen 'Mina' adını vermişti. Yapımı 18 ayda tamamlanan ve dünyada ilk kez bir teknede balkon uygulaması yapılmasının da katkısıyla 'Dünyanın En İyi Dizayn Ödülü'nü kazanan 23 milyon Euro değerindeki 47 metrelik Mina adlıi ultra lüks tekne, İngiliz bir işadamına satılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Teknede çalışma yapan görevlilerden görüntü

- Hüseyin Başaran röpartaj

- Proje Müdürü İbrahim Başar röpartaj

- Teknenin limanda ilerlemesi

- Teknenin deniz kenarına getirilmesi

- Detay görüntüler

HABER: Mehmet ÇINAR -KAMERA: Tolga YILDIRIM /ANTALYA ,()

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Sahil Güvenlik botunu vatandaşlar kurtardı

Mersin’in Tarsus ilçesinde görev esnasında gördüğü hasar nedeni ile delinerek içi su dolan ve kuma saplanan Sahil Güvenlik botu köylüler ve balıkçıların yardımı kıyıya çekildi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekiplerin içinde bulunduğu, 274 numaralı Sahil Güvenlik Kontrol Botu, Tarsus sahilinde rutin denetim görevindeyken gördüğü hasar nedeni ile denizin ortasında su almaya başladı. Bunu fark eden görevliler botun alabora olmasını engellemek için Kulak Mahallesi Yeni Burun mevkisi sahiline yanaşmaya çalıştıkları sırada bot sahile yakın bir noktada kuma saplandı. Denizci askerlerin bu durumunu fark eden köylüler ve balıkçılar yardıma koştu. El gücüyle hareket ettirilemeyen botun saplandığı kumluk alandan çekilmesi için köylülerden yardım isterken Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bağrık, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Sarı, Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı ve Fahri Av Müfettişi Tufan Dokucu, işadamı Cem Güzel ile birlikte olay yerine giderek kurtarama çalışmasına katıldı.Köylüler tarafından getirilen 2 traktöre bağlanan halatlar ve iplerin yardımı ile kuma saplanan askeri bot kıyıya çekildi.Yaklaşık 4 saatlik kurtarma çalışmaları sonucu bot bulunduğu bölgeden çıkarıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Su aldığı için Kıyıya çekilen ve kuma saplanan Sahil Güvenlik Botu

- Sahil güvenlik botunun içine dolan suyun görüntü

- Bot içindeki Can yeleği ve plastik bir kova görüntüsü

- Köylülerin getirdiği traktör ve halatlar

- Traktörlerin botu çekmesi

- Köylüler ve askerlerin botu çekilmesi

- Çalışmalardan detaylar



SÜRE: 1'18ö BOYUT: 79.3 MB

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),()

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Drone kullanarak 'Alo' diyen köyün şebeke sorunu çözüldü



Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Akçalı köyünde, GSM operatörleri şebekeleri çekmediği için, drone'a bağladıkları cep telefonu aracılığıyla görüşmelerini yapan vatandaşların sorunu çözüldü. Konuyla ilgili haberin yayınlanmasının ardından, Turkcell şirketi, köye baz istasyonu kurmak için çalışmalara başladı. Artık rahatça telefonla görüşebilecek köylüler, halay çekerek kutlama yaptı.

Yüksekova'ya 5 kilometre uzaklıkta bulunan 70 hane ve 800 nüfuslu Akçalı köyünde, hiçbir GSM operatörü şebekesi çekmiyordu. Köyde Ali Yücel Kaya'nın, cep telefonunu bağladığı drone yaklaşık 10 metre havalandıktan sonra, GSM şebekelerinden sinyal alıyor ve köylüler de Kaya'nın drone'daki telefonuna bluetooth ile bağlanıp, görüşmelerini yapıyordu. Ali Yücel Kaya, drone kullanılarak yapılan 10 dakikalık görüşme ücreti için kişi başı 1'er lira alıyordu. Akçalı köyündeki sorunun haber olmasının ardından, Turkcell şirketi köye baz istasyonu kurma çalışmalarına başladı. Köylüler, büyük sevinç yaşadı ve halaylı kutlama yaptı. Drone sahibi Ali Yücel Kaya, "Drone kaldırarak köylülerin telefon konuşmasını sağlıyordum. Bu durum haber olunca Turkcell yetkilileri köye gelerek baz istasyonu kurmaya başladı. Köylüler olarak çok mutluyuz, sabırsızlıkla şebeklerini çekmesini bekliyoruz. Herkes kendi evinde oturup rahatlıkla telefonla konuşabilecek" dedi. Köy Muhtarı İsmet Arslan ise büyük bir sıkıntılarının giderildiğini söyledi. Arslan, "Köyümüzün telefon sıkıntısından kurtulması hepimizi mutlu etti. Artık yüksek tepelere çıkmaktan, drone kullanmaktan kurtulduk. Evimizde oturararak uzaktaki yakınlarımızla görüşebileceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köyden genel gör

-Baz istasyonun kurkuması ve işçilerin çalışması

-Köyülerin toplanması

-Çalışmalardan detaylar

-Köylülerden gör

-Ali Yücel Kaya ile röp

-Köy Muhtarı Selim Arslan ile röp

-Köy sakinlerinde Cemil Ateş ile röp

-Köylülerin halay çekmesi

-Genel görüntüler

Haber:Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari),()

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Siverek'te öğrencilerin asker sevgisi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Karakoyun kırsal mahallesindeki okulda düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programına katılan askerlere öğrenciler ilgi gösterdi.

Programa katılan jandarmaları gören öğrenciler 'En büyük asker, bizim asker' sloganıyla karşıladı. Karakoyun İlk ve Ortaokulunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy'u anlatan şiirleri okumasının ardından İstiklal Marşı'nı ezberleme yarışmasında dereceye giren öğrencilere jandarma ekipleri tarafından Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verildi. Törene katılan Astsubay Çavuş Öznur Sapsız "Vatan ve millet sevgisini her ne kadar kelimelere sığdıramasak da sizlere şunları söylemek istiyorum ki, vatan insanın içinde doğup büyüdüğü anayurdudur. Her insanın vatanı kendisi için kutsaldır, yüce Türk milleti için de Türk toprakları çok değerli ve kutsaldır. Vatan sevgisi dünyadaki tüm sevgilerden en üstün olan sevgidirö dedi.

Törenin ardından okulda bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi Komando Marşı okudu. Ellerindeki Türk bayrakları ile askerlere sevgi gösterisinde bulunan öğrenciler, askerlerle uzun süre 'En büyük asker, bizim asker' sloganı attı. Askerlerin etrafını saran öğrenciler onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İstiklal Marşı’nın kabulü programı

- Şiir okuyan öğrenciler

- Törene katılan askerler

- Askerlerin komando marşı okuması

- İstiklal marşının okunması

- Askerler sevgi gösterisinde bulunan öğrenciler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 353 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

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Minare alemine ayağı takılan atmacayı kurtarma operasyonu/EK

ATMACA KURTARILDI

Şanlıurfa'da yaklaşık 2 gündür Hızanoğlu Camisi'nin minaresindeki alemine ayağı takılan atmaca, kurulan tahta iskeleye çıkan itfaiye eri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Atmacanın kurtarılmasını meraklı gözlerle izleyen çarşı esnafı ve çevre sakinleri, itfaiye ekiplerini alkış ve zılgıt çalarak kutladı. Minareden indirilen ve veteriner hekim tarafından kontrolü yapılan atmaca, gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Atmacanın, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Minare alemine takılan atmaca

- İtfaiye ekipleri çalışma yapması

- Atmacayı kurtaran itfaiye erleri

- Atmaca kuşuna su veren erler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 229 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,()

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Zincirle bağladığı köpeği otomobiliyle koşturdu

Şanlıurfa'da otomobildeki kimliği belirsiz kişi, boynunda demir zincir tasma olan köpeği, uzun süre koşturdu. Otomobilin yanında koşan köpeği görenler, araçtakilere tepki gösterdi.

Eyyübiye Mahallesinde meydana gelen olayda, hareket halindeki 06 GDH 12 plakalı otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan kişi, köpeği araca bindirmeyip boynundaki demir zinciri camdan tuttu. Araç ilerlerken, köpek de koşmaya çalıştı. Aracın yanında koşan köpeği gören vatandaşlar, olayı cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Vatandaşlar, köpeği otomobilin yanında boynunda zinciriyle kilometrelerce koşturan sürücü ve yanındaki kişiye tepki gösterdi. Ara sokaklarda gözden kaybolan sürücünün peşinden koşan köpeğin zaman zaman boynundaki zincir dolayısıyla zor anlar yaşadığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zincire bağlı köpeğin otomobilin yanında koşması

- Zor anlar yaşayan köpek

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 7 MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera:ŞANLIURFA,()

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Burdur'da İstiklal Marşı'nın Kabulü töreni

BURDUR'da İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 97'nci yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve Sergi Salonu'ndaki törene Vali Şerif Yılmaz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı. Burdur Güzel Sanatlar Lisesi ile Burdur Spor Lisesi öğrencilerinin oratoryo gösterisinin ardından kentte düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Vali Şerif Yılmaz, "Cenabı hak bu aziz millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Törene katılanlar

- Oratoryo

- Ödül töreni

- Detay

190 MB /// 03.10"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Nükhet Duru: Birçok kadın Hülya Avşar gibi düşünmüyor



SANATÇI Nükhet Duru, ‘Beni Nükhet Duru Sanıyorlar’ adlı kabaresinin Anadolu turnesinde, ilk olarak Kayseri’de sahneye çıktı. Duru, gösteri öncesi, Hülya Avşar’ın "Erkek çalışsın, kadın evinde çocuk baksın, yemek yapsın. Erkek egemenliği bana güzel geliyor" sözlerini değerlendirirken, "Ben öyle düşünmüyorum. Ben kadının aile reisi olduğunu düşünerek büyüdüm. Hülya Avşar böyle düşünüyor olabilir, canı sağ olsun ama birçok kadın böyle düşünmüyorö dedi. ‘Beni Nükhet Duru Sanıyorlar’ isimli kabaresi ile sevenleriyle bir araya gelen Duru, Kayseri’ye gelir gelmez mantı yediğini belirterek, “Pastırma aldım, sucuk, öyle şeyler. Caddeler çok güzel, çok geniş. Sadece biraz sakin buldum, nerede bu insanlar? Çok az insan gördüm, çok uslu çocuk onlar, oturup televizyon izliyorlar herhaldeö ifadelerini kullandı. Kabare gösterisi ile ilgili ise Duru, “Seyirciyle biraz interaktif, anılarımdan bahsediyorum, onlara soruyorum, onlar bana bazen soruyor, bazen sormuyor ve dinliyor. Küçük bir masalı şarkılarla süslüyoruzö dedi.

HÜLYA AVŞAR'IN SÖZLERİ

Hülya Avşar’ın, televizyon programında Mehmet Aslantuğ'la sohbeti sırasındaki "Erkek çalışsın, kadın evinde çocuk baksın, yemek yapsın. Erkek egemenliği bana güzel geliyor" sözleri için Duru, “Ben öyle düşünmüyorum. Ben kadının aile reisi olduğunu düşünerek büyüdüm. Dünyadaki her şeyi, kadın cinsi hallediyor. Ekonomiden tutun, çocuk yetiştirmekten çıkın, tüketim ve üretim ve beslenme ve üstümüze giydiklerimiz çoğunluk kadınların eseri. Hülya Avşar böyle düşünüyor olabilir, canı sağ olsun ama birçok kadın böyle düşünmüyorö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ünlü sanatçı Nükhet Duru ile röportaj

-Kabareden genel görüntü

-Genel detay

4 Dakika 49 Saniye / 154 MB

Haber-Kamera:Şeyda AŞATIR/ KAYSERİ,()