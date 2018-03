DHA YURT BÜLTENİ-9

'ZEYTİN DALI HAREKÂTI'NDA 50'NCİ GÜN; 3 BİN 195 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ (EK)

1)3 KÖY DAHA ÖZGÜRLEŞTİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 50'nci gününde, Afrin'ne bağlı Kafar Rum, Kurt Kulak ve Kıfar Zeit köylerini de teröristlerden temizledi. Gün içerisinde kontrolü ele geçirilen Korta, Kaşa, Babak Uşağı, Zalka ve Şeyh Abdurrahman ile birlikte terör örgütlerinden arındırılarak özgürleştirilen köy sayısı 8 oldu.

2)ADALET BAKANI: CİNSEL SUÇLAR VE IRZA GEÇMEDEN 18 BİN 492 TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ VAR

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, çocuğa yönelik cinsel istismar suçuyla ilgili alınacak tedbirlere yönelik 6 bakanlığın ortaklaşa çalışma yürüttüğünü belirtti. Cinsel suçtan 18 bin hükümlü ve tutuklunun bulunduğunu ifade eden Gül, "Uyuşturucudan 51 bin 359 tutuklu ve hükümlü var. Hırsızlık suçundan 41 bin 434 tutuklu ve hükümlü, cinsel suçlar ve ırza geçmeden 18 bin 492 kişi tutuklu ve hükümlü var. Bu konuda hem cezaların artırılması, hem de bu konudaki duyarlılık sebebiyle çok yoğun tedbirler gündeme gelmiştir." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, partisi tarafından düzenlenen 'Siyaset Akademisi' adlı programa katılmak için Konya'ya geldi. Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret eden Bakan Gül, Ak Parti İl Başkanlığı'nda ise gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün bastırdığı kitapçıkla, yargıya baskı yapıldığı yönündeki açıklaması sorulması üzerine Bakan Gül, yargıya baskının söz konusu olmadığını belirtti. Yargıya hiç kimsenin talimat veremeyeceğini ifade eden Gül, "Oradaki konu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra soruşturmalarla ilgili savcıların görüşlerinin derlenmesi, bu konudaki bir takım önerilerin, tavsiyelerin görüşlerin derlenmesine yönelik. Orada ne söyleniyor; hakim ve savcılarla ilgili soruşturmalar yapılırken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), idari açıdan da soruşturma yapmaktadır. Bir hakim, savcı, FETÖ veya başka örgütle bağlantısı varsa, bu konudaki soruşturmayı yapan yer Hakim ve Savcılar Kuruludur. Bir kişinin FETÖ ile bağlantısı varsa, bununla ilgili delilleri vardır, tutanaklar vardır, bu tutanaklar adli soruşturmalarda çok önemli deliller olabilir. Bu niteliği taşıyabilir. Bu konuda da, hakim ve savcılarla ilgili bir soruşturmada, orada da bu belgelerden istifade edilsin yönündeki önerilerin , görüşlerin derlenmesine yöneliktir." dedi. Gül, Kılıçdaroğlu'nun bu öneriyi desteklemesi gerekirken, yargıyı lekelemeye çalıştığını söyledi.

Gül, CHP Milletvekili İlhan Cihaner'e cumhuriyet savcılığı döneminde soruşturma açan yargı mensuplarının da FETÖ'cü olduklarına dair bilgilerin HSK'da olduğunu bu nedenle onların ihraç edildiğini kaydetti.

ÇOCUK İSTİSMARI

Bakan Gül, çocuk istismarına yönelik soru üzerine ise 6 bakanlığın, hem uygulanacak ceza, hem de alınacak tedbirlere yönelik çalışmaları sürdürdüğünü belirtti. Gül, şöyle konuştu.

"Devlet Memurları Kanunu'nda bu tür kişilerin memur olamayacağı, bu tür konularla yargı önüne gelmiş olan kişilerin, bazı işlerde çalıştırılmaması, çocuklardan uzak tutulması ve bunların test edilmesi, çocuklara yakın temas edecek meslek gruplarında bazı testlere tabi tutulduktan sonra orada çalıştırılması ve sabıka kaydında bu kişilerin suçlarının gözükmesi gibi tedbirler ve infaz kanununda bu tür suçları işleyen sanıklarla ilgili bir takım tedbirlerin artırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kimyasal kastrasyon dediğimiz tedbiri de, bu işin bütün sorunu kökten çözecek tedbir olarak değil; hakimin, sağlık bakanlığı yetkilileriyle istişaresi sonucunda her vakaya özgü dosyanın, kişiselleştirilerek o kişiye bu tedbir uygulanırsa, faydalı olacak bir durum varsa bu tedbirin uygulanacağı düzenlemeyi tartışıyoruz."

CİNSEL İSTİSMAR VE IRZA GEÇME SUÇUNDAN 18 BİN 492 KİŞİ TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ

Bakan Gül, cinsel istismar, uyuşturucu ve hırsızlık gibi suçlardan cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısını da açıkladı. Gül, şunları söyledi:

" Uyuşturucudan 51 bin 359 tutuklu ve hükümlü var. Hırsızlık suçundan 41 bin 434 tutuklu ve hükümlü, cinsel suçlar ve ırza geçmeden 18 bin 492 kişi tutuklu ve hükümlü var. Bu konuda hem cezaların artırılması, hem de bu konudaki duyarlılık sebebiyle çok yoğun tedbirler gündeme gelmiştir. Aslı olan bu olayların hiç mahkeme ve karakola intikal etmeden önlenebilmesidir. Bu konuda da el birliğiyle bilinçli birey, bilinçli toplumla bu konuları aşmak için gerekli çalışmaları yapacağız."

AHMET IŞIK VE MURAT SABUNCU'NUN TAHLİYE EDİLMESİ

Bakan Gül, Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada Ahmet Işık ve Murat Sabuncu'nun tahliye edilmesiyle ilgili soru üzerine, karara saygılı olduklarını belirtti. Türkiye'de yargının bağımsız olduğunu ve herkesin mahkeme kararlarına saygı duyması gerektiğini ifade eden Gül, mahkeme kararlarının de herkesi bağladığını kaydetti.

3)BAKANLAR SARIEROĞLU VE TÜFENKCİ MALATYA'DA

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'de huzur içinde yaşanılması için sınırlarda asla terör koridorlarına müsaade edilmeyeceğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da, Yeşilyurt Belediyesi tarafından yaptırılan 'Emanet Çarşısı ve Doğal Ürünler Pazarı'nın temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Julide Sarıeroğlu, Afrin'de sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda görevli askerlere dua ederek şunları söyledi:

"Rabbim Afrin'de ülkemiz için mücadele eden kardeşlerimizin yanında olsun, onları korusun. Bir yandan sınır ötesinde operasyon yaparken, ülkemiz için de reformlarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Arka arkaya TBMM'den paketlerimizi çıkarıyoruz. Hem iş dünyamız için, hem çalışma hayatımız için, hem emekçi ve çiftçi kesimi açısından çok önemli düzenlemeleri arka arkaya gerçekleştirdik. Bu, Türkiye'nin gücünün, istikrarının göstergesi. Ne olursa olsun ne yaparlarsa yapsınlar, ülkemize tuzaklar da kursalar, ülkemizle ilgili planlar da yapsalar kaos hazırlıkları da yapsalar, bizi yolumuzdan asla alıkoyamazlar. Türkiye için hangi planları yaparlarsa yapsınlar."

BAKAN TÜFENKCİ: MESELE ÜZÜM YEMEK DEĞİL, BAĞCIYI DÖVMEK

'Zeytin Dalı Harekâtı'nın kentlerin geleceğinin biçimlendirilmesi için yapılan planlamalarda büyük payının olduğunu ifade eden Bakan Tüfenkci ise, Türkiye'de huzur içinde yaşanılması için sınırlarda asla terör koridorlarına müsaade edilmeyeceğini ifade ederek, "Avrupalı dostlarımız bunu anlamakta zorlansa da 'Hangi Türkiye'ye saldırı vardır?' soru işaretleriyle raporlar hazırlasalar da, gidip Kilis'e, Hatay'a, Cilvegözü'ne baksalar, esasında oradaki sivil şehitlerimiz her şeyi bütün çıplaklığıyla anlatıyor. Ama mesele gerçeği görmek değil. Mesele üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından bakanlar ve protokol üyeleri, 'Emanet Çarşısı ve Doğal Ürünler Pazarı'nın temelini attı.

İŞÇİLERLE BULUŞTULAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, temel atma töreninin ardından Büyükşehir Belediyesi'nde, kadroya geçişi yapılan taşeron işçilerle bir araya geldi. Bakan Sarıeroğlu, kadroya geçişlerinde her işçiye çalıştıkları alanla ilgili sorular sorulacağını, aksi durumla karşılaşmaları yönünde itiraz etmelerini isteyerek, şöyle konuştu:

"Geçici işçilerle ilgili askere giden, doğum iznine ayrılanların yerine çalışanlar var. Hizmet sözleşmeleri devam ediyorsa, 4 Aralık kriterine bakmadan hepsini kadroya geçireceğiz. Bugün bazı medya kuruluşlarında değişik soru sorulduğu yer aldı. Buradan sınav komisyonundaki arkadaşlara sesleniyorum. Biz çok temiz bir iş yaptık, önemli bir iş yaptık. Bu işi gölgeleyecek hiçbir iş içerisinde olmayın, aynı titizliği sizden de bekliyoruz. Sınav komisyonlarında sadece işinizle ilgili sorular sorulacak. Eğer başka soru soruluyorsa, buradan teşeron işçi kardeşlerime söylüyorum. İtiraz etsinler, bize onların yanındayız. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın da talimatı var."

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, Ak Parti olarak verdikleri sözü tutmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Hükümette, Bakanlar Kurulu'nda bulunduğumuz süre içerisinde en zevk aldığım imzalardan biri de taşerona kadro noktasındaki imzaydı. Tüm işçilerimize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

4)YURTBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANI AK PARTİLİ ERGİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ELAZIĞ'da dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yurtbaşı Belde Belediyesi AK Partili Başkanı Mustafa Ergin, bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Dün gittiği av dönüşü fenelaşan Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Mustafa Ergin, yakınları tarafından Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Ergin, Yurtbaşı beldesindeki meydanda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Elazığ milletvekilleri Tahir Öztürk, Metun Bulut, Ejder Açıkkapı ve Ömer Serdar, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yılmaz ve merhumun yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Mustafa Ergin, aile mezarlığında toprağa verildi.

5)İYİ PARTİ'DE HEDEF, İKTİDARA ALTERNATİF OLMAK

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, partilerinin kurulmasıyla birlikte ülkedeki siyasi dengelerin değiştiğini belirterek, "Huzuru yeniden inşa etmeye geliyoruz. Büyük ülke olma, millet olma hedefine mücadele ederek varacağız. İnançla, imanla, halkın desteğiyle güçlükleri aşacağız. Kronik sorunların çözülmesi için alternatif gereklidir. İYİ Parti o alternatiftir" dedi.

İzmir'de ilçe kongrelerini tamamlayan İYİ Parti, 1'nci Olağan İl Kongresi'ni Balçova Termal Otel Kardelen Salonu'nda yaptı. Yaklaşık 3 bin kişinin bulunduğu salonda 24 ilçeden 552 delegenin oy kullanacağı bildirildi. Kongrede, ilçe başkanları atanan, ancak kongreleri henüz gerçekleşmeyen Menderes, Karaburun, Narlıdere, Bergama, Kınık ve Bayındır teşkilatlarının oy kullanamayacağı belirtildi. Tek aday olduğu kongrede açılış konuşmasını yapan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar, göreve getirildiği 1 Kasım 2017'den itibaren İzmir'deki il binaları için yer aramaya başladıklarını ve çeşitli engellemelere rağmen kendilerine yakışır il binası yapmak için çalıştıklarını söyledi. 3 ay gibi bir sürede her gün yüzlerce kişiyi ağırladıklarını kaydeden Ulupınar, bu ilginin iktidarın ayak sesleri olduğunu dile getirdi. Türkiye'de çok ciddi sıkıntılar yaşandığını ve bir parti arayışı bulunduğunu kaydeden Ulupınar, şöyle konuştu:

"Biz 17 Şubat'ta bütün Türkiye'de iktidara alternatif siyasi parti fişeğini patlattık. Siyasi parti ihtiyaçtan kurulur. 16 yıllık iktidarın ekonomide bir başarısını göremedik. Terör olayları bugün 2002'den 10 kat daha fazla. Dışarıda itibarımızı düşürdüler. Ekonomik göstergelere bakıldığında toplam hazine borcu 3 kattan fazla arttı. Hane halkı olarak nitelenen bireylerin toplam borcu 66 kat daha fazla arttı. Atatürk döneminden başlayarak yapılan fabrikaları özelleştirme adına yandaşlarına pazarladılar. Türkiye'nin en büyük sorunu terör. Teröre harcanan paranın limiti bilinmemekle beraber 500 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arası olduğu konuşuluyor. 500 milyar dolar Doğu ve Güneydoğu'ya yatırım yapılsaydı orada en ufak bir sorun kalmazdı. Güneydoğu Avrupa ülkeleriyle kıyaslanacak kadar modern bir bölge olurdu. Ekonomi ve işsizlik gibi sorunlar varken Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlike bana göre toplumsal ayrışmadır. Ülkenin yüzde 50'si diğer yüzde 50'ye küfrediyor. Ülkeyi karpuz gibi ikiyi böldüler."

"KADIN SİYASİ LİDER KORKUTTU"

Son günlerde gündeme gelen kadınlar ile ilgili söylemleri eleştiren Ulupınar, "Cumhurbaşkanı diyor ki, kadınla erkeği eşit konuma getirmek fıtrata aykırıdır. Bakanlar işsizliği, kadının çalışmasına bağlıyor. Din adına fetvalar veriyorlar. '25 yaşında adamla 7 yaşında bir kız evlenebilir' diyorlar. 'Eşofman giymeyeceksiniz, okumayacaksınız, eve kapanıp kocanızın kölesi olacaksınız!' Bu karanlık zihniyete inat aziz milletimiz liderini çıkardı. Onların ilkel düşünceleri varsa bizim de Meral Akşener gibi bir liderimiz var. Kadınlara bu gözle bakanlar bir kadın siyasi lideri görünce korktular" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerinden örnekler veren Yıldırım Ulupınar, "Bahçeli 'İki yanlıştan bir doğru çıkmaz, Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz' diyordu. Erdoğan da misliyle yanıt veriyordu. Şimdi bir araya gelip bir ittifak kurdular. Bu ittifak İYİ Parti'den korktukları için oluştu. Vatandaş bunlara siyasi Alzheimer ittifakı diyor. Yetkiyi alır almaz parlementer sisteme geri döneceğiz. Teşkilatımız inançlı; biz iktidara geleceğiz, cumhurbaşkanı da Meral Akşener olacak. Hem meclis başkanı hem başbakan hem de cumhurbaşkanı İYİ Parti'den çıkacak. Milli iradeye sahip çıkacağız ve parlementer sistemi güçlendireceğiz. AK Parti İl Gençlik Kolları ya da Kadın Kolları toplantısına katılan bir cumhurbaşkanının ayrımcılık yapmaması düşünülebilir mi? Cumhurbaşkanı mikrofonu eline aldığında 'Benim kadınlarım benim gençlerim' diye konuşuyor. Peki diğer yüzde 50'nin cumhurbaşkanı kim? Biz bu milleti ayrıştırmayacağız. Bizim cumhurbaşkanımız Meral Akşener, İYİ Parti'nin toplantısına katılmayacak. Herkesin cumhurbaşkanı olacak. Ülkede toplumsal barışı bozdular. Bu sistem ülkede insanların daha çok kamplaşmasına meydan verdi" diye konuştu.

İzmir'e olan sevgisini dile getiren Ulupınar, İzmir'in demokratlığına vurgu yaparak, "Bayrak, Atatürk ve demokrasi deyince ayrı bir yeri var İzmir'in. Demokrasinin beşiği İzmir'dir. Güçlü karşısında hiç başını eğmemiş, kurnazlık yerine ilkeli olmayı hep tercih etmiş bir ildir İzmir. İzmir olarak İYİ Parti'nin sahadaki lokomotifi olmaya talibiz. Başaracağımıza da yürekten inanıyoruz. İlk seçimde İzmir'in sandıklarında çiçekler açacak" dedi.

"TÜRKİYE'NİN BU İKTİDARDAN KURTULMASI GEREKİR"

Divan üyelerinin belirlenmesinin ardından konuşan Divan Başkanı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da İstiklal Savaşı'nın sembol şehri İzmir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aydın, "Bu topraklar emperyalizme başkaldıranların, milli mücadele adına yedi düvele karşı kahramanca direnenlerin yaşadığı bir şehirdir. Dünkü Yörük Ali Efe günümüzdeki Fırat Çakıroğlu'dur. Büyük hareketler bir çoban ateşi ile başlar. İYİ Parti'nin hikayesi de böyle başladı. Liderimizin yaktığı çoban ateşi Türkiye'nin dört bir yanını sardı. Partimiz bir umut hareketi oldu. Böyle bir ortamda parti kurmanın Anadolu'ya yaymanın zorluğu ortada. Bu yolda emeği olan herkese teşekkürler. OHAL'in olağan hale geldiği, muhalif seslerin kısıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye'nin bu korku tünelinde, bu iktidardan mutlaka kurtulması gerekir. Bir an önce normalleşmesi gerekir. Ülkemizin kuruluş değerleri ve fabrika ayarlarına dönmesi, anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi gerekir. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan çok partili parlamenter demokratik sistemin yeniden inşa edilmesi gerekir. Kronik sorunların çözülmesi için alternatif gereklidir. İYİ Parti o alternatiftir. Bazen soruyorlar 'Kimin partisisiniz' diye. Biz iyilerin, cesurların, milliyetçilerin, demokratların, velhasıl Türkiye paydasında buluşan herkesin partisiyiz" dedi.

"ŞİMDİ HESAP VAKTİ"

İYİ Parti'nin kurulmasıyla birlikte ülkedeki siyasi dengelerin değiştiğini öne süren Aydın "Bu ülkeyi babasının çiftliği gibi yöneten iktidar, tek başına yüzde 50 artı bir oy alamıyor. Müttefiki de yüzde 10 barajını aşamıyor. Dolayısıyla bu ittifak çıkar ittifakıdır. Zamanında bölücü ihanet çeteleri ile çözüm adı altında ittifak yaptılar, ülke kan gölüne döndü. Zamanında FETÖ ile ittifak yaptılar, bu ihanet şebekesinin devletin kılcal damarlarına kadar sızmasına, bütün sınavlarda soruların çalınmasına, hain darbe girişiminin yaşanmasına yol açtılar. Şimdi çıkıp 'Bu yapının zararlı olduğunu yeni öğrendik, milletimiz bizi affetsin' diyorlar. Biz İYİ Parti olarak 'yok öyle yağma' diyoruz. Artık aldatıldım, kandırıldım diyerek sıyrılma vakti değildir. Şimdi hesap vaktidir. Bu hesabı sormak boynumuzun borcudur. Atatürk diyor ki, 'Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.' Yerlilik ve millilik sözle değil özle olur. Huzuru yeniden inşa etmeye geliyoruz. Büyük ülke olma, millet olma hedefine mücadele ederek varacağız. İnançla, imanla, halkın desteğiyle güçlükleri aşacağız" diye konuştu. İYİ Parti olarak gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyleyen Koray Aydın, coşkuya layık olacaklarını dile getirerek "İzmir iyi olacak Türkiye iyi olacak" dedi.

ÇIRAY'DAN TERÖRLE MÜCADELE ELEŞTİRİSİ

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray ise yaptığı konuşmada, güçlü bir kadroya sahip olduklarını vurguladı. Türkiye'yi yönetmeye hazır bir kadroya sahip olduklarını belirten Çıray, "Bizim iddiamız iktidar. Bu kadar kısa süre önce kurulmuş bir parti, bugün birçok kentte meydanlara sığmıyor. Ben 15 gündür bir soru soruyorum: Selahattin Demirtaş mahkemede 2010 referandumuna giderken bir bakanın Abdullah Öcalan'ın mektubunu göndererek 'evet' oyu vermeleri için baskı yaptığını söylüyor. Kim bu bakan? Herkesi terörist olmakla suçluyorlar. İçi boş, uyduruk bir çözüm paketi uydurup PKK'nın önünü açtınız, PKK'yı Güneydoğu'dan çıkaracağım derken hendekler açılmasını sağladınız" dedi.

Türkiye'de muhalefetin eksik olduğunu öne süren Çıray, "Hakim de savcı da bunlar. Bunlar rahata alışmıştı. Hem iktidar onlardı hem muhalefet onlardı. Kendi muhalefetlerini kendileri yapıyorlardı. Şimdi İYİ Parti geldi. Gerçek muhalefet geldi. İtifak yasası ortaya çıkardılar. Bugün Türkiye'de İYİ Parti olmasaydı cumhurbaşkanlığı seçimlerini tartışıyor olmayacaktık. Oyunu bozan olduk. İttifak ihtiyacı ortaya çıktı. Burnundan kıl aldırmayanlar şimdi birbirine yanaşıyor. Saray koalisyonu küçük ortağıyla bir araya geldi. Partiyi millet kurar, görevi millet verir. İYİ Parti'de siyaset yapmak milli bir görevdir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından oy kullanma işlemleri başladı. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar'ın yönetim kurulu asil listesi 84 kişiden oluşurken disiplin kurulu asil listesinde 9 isim yer aldı.

6)ARDAHAN’DA KODLAMA VE ROBOTİK ATÖLYESİ

ARDAHAN merkez 23 Şubat İlköğretim okulunda "Kodla Üret Ardahan Projesi" kapsamında "kodlama ve robotik atölyesi" oluşturuldu.

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ardahan Eğitim Vakfı ortaklığıyla yapımı gerçekleştirilen "kodlama ve robotik atölyesinin" açılışına Vali Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Belediye Başkanı AK Partili Faruk Köksoy, Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, Ardahan Eğitim Vakfı Başkanı İlter Avşar ve yöneticileri, AK Parti İl Başkanı Yunus Baydar ve çok sayıda davetli katıldı.Öğrencilerin "Kodlama" ve "üç boyutlu tasarım" konularında bilgi ve becerilerinin artırılmasının hedeflendiği Kodla Üret Ardahan Proje hakkında bilgi veren Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, bu projenin bilişim alt yapısı almış öğrenciler hazırlanan proje olduğunu ve proje ile öğrencilerin analitik düşünme, soru-cevap süreci içerisinde soru çözme ve grup çalışmasını ön palana çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Ardahan Eğitim Vakfı Başkanı İlter Avşar ise, “Kodla Üret Ardahan Projesini Ardahan’a kazandırdığımız için mutluyuz. Biliyoruz ki 21'nci yüzyıl dijital çağ. Bizde çocuklarımıza Robotik kodlamayı öğretip, kendi bilgisayarlarını kendi oyuncaklarını nasıl yapacakları konusunda destek olmak için buradayız. Heyecanlıyız ve çok mutluyuz. Kodla Üret Ardahan Projesi Türkiye genelinde yaklaşık 10 ilde bulunuyor. Ardahan’da bu illerin arasında . Bizlerde vakıf olarak böyle bir proje geliştirdik" diye konuştu.

Vali Mehmet Emin Bilmez de yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Kodla Üret Ardahan Projesi ile İnşallah çocuklarımız hayallerini gerçekleştirmeye çalışacaklar. Hayalleri daha da gelişecek. Hem günlük yaşantılarında karşılaştıkları sorunları giderecekler. Beyin jimnastiği yapacaklar, çözüm arayacaklar. Buda çocuklarımızın beyinsel anlamda daha da katkı sağlayacaktır. Bu atölyeyi ilimize kazandıran Ardahan Eğitim Vakfına teşekkür ediyoruz."

Açılışı yapılan kodlama ve robotik atölyesinde eğitim gören öğrenciler, kendilerinin yaptığı kodlama ve robotları katılımcılara tanıttılar.

KEMER'DE RUSLAR, ÜLKELERİNDEKİ BAŞKANLIK SEÇİMİ İÇİN OY KULANDI (ek)

7)ALANYA'DA DA OY KULLANDILAR

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Rus vatandaşları, Rusya Devlet Başkanlığı seçimi için oy kullandı. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda kurulan sandıkta oy verme işlemi saat 10.00'da başladı.

'BURADAKİ RUSLAR İÇİN ÖNEMLİ'

Oy kullanan Rus vatandaşı Anastasia Petrova Çetinkaya, ülkesi Rusya'nın seçimlerine yerleşik olarak yaşadığı Alanya'da katılabilmekten mutlu olduğunu söyledi. Çetinkaya, "Alanya'da yaşıyorum ve iki ülkenin de vatandaşıyım. Bugün Antalya, Kemer ve Alanya'da seçim sandıkları var. Antalya'da yaklaşık 20 bin Rus yaşıyor. Rus konsolosluğu bölgedeki Ruslar için seçim ofisleri açtı. Ben de seçime katıldım. Organizasyon çok güzel, herkes kibar ve kalabalık yok. Çok memnun kaldım. Rusya'da seçim 18 Mart'ta olacak ancak yurt dışındaki Rus vatandaşları için sandıklar 10 Mart tarihinde kuruldu. Bu seçim sadece Rusya'daki Ruslar için değil buradaki Ruslar için de çok önemli" dedi.

'MUTLUYUZ'

Türk vatandaşlığına geçen eski Rus vatandaşı Hatun Tuncer ise eski ülkesinin seçimlerini izlemek ve arkadaşlarına destek olmak için geldiğini söyledi. Yaklaşık 22 yıldır Alanya'da yaşadığını belirten Tuncer, "Moskova'da doğdum ve büyüdüm. Bugün seçim olduğu için ve eski ülkemi de sevdiğim için, arkadaşlarıma destek amaçlı geldim. Organizasyon çok güzel, her türlü ortam sağlanmış. Türkiye'de bulunmaktan ve yaşamaktan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

BURSA'DA YÜRÜYEN MERDİVENDE PANİK: 7'Sİ ÖĞRENCİ 8 YARALI (EK)

8)MAKİNE MÜHENDİSLERİ İNCELEME YAPTI

BURSA'da 7'si çocuk 8 kişinin yaralanmasına sebep olan yürüyen merdiven kazasının ardından olay yerinde inceleme yapan Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ekibi ihmalleri ortaya koydu. Şube Başkanı Fikri Düşünceli ölümlü bir kazanın dahi yaşanabileceği ihmallerin olduğunu söyledi. Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Timurtaşpaşa mevkiinde meydana gelen ve 7'si öğrenci 8 kişinin yaralanmasına sebep olan yürüyen merdiven kazasının ardından Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nden bir ekip olayın yaşandığı merdiven üzerinde incelemeler yaptı. Ekibin yaptığı ilk incelemelerde kazanın sebebinin periyodik kontrol ve bakımların yapılmaması sonucu aşırı yükte sistemi durduran balataların merdiveni durduramadığını ve acil durumlarda kullanılacak 'STOP' butonunun kullanılamaz halde olduğunu tespit etti. Ekip kazanın yaşanmasına sebep olan aksaklıkların yanı sıra merdivenin pek çok eksiği ve sorunu olduğunu, bu eksikliklerin ölümle sonuçlanacak kazalara neden olabileceğini belirlerdi. Yaptıkları inceleme ardından mikrofonlarına açıklama yapan Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Fikri Düşünceli kaza anında güvenlik düzeneğinin sağlıklı şekilde çalışmadığını belirtti. Düşünceli, "Aşırı yük olduğu zaman merdivenin geri sarmaması için baltaların devreye girmesi gerekiyor. Büyük bir ihtimalle balatalar aşınmış. Ayrıca bu balataların aşındığını gösteren sensörler var. Sanıyoruz ki bu sensörler de devre dışı bırakılmış. Bu tür kazaların önüne geçmek için periyodik olarak kontrollerin ve bakımların yapılmış olması gerekiyor. Kaza anında hareket halindeki merdivenin stop butonuna basılarak elektriğin kesilmesi bir şey ifade etmez. Balatalar tutmadı sürece merdiven durduralamaz ya da çok güçlükle durur. Tıpkı bir arabadaki gibi arabanın kontağını kapatmak balata arızası nedeniyle durmayan arabayı durduramaz." dedi.

TEDBİR ALINMADI

Kazanın ardından olay yerinde yetkili personel bulundurulmazken merdivenin kullanılmaması için plastik şeritler çekildi. Plastik şeritleri kaldırarak merdiveni kullanmaya devam eden vatandaşlar ise kameralara yansıdı. Olay yerinde halen tedbirlerin alınmadığına da değinin Düşünceli, "Şu an kalabalık bir insan grubu burayı kullanmaya kalksa yine aynı şekilde aşağı doğru bir kayma söz konusu olabilir. Elektriğin kapatılmış olması bir şey ifade etmez çünkü arıza mekanik. Burada plastik bir şerit var biz buradayken vatandaşlarının şeridi kaldırıp arızalı merdiveni kullandığını gördük." dedi.

Alınmayan tedbirler yüzünden yürüyen merdivende ölümle sonuçlanabilecek kazaların dahi yaşanabileceğini belirten Düşünceli, "Bu kazanın yaşanmasına sebep olan arızanın yanı sıra bakım ve denetimleri yapılmadığına dair pek çok işaret var. Bu işaretlerin biri sisteme yabancı madde girmesine engel olacak tarakların kırılmış olması ve ondan da önemlisi acil durumlarda kullanılacak olan stop butonları kırık ve kullanılamaz durumda. Hatta bu merdivenin ilk montajını dahi eksiklikler söz konusu. Periyodik bakım ve montaj sonrası kontrolleri yapılmış olsaydı eksiklikler giderilmiş olurdu. Eksikliklerin en barizi tırmanmayı önleyici bariyerlerin olmayışıdır. Buradan çocuklar plastik kısmı tutarak tehlikeli bir şekilde yukarı çıkmaya çalışabilir ve sonucunda yükseklikten düşebilir haliyle merdiven ölümlü bir kazaya neden olabilir.

9)BEŞİKTAŞ VE BURSA HEYETLERİNDEN KİLİS'E DESTEK ZİYARETLERİ

BURSA Valisi İzzettin Küçük başkanlığındaki heyet ile Beşiktaş Taraftarlar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz ve kulüp yetkilileri, 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek amacıyla Kilis'e geldi. İki heyet, gençlere ve çocuklara Bursaspor ve Beşiktaş formaları dağıttı.

Kilis'e ilk olarak, Beşiktaş Taraftarlar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz başkanlığında yöneticiler geldi. Ardından Bursa Valisi İzzettin Küçük başkanlığında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ve sanayicilerin yer aldığı heyet kenti ziyaret etti. 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek amacıyla Kilis'e gelen iki heyet, Kilis Valiliği'ni ziyaret edip, Vali Mehmet Tekinarslan ile görüştü, harekâta ilişkin bilgi aldı. Beşiktaş heyeti ziyaretin ardından Valilik bahçesinde gençlere ve çocuklara Siyah-Beyazlı forma dağıttı. Heyet, Vali Mehmet Tekinarslan'a da kentin plaka kodu olan '79' sırt numaralı forma hediye etti.

Beşiktaş Taraftarlar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz, bölge halkının yanında olduklarını belirterek, "Kendilerinin yalnız olmadığını beyan etmek istiyorum. Beşiktaş Spor Kulübü olarak da her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Çocuklara yaklaşık 2500 parçaya yakın forma dağıtımında bulunuyoruz. Bundan sonra sınır ötesinde forma desteklerimiz devam edecek. Her ay inşallah Kilis'imizi Beşiktaş Spor Kulübü olarak ziyaret edeceğiz" dedi.

ÇOCUKLARA ZEYTİN DALLI BURSA FORMASI

Bursa heyeti de görüşmeden sonra, yanlarında getirdikleri ve üzerinde zeytin dalı olan Bursaspor formalarını Valilik bahçesinde gençlere ve çocuklara hediye etti. Bursa Valisi İzzettin Küçük, "Kilis halkına, esnafına desteğimizi göstermek istedik. Her şeyimizle Kilislilerin ve ordumuzun yanındayız. Zeytin dallı forma yaptırdık, buradaki evlatlarımıza dağıtmak istedik. Güzel bir tablo oldu. Ordumuza, Allah'tan sağlık ve afiyet diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize inşallah sağlık afiyet diliyorum" diye konuştu.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ise "Kilis, 'Zeytin Dalı Harekâtı'na ev sahipliği yapıyor, çeşitli zorluklar yaşıyor, yaşadı. Bunların hepsini aşıyor. Allah ordumuza, devletimize zeval vermesin. Türkiye'nin muhtelif yerlerinden gelip Kilis'e ve 'Zeytin Dalı Harekâtı'na bugünlerde elinden, yüreğinden ne gelmişse destek getiren değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Az önce Beşiktaş Spor Kulübümüzün yöneticileri buradaydı. Sizin ziyaretiniz hem Kilis ilinin genel durumuyla ilgili neler yapılabilirsiniz bunları değerlendirmek, moral, motivasyon, birlikteliğimizi hissettirmek adına geldiniz. Ben inanıyorum ki Bursa'nın ticari ve ekonomik varlığı bu alanda da Kiliste'ki ekonomik faaliyetleri ne şekilde canlandırabileceğinizi değerlendirecek bir katkıyı da düşünerek gelmişsiniz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından heyet ile birlikte Bursaspor ve Beşiktaş forması giyen çocuklar ve gençler fotoğraf çektirdi.

10)ÖĞRENCİLERDEN ZEYTİN DALI HAREKATINA KOREOGRAFİLİ DESTEK

OSMANİYE'de, Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi'ndeki 650 öğrenci, okul bahçesinde bir araya gelerek "Zeytin Dalı Harekatı"na destek amacıyla koreografi oluşturdu.

Programda öğrenciler, Türk bayrağı, "T.C.", "Canım Türkiye'm", "Afrine Selam" ve "Gönlümüz Sizinle" yazılı koreografileri mehter marşları eşliğinde oluşturdular. Daha sonra öğrenciler hep birlikte 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' diye haykırıp, alkışlarla programı bitirdiler.

Okul Müdürü Zekeriye Urul, Afrin'deki Türk askerine destek olmak için koreografiler oluşturduklarını söyledi.

Ağabeyinin Afrin'de mücadele ettiğini ve onunla gurur duyduğunu belirten Nuriye Açıkgöz ise koreografiden mutlu olduğunu belirterek, ağabeyi ve bütün askerleri çok sevdiğini söyledi. Afrin harekatında olan babası ve tüm askerlere selam gönderen bir kız öğrenci ise "Allah'a emanet olsunlar, hepsi yuvalarına sağ selamet dönsünler. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

11)'TIBBİYELİ HİKMET'İN ADI SAVAŞTEPE'DE YAŞATILACAK

BALIKESİR'de Milli Mücadele döneminin önemli isimlerinden biri olan Tıbbiyeli Hikmet Boran'ın adı bir parka verilerek ölümsüzleştirildi.

Savaştepe ilçesi Belediyesi, Milli Mücadele döneminde İngiliz İşgaline karşı iki kula arasına dev bir Türk Bayrağı asarak direniş başlatılmasına ön ayak olan İstanbul Tıbbiyeli mektebinde okuyan 18 yaşındaki Tıbbiyeli Hikmet Boran'ı unutmadı. İlçe Merkezinde Tıbbiyeli Hikmet'in adı 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir parka verildi. Parkın açılış törenine Savaştepe Kaymakamı Fikret Zaman, Savaştepe Belediye Başkanı AK Partili Turhan Şimşek, Balıkesir Tabipler Odası Başkanı Necdet Uçan ve çok sayıda doktor katıldı.

Açılışta, Tıbbiyeli Hikmet hakkında bilgiler veren Balıkesir Tabipler Odası Başkanı Necdet Uçan, "Tıbbiyeli Hikmet'in Milli Mücadele döneminin önemli isimlerinden birisi oldu. Fakat çok tanınmadı. Onu tanıtmak için iki yıldan bu yana bir çalışma başlattık. Tıbbiyeli Hikmet Savaştepelidir. Hepimizin bildiği sunucu Orhan Boran'ın babasıdır. Tıbbiyeli Hikmet İstanbul da okuduğu dönemde İngiliz işgaline karşı ayaklanıyorlar ve işgali püskürtüyorlar. Okulda bulunan iki kule arasına 14 Mart 1919 günü Türk Bayrağını çekiyorlar. O günden bu güne 14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır. Yine Hikmet Boran Tıbbiyelileri temsilen Sivas Kongresine katılmıştır. Sivas kongresinde bir konuşma yapan Tıbbiyeli Hikmet, 'Biz Tıbbiyeliler olarak Manda ve Himayiyeyi kabul etmiyoruz. Eğer siz mandayı kabul ederseniz sizi de tel'in ederiz (Lanetleriz). Eğer Mustafa Kemal Mandayı kabul ederseniz sizi de red eder sizi vatanın kurtarıcı değil vatanın batırıcısı olarak adlandırırız' diyor" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün bu konuşma üzerine Manda ve himayenin kabul olamayacağını 'Ya İstiklal Ya Ölüm' sözünü söylediğini ifade eden Tabipler Odası Başkanı Necdet Uçan, aynı zamanda park içerisine Tıbbiyeli Hikmetin bir büstünün yapıldığını bu büste de Sivas Kongresinde Tıbbiyeli Hikmet'in yapmış olduğu konuşma metinin yer aldığını belirtti. Uçan, parka Tıbbiyeli Hikmet'in yanı sıra Savaştepe için çok önemli bir isim olan Savaştepe Köy Enstitüsünün kurucusu Sıtkı Akkay'ın isminin de verildiğini de kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol tarafından parkın açılışı gerçekleştirildi. Davetlilere açılış sonunda ikramlarda bulunuldu.

