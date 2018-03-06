DHA YURT BÜLTENİ-9

1)KILIÇDAROĞLU, PM ÜYESİ KARAN'IN CENAZESİNE KATILDI

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden CHP Parti Meclisi Üyesi Yavuz Karan'ın Trabzon'daki cenaze törenine katıldı. Trabzon'daki ofisinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan CHP PM Üyesi ve eski CHP Trabzon İl Başkanı Yavuz Karan için Akçaabat ilçesindeki Kavaklırahman Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılmak üzere bugünkü CHP Meclis Grup Toplantısı'nı iptal eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özel uçakla saat 12.00 sıralarında Trabzon'a geldi. Törene, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, CHP Milletvekilleri, Ak Parti Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve partililer ile çok sayıda kişi katıldı.

Törene katılan AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar ve Muhammet Balta da Karan ailesine taziyede bulundu. Kılınan cenaze namazı sonrası Kılıçdaroğlu'da Karan'ın tabutuna bir süre omuz verdi. Kalabalık arasında güçlükle ilerleyen Kılıçdaroğlu burada vatandaşlarla tokalaşarak bir süre sohbet etti.

Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını kaybeden Karan, ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Cenazeden görüntüler

Klıçdaroğlu'nun gelişi

Taziyeler ve namazın kılınışı

Detaylar

(Haber: Fatih TURAN-Kamera: Tolga SAĞLAM/

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2)YUNAN ASKERLERİ, TÜRK SINIRINA 253 METRE GİRMİŞ

EDİRNE'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yapan ve devriyeleri sırasında Türk tarafına geçtikleri için tutuklanarak cezaevine konulan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in (29) sınırı 253 metre ihlal ettikleri ortaya çıktı. Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, perşembe günü birinci derece askeri yasak bölgeden Türk tarafına geçti. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerleri tarafından gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Avukatlarının tutuklamalara yönelik itirazı ise dün Edirne 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmedi.

Tutuklanan Yunan askerleri teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in Türk sınırına geçmelerine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemede Yunan askerlerinin Pazarkule Sınır Karakolu'na 253, Türk-Yunan sınırına ise 240 metre mesafedeki bir noktada yakalandığı tespit edildi. Üzerlerinden Yunan sınır karakoluna ait cep telefonu ve bazı materyaller çıkan askerlerin cep telefonlarının incelenmesi ise halen sürüyor.

'KAÇMA ŞÜPHESİ'

Edirne 1'ncu Sulh Ceza Hakimliği, Yunan askerlerinin avukatlarının verdiği tutuklamaya itiraz dilekçesini reddetti. Hakimlik kararında, "Şüphelilerin askeri yasak bölgeye girme suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, şüphelilerin Türkiye'de sabit ikametlerinin bulunmaması, yabancı ülke vatandaşı ve asker olması birlikte değerlendirildiğinde kaçacağı şüphesi uyandıran somut olguların bulunduğu, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı, soruşturma dosyasının geldiği aşama itibariyle tutuklama şartlarında herhangi bir değişiklik olmadığı anlaşıldığından tutukluluğa itiraz taleplerinin ayrı ayrı reddine karar verildi" denildi.

YANLIŞLA GEÇTİKLERİNİ SAVUNMUŞLARDI

Yunan askerlerden teğmen Angelos Mitretodis, savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde Türk tarafına yanlışlıkla geçtiklerini ifade ederek, "Kesinlikle yanlışlıkla Türk sınırını geçtik, ben ısrarla üzerime atılı suçlamaları reddediyorum. Benim video çektiğim bölge Yunan tarafındadır. Çünkü Yunan tarafına ait çöp kovaları vardı. Ben bunu özellikle üstlerime göstermek istedim. Göçmen kaçakçılığını önlemek için video çektim. Casusluk yapan kişi karlı havayı seçer mi? Zaten yürürken karda izimizi belli ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Yunan askerlerinden astsubay Dimitris Kouklazis de casusluk suçlamasını kabul etmezken, kötü amaçla gelmediklerini savunarak, "Biz buraya kötü bir amaçla gelmedik. Kesinlikle üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum. Yanlışlıkla sınırı geçtik. Sınırı yanlışlıkla geçtiğimi ve kötü amacım olmadığını ısrarla belirtmek isterim" demişti.

Engin ÖZMEN/EDİRNE,()-

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3)BABASININ ÖLDÜĞÜ TARİHİ KALEDE, AYNI YERDEN DÜŞÜP YARALANDI

ŞANLIURFA'da yeni yılın ilk günü olan doğum gününde, tarihi Urfa Kalesi'nde fotoğraf çektirirken 40 metreden kayalıklara düşüp yaşamını Halil Dağ'ın (39) kızı Songül Dağ (16) da aynı yerde ayağının takılması sonucu 10 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Doğum günü olan 1 Ocak'ta Balıklıgöl'ü ziyaret eden Halil Dağ, ardından arkadaşıyla birlikte tarihi Urfa Kalesi'ne çıktı. Dağ, sosyal medyada popüler olan zıplayarak atlama pozu için bir kayanın üzerine çıktı. Kayanın üzerinden zıplayan Halil Dağ, 2 metrekarelik alana düştükten sonra dengesini yitirerek, yaklaşık 40 metreden kayalıklara yuvarlanarak yaşamını yitirdi. Dağ'ın düşme anı arkadaşı tarafından cep telefonuyla görüntülenmişti.

Babasının ölümünü kabullenmeyen kızı Songül Dağ da bugün tarihi Urfa Kalesi'ne çıkarak acı olayın meydana geldiği yerde gezdi. Bir süre sonra kaleden inmeye çalışan genç kız, ayağının kayalıklara takılmasıyla yaklaşık 10 metreden düştü. Songül Dağ'ın düştüğünü gören özel güvenlik görevlileri, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. İhbarla olay yerine geçen sağlık ekipleri, yaralı kızı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Songül Dağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Tarihi Urfa kalesi

- Salık ekiplerinin yaralı kızı ambulansı taşıması

- Yaralanan Songül Dağ

- Ölen baba Halil Dağın görüntüsü

- Acil servis

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 134 MB, 12 MB, 14 MB, 4 MB

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4)EVLİ KARDEŞLERİNİ KAÇIRAN KİŞİYİ DEMİR ÇUBUKLARLA DÖVDÜLER

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 32 yaşındaki M.A.Ç., Şanlıurfa'dan kaçırdığı evli kadını evine getirdi. Kadının haber vermesi üzerine Darıca'ya gelen kardeşleri, evin kapısını balta ile kırarak demir çubuklarla M.A.Ç.'yi dövdü. Kız kardeşlerini alarak Şanlıurfa'ya giden 3 ağabeyi ve arkadaşları polisin operasyonu ile Bolu'da yakalandı.

Darıca'da yaşayan M.A.Ç., Şanlıurfa'da yaşayan 26 yaşındaki S.C.'yi kaçırarak evine getirdi. S.C. bulduğu telefonla yakınlarına telefonla mesaj atarak M.A.Ç. tarafından kaçırıldığını belirtti. Bunun üzerine S.C.'nin ağabeyleri 33 yaşındaki A.Ç., 31 yaşındaki M.Ç., 29 yaşındaki H.Ç. ve arkadaşları 31 yaşındaki S.Ç. Şanlıurfa'dan Darıca'ya geldi. 4 kişi M.A.Ç.'nin yaşadığı evin kapısını balta ile kırarak içeri girdi. 4 kişi daha sonra M.A.Ç.'yi demir çubuklarla dövdü. Ağır yaralanan M.A.Ç. kaldırıldığı Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kız kardeşlerini alan ağabeyleri ve arkadaşları Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu araç Bolu'da durduruldu. Gözaltına alınan A.Ç., M.Ç., H.Ç. ve arkadaşları S.Ç. adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi, detay görüntüler

Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), () -

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5)KENDİ YARASINI UNUTUP ARKADAŞINA DESTEK OLMAYA ÇALIŞTI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazada durumu daha ağır olan arkadaşı Emircan Ş.'nin başında bekleyen İbrahim K., uyumaması için destek olmaya çalıştı.

Kaza, sabah saatlerinde Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Emircan Ş.(18) yönetimindeki 67 AAB 624 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından yön tabelalarına ve refüje çarparak takla attı. Kazada, Emircan Ş. ile arkadaşı İbrahim K.(18) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralılara müdahale etti. Kazada yaralanan İbrahim K., durumu ağır olan arkadaşı Emircan Ş.'ye uyumaması için destek olmaya çalıştı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Yerde yatan yaralılar

-İbrahim K.'nın arkadaşı Emircan'a 'uyuma' diye bağırması

-Çevredeki vatandaşların çocukları uyutmamak için çabası

-Sağlık ekiplerinin gelmesi

-Yaralılara müdahale ve ambulansa alınması

-Otomobilin çevreye dağılan parçaları

-Polisin olay yerine hızla giren otomobilden kurtulması

(6.08) Boyut: (367 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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