DHA YURT BÜLTENİ-9 

Yıldırım: Aslan Mehmetçik Raco'yu ele geçirdi, Afrin'e doğru hızla ilerliyor (4)



BAŞBAKAN YILDIRIM, MANİSA'YA GEÇTİ

Muğla'dan Manisa'ya geçen Başbakan Binali Yıldırım, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları'nın 5'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Başbakan Yıldırım, önce kongrenin yapıldığı salon önünde kendisini bekleyen partililere otobüsün üzerinden seslendi. Başbakan Yıldırım'ın yanında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti genel başkan yardımcıları Ravza Kavakçı Kan ile Öznur Çalık; İzmir, Uşak ve Manisa milletvekilleri yer aldı.

'BAŞLARINA BALYOZ GİBİ İNERİZ'

Yıldırım, Türkiye'nin birliğine ve beraberliğine kast edenlerin başına balyoz gibi inildiğini kaydederek, şöyle konuştu: "Muhteşemsin. Günün gözü tutulmuş maşallah. 25 gün önce buradaydım. O gün biraz yağmur vardı hava bulutluydu. Fazla hasret gideremedik. Onun için yine buradayım. Buraya milletin adamı Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Manisa bugün yine bir başka. Manisalı ak kadınlar buradan Afrin'e kahramanlarımıza bir selam gönderelim mi? Selam olsun size ey yiğitler. Şehzadeler şehri Manisa'dan size selam olsun. 2 gün önce kalleşçe pusu yaptılar. Mehmetlerimizi şehit ettiler ama aradan 48 saat geçmeden orayı aslanlarımız darmadağın etti. Raco'yu ele geçirdi. ÖSO'nun kahramanlarıyla birlikte ay yıldızlı bayrağın altında Afrin'e doğru ilerliyorlar. İşte Türkiye'nin adaleti bu. PKK, YPG bilumum terör örgütleri bu milletin birliğini beraberliğini kardeşliğini asla bozamayacaksınız. Sizlerin o hain planlarını arkanızdaki o destekçilerinizi de unutmadık. Onlara da gereken hesabı günü geldiğinde soracağız. Cümle alem şahit olsun ki Türkiye onur mücadelesi veriyor. Birlik, beraberlik, kardeşlik mücadelesi veriyor. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne vatandaşlarımızın, kadınlarımızın gençlerimizin kardeşliğine, birliğine, beraberliğine zarar verirse başlarına balyoz gibi ineriz. Manisa'nın bu meydanlarda yaptığı gibi gereken dersi veririz."

'ÇİFTÇİYE MAZOT PARALARINI YATIRMAYA BAŞLADIK'

Manisa'nın üreten bir şehir olduğunu dile getiren Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: "Manisa ay yıldızlı bayrağın teminatı şehir. Manisa bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Her türlü yenilikçi teknoloji üretim Manisa'da çığ gibi büyüyor. Manisa- İzmir kardeş iki kent. Bu kadar birbirine yakın iki büyükşehir yok. Buradan seslensen Bornova'dan işitilir. Sabuncubeli Tüneli ile Manisa- İzmir'i birleştiriyoruz. Bu yıl açıyoruz, Yeter mi? yetmez. Manisa- İzmir- Balıkesir- Bursa arasını otoyol yapıyoruz. Havadan baktım yol ortaya çıkmış. 137 kilometresi Manisa'dan geçiyor. Bu yol yapıldığında ne demek oluyor? Türkiye nüfusunun dörtte biri buralara gelecek, buraları ziyaret edecek. Şehzadeler kentini görecek. Manisa'nın ekonomisi daha da gelişecek. Daha çok yatırımcı gelecek. İzmir- İstanbul arası 3 saatin altına düşecek. Kapı komşusu olacak. Manisa- İstanbul arası 2.5 saati bulacak. Belkahve Tünelleri bitmiş. Kemalpaşa'ya kadar olan 22 kilometre tamamlanmış. Balıkesir'e doğru devam ediyor. Yeter mi? Yetmez. Hızlı tren Manisa'ya yakışır. Manisa'ya her şey yakışır. 17 şehzadeyi yetiştiren 7'sini padişah yapan bu kente ne yapsak yakışır. Manisa üzümün, sanayinin başkenti. Bu yıl üzümü yine yavrularımıza okullarda besleyici olarak vereceğiz. Manisa'ya 1.5 milyar liradan fazla tarım desteği verdik. 23 Şubat'ta ne dedik? Geçen yıl Ödemiş'te açıklamıştık 'mazotun yarısı sizden yarısı bizden'. Şimdi hesaplara mazot paralarını yatırmaya başladık. Mart ayı sonuna kadar herkes alacak."

Türkiye ekonomisiyle ilgili 2017 yılı için felaket senaryoları yazıldığını hatırlatan Yıldırım, "Türkiye büyüme hızında 1 numara oldu. Türkiye'ye birincilik yakışır, ay yıldızlı bayrağa da en yüksekler yakışır. Önce yerel yönetimlerde Manisa'nın anahtarını teslim almaya hazır mısınız? Cumhurbaşkanı'mızı devletimizin başına seçmeye var mısınız? Allah sizden razı olsun. İzmir bu mesaj size. Manisa 'biz hazırız' diyor. İzmir sizden geri kalmaz. İnşallah İzmir de gereğini yapacak. Buna şüphe yok. Hemşehrilerime güveniyorum" dedi.

SALON ZEYTİN DALLARIYLA SÜSLENDİ

Başbakan Yıldırım, daha sonra kongrenin yapıldığı Atatürk Spor Salonu'na geçti. Salona 'Milletimizi bölemeyeceksiniz', 'Bayrağımızı indiremeyeceksiniz', 'Gençlikle diriliş, gençlikle yükseliş', 'Mücadelemiz millidir, gayri milliler anlayamaz', 'Ezanlarımızı susturamayacaksınız', 'Korkaklar zafer anıtı dikemez', 'PKK, PYD, YPG, DEAŞ, FETÖ topunuz gelin', 'Zeytin Dalı beslememiz, Kudüs istikametimiz, Kızıl Elma hedefimiz, Erdoğan liderimiz', 'Yürü yiğidim yollar senindir', 'Ya olacağız ya öleceğiz', 'Er doğduk, er yaşadık, er öleceğiz' yazılı pankartların asıldığı görüldü. Salonda, ayrıca Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafları yer aldı. Zeytin dalı görsellerinin de yer aldığı salonda, 'Reis bizi Afrin'e götür' sloganları atıldı. Gençlerin çoğunlukta olduğu salonda, Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları dalgalandırıldı.

Manisa İl Gençlik Kolları'nın mevcut başkanı Ender Gök'ün tek aday olduğu kongrede, Başbakan Binali Yıldırım, sevgi gösterileriyle karşılandı.

Bakan Çavuşoğlu: Kimse bizden yas tutmamızı beklemesin

ANTALYA'nın 811'inci fetih kutlamasında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türklerin vatan bildiği topraklarda bir hilal uğruna nice fedakarlıklar yaptığını belirterek, "Bölgemizin istikrarı için İslam'ın son ordusu Türk ordusu bugün Suriye'de hainlerle mücadele ediyor. Evet, şehitlerimiz var. Üzülüyoruz, ama hiç kimse bizden yas tutmamızı beklemesin" dedi.

Antalya'nın fethinin 811'inci yılı kutlamaları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti milletvekilleri Hüseyin Samani, Atay Uslu, Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Sena Nur Çelik, Başsavcı Ramazan Solmaz, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşle gerçekleşti. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Karaalioğlu Parkı'nda sona erdi. Yürüyüş kortejinde, 'Diriliş Ertuğrul' dizisi oyuncuları da yer aldı. Vatandaşlar Bakan Çavuşoğlu ve dizi oyuncularına yoğun ilgi gösterdi.

Karaalioğlu Parkı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sembolik olarak kutlanan fethin önemine değindi. Çavuşoğlu, "Adaleti tesis etmek için bu topraklar fethedildi. Fetih kutlamalarına neden başlandı diye sorulabilir. Bunun en güzel cevabını Mustafa Kemal Atatürk şöyle ifade eder; Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha güzel işler başarmak için kendisinde daha çok kuvvet bulacaktır" dedi.

Türklerin vatan bildiği topraklarda bir hilal uğruna nice fedakarlıklar yaptığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Hala mücadele sürdürüyoruz. Bölgemizin istikrarı için İslam'ın son ordusu Türk ordusu bugün Suriye'de hainlerle mücadele ediyor. Evet, şehitlerimiz var. Üzülüyoruz, ama hiç kimse bizden yas tutmamızı beklemesin. Vatanımızın bekası için düşmanın üzerine üzerine gideceğiz. Şehitlerimizin intikamını alacağız" dedi.

TÜRKİYE'DE 50 MİLYON, ANTALYA'DA 20 MİLYON TURİST HEDEFİ

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada adaletsizliğin olduğunu ve bu adaletsizliği ortadan kaldırmak için sorumluluk üstlendiklerini de ifade eden Bakan Çavuşoğlu, hainlerden ecdadın hesap sorduğu gibi hesap soracaklarını aktardı. Türkiye'nin hak ettiği yere ulaşması için çok çalışacaklarını da kaydeden Çavuşoğlu, “Bu yıl inşallah turizmde 13 milyonu aşacağız. Hedefimiz Türkiye'de 50 milyon, Antalya'da 20 milyon turisttir. Turizmde olduğu gibi eğitimde de başkent olmak istiyoruz. Sağlık turizminde de başkent olmak için adımlar atıyoruz" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun ardından konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türklerin bu topraklara adaleti tesis etmek için geldiğini belirtti. Bu toprakları vatan yapmak için canını veren şehitlere rahmet dileyerek sözlerine başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, tarihten ders çıkaran gençlerin geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğini ifade etti.

Fetih kutlaması, konuşmaların ardından gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti.

4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf eden baba tutuklandı



BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, Hüseyin Ersezgin (26), 6 Şubat'ta yaşamını yitiren oğlu Kuzey Efe Ersezgin’i (4) boğarak kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Hüseyin Ersezgin tutuklanıp cezaevine konulurken, Kuzey Efe'nin ölümüyle ilgili otopsi raporu bekleniyor.

Edremit ilçesi kırsal Kadıköy Mahallesi’nde oturan Melis (25) ile Hüseyin Ersezgin (26) çiftinin oğulları Kuzey Efe, 6 Şubat akşamı nefes almadığı gerekçesiyle babası tarafından ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Baba Ersezgin, hastane görevlilerine, araba ile gezdirdiği sırada oğlunun fenalaştığını söyledi. Hastaneye getirildiğinde Kuzey Efe'nin yaşamını yitirdiğinin saptandığı olayla ilgili savcının talimatı üzerine cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

OĞLUNU ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ?14 GÜN SONRA İTİRAF ETTİ

Edremit’te, toptancıda çalışan baba Hüseyin Ersezgin'in, 20 Şubat günü, İlçe Jandarma Karakolu'na giderek, arabayla gezdirdiği sırada eliyle ağzını kapadığı oğlu Kuzey Efe’yi boğarak, öldürdüğünü itiraf ettiği ortaya çıktı. Jandarma, itiraf üzerine durumu savcılığa bildirdi. Savcının talimatıyla gözaltına alınan baba Ersezgin, Edremit Adliyesi'ne sevk edildi. Hüseyin Ersezgin, mahkemece tutuklanarak, Burhaniye Cezaevi’ne gönderildi. Eşinin itirafı üzerine Melis Ersezgin de Hüseyin Ersezgin’den boşanmak için dava açtı.

Hüseyin Ersezgin’in babası Tuncay Ersezgin de oğlunun, Kuzey Efe’nin ölümü sonrası bunalıma girdiğini ve kendisini suçlu hissettiğini söyledi. Tuncay Ersezgin, “Oğlum, çocuğunu kaybetti. Bunalıma girdi. Dedikodularla bizi de kötü duruma düşürmeye çalışıyorlar. Otopsi raporu geldiğinde her şey ortaya çıkacak. O zaman ben de gerekli açıklamaları yapacağımö dedi.

Kuzey Efe'nin kesin ölüm nedeninin anlaşılması için Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporu bekleniyor.

İYİ Parti'nin Sakarya'daki kongresinde 'imza' krizi

Arbede anları



İYİ Parti Sakarya İl Kongresi'nde, imza tartışması çıkarken, salonda kısa süreli arbede oldu. Kavgaya tutuşan partilileri, araya girenler ayırdı.

İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığı'nın ilk kongresi, Adapazarı Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu ve çok sayıda partili katıldı. Mevcut Başkan Hüsamettin Atasever ve Serdip Dokumacı, başkanlığa aday olarak listelerini, oluşturulan divana sundu. Adaylardan Serdip Dokumacı'nın sunduğu liste, 30 delege imzası zorunluluğuna uygun bulunmadığı için kabul edilmedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Salonda kısa süreli arbede yaşanırken, ara girenler, partilileri yatıştırdı. Kongrede tek aday olarak kalan Hüsamettin Atasever, başkanlığa yeniden seçildi.

Ortaca açıklarında kaybolan tekne ve içindekiler bugün de arandı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesi açıklarında battığı tahmin edilen teknenin içinde bulunan iki kişi için başlatılan arama çalışmaları, bugün de sürdü. Ancak aama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Fethiye Limanı'ndan denize açılan 'Aquabellatrix' isimli 8 metrelik teknede bulunan tekne sahibi İsmail Murat Edirnecik ve arkadaşı Atilla Dündar, geçen 1 Mart Perşembe günü teknelerinin su aldığını ve battığını bildirerek yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine bölgede başlatılan arama çalışmaları, ara vermeden devam ediyor. Teknede bulunanların yakınlarının ise sahilde sessiz bekleyişleri sürüyor. Olayın 4'üncü gününde 3 sahil güvenlik botu ile denizden, AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından karadan çalışma yaptı. Sabah, Dalaman Çayı'nın denize döküldüğü ve Sarısu Mevkisi noktalarında kayıp tekneye ait olduğu değerlendirilen parçalar bulundu. Bunun üzerine çalışmalar, Ortaca ilçesi Sarıgerme kıyı şeridinde yoğunlaştırıldı. Bölgeye, Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli dalgıçlar sevk edildi. Sualtında da arama çalışması başlatıldı. Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, "Çalışmaların 4'üncü gününde tekneye ait bazı parçalara ulaşıldı. Dalaman Çayı'nın denize döküldüğü noktada tekneye ait parça bulduk. Çalışmalarımızı bu noktada yoğunlaştırdık. Karada AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerimiz, denizde sahil güvenlik botlarımız, sualtında da dalgıç ekiplerimiz arama faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah en kısa zamanda netice alacağız" dedi.

İYİ Partili Özdağ: Sandığı çalamayınca, YSK’yı çaldılar

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, 16 Nisan 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren Anayasa değişikliği halk oylamasında, sandıkları sağlam tuttuklarını ve oy çaldırtmadıklarını belirterek, “Ama bir şeyi unuttuk. Sandığı çalamayınca, YSK’yı çaldılarö dedi. Kanal İstanbul projesini de eleştiren Özdağ, "İktidar Türkiye’nin önüne hiçbir üretim modeli koyamadığı gibi, zır deli yeni bir proje ile geliyor. Nedir o proje, Kanal İstanbul" diye konuştu.

İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi, Çanakkale Belediyesi Türkan Saylan Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Kongreye, İYİ parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Gökçeada Belediye Başkanı İYİ Partili Ünal Çetin, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı İsmet Balkan ile çok sayıda partili katıldı.

Kongrede, konuk olarak Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı CHP’li Ömer Faruk Mutan, Demokrat Parti ve Saadet Partisi temsilcileri de katıldı.

Divan Başkanlığı’na, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ seçildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in mesajı okundu. Saygı Duruşu’nda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından, kongreye geçildi. Faaliyet, gelir ve gider raporları okunarak ibra edildi. Kongreye tek aday olarak giren İYİ Parti İl Başkanı İrfan Dehmen, teşkilatları 3 ay gibi bir kısa süre içinde kurmayı başardıklarını söyledi.

'KİMSEYE OY ÇALDIRTMAYACAĞIZ'

Prof. Dr. Ümit Özdağ ise, geçen yıl 16 Nisan'daki Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren Anayasa Değişikliği referandum sürecinde, ‘Hayır’ bloğunda verdikleri mücadeleyi anlattı. Özdağ, “Emin olun 16 Nisan günü sandıktan ‘Hayır’ı çıkarttık, 51.7 gerçek devlet rakamı ‘Hayır’dır. Sandıkları sağlam tutuk, aynı 5 Haziran seçimlerinde olduğu gibi. Ama bir şeyi unuttuk, YSK’yı çaldılar, sandığı çalamayınca. Onun üzerine bakın 4 milletvekili YSK’ya gittik, başkanın odasına girdik ve hesap sorduk. Bu 4 milletvekilinin 4’ü de şimdi İYİ Parti’de. Böyle yapmam (eliyle 4 rakamını gösteriyor) yanlış anlaşılmasın. Şimdi basın fotoğraf çeker, ‘Ümit Özdağ ‘Rabia’ işareti yaptı’ der. Yok, bunlar 4 İYİ Parti milletvekili. Korkunun en somut göstergesi en son çıkarılması için çalışılmaya başlanan seçim yasasındaki değişikliktir. Ne korkmuşlar ya. Öyle bir değişiklik yapmaya çalışıyorlar ki; bir tek maddeye indirgenebilir. Nedir o madde. Seçimlerde her türlü hile AKP lehine yapılabilir. Ama bilin ki artık İYİ parti var ve biz adamın canına okuruz. Hiç kimseye hile yaptırtmayız. Türk halkının sandığa attığı oyun sandıktan o şekilde çıkmasını sağlayacağız. Buna yemin ediyoruz. Kimseye oy çaldırtmayacağız, çaldıran da bunun hesabını verecekö dedi.

'İKTİDARA MİLLİ BİRLİĞİ YENİDEN TESİS İÇİN GELİYORUZ'

"İktidara intikam için gelmiyoruz, yeniden inşa için geliyoruz. Biz düşmanlık için gelmiyoruz, dostluk için geliyoruz. Milli birliğimizi yeniden tesis etmek için geliyoruzö diye Prof. Dr. Özdağ, şunları söyledi: "Bakın Afrin’de ordumuz şimdi bir terörle mücadele operasyonu veriyor. Hepimizin birleşmesi gerektiği bir an. Bu anda bile ayrışma istiyor Erdoğan. ‘Millet Afrin’deki operasyonun arkasında, Kemal ve arkadaşları hariç’ diyor. Kemal ve arkadaşları dediği Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP’liler. Bir Cumhurbaşkanı böyle bir şey söyleyebilir mi? Bu nasıl bir ayrıştırıcı zihniyet. Bu nasıl bir düşmanlaştırıcı zihniyet. Bu nasıl kabul edilir. Doğrusu biz işte bu dilin, bu politikanın sona ermesi gerektiğine inanıyoruz siyasette. Onun yerini tekrar milli birliğimizi ön plana çıkartan bir anlayışın alması gerektiğine inanıyoruz.ö

İKTİDAR ZIR DELİ PROJE İLE GELİYOR

İYİ Parti’nin akıllı üretim, istihdam ve israftan vazgeçmiş bir Türkiye hedefiyle yola çıktığını belirten Prof. Dr. Ümit Özdağ, “İktidar ise Türkiye’nin önüne hiçbir üretim modeli koyamadığı gibi, zır deli yeni bir proje ile geliyor. Nedir o proje, Kanal İstanbul. Marmara Denizi’ni yok edecek bir proje. Allah korusun bu proje gerçekleşirse emin olun, 15-20-25 sene sonra bu coğrafyada yaşayan her Türk vatandaşı o projenin altına oyuyla dahi destek olan herkese beddua okuyacak. Çünkü bu coğrafya yaşanmaz hale gelecek. Çanakkale yaşanmaz hale gelecek. Bütün Marmara Denizi ölecek. Bir kuruş ekonomik getirisi yok. 65 milyar TL harcayacaklar buna. Neymiş, inşaat şirketlerine rant kazandıracaklarmış. Başkalarına da rant kazandıracaklar. Biz üretim diyoruz, istihdam diyoruz ve akıllı üreten israftan vazgeçmiş bir Türkiye diyoruzö dedi.

Konuşmaların ardından seçime geçildi ve tek aday olan İrfan Dehmen, İYİ Parti’nin Çanakkale İl Başkanı seçildi. İl Başkanı Dehmen, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ'a, seramikten yapılmış Troia Atı minyatürü hediye etti.

Çıray: İYİ Parti'nin en büyük projesi, yıkılmış Anayasal Devleti yeniden inşa etmek

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü, İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "İYİ Parti'nin en büyük projesi mutlak kuvvetler ayrılığına dayalı, hukukun üstünlüğüne dayalı, yıkılmış olan Anayasal Devleti yeniden inşa etmektir" dedi.

İYİ Parti Balıkesir İl Kongresi, Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü, İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın katılımı ile yapıldı. Ekilmiş Düğün Salonu'nda gerçekleşen genel kurula, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, parti yöneticileri, üyeler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bazı siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Genel Kurul'da Çıray, üyeler tarafından Divan Başkanı, Ok ise Divan Üyesi olarak seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurulda açılış konuşmasını İl Başkanı Nedim Tuna yaptı. Tuna'nın ardından Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da bir konuşma yaparak, Genel Başkanları Merak Akşener'i 2019 yılında Cumhurbaşkanı yapacaklarını söyledi.

'SURİYE'NİN REJİMİ TÜRKİYE'NİN MESELESİ DEĞİLDİR'

Konuşmasında Suriye'de yürütülen operasyona değinen İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, TBMM Genel Kurulu'nda Suriye operasyonuyla ilgili yaptığı konuşmayı hatırlattı. Çıray, "Ne yapmak istiyorsunuz? Suriye'ye demokrasi götürmek istiyorlarmış. Türkiye'ye demokrasi getirdin de Suriye'ye mi götüreceksin? Suriye'ye götürdün de Irak'a mı götüreceksin? Irak'a götürdün de Arabistan'a mı götüreceksin? 'Suriye'nin rejimi Türkiye'nin milli meselesi değildir. Milli meselemiz olmayan bir konuda bir tek evladımız şehit olursa cinayettir' dedik. İyi Parti siyasi ve milli ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. İyi Parti'yi kuranlar tarihe saygıdeğer siyasetçiler, insanlar ve kahramanlar olarak geçecek. Yeni kurulmış 4,5 aylık bir parti burada bu kongreyi yapıyor" diye konuştu.

'7 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE MİLLETİN MESAJI ALINMADI'

7 Haziran genel seçimlerinden çıkan sonucu siyasetçilerin anlayamadığını söyleyen Çıray konuşmasını şöyle sürdürdü:

"7 Haziran'dan yapılan seçimlerden sonra bırakın hükümet kurmayı, eğer siyaset ve siyasetçi halkın mesajını alıp sadece meclis başkanını seçebilseydi bugün Adalet ve Kalkınma Partisi diye bir parti yoktu. Seçimlerin olduğu akşam bir takım siyasiler milletin mesajını yok farzetti. Televizyonlara çıkıp yeniden seçim istediler. 'Sen bana inanmaz mısın?' dedi millet, 35-40 gün sokaklarda gezer misin dedi. Seni tekrar muhalefet yapıyorum dedi. Milletin mesajı siyasetçi ve iktidar tarafından alınmadı. Milletin mesajı alınmış olsaydı bugün seçim konuşuyor olmayacaktık. Belki de şehitler vermiyor olacaktık. Bugün belki küstüklerimizle barışmış olacaktık. Ekonomi rehin edilmiş olmayacaktı. Bugün belki Reza Zarraf, Türkiye'de yargılanacak ve Amerika tarafından tehdit edilmeyecektik. Bugün burada Adalet ve Kalkınma Partisi'ni eleştiriyorum, ama milletin sesini duymayanları da size şikayet ediyorum."

'ANAYASAL DEVLETİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ'

"İYİ Parti bir ihtiyaçtan ortaya çıktı" diyen Çıray, "Partileri kurabilirsiniz. Partileri kurarsanız da parti kurmak turşu kurmaya benzemez. Parti kurunca yürümesi lazım. Partiyi kurup, 40 kişiden dilekçe alıp İçişleri Bakanlığı'na verirseniz kurulur. Ama Milletin kendisi partiyi kuruyorsa bu salon gibi olur. Bize proje soruyorlar. Her konuda çalışmalarımız var, merak etmeyin. Ama size en büyük projemizi açıklamak istiyorum. İYİ Parti'nin en büyük projesi mutlak kuvvetler ayrılığına dayalı, hukukun üstünlüğüne dayalı, yıkılmış olan Anayasal Devleti yeniden inşa etmektir. Geri dönmek değildir. Güçlendirilmiş parlamanter sistemi, çağdaş dünyaya uyum sağlayacak şekilde, 12 Eylül Anayasasın tümünü yok farz ederek, yeniden getirerek Türk Milletinin önüne koymak bu partinin en büyük misyonudur" diye konuştu.

Çıray'ın konuşması ardından mevcut başkan Nedin Tuna'nın başkanlığında hazırlanan tek liste ile seçimlere gidildi. Tuna ve ekibi yeniden göreve getirildi.

