DHA YURT BÜLTENİ-9 

Raco merkezine operasyon (3)

RACO'DA ÇATIŞMA ANLARI

Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ÖSO güçlerinin Raco merkezinde YPG'li teröristler ile arasında çıkan çatışma kameralarına yansıdı. Raco merkezinden teröristlerin önceden kullandığı tahmin edilen 5 katlı bir binayı ele geçiren ÖSO güçleri, buradan keskin nişancı oldukları belirtilen teröristlerin bulunduğu başka bir binayı ateş altına aldı. Öte yandan ÖSO güçleri ile teröristler arasında Raco merkezinde çatışmaların devam ettiği belirtiliyor.

Başbakan Yıldırım: Afrin çevrelenmiş durumda

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik yürüten Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, "Güvenlik güçleri Afrin'i çevrelemiş durumda. Sınırlarımıza yakın bölgelerin tamamını terör yuvalarından temizledik. Şimdi Mehmetçiklerimiz, özel harekatçılar, jandarma, polis, korucu ve ÖSO'ya ait yiğitler adım adım Afrin'e ilerliyor. Nerede bir terör tehdidi varsa, o bizim için hedeftir. Bugün Afrin, yarın başka bir yer "dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti İl Başkanlığı Kongresi'ne katılmak için özel uçakla Konya'ya geldi. Havalimanında Konya Valisi Yakup Canbolat, protokol üyeleri ve Ak Parti milletvekilleri tarafından karşılanan Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra kongrenin yapılacağı Büyükşehir Spor ve Kongre Merkezi'ne geçti. Kongreye Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve partililer katıldı.

DAVUTOĞLU, SURİYE POLİTİKASINA DEĞİNDİ

Eski Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Suriye politikasına değinerek, şunları söyledi:

"Şunu başta Sayın Kılıçdaroğlu ve onun gibi konuşanlar bilmelidir. Türkiye'nin Suriye politikası her daim Suriye halkının ve Suriyelilerin iradesiyle aynı ölçüde gerçekleşmiştir. Bu politikanın esası öncelikle barışçıl çözümdü. Öncelikle bu Esad'ı, kendi ordusunu, kendi halkına ileri sürmemek için ikna etmeye çalıştık. O bunu dinlemeyince mülteciler kapımıza geldiğinde o zavallı kardeşlerimize kucak açtık, doğru da yaptık. Suriye muhalefeti barışçıl bir çözüm için yer aradığında ülkemizi açtık. Eğer açmamış olsaydık, bugün Cenevre'de Türkiye ile birlikte oturan Suriye muhalefeti olamazdı. Suriye halkının içinden çıkan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Türkiye tarafından özellikle sınırlarımızda güvenlik müdahil grup olarak tutuldu. Doğru da yaptık. Bugün eleştirilen o ÖSO'nun yiğitleri, yiğit Mehmetçiklerimizle aynı topraklarda kan döküyor. Selam olsun Suriye'nin yiğit insanlarına ve onlara yardıma koşan selam olsun Mehmetçiğe."

'TROL AHLAKSIZLIĞI, TERÖR AHLAKSIZLIĞIDIR'

Davutoğlu, parti içindeki trol ahlaksızlığı yapıldığına belirterek, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta içinde 'Ahlaksız troller' diyerek bir kesime yönelik yaptığı doğru ve haklı çıkışı buradan teyit ediyor, takdirle karşılıyoruz. Bir hareket içinde ya dava ahlakı olur, ya trol ahlakı. İkisi birden olmaz. Trol ahlakı bu hain FETÖ çetesinin bize bulaştırdığı bir hastalıktır. Kimliğini saklayan, kişiliğini saklayan, haysiyetsiz bir takım insanlar, sosyal medyanın perdesi arkasına saklanıp, bu davaya ömrünü, gecesini, gündüzünü terini katmış olan insanlara itibar suikastı yapmaya kalktılar. Bugün Cumhurbaşkanımızın işaretiyle bu trol ahlaksızlığına seferberlik ilan etme günüdür. Kim bu hareketin içine dikta sokmaya kalkarsa, kim bu hareketin fertlerini birbirlerine karşı kışkırtmaya kalkarsa, kim en ağır iftiralarla sahte kimliklerin arkasına saklanıp bu topraklara gönlünü vermiş insanları rencide etmeye kalkarsa hepsine karşı omuz omuza durmalıyız. Çünkü trol ahlaksızlığı, aslında ahlak terörüdür. Terörün iyisi kötüsü olmadığı gibi trolün de iyisi kötüsü, bizim yanımızda bizim karşımızda olanı olmaz. Asla gıybet etmeyelim. Birbirimizle tartışalım; ama asla gönül kırmayalım. Bu davaya baş koyalım ama dava arkadaşımızın gönlüne asla herhangi bir yanlış kanaat koymayalım."

BAŞBAKAN: RACO'YU TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEDİLER

Davutoğlu'nun konuşmasının ardından kürsüye çıkan Başkan Binali Yıldırım, 'Başbakan bizi Afrin'e götür' sloganları üzerine, "Afrin'de kahraman Mehmetçiklerimiz destan yazıyor. Raco'yu da teröristlerden temizlediler. İhtiyaç olursa sizler her zaman hazırsınız, bunu biliyoruz" dedi.

AFRİN ÇEVRELENMİŞ DURUMDA

TSK tarafından Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Yıldırım, Afrin'in güvenlik güçleri tarafından çevrelendiğini belirtti. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güvenlik güçleri Afrin'i çevrelemiş durumda. Sınırlarımıza yakın bölgelerin tamamını terör yuvalarından temizledik. Şimdi Mehmetçiklerimiz, özel harekatçılar, jandarma, polis, korucu ve ÖSO'ya ait yiğitler adım adım Afrin'e ilerliyor. Nerede bir terör tehdide varsa, o bizim için hedeftir. Bugün Afrin, yarın başka bir yer. Nerede bu ülkenin sınırlarını, can ve mal güvenliğine tehdit olursa, orada oluruz ve o tehdidi bertaraf ederiz. Irak'ta, Suriye'de yaşayan mazlum insanlar, bu örgütlerden çok çekti. Hem güvenliğimiz sağlama hem de o bölgede yaşayan mazlumların hakkını, hukukunu temin etmek için bu operasyonları yapıyoruz. Bu operasyon, Avrupa'nın barışı içinde, dünyada küresel barış içinde gereklidir. Terör örgütleriyle işbirliği yapanlar, terör örgütlerine sempati besleyenlerin, eline kan bulaşır. Türkiye olarak bölgemizde barış ve huzurun hakım olmasını, kan ve gözyaşına son verilmesini istiyoruz.

CUMHUR İTTİFAKI

Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti'nin MHP ile yapacağı Cumhur ittifakıyla Yeni Kapı ruhuna sahip çıkıldığını belirtti. Yıldırım, "Ak Parti, MHP ile Yeni Kapı ruhuna sahip çıktı ve birlikte 2019 seçimlerine gitmeye karar verdik. Mesele memleketse gerisi teferruat. Cumhur ittifakıyla genel seçimlerde birlik ve beraberliğini sağlayacağız" dedi.

Seçim ittifakının düzenleyen kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduklarını ve yasal zeminin kavuşturulmaya çalışıldığını ifade eden Yıldırım, "Baraj iki partinin aldığı toplam oy üzerinden yapılacak. Dolayısıyla geçmiş dönemde gizli, kapaklı yapılan ittifakları artık ihtiyaç olmayacak. Her şey şeffaf ve meşru olarak bir araya gelen partiler seçim öncesinden birlikte gidecekler. Bu düzenlemeleri yaptık. Ana muhalefet partisi her zaman olduğu gibi yine buna da itiraz ediyor. Ne diyor? Efendim bu bir koalisyondur. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlayın, kapı kapı dolaşarak, gizli, kapaklı ittifak yapan kimdi? Bunlardı. 14 direkli çadır ittifakını kimler kurdu. Bunlar kurdu. Çatı adayını kimler getirdi? Bunlar getirdi. 16 Nisan halk oynamasında ne kadar millet düşmanı varsı, birlikte 'hayır' cephesini kurmaya kalkışan sizler değil miydiniz? Bizim evde oyların yarısı CHP'ye yarısı HDP'ye diyen senin genel başkan yardımcın değil miydi? Şimdi artık her şey meşru, şeffaf ve partiler bir araya gelecek ve partiler seçime birlikte girecek. Olay bu kadar açık ve nettir" diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, şehit ailesini ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Konya'da partisinin il kongresine katıldıktan sonra Afrin'de geçen perşembe günü 8 askerle birlikte şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un babası Ahmet ve annesi Fatma Zehra Koç'u, evinde ziyaret edip, başsağlığı diledi. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

Haber: KONYA ()

============================

Gelibolu'da fırtına nedeniyle uçan apartman çatısı otomobil üstüne düştü

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, şiddetli fırtına nedeniyle uçan bir apartman çatısı seyir halinde olan bir otomobil üstüne düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Gelibolu ilçesinde, bugün sabah saatlerinde başlayan ve öğleye doğru etkisini arttıran lodosun saatteki hızı 50 kilometreye ulaştı. Fırtına nedeniyle sahilde olan vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. İlçe merkezi Gölcük caddesi üzerinde Bilgi Anık'ın kullandığı seyir halindeki 17 RF 025 plaka otomobilin üzerine fırtına nedeniyle uçan 4 katlı bir apartmanın çatısı düştü. Kazayı sürücü Bilgi Anık yara almadan atlattı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis, zabıta ve itfaiye ekipleri çevre güvenliği aldı.

Yaşadığı olayıN şokunu üzerinden atamayan sürücü Bilgi Anık, "Otomobilimle caddede seyir halindeydim. Büyük bir gürültü ile aracıma bir şey çarptı. Ne olduğunu anlayamadım. Patlayan cam parçaları elimi sıyırdı. Verilmiş sadakam varmış. Bana ve şans eseri caddede olan vatandaşlara bir şey olmadı" dedi.

Kocasının boşanmak istediği için öldürdüğü Kübra toprağa verildi

MALATYA'da 2 yıllık eşi Hakan Fırat tarafından boşanmak istediği için av tüfeğiyle öldürülen 21 yaşındaki Kübra Fırat'ın cenazesi toprağa verildi.

Sanayide çalışan Hakan Fırat, dün akşam Çarmuzu Mahallesi'ndeki evlerinde 1 yaşındaki oğlunun annesi 2 yıllık eşi Kübra Fırat ile kadının boşanma isteği üzerine tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Hakan Fırat, evdeki av tüfeğiyle eşine ateş etti. Olay yerinde yaşamını yitiren Kübra Fırat'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundan yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan genç kadının cenazesi, Şehir Mezarlığına kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Hakan Fırat'ın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Ümit Özdağ: Erdoğan, halka psikolojik operasyon yapıyor



İYİ Parti Genel Başkanı Yardımcısı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda savaş ve zafer stratejisi uyguladığını öne sürerek, "Erdoğan ve terörle mücadeleyi savaş olarak takdim etmeye çalışıyor. Afrin'de savaş yok, Afrin'de terörle mücadele var. Türk ordusu daha büyük operasyonlar yaptı. 50 bin kişiyle operasyon yaptık biz. Bu bir terörle mücadele. Sefer görev emrinden bahsediyor. Bilmiyor mu buna ihtiyaç olmadığını, biliyor. Hemen arkasından da söylüyor. Böyle bir ihtiyaç yok, niye söylüyorsun o zaman? Psikolojik operasyon yapıyor halka" dedi.

Tekirdağ'da partisinin il kongresine katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, İYİ Parti'nin Türk siyasetine girmesi ile birlikte, bütün dengelerin köklü bir şekilde değiştiğini söyledi. Özdağ, "Türkiye için uzun, karanlık süren ve her geçen gün ülkemizi daha büyük bir karanlığın içine götüren bu statüko yılları, AKP'li yıllar için artık bir değişim umudu belirdi, İYİ Parti'nin siyasete girmesi ile. Bütün anketler İYİ Parti'nin kuruluşundan sonra yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunun, sayın Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı ile ikinci turda biteceğini gösteriyor. Bundan dolayı kısa bir süre önce AKP Genel Başkanı, basına da geçen gün konuştu. Yaptırmayı çok sevdiği ve siyasette de gerçekten çok iyi faydalandığı anket yaptırmalara ara verdiğini söyledi. Ve 'Artık anketlere güvenmiyorum, 3 ay süre ile anket yaptırmayacağım' dedi. Çünkü anketlerden istediği sonuç çıkmıyor" dedi.

'SURİYELİLERE GERİ DÖNECEKLERİ BİR VATAN VERECEĞİZ'

Yanlış dış politikaların izlendiğini öne süren Özdağ, "Milli birliği tekrar tesis etmek için atmamız gereken çok ciddi adımlar var. 2011 sonrasında izlenen yanlış Suriye politikasının Türkiye'ye ödettiği en önemli bedellerden bir tanesi, 3,5 milyon Suriyeli sığınmacıdır. Allah kimsenin başına Suriyelilerin başına gelen gibi bir felaket getirmesin. Bu 3,5 milyon Suriyelinin Türkiye'de kalması düşünülemez. Biz İYİ Parti olarak söz veriyoruz size, Suriyelilere vatandaşlık değil, Suriye'de geri dönecekleri bir vatan vereceğiz" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terörist unsurlara yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Özdağ, bunun bir savaş değil terörle mücadele operasyonu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından savaş ve zafer stratejisi uygulandığını iddia eden Özdağ; "Artık Türk halkına sunacak hiçbir şeyiniz kalmadığı için bir savaş ve zafer stratejisi benimsemiş Erdoğan ve terörle mücadeleyi savaş olarak takdim etmeye çalışıyor. Afrin'de savaş yok, Afrin'de terörle mücadele var. Türk ordusu daha büyük operasyonlar yaptı. 50 bin kişiyle operasyon yaptık biz. Bu bir terörle mücadele. Sefer görev emrinden bahsediyor. Bilmiyor mu buna ihtiyaç olmadığını, biliyor. Hemen arkasından da söylüyor. Böyle bir ihtiyaç yok, niye söylüyorsun o zaman? Psikolojik operasyon yapıyor halka. Çünkü artık vaat edeceği bir şey kalmadı" dedi.

'KANAL İSTANBUL, ÇILGIN DEĞİL ZIRDELİ BİR PROJEDİR'

Kanal İstanbul Projesi'ne de değinen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, bu projenin ülkenin geleceğine yapılmış bir kötülük olarak nitelendirdi. Özdağ, "Adı üzerinde çılgın proje, Türkiye'nin sadece bu gününü değil, geleceğini de yok edecek bir projeden bahsediyorum. Marmara Denizi'nin pis kokan ve hiçbir canlının yaşamadığı bir çevre felaketine çevirecek bir projeden bahsediyoruz. Bunu İYİ Parti olarak millete anlatacağız. Bu sadece bugüne yapılmış bir kötülük değil, bu coğrafyaya ve bu milletin geleceğine yapılmış bir kötülüktür. Çılgın falan değildir. Bu resmen zırdeli bir projedir" dedi.

İYİ Parti Tekirdağ kongresinde tek liste ile gidilen seçimde Seval Erkan, il başkanı oldu.

TOKİ Başkanı Turan, Akgedik'te incelemede bulundu

MANİSA'nın Yunusemre Belediyesi ile ortaklaşa 5 bin 500 konutluk projeyi yürüten Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan, Akgedik bölgesinde yapımı süren konutları inceledi. TOKİ Başkanı Turan, bu yaz sonuna kadar Akgedik bölgesindeki TOKİ'lerde yaşamın başlayacağını dile getirdi.

TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Yunusemre ilçesi Akgedik bölgesinde Yunusemre Belediyesi ile ortaklaşa yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemede bulundu. TOKİ Başkanı Turan'a, Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya eşlik etti. Başkan Yardımcısı Kaya'dan ve inşaatı yapan firma yetkililerinden bilgiler alan TOKİ Başkanı Turan, Akgedik bölgesindeki projenin Türkiye'de ilkler arasında yer alacak proje olduğunu ifade etti. Akgedik bölgesinde 5 bin 500 konutun ilk etabı olan 1700 konutun bitme aşamasında olduğunu ifade eden Turan, "Şu anda 2 bin 700 konutun 1700'ü bitme aşamasında, yaz aylarında hak sahiplerine teslim etmeyi düşünüyoruz. Diğer 1500 konutun ise yapımı devam etmekte ve önümüzdeki yıl bahar aylarında bu konutlarımızıda hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bu toplu konut projesi 5 bin 500'e tamamlanacak. Bu yıl içerisinde bir ihale daha yapacağız. 5 bin 500 konut bittiğinde, TOKİ'nin son 3-4 yılda ortaya koyduğu yatay, düşük katlı, biraz da yöresel kullanımlara dikkat edilen yapı modeli olacak" diye konuştu.

TOKİ Başkanı Turan, Akgedik bölgesine TOKİ'nin 30 yıllık tecrübesini yansıttıklarını dile gitererek, "Yapılan bu konutlar birkaç yıl sonra Türkiye'deki şehircilik anlayışına, TOKİ'nin 30 yıllık tecrübesinin yansıdığı, çok güzel, farklı bir yaşam alanı olarak hayata geçmiş olacak. Projede camiler, okul alanları, meydanlar, çocuk oyun alanları, spor sahaları, komplike bir semt olacak. Bittiğinde yaklaşık 25-30 bin kişilik bir kasaba olacak. İlk olarak bu yazın sonunda burada 5 bine yakın vatandaşımız olacak" dedi.

TOKİ'lerin sadece OSB'de çalışan işçiler için olmadığının altını çizen Turan, "Manisa bölgesinde sanayide gelmiş bir yer. Sanayi geliştiği için artan istihdama paralel olarak konut gerekiyor. OSB'nin yakın olması sebebiyle çalışanlar şehir merkezine gidip gelmek zorunda kalmayacak. Ulaşabilecekleri fiyatla konut sahibi olacaklar. Burası sadece OSB'de çalışan vatandaşlarımızın için değil. Farklı gelir grubundaki insanları da bir arada yaşatacak bir muhit. Orta gelir, dar gelir gruplarına da hitap eden konutlarımız olacak. Burada 25-30 bin kişilik, Anadolu'da bir ilçe konumunda yer olacak" diye konuştu.

Soma ilçesinde şehit madenci aileleri için Gaziantep OSB'nin finansmanını sağladığı projelerin tesliminin de önümüzdeki hafta içinde yapılacağını söyleyen Turan, "Soma'daki maden faciasında şehit olan madencilerimizin aileleri için Gaziantep OSB'nin finansmanını sağladığı bir konut projesini bitirdik. Kuralarını çekildi. Önümüzdekii hafta içerisinde tapuları dağıtmış olacağız. Şu anda birçok ilçemizde de TOKİ'nin çalışmaları devam ediyor" dedi.

TOKİ Başkanı Turan son olarak, Yunusemre'deki Gürle bölgesinde de bir toplu konut çalışması yapacaklarının ve projelerin hazırlanmaya başlayacağını dile getirdi.

TOKİ Başkanı Turan açıklamasının ardından yapımı tamamlanan dairelerde incelemelerde bulundu.

