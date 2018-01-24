DHA YURT BÜLTENİ-9

Terörden temizlenen bölge görüntülendi

Kilis'te valiliğin organizesiyle Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen Marin Köyüne gezi düzenlendi. Güvenlik önlemleri eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçen bir grup gazeteci, terörden arındırılan Burseya Dağının kuzeyinde bulunan Marin Köyüne götürüldü. Teröristlerden temizlenen yollarda ÖSO grupları tarafından kontrol noktaları oluşturulurken, araçların da arandığı görüldü. Basın mensuplarının sık sık keskin nişancı ateşine karşı dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarılar yapılan bölgenin güneyinde de çatışmaların devam ettiği ifade edildi.

Bölge halkı, Zeytin Dalı Harekatından hoşnut olduklarını söyleyip Türkiye'ye teşekkür etkilerini anlattı.

1 TÜRK ASKERİ DAHA YARALANDI

Bu arada çatışmalarda yaralanan 1 Türk askeri ile 2 ÖSO mensubu, Gülbaba Tahliye Noktasından Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Gün içerisinde yaralanan Türk askeri sayısı 3'e yükseldi.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Marin köyünden görüntüler

-kontrol noktaları

-araçların aranması

-Taylan Yıldırım'ın anonsları

-detaylar

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Güven USTA / KİLİS ()

=============================

Otomobil, turşu yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı



ANKARA'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit İsmail Kansu Caddesi'nin kesiştiği Ankara Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Çubuk'tan Ankara istikametine giden Hakan Tür'ün kullandığı 06 EZ 5271 plakalı otomobil aynı istikamete giden Mustafa Erken (65) idaresindeki 06 PUU 07 plakalı turşu yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan İrem Vardar (20) yaşamını yitirirken sürücü Hakan Tür, Yusuf Kalaycı (26) ile Sedanur Vardar (18) yaralandı. Otomobil sürücüsü Tür'ün kaza yerinden kaçtığı tespit edildi. Sağlık ekipleri yaralıları önce Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne, ardından Ankara'daki hastanelere götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Araçlardan görüntü

- Kaza yerinden görüntü

- Sağlık personellerinden görüntü

- Polis inceleme çalışma yaparken görüntü

Haber-Kamera: Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara), ()-

====================================

Suriyeli küçük kızın şüpheli ölümü

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, iddiaya göre banyoda su kovasının içinde hareketsiz bulunan ve yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Suriyeli 2 yaşındaki Suha Aluş yaşamını yitirdi. İlk muayenesinde cinsel istismar bulguları olduğundan şüphelenilen küçük kızın ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Olay, bugün öğle saatlerinde Torbalı'nın Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Hebil ile Muhammed Aluş çiftinin kızı Suha, iddiaya göre yakınları tarafından banyoda su kovasının içinde hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından, küçük Suha ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Suha, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin hareketlerinden kuşkulanan ve çocuğun vücudunu inceleyen doktor, ölümü şüpheli buldu. Elbiseleri ıslak olan Suha'nın ön muayenesinde doktorlar cinsel istismar bulgularından da şüphelenerek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis, anne ve babayı emniyete götürdü. Suriyeli çiftin emniyetteki işlemleri devam ederken, küçük Suha'nın cansız bedeninin, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılarak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderileceği belirtildi. Suriyeli ailenin, ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Halep kentinden Torbalı'ya gelerek yerleştikleri ve babanın inşaatlarda çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hastaneden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

=========================================

Uğur Mumcu, Keşan’da anıldı

ANKARA’da evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 25'inci yıl dönümünde Edirne’nin Keşan İlçesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Çarşı merkezindeki Uğur Mumcu Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Keşan Belediye Başkan Vekili Ercan Ersoylu, CHP parti üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Keşan Şubesi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından Gazeteci Bülent Saylam, Avukat Nilüfer Erk Oğuz ve CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da birer konuşma yaptı. Anma töreni, Keşan Türkü Dostları Derneği tarafından ‘Uğurlar olsun’ ile ‘Ankara’nın taşına bak’ adlı türkülerin seslendirilmesi ve Uğur Mumcu Anıtı’na karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Tören alanında toplananlar

-Ellerinde taşıdıkları fotoğraflar

-Törene katılanlar genel

-Anıta karanfil bırakılması

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

================================

Gazeteci Uğur Mumcu ve Diyarbakır eski Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ölüm yıl dönümlerinde anıldı

SİVAS'ta Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği tarafından gazeteci Uğur Mumcu ve Diyarbakır eski Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ölüm yıl dönümlerinde anıldı.

Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Sivas Şube Başkanlığı üyeleri, 24 Ocak 1993 yılında aracına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Gazeteci-yazar Uğur Mumcu ve 24 Ocak 2001 yılında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevini sürdürürken uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Ali Gaffar Okkan'ı anmak için dernek binasında basın açıklaması düzenledi. Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılamadığını belirterek, "Karanlık güçler tarafından yargımız işletilmiyor, davalar doğru sonuca ulaştırılamıyor, faili meçhul cinayetler aydınlatılamıyor. Bu cinayetleri işleyenleri, işletenleri kınıyor demokrasi ve devrim şehidi Uğur Mumcu'yu saygıyla anıyoruz. Güzel yurdumuzun zorlu dönemeçlerden geçtiği bu dönemlerde aydınlatılması gereken karanlık işler için Uğur Mumcu'yu çok arıyoruz. Uğur Mumcu'yu unutmayacağımız ve unutturmayacağız. Diğer bir şehidimiz de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü yaptığı dönemde 24 Ocak 2001 tarihinde hain bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ve faili meçhul cinayetler arasında olan sayın Ali Gaffar Okkan'ın ölümünün 17'nci yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Toplantıdan görüntüler

-Açıklama

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()



===================================

Otomobilin çarptığı motosiklette ağabey-kardeş yaralandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklettin sürücüsü Volkan Zümbül ve arkasında oturan ağabeyi Veysel Zümbül yaralandı.

Kaza, Keşan-Enez karayolu üzerindeki Enez Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Enez Kavşağı yakınlarında bir alışveriş merkezine girmek için dönüş yapan Fadime Ünal yönetimindeki 34 AR 0383 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Volkan Zümbül idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Devrilen motosikletten düşen sürücü Volkan Zümbül ve arkasında oturan ağabeyi Veysel Zümbül yaralandı. Yaralı kardeşler, çağrılan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Sağlık ekibinin yaralılara müdahalesi

-Yaralıların ambulanslara alınması

-Polisin çalışması

-Kaza yapan motosiklet ve otomobil

-Detay gör.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

===========================================

Milli sporcu 16. Yaşgünü ringde kutladı

TÜRKİYE Boks Federasyonunun Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası Nevşehir’de devam ediyor. Şampiyona milli boksör Melike Nur Güneş, 16.yaş gününü ringde pastayla kutladı

Nevşehir Belediyesi Boks takımında spor yaşamını sürdüren, Melike Nur Güneş, bu gün Damat İbrahim Paşa Spor salonunda yaptığı boks maçında İstanbul’dan şampiyonaya katılan Fatma Yılmazı 1. rauntta nakavtla ile yendi. Yıldız kadınlar da 48 kilogramda geçen yıl Türkiye üçüncüsü olan mili boksör Melike Nur Güneş, 16 yaşına Federasyondan aldığı izin ile rİngin ortasında Antrenör Mehmet Dalbudak , Ablası Meryem Güneşi ve Annesi Güldeste Güneş’in getirdiği yaş pastanın üzerindeki mumu söndürdü. Dilek tutan Melike Nur Güneş, çok mutlu olduğunu ve bu şampiyonada birinci olup, İtalya’da yapılacak Avrupa şampiyonasına gitmek olduğunu söyledi .

Görüntü Dökümü

-Milli sporcu Melike Nur Güneş antrönürü Mehmet Dalbudak ile boksörün Annesi ve Ablası ringde yaş pastayla gelmeleri

-Milli sporcu Melike Nur Güneş mumu söndürmesi ve açıklaması

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,)

==========================================

