DHA YURT BÜLTENİ-9 

ÖSO kampına roket düştü: 2 ölü, 12 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Suriye sınırının sıfır noktasındaki Karatepe bölgesindeki ÖSO mensuplarının kaldığı çadırlara Afrin bölgesinden atılan roket düştü. Olayda ÖSO mensubu olduğu ileri sürülen 2 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hassa ilçesindeki Aktepe Sağlık Ocağı'na getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kırıkhan ve Antakya Devlet hastanelerine sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Yaralının sağlık ocağından sedye ile çıkarılması

- Ambulansa taşınması

- Ambulanslardan görüntü

- Sağlık ocağından görüntü

- Aracın arkasındaki kanlı malzemeler

Haber:Kasım NARCI-Kamera:HASSA,(Hatay),()

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ÖSO'nun 2 askeri hayatını kaybetti

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı' harekatında Kilis'in Gülbaba Köyünün karşısındaki çatışmalarda Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) 2 askeri yaralandı. Yaralı askerler, Gülbaba Sınır Tahliye Noktasına getirildi. Yaralı askerlerden biri burada hayatını kaybederken diğeri ambulansla Kilis Devlet Hastanesine getirildi. Acil serviste tedaviye alınan bu yaralı da doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: KİLİS ()

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Mersin şehidini son yolculuğuna uğurladı

BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere karşı yürütülen operasyonda, üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi tören öncesi merkez Toroslar İlçesi'ndeki Tozkoparan Mahallesi'nde bulunan baba evine götürülerek helallik alındı. Merkez Yenişehir İlçesi’ndeki Muğdat Camii'nde düzenlenen törene Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ile kent milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin babası Salim ile annesi Sebahat Tek ve yaz aylarında evlenmeyi planladığı nişanlısı Ayşe Başbudak'ı yakınları ve askeri görevliler teselli etmeye çalıştı. Şehidin uzman çavuş olan kardeşi de törende taziyeleri kabul ederken güvenlik gerekçesiyle ismi açıklanmadı. Şehidin anne ve babasının yanına giden Bakan Elvan, başsağlığı diledi.

Mersin İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun’un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi omuzlarda taşındı. Törende, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Şehit Tek, Musallı Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze aracının caminin önüne gelmesi

- Askerler cenazeyi omuzlayıp götürürken

- Camiye gelenler

- Şehidin annesi, babası ve nişanlısı otururken

- Kadın Astsubay şehit yakınlarıyla ilgilenirken

- Sağlık görevlileri şehit ailesinin yanında beklerken

- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan şehidin annesine baş sağlığı dilerken

- Cenaze namazı kılınırken

- Bakan ve şehit yakınları cenazenin arkasında yürürken

- Cenaze top arabasına konulurken

Haber: Mustafa ERCAN - Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN ()

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Otomobil takla attı: 3 yaralı

KARAMAN'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.45 sıralarında Kazımkarabekir ilçesine bağlı Akarköy'de meydana geldi. Kerim Çeçen (47) yönetimindeki 42 TH 010 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü, yanındaki eşi Şerife Çeçen (46) ve kızı Hacer Büşra Çeçen (23) yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen sürücüler tarafından otomobilin içerisinden çıkarıldı, ardından ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralıların ambulanstan indirilmesi

- Acil servise alınması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ))

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Afgan kadın cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi

SİVAS'ta dün Afgan uyruklu Halime Sadat'ın (38) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheliler eşi Faysal Ebrahimi(21) ve Mokim Amiri (25) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay dün akşam saatlerinde Altuntabak Mahallesi 16'ncı sokakta yaşandı. 4 çocuk annesi Afgan uyruklu Halime Sadat ile eşi Faysal Ebrahimi iddiaya göre evde tartışmaya başladı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada Ebrahimi, iddiaya göre bıçakla eşi Sadat'ı karnından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Evdeki bağrışma seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri Sadat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet sırasında çiftin 4 çocuğun da evde olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sadat'ın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay sonrasında Faysal Ebrahimi ve arkadaşı Mokim Amiri şüpheli olarak gözaltına alındı. Amiri, ilk ifadesinde cinayeti birlikte işlediklerini iddia etti.Emniyet Müdürlüğünde sorguları yapılan Faysal Ebrahimi ve arkadaşı Mokim Amiri adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Adliyeden görüntüler

-Şüphelilerin götürülüşü

Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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Giresun'da ağabeyini öldüreni 7 yıl sonra öldürdü

GİRESUN’da Mehmet Taştan (38), ağabeyi Metin Taştan’ı öldürmekten cezaevinde tutuklu bulunan Adullah Gulle’yi (32) tedavi için getirildiği hastanede tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, bugün saat 13:30 sıralarında Giresun Üniversitesi Profesör Doktor İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. 2010 yılında Metin Taştan’ı (36) tabanca ile vurarak öldürdüğü gerekçesiyle Şebinkarahisar Yarı Açık Cezaevinde tutuklu bulunan Abdullag Gulle, tedavi için hastaneye getirildi. Jandarmalar eşliğinde getirildiği hastanede asansöre bineceği sırada Mehmet Taşdan’ın silahlı saldırısına uğrayan Abdullah Gülle vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olay yerinde 14 boş kovan tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NE OLMUŞTU?

2 Nisan 2010’da meydana gelen olayda, lokanta sahibi Metin Taşdan ile Abdullah Gulle arasında, eskiye dayalı bir husumet nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Gulle ruhsatsız tabancasını çekerek Taşdan’a ateş etti. Yaralanan Taşdan da, yere düştükten sonra tabancası ile Gülle’ye karşılık verdi ancak isabet ettiremedi. Abdullah Gülle, olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Metin Taşdan ise kurtarılamadı. Bir süre sonra yakalanan Abdullah Gülle çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hastane detayları

Olay yeri detayları

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN- ()

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Kayseri'de 7 bin 500 paket sigara ele geçirildi

KAYSERİ'de, polis ekipleri yaptığı yol kontrollerinde 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri il genelinde sigara kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda 7 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

-Polis ekiplerinin TIR'da arama yapması

-Genel detay

Haber- Kamera: KAYSERİ,)

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Bodrum sağanak yağmura teslim

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle rögarlar taştı, ev ve işyerlerini su bastı. 170 engelli öğrencinin eğitim gördüğü Bodrum Sağlık Vakfı Turgutreis Begonvil Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin alt katı da taşan kanalizasyon nedeniyle pis suyla suyla dolduğu için eğitime 4 gün süreyle ara verildi.

Bodrum'da bugün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden, öğle saatlerinde ise etkisini iyice arttıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Yalıkavak ve Turgutreis mahallelerinde cadde ve sokaklar göle döndü, taşan rögarlar nedeniyle birçok ev ve işyerini su bastı. 170 engelli öğrencinin eğitim gördüğü Bodrum Sağlık Vakfı Turgutreis Begonvil Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni taşan lağım suları bastı. Merkezin alt katı, pissularla doldu. Eğitime, suyun tahliyesi ve temizlik nedeniyle en az 4 gün süreye ara verdiklerini belirten Bodrum Sağlık Vakfı Müdürü İlknur Şengül, "Ufacık bir yağmurda sular altında kalıyoruz. Ancak bu kez okulumuzun giriş katını, koridorlarını tuvaletlerden fışkıran lağım suları doldurdu. Hem maddi kaybımız var hem de ortamın yeniden hijyenik hale getirilmesi için yoğun çaba sarf edeceğiz. Eğitime ara verdik. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nden yardım istedik, sadece bir iki itfaiye eri geldi gitti, bu kadar. Ufacık bir yağmurda mahallede hayat felç oluyor" dedi.

KUM DOLU ÇUVALLARLA ÖNLEM

Birçok kişi de villanın girişine içi kum dolu çuvallar koyarak sel sularının girmesini önlemeye çalıştı. Bahçelievler Mahallesinde yaşayan, evli, 2 çocuk, 3 torun sahibi emekli sınıf öğretmeni Mehmet Ali Çıra (56), "Ufacık bir yağmurda bırakın sokağı evlerimiz bile suyla doluyor. Ekmek almaya bile gidemiyoruz. Nasıl bir turistik kent, nasıl bir alt yapı anlayışı bu? Her yağmurda bu çileyi çekmek zorunda kalıyoruz. Yöneticiler her defasında 'Düzelecek' diye söz veriyor ama değişen bir şey yok. Hep aynı senaryo yaşanıyor" diye konuştu.

Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağmurun, yarın (salı) öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini, ardından yerini güneşli havaya bırakacağını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Suyla dolan sokak ve caddelerden görüntü

-Ev ve işyerleri suyla dolan vatandaşların tepkisi

-Bodrum Sağlık Vakfı Turgutreis Begonvil Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde su tahliyesi ve temizlik çalışması yapılmasından görüntü

-Bodrum Sağlık Vakfı Müdürü İlknur Şengül ile röp.

-Taşan rögarlardan görüntü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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Taylandlı Chutikarn, Müslüman oldu

Kayseri'de uluslararası ticaret alanında yüksek lisansını tamamlayan Taylandlı Chutikarn Mamang (25), düzenlenen ihtida töreni ile Müslüman oldu. Taylandlı Chutikarn, 'Büşra' ismini aldı.

Erciyes Üniversitesi Uluslararası Ticaret alanında yüksek lisansını tamamlayan Chutikarn Mamang, Kayseri'de tanıştığı Abdullah Çiçek ile nişanlandı. Budizme inanan Chutikarn Mamang, Müslüman olmaya karar verdi. İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida törenine nişanlısı Abdullah Çiçek ile gelen Chutikarn Mamang, İl Müftüsü Doç.Dr Şahin Güven'in İslam dini ile ilgili verdiği bilgileri dinledikten sonra Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu. Yapılan duaya el açan Büşra, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk askerinin muzaffer olması dileğine de "Amin" dedi.

'Büşra' ismini alan Taylandlı genç kadına, İngilizce Kuran-ı Kerim ve dini kitaplar hediye edildi. Büşra, "Allah'ın varlığını hissediyordum. Bunu Türkiye'de bulunduğum zaman içinde daha çok hissettim. Müslümanlığa geçtim ve Büşra ismini aldım. İslam dini ile ilgili her şeyi merak ediyorum ve bu merakımı okuyacağım dini kitaplarla gidereceğim" dedi.

Görüntü Dökümü:

- İl Müftüsünün İslam'la ilgili bilgilendirme yapması

- Müslüman olan Chutikarn Mamang Kelime-i Şahadet getirmesi

- Yapılan duaya "Amin" demesi

- Müslüman olan ve Büşra ismini alan Tayland'lı kadınlar röportaj

- Diğer detaylar

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,)

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