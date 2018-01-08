DHA YURT BÜLTENİ-9 

KAÇTIĞI KIZIN DAYISIYLA GÖRÜŞMEK İÇİN İŞ YERİNE GİDİP CİNAYET İŞLEMİŞ (2) (YENİDEN)



ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde Murat K.'nin (22) dün girdiği iş yerinde Basri Akkuş'u (55) öldürdüğü, üniversite öğrencisi Rukiye Z.'yi de yaraladığı olayın detayları ortaya çıktı. Murat K., ilk ifadesinde, daha önce kaçtığı ve ailesinin geri aldığı kız arkadaşının dayısı Basri Akkuş'la konuşmak için iş yerine gittiğini, sonuç alamayınca da öldürdüğünü anlattı. Rukiye Z.'nin ise tesadüfen iş yerinde bulunduğu belirtildi.

Yalvaç'ta, dün saat 17.00 sıralarında, O.G.K. ile birlikte eski devlet hastanesinin karşısındaki sokakta bir emlakçıya gelen Murat K., yanındaki pompalı tüfekle iş yeri sahibi Basri Akkuş'u başından vurup, öldürdü. Murat K., ayırca iş yerinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yalvaç Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencisi Rukiye Z.'yi başına ateş ederek, yaraladı. Takip edilmemek amacıyla Basri Akkuş'un iş yeri önünde park halindeki aracının lastiğine de ateş eden Murat K., O.G.K. ile birlikte koşarak, olay yerinden uzaklaştı. Murat K.'nin olaydan sonra kaçarken, etrafa da ateş ettiği ve içinde yolcuların olduğu aracın bagaj kısmına isabet eden kurşunun, aracın ön koltuğuna saplandığı tespit edildi.

'RASTGELE ATEŞ ETTİM, KIZI GÖRMEDİM'

Şüphelilerin peşine düşen polis, Murat K.'yi dün saat 23.00 sıralarında, ilçeye bağlı Salur Mahallesi'ndeki adresinde yanındaki suç aleti tüfekle yakaladı. Yalvaç Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Murat K., ilk ifadesinde, öldürdüğü Basri Akkuş'un yeğeniyle yaklaşık 4 ay önce kaçtıklarını; ancak ailenin izin vermemesi üzerine kızın, babaevine geri döndüğünü anlattı. O günden bu yana da ailenin kendisini takip ve taciz ettiğini öne süren Murat K.'nin "Sevdiğim kızı geri almak için dayısı Basri Akkuş ile öğleden önce görüştüm. Bir sonuç alamayınca olay saatinde pompalı tüfekle yeniden iş yerine gittim. İçeride Basri ve yeğenleri de vardı. Rastgele ateş ettim. Kızı görmedim, onu tanımam" dediği belirtildi.

ÜNİVERSİTELİ, TESADÜFEN İŞ YERİNDE

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kaçarak, iş yerine sığındığı söylenen üniversite öğrencisi Rukiye Z.'nin ise Basri Akkuş'un bir yeğeninin arkadaşı olduğu ve olay sırasında tesadüfen iş yerinde bulunduğu ortaya çıktı. Başının sol arka kısmından yaralanan Rukiye Z.'nin SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

'BUGÜN 4 KİŞİYİ DAHA TEMİZLEYECEĞİM'

Adının açıklanmasını istemeyen bir görgü tanığı, O.G.K.'nin dün saat 20.00 sıralarında bir iş yerine gelerek, içeride bulunan ve husumetlisi olduğu iddia edilen Serkan S.'yi kurusıkıya benzer tabancayla vurmaya çalıştığını; ancak engellendiğini öne sürdü. Bunun üzerine O.G.K.'nin "Bugün 4 kişiyi daha temizleyeceğim" diyerek, dışarı çıkıp, birkaç el ateş ederek, olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi. O.G.K.'nin, polis tarafından ilçe merkezindeki Yoğurt Pazarı girişinde saat 21.00 sıralarında yakalanıp, gözaltına alındığı kaydedildi.

'SOLUNUM CİHAZINDAN AYIRDIK'

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nesrin Gökben Beceren, hastanede tedavisi süren Rukiye Z.'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Rukiye Z.'ye isabet eden kurşunun sol göz üstünden girdiği ve sağ göz üzerinde durduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Beceren, halen içeride olan kurşunu çıkarmak için operasyon yapılacağını anlattı. Kurşunun beynin ön bölümünde hasar oluşturduğunu ve bunun ameliyatla giderildiğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Beceren, "Hastanın erken hastanemize getirilmesi ve zamanında ameliyata alınması sayesinde durumu iyiye gidiyor. Bu sabah solunum cihazından ayırdık ve tek başına solunum yapmaya başladı. Akşama doğru bilincinin yerine geleceğini düşünüyoruz. İki gün içerisinde de servise almayı planlıyoruz. Ancak yoğun bakımda kalan hastaların 72 saat hayati tehlikesinin devam ettiği gerçeğini de unutmamak gerekir" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntüler

- İşyerinin içinin göründüğü görüntüler

- Öldürülen Basri Akkuş'un fotosu

- Şüpheli Murat K.'nin fotosu

- Yaralanan Rukiye Z.'nin fotosu

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), ()

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ÇANAKKALE'DE 70 GÜNDÜR KAYIP ANNESİNİ ARIYOR

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde yaşayan Yahya Şengül (56), 70 gün önce tarlada zeytin hasadı yaparken kaybolan annesi Eda Şengül'ü (87) arıyor.

Ezine ilçesine bağlı Akköy köyünde yaşayan Yahya Şengül'ün annesi Eda Şengül, 31 Ekim 2017 tarihinde zeytin hasadı için gittikleri tarlada kayboldu. Günlerdir çalmadık kapı bırakmayan Yahya Şengül'in kayıp annesini arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ile Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin arama çalışmalarına rağmen yaşlı kadın bulunamadı.

Annesinin bulunması için yetkililere çağrıda bulunan Yahya Şengül, görenlerin de en yakın emniyet ve jandarma birimine bilgi vermesini istedi. Günlerce annesini aramasına rağmen bulamadıklarını belirten Yahya Şengül, "31 Ekim günü akşam saat 16.00 sıralarında tarlamızda zeytin toplarken kayboldu. Hemen aramaya başladık. Ama aradan 70 gün geçti hâlâ bulamadık. Civar köyler ile ilçelere gittik, haber saldık, sonuçsuz kaldı. Annemi ölü ya da diri bulmak istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yahya Şengül'ün annesini aramasından görüntü

-Yahya Şengül röp.

Haber-Kamera: Erol GÜNGÖRDÜ / EZİNE, (Çanakkale), ()

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ANTALYA'YA MALDİVLER'DEN BİLE TURİST GELDİ

GEÇEN yıl 184 ülkeden gelen 10 milyon 486 bin 191 turisti ağırlayan Antalya'ya, Maldivler'den bile turist geldi.

Antalya'yı ziyaret eden turistlerin geldiği 184 ülke arasında, adı çok az duyulmuş ve dünya turizminin önde gelen destinasyonları da bulunuyor. 2017'de Antalya, Mauritus, Trinidad, Eritre, Kribati, Benin gibi ülkelerden az sayıda da olsa turist çekti. Antalya'ya, Hint Okyanusu'nda 1200 adadan oluşan bir devlet olan Maldivler'den bile 6 turist geldi. Maldivler'den 2015- 2016 yıllarında 8'er, 2014 yılında ise 14 kişi Antalya'ya tatil için geldi.

Antalya'ya geçen yıl turist gelen ilginç ülkeler ise şöyle; Mauritus 2 bin 521 kişi, Lihtenstayn 315, Trinidad-Tobago63 kişi, Saint Lucia 52 kişi, Eritre 45 kişi, Surinam 39 kişi, Zambia 32 kişi, Oman 31 kişi, Uganda 30, Tanzanya 25 kişi, Cape Verde 18, Angola 17, St. Christopher Nevis 16, Zaire 15, Gambia 14, Liberya 14, Togo 14, Barbados 13, Vanuatu 13, Kiribati 13, Benin 13, Malavi 11, Guetemala 10, Moritanya 10, Namibya 9, Sierra Leone 7, Fiji 7, Brunei 6, Tuvalu 6, Belize 5, Komor Federasyonu 4, Gine Bissau 4, Madagas 3, Gabon 3, Seyşeller 3, Dominika 2, Grenada 2, Cibuti 2, San Marino 2, Burkina Faso 1, St Vincent 1, Lesotho 1, Sao Tome ve Principe 1, Ekvator Ginesi 1, Swaziland 1, Burundi 1.

Diğer yandan yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da son 4 yılın en yüksek rakamına ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 krizi sonrasında tatillerini Türkiye'de yapmaları çağrısında bulunduğu yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 14'lük artış gösterdi. Yurtdışında ikamet eden 534 bin Türk vatandaşı da tatil için Antalya'yı tercih etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

(Arşiv)

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- Havalimanı görüntü

- Havuzdaki tatilciler

Haber: Mehmert ÇINAR- / ANTALYA ()

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MİNİK KALPLERE DOKUNDULAR

DİCLE Üniversitesi Genç Yaklaşım Kulübü öğrencileri 'Minik Kalplere Dokunuş' projesi kapsamında, Ergani ilçesinin Otluca Köyü ilkokulu öğrencilerine hediyeler verdi, palyaço kılığına girip eğlendirdi.

Sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Dicle Üniversitesi Genç Yaklaşım Kulübü, kırsaldaki öğrencileri sevindirmeyi sürdürüyor. 'Minik Kalplere Dokunuş' projesi kapsamında, ilk etapta geçen aylarda Silvan ilçesindeki Çukurkaynak İlkokulu'nda 62 öğrenciyi sevindiren kulüp üyeleri, ardından aynı ilçenin Yiğityolu köyündeki Doktor İlhan Koçtürk İlköğretim Okulu'ndaki 236 öğrenciye ulaştı.

Viranşehir ilçesindeki Arıtır İlkokulu'ndaki 58 öğrenciyi de hediyeleriyle sevindiren Genç Yaklaşım Kulübü öğrencileri, son olarak Ergani ilçesinin Otluca köyüne gitti. Beraberlerinde bot, mont, bere, eldiven, atkı, oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemeleri götüren öğrenciler, okuldaki 30 öğrenciye hediyelerini teslim etti. Ardından çocuklarla sınıf içinde ve dışında çeşitli oyunlar oynayan kulüp üyeleri, palyaço kılığına da girerek öğrencileri eğlendirdi. Öğrencilerin aileleri de kulüp üyesi öğrencileri misafir ederek, çeşitli ikramlarda bulundu. Minik öğrenciler, daha sonra abla ve ağabeylerini öperek uğurladı.

Genç Yaklaşım Kulübü Sözcüsü Leyla Erdoğan, bundan sonraki duraklarının Mardin'in Dargeçit ilçesindeki okullar olduğunu belirterek, “Köy okullarındaki kütüphanelerin kitap sayısını artırmak ve öğrenciler tarafından etkin kullanımını sağlamayı da amaçlıyoruz. Yeni veya kullanılmış kitapların toplanması için de çalışma başlattık. Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kulüp Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Ergün'ün de desteğiyle güzel işler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Üniversite öğrencileri sınıf içerisinde çocuklarla türkü eşliğinde oynarken

- Öğrencilerin çocuklarla okul dışında oyun oynaması

- Öğrencilerin palyaço kılığında etrafındaki çocuklara gösteri yapması

- Malzeme yardımları yapılırken ve toplu fotoğraf

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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KURAN KURSUNDA KOKU VE DUMAN PANİĞİ

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan Merkez Park Camii Kuran Kursu'nda, lavabo ve tuvaletlerden gelen koku ve duman panik yarattı. Çocuklar tahliye edilirken evlerine gönderildi. Yapılan incelemede kokunun nereden geldiği anlaşılamadı.

Olay, İstasyon Mahallesi Ihlamur Sokak'ta bulunan Kartepe Müftülüğü'ne bağlı Merkez Park Camii Kuran Kursu'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde 4-6 yaş arası 45 öğrencinin eğitim gördüğü kursta, lavabo ve tuvaletlerden koku ve duman gelince panik yaşandı. Öksürmeye başlayan ve gözleri yaşaran kurs eğitimcileri, çalışanlar ile öğrenciler eğitimi yarıda keserek bahçeye çıktı. Kurs yetkilileri Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Valiliği Çevre İl Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi. Yapılan incelemede sorunun nereden kaynaklandığı belirlenemedi. Kursa ara verilerek öğrenciler evlerine gönderildi.

Kurs öğreticisi Zeynep Savran Karacan koku ve dumanla karşılaşınca panik yaptıklarını belirterek, "Lavabolardan duman ve koku geldi, onunla birlikte o gaz hepimizi etkiledi. Çocukları dışarı aldık ama biz kötüleştik. İçeriyi boşalttık. Bir zehirlenme vakası olmadı. Henüz bu olaydan dolayı hastaneye giden olmadı. Çalışanlar olarak biz etkilendik, çünkü biz lavabolara girip çıktık, ne oluyor, ne var, nereden geliyor diye öğrenmeye çalışırken çok dumana maruz kaldık. Biz doğalgazdan şüphelendik ama doğalgaz değilmiş, elektrik tesisatından da kaynaklı değil. Kocaeli Valiliği'nden geldiler onlar da tespit edemediler. Fabrikalar gaz salıyormuş rögarlara, onunla beraber koku geldiğinden şüpheleniyoruz" dedi.

Kursta duman ve koku ile karşılaşınca hemen yetkililere haber verdiklerini söyleyen kurs çalışanlarından Filiz Gürkan, "Sabah saat 10.00'a kadar hiçbir şey yoktu, sonra duman git gide çoğaldı. Dışarıdan geliyor dedik ama dışarıdan gelmediğini anlayınca yetkililere haber verdik. Herkes rögarlardan geldiğini söyledi. Çocukların etkilenmemesi için çabuk müdahale ettik ve tahliye ettik. Birkaç çalışanımız ve öğretmenimiz çocukları tahliye ederken etkilendi. Birkaç çocuğumuzda göz yanması ve hafif mide bulantısı oldu. Bugün kursu erken boşaltıyoruz, eğitimi durdurduk" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kursun önünde öğrenci ve ailelerin görüntüsü

-Röportajlar

-Kurs önündeki öğrenciler

-Ailelerin çocuklarını almak için kursa gelmeleri

-Kurs önünden detaylar

HABER: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-KAMERA:Dinçer AKBİR / KOCAELİ ()

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