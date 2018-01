DHA YURT BÜLTENİ-9

Bitlis'te, PKK sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi



Bitlis'in Hizan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 'Şehit Güvenlik Korucusu Masluh Yaldız-48' operasyonu düzelendi. Operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait bir sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliği, jandarma ekiplerinin Bitlis'in Hizan İlçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği 'Şehit Güvenlik Korucusu Masluh Yaldız-48' operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi: "Bitlis ili Hizan ilçesi Akşar ve Ekinli Köyleri kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla, 6 Ocak 2018 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Şehit Güvenlik Korucusu Musluh Yaldız-48 operasyonu icra edilmiştir. Operasyon kapsamında, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup, bulunan malzemeler Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek yerinde imha edilmiştir.Güvenlik güçlerimiz bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

Diyarbakır'da 75 kişinin öldüğü uçak kazasını yaşayanların acısı halen taze



Diyarbakır'da, 8 Ocak 2003 tarihinde yoğun sis nedeniyle Diyarbakır Havalimanı içerisinde düşen ve 75 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasının üzerinden 15 yıl geçti. Feci kazadan yaralı kurtulan 5 yolcudan biri olan Gencer Güneş, kaza anını hatırlamadığını ve kazadan yaklaşık 45 gün sonra yine uçağa bindiğini söyledi.

İstanbul-Diyarbakır seferini yapan THY RJ-100 tipi TK 634 sefer sayılı uçak, 8 Ocak 2003'te iniş için hazırlandığı sırada Diyarbakır'da pist yakınlarında yoğun sis nedeniyle düşmüştü. 3 parçaya ayrılan uçak parçaları 800 metrekareye dağılmış ve uçakta, 75 kişi yaşamını yitirmişti. 15 yıl önceki bu kazada sadece 5 kişi yaralı olarak kurtulmuştu. 5 yaralıdan biri olan esnaf Gencer Güneş, bugüne kadar 12 kez estetik ameliyat oldu. Güneş, o acıyı ilk günkü gibi yaşadığını söyledi. Gencer Güneş, kaza ile birlikte yanan yüzüyle ilgili olarak birkaç operasyon geçirdiğini belirterek, şöyle dedi: "Her yıl olduğu gibi bu yıl da havalimanında arkadaşlarımızı anacağız. Yargı aşaması sonunda anlaşmaya gittik. Halen biniyorum uçağa. Tedavi amaçlı İstanbul'a ayda 1 kez gidip- geldim sürekli. 12 kez ameliyat oldum. Halen iş gereği uçağa biniyorum. Uçağın kaza anını hatırlamıyorum. Herhangi bir korku yaşamadım. Kazadan yaklaşık 45 gün sonra uçağa bindim. İnsani duygular nedeniyle başka kazaları duyduğumda üzülüyorum. Ne kadar hatırlamasam da üzüntüm çok fazladır. Tedavim 5-6 yıldır bitti. Şu an için başka bir tedavi görünmüyor önümüzdeki yıllarda olabilirse yaparım ama şu an düşünmüyorum."

75 KİŞİ YANARAK ÖLMÜŞTÜ

İstanbul- Diyarbakır seferini 8 Ocak 2003 tarihinde yapan RJ 100 tipi 'Konya' adlı THY'ye ait yolcu uçağı, saat 20.15 sıralarında Diyarbakır'a iniş yaptığı sırada pist başında yoğun sis nedeniyle yere çakıldı. Düşmenin etkisiyle uçakta patlama meydana gelince kazada çoğu yanarak 75 kişi yaşamını yitirdi. Kazadan Gencer Güneş, Burak Altındağ, Aliye İl, Celal Toprak ve Murat Karamutlu adlı yolcular mucize eseri kurtuldu.

Bozdağ: Bütün illere, en az 1 kadın il müftü yardımcısı atanacak



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye’nin bütün illerinde, en az 1 kadın il müftü yardımcısı atanma kararı alındığını anlatırken, "Şu anda bazı büyük şehirlerde var. Ama biz bunu bütün illerde en az 1 olmak kaydıyla yapacağız. Bazı yerler, birden daha fazla olacak. Kadınların, Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer alanlarda, daha fazla istihdam edilmesinin önünü açan adımları da attık" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, memleketi Yozgat’ta, partisinin Yerköy İlçesi Kadın kolları 5'inci olağan kongresine katıldı. Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, kadınlara yönelik Anayasa değişiklikleri, kadın istihdamı ve ABD’de görülen Reza Zarrab davası konularına değindi. Bozdağ, kadınların desteğinin önemli olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Kadınlarımıza hep inandık. Onlardan aldığımız dua ve destekle bu günlere geldik. Ve yine kadınlarımıza inanıyor, onlardan alacağımız, dua ve desteklerle yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğimize yürekten inanıyorum. Türkiye’nin siyasetinde de kadınları en güçlü noktaya bu hareket taşımıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğu 94 seçimlerinde, İstanbul’da ki zaferin altında, kadınların alın teri ve mührü vardır.2001’de kurulan Ak Parti’nin 2002’de elde ettiği seçim zaferinin altında da kadınların imzası vardır. Değerli dostlarım, Türk Ceza Kanununda kadınların aleyhine onlarca düzenleme vardı. Sadece aleyhe düzenleme değil. Diğer bazı kanunlarda da, kadınlarımızı küçülten hafife alan pek çok düzenleme vardı. Kelimeler, kavramlar, nitelendirmeler v.s. bunların tamamını, kanunlarımızdan temizledik."

KADIN MÜFTÜ YARDIMCILARI GÖREV YAPACAK

Bütün illerde, kadın il müftü yardımcısının olacağını söyleyen Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Bugün Türkiye’de, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda ilk defa kadın profesör, Prof.Dr. Huriye Martı, başkan yardımcısı olarak atandı. Bizim tarihimizde yoktu. Türkiye’nin bütün illerinde, en az 1 tane kadın il müftü yardımcısı atanma kararı alındı. Şu anda bazı büyük şehirlerde var ama biz bunu bütün illerde en az bir olmak kaydıyla yapacağız. Bazı yerler, birden daha fazla olacak. Kadınların, Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer alanlarda, daha fazla istihdam edilmesinin önünü açan adımları da attık. Kadın istihdamını Ak Parti iktidarları yüzde 34.5’e çıkarmıştır. Bu büyük bir rakamdır. Bizden önceki rakamlarla mukayese edildiğinde bu değişimin ne kadar önemli olduğunu herkes görecektir. Kadın istihdamını daha da artırmak bizim en önemli vazifelerimizdendir. Bunun üzerinde de dirayetle durmaya devam edeceğiz. AK Parti iktidarları kadınları toplumun en güçlü aktörleri haline getirme konusundaki kararlılığından asla vazgeçmeyecektir."

'SENARİSTİNİN FETÖ OLDUĞU TİYATRO'

Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın İran’a Amerikan ambargosunu delme iddiasıyla New York’ta yargılandığı davanın senaristinin FETÖ olduğunu öne süren Bozdağ, şöyle konuştu: "Bu olay; FBI ile CIA ve Richard Berman denen yargıcın ortaklığıyla 17-25 Aralıkta FETÖ’cü teröristlerin Türkiye’de yapamadığını Amerika’da yaparken suçüstü yakalanmalarıdır. Burada çok net söylüyoruz. Hakim FETÖ’cülerin ağırladığı biri, savcı FETÖ’cülerin cesaretlendirdiği ve 17-25 Aralık’ı destekleyen biri. En önemli tanık dedikleri kişi FETÖ’cü firari komiser yardımcısı 17 Aralık soruşturmasının da polisler amiri. Raportör dediği kişi yine Türkiye’den firari FETÖ'cü bankacı olan biri. Amerika’da tuttukları resmi bilirkişi bir STK. O, STK’da FETÖ’nün finanse ettiği STK. Bilirkişi özel seçilmiş. Dedikleri gibi karar vermeyecekleri çatır çatır değiştirdiler. Hakim, savcının herkesin yönlendirmesi, telkin ve baskısı da çok açık net bir şekilde gözüküyor. Bütün bunlar, şunu gösteriyor; Ortada bir tiyatro var. Senaristinin FETÖ, CIA, FBI olduğu bir tiyatro var. Bu tiyatronun içerisinde rol alan aktörler. Mahkemenin hakimi de FETÖ’cülerle işbirliği içerisinde. Figüranlar ise, FETÖ’nün firari teröristleri, el birliği ile bu tiyatroyu orada oynuyor ve oynatıyorlar. Buradan adalet beklemeyiz. Bizim açımızdan bu yargılamanın hukuki bir kıymeti yoktur. Bu yargılamada hukuk, mahkeme ve muhakeme önceden belli olan sonucun ilan etmek için zorunlu olarak yerine getirilen bir usul işleminden başka bir şey değildir. Kullanılan bir kılıç haline getirilmiştir. Bizim açımızdan bunun bir kıymeti olmadığını buradan bir kez daha ifade etmek isteriz. Türkiye’nin ekonomisine zarar vermek, ticari ilişkilerine darbe vurmak ve Türkiye'ye başka yönlerden bedel ödetmek hesabı yapanlar şunu çok iyi bilsinler; Bu millete çok bedel ödetmek istediniz. Ama rabbim hep bu milleti ve devleti himaye etti. Bu millette devletinin ve o devletin liderinin arkasında dağlar gibi durdu. Allah’ın izni ile bundan sonrada bu millete diz çöktüremeyeceksiniz. Bu devleti istediğiniz istikametti sevk ve idare edemeyeceksiniz, ettiremeyeceksiniz. Milletimizde devletimizde, bağımsızlığına, egemenliğine kendi milletinin ve devletinin yararına, çıkarına sonuna kadar sahip çıkamaya devam edecektir."



CHP'li Tekin: Bu ahlaksızca operasyonların hepsi boşa çıkacak

CHP İzmir İl Kongresi'nde divan başkanlığı yapan Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP'li belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki göstererek "2009 yılında birçok belediyemize darbeciler tarafından operasyon düzenlendi. Haksız yere, hiçbir suç yokken yüzlerce yıl ceza istediler. O hakimler şimdi FETÖ'den içerideler. O gün, 2009'da yaptıklarını şimdi AKP bizim belediyelerimize yapıyor. Senaryo aynı, taktik aynı. Bu ahlaksızca operasyonların hepsi boşa çıkacak. Gün gelecek bu kumpasların da alçakça olduğunu göreceğiz" dedi.

CHP İzmir İl Kongresi, Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Kongrede Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Deniz Yücel delegelerden il başkanı olmak için oy istedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, aday sayısının teke düşürülmesini istediği bu olmadığı için kongreye katılmadığı ileri sürüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun desteğiyle yola çıkan Deniz Yücel salona girerken destekçileri "İşte örgüt, işte başkan" ve "İzmir Aziz'dir, Aziz kalacak" sloganlarını attı, Utku Gümrükçü taraftarları da, "Örgütün adayı Utku Gümrükçü" ve "Dik dur eğilme örgüt seninle" sloganlarıyla karşılık verdi. Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'ün yanı sıra kongreye, bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, milletvekilleri, belediye başkanları da katıldı. 20 Aralık 2015 tarihinde yapılan kongrede Aziz Kocaoğlu'yla tartışan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da salonda yerini aldı. Kongrenin açılışını önce aday olup sonra yeterli delege desteğini alamadığı gerekçesiyle adaylıktan çekilen CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven yaptı. Güven'in divan başkanlığı için önerdiği Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, oy birliğiyle seçildi.

"BU İKTİDAR TÜRKİYE'Yİ GERİCİ BİR ANLAYIŞLA YÖNETİYOR

Bingöl, 3- 4 Şubat 2018 tarihlerinde kurultay yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:"Son derece anlamlı bir görevin eşiğindeyiz. Özgürlükleri yok sayan, demokrasiyi rafa kaldıran anlayışı yerle bir etmek adına, demokrasiyi Türkiye'de yeniden tüm kurullarıyla işletmek adına büyük kurultay gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin buna çok ama çok ihtiyacı var. 16 yıllık AKP iktidarında Türkiye sorunlar yumağı haline geldi. Toplumun çok derin sorunları var. İktidar maalesef bu sorunları çözmek adına adım atmıyor. Bu iktidar Türkiye'yi gerici bir anlayışla yönetiyor. Bu iktidar emekçiyi, çiftçiyi, yoksul kesimi yok sayan bir siyaset sürdürüyor. Daha geçen gün bir açıklama yapıldı. Adeta fetva erildi. '9 yaşındaki kız çocukları evlenebilir' denildi. Türkiye'de 18 yaşından küçük gençler bazı mekanlara reşit olmadığı için gidemiyor, marketlerden sigara ya da içki satışı alamıyorlar. Türkiye'de 18 yaşını doldurmayanlar ehliyet dahi alamıyor ama bu gerici anlayış fütursuzca '9 yaşındaki kız çocukları evlenebilir' diyor. Neyse ki toplumsal muhalefet uç vermeye başladı. Üzerine ölü toprağı serpilen muhalefet genel başkanımızın yürüyüşüyle hak, hukuk, adalet söylemiyle kitleleri ayağa kaldırmaya başladı. Türkiye'de sorunların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye dünyada saygınlığı olan, itibarı çok yüksek bir ülkeyken bugün maalesef günü birlik dış politikalarla itibarsızlaşan yok sayılan bir ülke konumuna getirildi. Her ülkenin çok önemli politikaları vardır. Dış politika,eğitim bunlardan biridir. Ama gelin görün ki bu siyaset anlayışı hepsini yok etmiştir. Türkiye'de işlerin tıkırında gittiğini söyleyenler sokağa çıkacaklar sokağa."

"TARAFSIZ CUMHURBAŞKANI SEÇTİRMEK DURUMUNDAYIZ"

Belediye operasyonlarına da değinen Tekin Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:"2009 yılında birçok belediyemize darbeciler tarafından operasyon düzenlendi. Haksız yere, hiçbir suç yokken yüzlerce yıl ceza istediler. O hakimler şimdi FETÖ'den içerideler. O gün, 2009'da yaptıklarını şimdi AKP bizim belediyelerimize yapıyor. Senaryo aynı, taktik aynı. Bu ahlaksızca operasyonların hepsi boşa çıkacak. Gün gelecek bu kumpasların da alçakça olduğunu göreceğiz. Biz çok önemli bir sürece girmiş bulunmaktayız. Önümüzde 3 tane çok önemli seçim var. Önceki seçimlerde iktidar olmak gibi bir sorumluluğumuz var. Çünkü bizim belediyelerimiz hizmet üretiyorlar. AKP belediyeleri de yandaşlarına ne kadar rant elde ettiririz diyor. Güçlü bir parlamenter düzeni getirmemiz için tarafsız bir cumhurbaşkanını seçtirmek durumundayız. Partimizde uzlaşmayı, birlikte hareket etme anlayışını mutlaka harekete geçirmek durumundayız. Geçmişte fikir ayrılıklarımız olabilir. Bundan sonra kol kola girerek birlik ruhunu hayata geçirmek zorundayız. İzmir buna ev sahipliği yapsın. Bu il kongresinde kim kazanırsa kazansın, kazanan İzmir olacak. Tatlı bir rekabet içinde demokratik bir süreci işleteceğiz. Klasik bir tabirdir ama bu kongrenin kazananı partimiz olacak. Bu kongrenin kaybedeni yok. Bu kongrenin kaybedeni AKP olacak."

İKİ BAŞKAN ADAYI PEŞPEŞE SALONA GİRDİ

Kongrenin iki önemli başkan adayından ilk olarak Deniz Yücel salona girdi. Deniz Yücel'le salona giren destekçileri önce "İşte örgüt işte başkan' sloganları attı. Deniz Yücel'in salonu selamlayıp Aziz Kocaoğlu ile selamlaştığı sırada da "İzmir Azizdir, Aziz kalacak" sloganı atıldı. Deniz Yücel'den sonra salona giren Utku Gümrükçü de, eski il başkanlarından Bedri Sertel ve Bayraklı Belediyle Başkanı Hasan Karabağ ile birlikte yürüdü. Salondakileri selamladığı sırada Utku Gümrükçü taraftarları da, "Örgütün adayı Utku Gümrükçü" ve "Dik dur eğilme örgüt seninle" sloganları attı.

"SİYASETTE TORPİL OLMAZ"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, ön seçim istediğini belirterek, "Siyasette torpil olmaz. Gelin bütün belediye başkanlarımızı başta büyükşehir olmak üzere örgütün üyeleri, ilçe başkanları, milletvekilleriyle birlikte seçelim. İzmir'de yüzde 80 alan bir CHP'yi yaratalım" dedi. Kongreye misafir olarak gelen DİSK Genel Başkanı Kani Beko da, belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki göstererek "AKP'li bazı belediye başkanlarını istifa ettirdiler. Eğer biz bundan sonra belediye başkanlarımızı, il başkanlarımızı, genel başkanımızı korumak istiyorsak ayağa kalkmalıyız. Türkiye gerçekten bir felaketin eşiğinde. Biz kimin için ayağa kalkmalıyız? Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı şehitlerinin kemiklerini sızlatmamak için ayağa kalkmalıyız. 2019 yılında yapılması muhtemel seçimler için siyasal iktidara karşı toplumsal muhalefetin içinde yan yana olmaktan başka çaremiz yok. Eğer bu topraklarda eşitlik, özgürlük, adalet istiyorsak omuz omuza birlikte olmalıyız" dedi.

Sarıkamış şehitleri Hakkari ve Bitlis'te anıldı



Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları’nda 103 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Hakkari ile Bitlis'te düzenlenen yürüyüşlerle anıldı.

Hakkari kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulanan 2 bin 800 rakımlı Şibekör tepesinde düzenlenen yürüyüşe Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, vali yardımcıları Bekir Abacı ile Mehmet Nurullah Kahraman, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, AK Parti Hakkari İl Başkan Yardımcısı Rahmi Değirmenci, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Hakkarililer katıldı. Sarıkamış şehitlerini anmak için 2 bin 800 rakımlı Şibekör tepesinden başlayan ve kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu 3 kilometrelik yolda devam eden yürüyüş, yoğun sise rağmen tamamlandı. Kayak merkezinde son bulan yürüyüşe katılanlar, ellerinde dev Türk bayrağı taşıdı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Hakkari Valisi Toprak, 2018 yılının 7'nci gününde, 103 yıl önce Allahuekber Dağları’nda şehit düşenlerin o dönemde yaşadığı zorlukları anlamak için yürüdüklerini söyledi. Toprak, "Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü, yaklaşık 4 kilometrelik bir yol yer yer 1 metreyi bulan yumuşak kara bata- çıka gençlerimizle beraber bu yürüyüşü tamamladık Ben, bugün şunu gördüm ki ataların asıl memleket, vatan, vatanımızın bütünlüğü, bayrağımız için gözlerini kırpmadan verilen emirleri yerine getirip, şehit düşmüşlerse bugünkü gençlerimiz de söz konusu vatan, millet, ülkenin, birlik ve beraberliği söz konusu olduğu zaman hiçbir zorluğu kendilerine engel olarak görmeden göreve atılmak için hazır oldukları kanaatine vardım. Gerçekten pırıl pırıl hepsi birbirinden kıymetli, güçlü, kuvvetli gençlerimizle böyle bir yürüyüş yapmak bugün büyük bir enerji ve güç kazandırdı. Her zaman söylediğim gibi emirlerinde olmaktan onur duyduğum, gurur duyduğum, hizmet etmekten büyük zevk aldığım Hakkarili kardeşlerimize böyle ulvi bir amaç için Sarıkamış şehitlerimizi hatırlamak, anmak önlerinde şükranla eğilmek yapmış olduğumuz bu yürüyüş, çok güzel geçti" diye konuştu. Sarıkamış şehitleri için yapılan duaların ardından Vali Toprak ve beraberindekiler, kayak merkezinde verilen yemeğe katıldı.

BİTLİS'TE SARIKAMIŞ YÜRÜYÜŞÜ

Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılında Sarıkamış Dağları'nda şehit düşen askerleri anmak amacıyla Bitlis’te de yürüyüş yapıldı. Bitlis Valiliği ile kentteki sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa düzenlediği anma yürüyüşüne Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, askeri erkan, kurum amirleri, STK'ların temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Bitlis- Tatvan yolu üzerinde bulunan El Aman Hanı yakınında toplananlar, Sarıkamış’ta şehit düşen 60 bin asker için yürüdü. Yürüyüşe katılan gençler, ellerinde taşıdıkları Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'i Vali Ustaoğlu'na verdi. Sarıkamış şehitleri için duaların okunduğu yürüyüşte konuşan Ustaoğlu, "Cudi ve Gabar dağları başta olmak üzere ülkemizin çeşitli bölgelerinde, ilimizin kırsalında kahraman Mehmetçiğimiz, terörü bu topraklardan temizlemek ve tüm vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için cansiperane mücadelesine devam etmektedir. Sarıkamış'taki ruh, bugün de yaşamakta ve yüreklerde bu iman var oldukça da yaşamaya devam edecektir. Sarıkamış, tarihimizde önemli bir dönüm noktasıdır. Tarih tekerrürden ibaret derler. Hiç tarihten ibret alınsaydı tarih tekerrür eder miydi? Tarihten ibret almamız lazım. O yazlık elbiselerle yaklaşık 2 bin 700 rakımlı Sarıkamış'ın o yüksek dağlarında vatan, millet, devlet ve değerleri için 60 bin vatan evladının, canlarını hiçe sayıp, nasıl donarak, şehit olduğunu biliyoruz. Bu, eşsiz bir fedakarlık ve kahramanlık örneğidir" dedi

Şanlıurfa’da Sarıkamış yürüyüşü

Şanlıurfa'da, Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yıldönümü nedeniyle yürüyüş ve anma töreni düzenledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş Topçu Meydanı'nda başlayarak Bediüzzaman Aile Mezarlığındaki şehitlik anıtına kadar salavat ve dualarla yürüdüler. Törene; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye belediye başkanı Fevzi Demirkol, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, İl Müftüsü İhsan Açık ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşte kalabalık 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda' sloganlarıyla Bediüzzaman Mezarlığı Şehitliği'ne kadar yürüdü. Burada İl Müftüsü İhsan Açık tarafından şehitler için dua edildi.

Şanlıurfa’da 167 kilo esrara 4 gözaltı

Şanlıurfa'da polis ekiplerinin durdurarak aradığı TIR'ın dorsesinde 167 kilo 850 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün gece Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda oluşturduğu kontrol noktasında sürücüsü ve plakası açıklanmayan TIR'ı durdurarak aradı. Eğitimli köpek kullanılarak arama yapılan TIR'ın dorsesinde 167 kilo 850 gram esrar bulundu. Esrara el koyan polis, TIR'da bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.

