DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ŞEHİT EŞİNİ KAMUFLAJIYLA UĞURLADI

IRAK'ın kuzeyinde Türkiye sınırına yakın Kaniraş bölgesinde yürütülen operasyon sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Adem Akpınar (28) memleketi Erzincan’da toprağa verildi. Acılı eş Begüm Ceren Akpınar, eşini kamuflajını giyerek uğurladı. Irak'ın kuzeyinde, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin karşı tarafında bulunan, Türkiye sınırına yakın Kaniraş bölgesinde yürütülen Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak operasyonu sırasında yaya olarak intikal sırasında ayağının kayması sonucu düşerken kendi tüfeğinin ateş alması ile başından vurularak şehit oldu. Adem Akpınar'ın acı haberini aile, vatani görevini yapan, iznini yanlarında geçiren küçük oğulları Muhammet'i dün sabah uçakla Diyarbakır'a uğurladıktan bir saat sonra aldı. 2015 yılında sözleşmeli er olarak göreve başlayan Kezban- Kenan Akpınar çiftinin 4 erkek çocuğunun ikincisi olan Adem Akpınar için bugün Terzibaba Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Evli ve 6 aylık Balım Nar adlı bir kızı olan Akpınar'ın öğlen vakti kılınan cenaze namazına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Vali Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, askeri ve sivil erkanın yanı sıra şehit yakınları ile binlerce vatandaş katıldı. Eşinin cenazesine kamuflaşını giyerek gelen şehit eşi Begüm Ceren Akpınar tören sırasında elindeki beresini koklaması yürekleri dağladı. İl Müftü Yardımcısı Harun Öskan'ın kıldırdığı cenaze namazı ardından şehit polisin cenazesi meslektaşları tarafından omuzlarda taşındı. Bakan Eroğlu ve Vali Arslantaş şehidin babası Kenan Akpınar ile bir süre cenazenin ardından yürüdü. Şehidin annesi Kezban ve eşi Begüm Ceren Akpınar güçlükle ayakta durabildi. Cenaze tekbirler eşliğinde defnedilmek üzere Terzibaba Mezarlığı’nda bulunan şehitliğe götürüldü ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazenin camiye getirilişi

-Şehit yakınlarının gelişi

-Camiden genel görüntü

-Şehit eşinin kamuflajla görüntüsü

-Bakanın ailenin yanına gelmesi ve görüşmesi

-Şehidin kardeşlerinden görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun taşınması

-Şehit babası ve şehit eşinin tabutla yürümesi

Haber Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, ()

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2)ANKARA'DA TIR HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde seyir halindeki TIR, önünde seyir halinde bulunan ve iddiaya göre ani fren yapan halk otobüsüne çarptı. Kaza da yolcular büyük korku yaşandı. Kaza, öğle saatlerinde ilçe merkezi Bitik Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kahramankazan-Eryaman arası sefer yapan Ali Osman Demir yönetimindeki 06 DD 9544 plakalı EGO otobüsünün sürücüsü iddiaya göre önüne çıkan TIR'a çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada seyir halinde olan Muhammet Taş idaresindeki 47 AJ 686 plakalı TIR, ani fren yaparak duran EGO otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle halk otobüsünde bulunan yolcular büyük panik yaşarken, yaralanan olmadı. Bu sırada halk otobüsünde bulunan yolcular ve TIR sürücüsü Muhammet Taş, halk otobüsünde seyir halinde iken şoför değiştirildiğini ve bir süre sonra kazanın meydana da geldiğini iddia etti. Polis bu iddianın üzerine halk otobüsünün güvenlik kamerası görüntülerini alarak, bu iddiayı araştırıyor.

Görüntü dökümü:

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Kaza yerinden görüntüler

Kazaya karışan araçlardan görüntüler

Yolculardan görüntüler

Yolcular ile röp.

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN,(Ankara),()

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3)İSMET SEZGİN HEYKELİ, AYDIN'DA ADINI TAŞIYAN PARKA DİKİLDİ

AYDIN Büyükşehir Belediyesi, ünlü siyaset adamı İsmet Sezgin'in heykelini, adını taşıyan parktaki Afrodisias heykelinin yanına dikti. İsmet Sezgin'in heykeli, siyasi parti temsilcileri ve yakınların katılımıyla açıldı. İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunan, Aydın Belediye Başkanlığı ile TBMM Başkanlığı da yapan Aydınlı ünlü siyasetçi İsmet Sezgin'in heykeli, memleketindeki adını taşıyan parka dikildi. Parkta bulunan Afrodisias heykelinin karşı tarafından yerleştirilen heykelin açılışına; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Öztürk, İYİ Parti İl Başkanı Recep Taner, İsmet Sezgin kızları Ayşe Rennan Sezgin ve Seynan Levent Sezgin, yeğeni Aydın Sezgin, bir dönem birlikte görev yaptığı eski milletvekili Neyiz Tozkoparan'la birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

"ÇOK DOST BİRİKTİRMİŞ"

ilk konuşmayı yapan İsmet Sezgin'in büyük kızı Ayşe Rennan Sezgin, "Emeği geçen herkese, özellikle heykeli yapan heykeltıraş Mustafa Tuncay'a, İsmet Sezgin'in sevenlerine ve Aydınlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Babam hayattaki en büyük zenginliğin dost biriktirmek olduğunu söylemişti. Ne mutlu ona ki çok dost biriktirmiş. Ne mutlu bize ki bu birikimlerine şahitlik ediyoruz. Babamın en çok övündüğü özelliklerinden birisi de Aydınlı olmaktı. Aydın şehrinin ona gösterdiği vefayı çok önemsiyoruz. Bu vefa bizleri çok duygulandırıyor" dedi.

"BURADA DURUP, AFRODİSİAS HEYKELİNE BAKMIŞTI"

Sezgin'in diğer kızı Seynan Levent Sezgin ise, "Babamla bu parka geldiğimizde, Afrodisias heykeline doğru burada durarak baktı. Ben dedim ki, babacığım bu Afrodisias heykeli bu parka yakışıyor. Geçen yıl ise Özlem Çerçioğlu bu parka, bir İsmet Sezgin heykeli dikilmesini arzu ettiğini söyleyince çok heyecanlandık. Parka Özlem Çerçioğlu'yla birlikte geldiğimizde, burayı işaret etti. Babamın durduğu ve Afrodisias heykelinde baktığı yerde heykelin olacağını söylemişti. Babamın çok özelliği vardı. İnsan sevgisi, Aydın sevgisi ve vefasıydı. Aydın'da Belediye Başkanımızın önderliğinde babama gerekli vefayı gösterdi. Babamın bunu hak ettiğini düşünüyorum. Çok hizmet verdi Aydın'a. Aydın'ı tüm gönlüyle severdi. O bir devlet adamıydı. Şu anda burada tüm partilerin temsilcileri bulunuyor. O Aydın'ın bağrından çıkan ilk TBMM Başkanıydı. İçişleri Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Savunma Bakanlığı yaptı. Ama TBMM Başkanı olmak için devlet adamı olmak gerekiyor" diye konuştu.

"İSMET AĞABEYDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ise "Az önce hanımefendi konuşurken, ben de çok gerilere gittim. İsmet ağabey ben belediye başkanı olduğumda, beni ilk tebrik edenlerden birisiydi. Beni ziyarete geldiğinde, kendisinin belediye başkanlığı yaptığı zamanki o büyük icraatlardan ve hizmetlerinden bahsetti. Çaktırmadan bana ders veriyordu. Ben kendisinin deneyimlerinden ve tecrübelerinden çok faydalandım. İsmet ağabey birçok siyasi partiyi her zaman olduğu gibi birleştirdi. Türkiye'de siyasette birçok insan geldi geçti. Ama iz bırakamadılar. Önemli olan iz bırakmaktır. Biz Aydınlılar, kendisine 'ağabey' diye hitap ettik. Ben ağabeyimizin vatanımız için yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Heykeli nereye yapacağımızı ortak karar verdik. Ağabeyimizin, vatanımıza hizmetlerinden dolayı çok müteşekkirim" dedi.

Konuşmaların ardından Çerçioğlu, Sezgin kızları Ayşe Rennan Sezgin ve Seynan Levent Sezgin, yeğeni Aydın Sezgin, siyasi parti il başkanlarıyla birlikte heykelin açılışını dualarla yaptı.

İsmet Sezgin'in yakınları ve sevdikleri, açılın ardından heykelin önünde bol bol fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü

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- Parktan genel ve detay görüntü

- Özlem Çerçioğlu, İsmet Sezgin'in kızları, Ayşe Rennan Sezgin ve Seyhan Levent Sezgin'in konuşmaları

- Heykelin açılışı ve Afrodisias heykelinin görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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4)TÜRKİYE'DE YILIN İLK KİTAP FUARI ADANA'DA AÇILDI.

14 Ocak 2018'e dek sürecek fuar törenle başladı. Fuarın açılış törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, kent milletvekilleri, protokol üyeleri, çok sayıda yazar ve okur katıldı. TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi desteğiyle TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 11'incisi gerçekleştirilen fuarda 303 yayınevi stant açtı. Protokol üyeleri de açılış töreninin ardından stantları gezdi.

500 YAZAR KATILIYOR

Toplam 9 gün olarak planlanan fuarda imza günlerinin yanı sıra panel, söyleşi, sergi ve dinletilerden oluşan 80 kültür etkinliği gerçekleştirilecek. Okurların büyük ilgi gösterdiği fuarda, İsmail Saymaz, Ayşe Kulin, Enver Aysever, Adnan Özyalçıner, İpek Ongun ve Altan Öymen'in de aralarında bulunduğu 500 yazar, şair ve çizerler okurlarıyla bir araya gelecek. Katılımın ücretsiz olduğu fuarda, edebiyat dünyasının önemli isimleri imza günleri ve söyleşilere katılacak.

Görüntü Dökümü

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- Fuardan genel ve detay görüntüler

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın salon genel ve detay görüntüleri

- Kurdele kesilirken

- Fuardan genel ve detay görüntüler

SÜRE:02'17" BOYUT:140MB

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, ()



