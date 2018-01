DHA YURT BÜLTENİ-9 

Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 18 kişiden 6'sı tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat şube müdürlükleri ekipleri, 27 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 3 Suriyeli Yabancılar Şubesi'ne teslim edilirken, 2'si ise serbest bırakıldı.

Yüksekova'da güvenlik güçleri ile bağlantı kuran terörist teslim oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürdürdüğü belirtildi, Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda Yüksekova ilçesinde, PKK'lı bir teröristin güvenlik güçleriyle sağladığı irtibat sonucu belirlenen yere gelerek teslim olduğu belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Haber: HAKKARİ, ()-

=======================================

Elitaş . Başka yerlerde Recep Tayyip Erdoğan yok

AK Parti Grup Başkan vekili, eski bakan Mustafa Elitaş Sarıoğlan ilçe teşkilatında yaptığı konuşmada İran’daki karışıklığı örnek göstererek ‘’Aynısını Gezi olaylarında yaptılar. Bu bir kalkışma ama, başka yerlerde Recep Tayyip Erdoğan olmadığı için durduramıyorlar. Susturamıyorlar. Şimdi bakıyorum İran’da bir haftadır yaşanan hadiselerle Gezi olaylarının nereden nereye hangi noktaya ulaştığını ve ihanet şebekelerinin, bu hainlerin bu satılmışların amaçlarının hangi noktada olduğunu görüyoruz"dedi

Mustafa Elitaş, il başkanlığı tarafından düzenlenen Sarıoğlan ilçesi teşkilat ziyaretinde, sözlerine "Bizde gezi olayları nasılsa, İran’daki olaylarda aynı diyerek başladı. Elitaş, daha sonra bu konuda şunları söyledi :

"Gezi olayları nasıl çıktı? Ne oldu? Kimsenin bildiği yok. Birden bire bir şey oldu. Taksimde üç ağaç kesilecek diye tüm Türkiye ayağa kalktı. Belki Sarıoğlan’da da ayağa kalkan olmuştur. Belki Sarıoğlan’da da tencere tava çalan olmuştur. Türkiye’nin 81 vilayetinin 80 inde tencere tava çaldılar. Sebep, Taksimde üç tane ağaç kesilecek diye. Şimdi aynısı İran’da oluyor. İran’daki olayın sebebi ‘’yumurta fiyatları’’. Yumurta fiyatları arttı diye İran ayakta 29 kişi dün itibarı ile olaylarda hayatını kaybetmiş.400 yaralı var. Düşünebiliyormuşsunuz arkadaşlar ,bir yumurta konusunda hak ararken 400 insanın yaralanmasına 29 insanın hayatını kaybetmesine sebebiyet verdiler. Aynısını Gezi olaylarında yaptılar. Bu bir kalkışma ama, başka yerlerde Recep Tayyip Erdoğan olmadığı için durduramıyorlar. Susturamıyorlar. Şimdi bakıyorum İran’da bir haftadır yaşanan hadiselerle Gezi olaylarının nereden nereye hangi noktaya ulaştığını ve Türkiye’yi getirmek istedikleri noktanın ne olduğunu gördüğümüzde bu ihanet şebekelerinin bu hainlerin bu satılmışların amaçlarının hangi noktada olduğunu görüyoruz."

Gezi olaylarına katılanların İran'da yaşananları gördükten sonra, hata yaptıklarını anlamalarını isteyen Mustafa Elitaş " İnşallah, Gezi olaylarındaki kardeşlerimiz iktidara muhalefet olsun diye tencere tava çalan kardeşlerimiz şu anda o günleri bu günden İran penceresinden bakıp geçmişe doğru dönüp derler ki biz hata yaptık. Biz bu ülkenin birliği ve beraberliği için bekası için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekir. Onların iyi niyetli olmadıklarını anlamış olabilirler. Devletin en büyük yerinde olanlar bile bunları dinlemek lazım bunları anlamak lazım zafiyetinde bulunmuşlardır. Ama ,şimdi İran’dan 2013 Gezi olaylarına baktığımızda ne kadar büyük bir zaaf ne kadar büyük bir ihanetin içerisinde bulunduklarını görmeleri gerekir. " diye sözlerini tamamladı

Çeşme'de 57 kaçak yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adasına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 57 kaçak, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Çeşme Körfezi'nde devriye görevi yapan TCSG 30 Sahil Güvenlik Botu, bugün saat 02.30'da, Dalyan Mahallesi Ali Bostan Koyu açıklarında bir lastik bot belirledi. Müdahale eden ekipler, bottaki Suriye uyruklu 57 kaçağı sahil güvenlik botuna alarak, Çeşme İskelesi'ne getirdi. İskeledeki çadıra alınan gruba, battaniye dağıtıldı. Yağmur ve dalgalar nedeniyle giysileri ıslanan kaçaklara, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından ayakkabı ve giysi de dağıtıldı. Göçmenler, ıslanan ayakkabı ve giysilerini ise çöp poşetlerine attı. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, yiyecek paketleri ve içecek de dağıtarak, göçmenlerin insani ihtiyaçlarını karşıladı. Yorgunluktan battaniyelere sarılan ya da yaslanan kaçaklar, sabaha kadar uyuyakaldı.

İnsan tacirlerine 500 dolar verdiler

Kaçaklar arasında bulunan, Türkçe bilen 24 yaşındaki Muhammet Ali Muhammet, Suriye'de İlahiyat Fakültesi'nde okurken, iç savaş nedeniyle üçüncü sınıfta okulunu bırakmak zorunda kalarak, Türkiye'ye geldiğini söyledi. Türkiye'nin güzel olduğunu, ama zor şartlarda ve sigortasız olarak çalışmak zorunda kaldığını ileri süren Muhammet, daha iyi yaşam şartları umuduyla Yunanistan'a kaçmak istediğini anlattı. İzmir'de insan tacirlerinin kendileriyle irtibata geçtiklerini belirten Muhammet, yurt dışına kaçabilmek için 500 dolar verdiğini söyledi. Suriyeli Muhammet, insan tacirlerinin kendilerini arabayla Çeşme'ye getirdiğini, şişme botu şişirdikten sonra da kaçtıklarını anlattı. Şişme botla denize açıldıklarını ifade eden Muhammet, yağmur ve dalgalar yüzünden ıslandıklarını, sahil güvenlik ekiplerinin kendilerini bularak kurtardıklarını söyledi. Muhammet, Yunanistan'a kaçamadan yakalanınca verdiği 500 doların da gittiğini belirtti. Yurt dışının kendileri için umut olduğunu ve yurt dışına çıkma mecburiyetinde olduğunu söyleyen Muhammet, savaş bitse bile Suriye'ye gitmeyi düşünmediğini, Suriye'nin bittiğini, iç çatışmaların bitmeyeceğini ileri sürdü.

Çeşme iskelesinde işlemleri tamamlanan kaçaklar, Çeşme Belediyesi'ne ait bir otobüsle, Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi'ne gönderildi. Göçmenlerin, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilecekleri öğrenildi.

Şehidin adı kütüphanede yaşayacak

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen 'Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit düşen Mersinli şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali Gölge anısına kütüphane açıldı.

Silifke ilçesine bağlı Kapızlı Mahallesi'nde bulunan 23 Nisan Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisindeki kütüphane açılışına Kaymakamı Şevket Cinbir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ali Gölge’nin babası Hüseyin Gölge ve annesi Elife Gölge ve öğrenciler katıldı.

Törende ilk olarak söz alan Şehit Kütüphaneleri Koordinatörü Umut Yağbasan, vatan uğruna şehit düşenlerin her an hatırlanması için çalıştıklarını belirterek, "Bugün burada vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü muhafaza ve müdafaa etmek için, 05 Ekim 2016 tarihinde icra edilen Fırat Kalkanı Operasyonu'nda mevkilerin en yüksek mertebesi olan şehitlik mertebesine ulaşmış Piyade Uzman Onbaşı Ali Gölge anısına hazırlanan kütüphanenin açılışı için bulunmaktayız. Onlar vatan ve bayrak için gözlerini kırpmadan canlarını feda ettiler. Bizler onlar için ne yapsak azdır. Kitap desteğinde bulunan tüm Silifke halkına teşekkür ederim" dedi

Kaymakamı Cinbir ise, şehitlere vefa önemli olduğunu ifade ederek, "Aziz şehitlerimiz, bu toprakları bize vatan yapmak için, memleketin bölünmez bütünlüğüne göz diken terör örgütleri ile mücadele ederken can verdiler. Ali Gölge de Fırat Kalkanı’nda şehit olan, ebediyete intikal eden bir yiğidimiz. Bu topraklarda gözü olanlara da bu vesile ile birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ne yandan gelirseniz gelin. İster sağdan, ister soldan. İster içten, ister dıştan. İster alttan, ister üstten. Hangi oyunlarla bu ülkeye ve bu millete ve bu milletin vatanına saldırırsanız saldırın, bu milletin vatanından koparabileceğiniz bir çakıl taşı yoktur. Bu millet, temellerinde çok büyük umut barındıran Aziz Türk Milleti’dir. Bu vatanı bir arada tutmak için de çok çalışacağız. Bu yiğidimizin adına hazırlanmış bir kütüphanenin açılışında bulunuyoruz. Bu vesile ile bütün şehitlerimizi minnetle, şükranla ve rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, kütüphanenin açılış kurdelesini baba Hüseyin Gölge, anne Elife Gölge ile Kaymakamı Cinbir ve eşi Hayriye Cinbir kesti.

TYB: Türkiye'de kişi başına 8.4 kitap düşüyor

TÜRKİYE Yayıncılar Birliği (TYB) Başkanı Kenan Kocatürk, Türkiye'de kişi başına 8.4 kitap düştüğünü söyledi.

Türkiye'de yılın ilk Kitap Fuarı Adana'da 6-14 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi desteğiyle TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 11'incisi gerçekleştirilecek fuarda, bu yıl 303 yayınevi stant açacak.

ÖNEMLİ İSİMLER GELİYOR

Toplam 9 gün olarak planlanan fuarda imza günlerinin yanı sıra panel, söyleşi, sergi ve dinletilerden oluşan 80 kültür etkinliği gerçekleştirilecek. Okurların büyük ilgi göstermesi beklenen fuarda, İsmail Saymaz, Ayşe Kulin, Enver Aysever, Adnan Özyalçıner, İpek Ongun ve Altan Öymen'in de aralarında bulunduğu 500 yazar, şair ve çizerler okurlarıyla bir araya gelecek. Katılımın ücretsiz olduğu fuarda, edebiyat dünyasının önemli isimleri imza günleri ve söyleşilere katılacak.

FUARI ANLATTILAR

Kapılarını okurlara açmaya hazırlanan fuarla ilgili Adana HiltonSA Oteli'nde tanıtım toplantısı düzenlendi. TÜYAP Kültür Fuarları Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek'in de katıldığı toplantıda fuar programı açıklandı. Ülke gündemine giren şiddet olaylarıyla ilgili değerlendirme yapan Deniz Kavukçuoğlu, kitap ve aydınlanmayla sorunların çözülebileceğini söyledi. Okuma alışkanlığının herkese bulaşması için çalıştıklarını anlatan Ramazan Akyürek de, fuara gösterilen ilgiyle çok mutlu olduklarını anlattı.

KİTAP VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Fuar tanıtım toplantısında konuşan TYB Başkanı Kenan Kocatürk ise şunları kaydetti:

"2016 yılında üretilen 666 milyon 865 bin 579 adet kitabın 404 milyon 129 bin 293 adetinin çoğunu özel sektör tarında üretilmiştir. Bu da nüfusumuza oranla kişi başına 8.4 kitabın düştüğünü göstermektedir. Ülkemiz yayıncılığı 2.126 milyar dolar büyüklüğüyle dünya yayıncılığında 11'inci sırada yer almaktadır. Türkiye'de yayımlanacak her yeni başlık için yayımlanacağı adette bandrol alınıyor. 2016 yılının ilk 11 ay bandrol verileriyle 2017'nin ilk 11 ayını karşılaştırdığımızda karşımıza bir tablo çıkıyor. Türkiye'de 2016 yılının ilk 11 ayında toplam 379 milyon 763 bin 522 adet kitap üretilmiş. 2017 yılında ise toplam kitap üretim adedi 381 milyon 964 bin 139'a yükseldi. İki dönem arasında toplam üretimde binde 6'lık bir artış yaşandı."



Çukurova Belediyesi ile TMOK’un ‘Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi’ gerçekleşti

ADANA'nın Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, yeni yılın ilk etkinliğini; Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından hazırlanan, 4 ve 5'inci sınıf öğrencilerine yönelik olan ‘Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi’ ile gerçekleştirdi.

TMOK tarafından hazırlanan, çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla başlatılan ‘Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi’ Çukurova Belediyesi’nin de katkılarıyla Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 3-4-5 Ocak tarihlerinde gerçekleşen OLİ Projesi ile çocuklara çeşitli videolar, çizgi filmler, küçük yarışmalar ve renkli görseller eşliğinde spor kültürü edinmelerini sağlayan 45 dakikalık interaktif sunumlar gerçekleştirildi. Özellikle Çukurova ilçesinde bulunan özel ve devlet okullarında öğrenim gören öğrencilerin yararlandığı etkinliğe Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, TMOK Yönetim Kurulu Üyesi, Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Komisyonu Başkanı Seyit Bilal Porsun, Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağlı, Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Akif Oflaz, Çukurova Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Bilal Oldaç, ASKF Başkanı Ahmet Bozan, Los Angeles Olimpiyatlarında madalya kazanan Milli Boksör Turgut Aykaç, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ve sporseverler katıldı. Çocukların Başkan Soner Çetin’e sevgi gösterisinde bulunduğu etkinlikte konuşan Olimpik Eğitim Komisyonu Başkanı Seyit Bilal Porsun, Çetin’e etkinliğe yaptığı katkı nedeniyle teşekkür etti.

Başkan Soner Çetin, Çukurova Belediyesi’nin görevleri arasında sağlıklı bir nesil yetiştirmenin de olduğunu belirterek, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler, bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacaksınız. Sizlerin içinden belediye başkanları, milletvekilleri hatta başbakanlar çıkacak. Ben buna yürekten inanıyorum" dedi.

Mehmet Akif İnan, Şanlıurfa'da anıldı

'KUDÜS şairi' olarak bilinen Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı, şair ve yazar merhum Mehmet Akif İnan, ölümünün 18'inci yılı dolayısıyla memleketi Şanlıurfa'da mezarı başında anıldı.

Memur-Sen kurucusu Mehmet Akif İnan'ın 18'inci yıldönümü nedeniyle Harran Kapı Aile Mezarlığı’nda anma töreni düzenlendi. Anma törenine; Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsa Kızıldemir, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa Temsilcisi İbrahim Coşkun, İl Müftüsü İhsan Açık, İnan'ın kardeşi Ahmet Hamdi İnan ve çok sayıda seveni katıldı. Törende İnan'ın mezarı başında dua edildi.

Anma programında konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 'Kudüs şairi'ne rahmet dileyerek, "Akif İnan, Şanlıurfa'mızın yetiştirdiği önemli öğretmen, şair ve sendikacı bir şahsiyet ve sadece Şanlıurfa'ya değil, Türkiye’ye mal olmuş. Mescid-i Aksa ile de bugünkü gündeme dair ifadelerde bulunmuştur. Bugün o Mescid-i Aksa şiirini okuduğumuzda da şu an içinde bulunduğumuz konjonktür çok iyi bir şekilde ifade eden tanımlayan bir şair. Dolaysıyla geleceği de gören basiretli ve verasetli bir yazar. Onu anlamamız lazım onu anlamak adına da tabi ki bu tarz programların sürekli düzenlemesinde fayda var" dedi.

Merhum Mehmet Akif İnan’ın kardeşi Ahmet İnan ise anma töreninde kısa bir konuşma yaparak, şöyle dedi:

"Rahmetli ağabeyim bir öğretmen, yazar, şair, fikir adamı ve tabi sendikacı. Bunların ötesinde Akif İnan gerçekten bir dava adamı, bir adam gibi adamdı. Tam anlamıyla bir dava adamıydı. Eylemi seven aksiyonu seven, gerçekten vatanı ve milleti için kendini kendisini feda noktasına getiren bir kişiliğe sahipti. Bu düşünceler ile yıllar önce Kudüs’ü görmediği halde, Mescid-i Aksa görmediği halde 40 yıl kadar önce onun ızdırabını içinde hissedip bugünleri o günlerden gören bir insandı. Rahmetli Akif İnan sentezi ile düşüncesiyle ’anamı sorarsan büyük doğudur batı sırtımda paslı bıçak gibidir’ diyerek bugünün dünya coğrafyasını Türkiye’ye bakış açısını o günlerden ifade etmişti. Ölümlerden korkar isem, köle cana satmaz isem, bir eteği tutmaz isem yazık bana vahlar bana diyordu."

Otomobilin çarptığı şahin tedavi edildi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Ormanlı beldesinden Ereğli'ye giden bir vatandaş, yol kenarında yaralı halde bulduğu şahini veterinere götürdü. Otomobilin çarpması sonucu yaralandığı tespit edilen şahin, tedavi altına alındı. Vücudunda kırık tespit edilmeyen şahin, 1 gün gözetim altında tutulduktan sonra bulunduğu bölgede doğaya salındı. Veteriner Hakan Türkoğlu, şahinin kliniğe getirildiğinde şokta olduğunu anlatarak, şöyle dedi: "Yaralı şahinimiz duyarlı vatandaşlarımız tarafından yol kenarında görülüyor. Trafik kazası şüphesi ile geldi bize. Üzerinde bir şok tablosu vardı. İlk önce şokunun geçmesi için belirli müdahalelerde bulunduk. Kendine geldikten sonra herhangi bir kırığı çıkığı var mı diye röntgenine baktık. Herhangi bir sorunu kalmadı. İnşallah hayatına kaldığı yerden ait olduğu yerde devam edecek" dedi.

