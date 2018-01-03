DHA YURT BÜLTENİ-9

1)ENGELLİ ÖĞRENCİYE ŞİDDET UYGULAYAN ÖĞRETMEN GÖZALTINDA

BURDUR'un Bucak ilçesinde, 11 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıktıktan sonra görevden uzaklaştırılan öğretmen İ.B., gözaltına alındı. Bucak İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde koruma altında bulunan 5'inci sınıf öğrencisi T.K. adlı erkek çocuk, özel sınıfta eğitim gördüğü Barbaros Ortaokulu'nda öğretmeni İ.B. tarafından şiddete maruz kaldı. 27 Aralık günü yaşanan olayın ardından Burdur Valiliği, dün, öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen İ.B. ile okulun müdürü A.Ö. ve müdür yardımcısı F.İ.'nin görevden uzaklaştırıldığını, idari yönden disiplin soruşturması, adli yönden de Bucak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün yapılan açıklamada, öğretmen İ.B.'nin gözaltına alındığı belirtildi. Başsavcı Mehmet Nadir Yağcı imzasıyla yapılan açıklamada, şöyle denildi: "İlimiz Bucak ilçesindeki bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde bakım ve koruma altında olan 2007 doğumlu T.K. isimli çocuğun, öğrenim gördüğü okuldaki özel eğitim sınıfında öğretmeni İ.B. tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz bırakıldığı yönündeki görüntülerin internet üzerinden yayınlanması üzerine, 02/01/2018 tarihinde ilgili öğretmen hakkında 'nitelikli kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılarak, soruşturma kapsamında İ.B. gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili soruşturma Bucak Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle yürütülmektedir."

GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Olaya ilişkin sınıfta çekildiği anlaşılan görüntülerde, öğretmenin, ayağa kalkan öğrenciye "Yerine geç" diye bağırdığı duyuluyor. Elinde terlik ya da ayakkabı benzeri bir eşya bulunan öğretmen, sıraların yanında ayakta duran çocuğa doğru yaklaşıyor. Bu sırada öğrenci "Ah, tamam" diye bağırdıktan sonra kendini yere bırakırken, öğretmenin ise elindeki eşyayı çocuğa doğru sertçe fırlattığı görülüyor. Daha sonra hızla yerden kalkan çocuk sıraların diğer tarafına doğru kaçarken, öğretmenin ise birkaç defa "Yerine geç" diye seslendiği duyuluyor. Öğrencinin ise ağlamaklı ses tonuyla "Tamam, geçeyim" dedikten sonra yerine oturduğu görüntülere yansıyor.

VALİ YILMAZ: BU DAVRANIŞIN AFFEDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Bucak ilçesinde 11 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıktıktan sonra görevden uzaklaştırılan ve daha sonra gözaltına alınan öğretmen İ.B.'nin davranışının affedilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Konuya ilişkin açıklama yapan Vali Yılmaz, "Maalesef Bucak'ta bir okulumuzda meydana gelen üzücü olaydan 2 Ocak'ta saat 16.00 sıralarında bilgim oldu. Bucak Kaymakamımıza olayın saat 15.35 sıralarında intikal ettiği ve sonra kaymakamımızın yaptığı kısa araştırma sonucunda bu olayın gerçek olduğu, maalesef 5'inci sınıfta okuyan engelli bir çocuğumuzun öğretmen tarafından hunharca dövüldüğü görüntüleri ben de gördüm. Bunun akabinde derhal idari işlemleri başlattık. Hem öğretmeni, hem bundan bilgisi olduğu halde bugüne kadar idari üst makamlara bilgi vermeyen ve işlem yapmayan okul müdür yardımcısı ve okul müdürü dahil olmak üzere 3'ünü beraber görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandı. Derhal cumhuriyet savcılığına durum bildirildi ve öğretmen gözaltına alındı. Adli süreç başlatıldı. Adli ve idari soruşturma halen devam etmektedir. Maalesef bu tip olaylarla karşılaşıyoruz. Ancak bunu yapanların yanına kar kalmayacağını, özellikle engelli çocuklarımıza karşı yapılan bu davranışın affedilmesi mümkün değil. Gerekli her türlü idari ve adli işlemler sonuna kadar takibimizde. Bundan kimsenin endişesi olmasın, gereği de yapılacaktır" diye konuştu.

DEVLET KORUMASINDA

Barbaros Ortaokulu'nda 5'inci sınıfta özel eğitim gören ve öğretmen şiddetine maruz kalan zihinsel engelli T.K.'nin babasının yurt dışında olduğu, annesinin de Afyonkarahisar merkezde yaşadığı belirtildi. T.K.'nin Bucak İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde devlet korumasında olduğu ve burada kaldığı kaydedildi. Diğer yandan öğretmen İ.B.'nin de felçli olduğu için sol kolunu kullanamadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Rehabilitasyon merkezi dış plan görüntüsü

- Okulun dış plan görüntüsü

- RÖP: Şerif Yılmaz (Vali)

(Haber-Kamera: Mesut MADAN- Halim AKCA/BURDUR, ()

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2)CHP'Lİ ÖZCAN: BOLU BEYİ KAYBETTİ, KÖROĞLU'NUN TORUNLARI KAZANDI

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmeye verilmesiyle ilgili ihalenin yasaya uygun olmadığını belirterek, "Bolu Beyi kaybetti, Köroğlu'nun torunları kazandı. Bu ihale usule, yasaya uygun değildi. Etik değildi. Halka rağmen yapılmıştı. Böyle bir ihalenin sonuçlandırılması zaten mümkün değildi" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Bolu Belediyesi'ne 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı için 19 Aralıkta ihale yapılmıştı. İhale kapsamında 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve göl gazinosunun özel işletmeye verilmesi yer alıyordu. 12 firmanın katıldığı ihaleyi Avrasya Feribotunu arkadaşlarıyla birlikte kaçıran Muhammet Tokcan'ın kardeşi Düzceli iş adamı Kurtuluş Tokcan, 22 yıllığına aylık 116 bin TL teklif vererek kazandı. Tepkilere neden olan ihale dün belediye encümeni kararı ile iptali edildi. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, ihalenin iptal kararı ile ilgili açıklamada bulundu. Özcan, belediyenin ihaleyi iptal ederek doğru bir adım attığını ifade ederek, "Bolu beyi kaybetti, Köroğlu'nun torunları kazandı. Bu ihale usule, yasaya uygun değildi. Etik değildi. Halka rağmen yapılmıştı. Böyle bir ihalenin sonuçlandırılması zaten mümkün değildi. Ben ihale salonuna da girip eleştirilerimi yapmıştım, uyarmıştım. Bugün itibariyle doğru bir adım atmak zorunda kaldı, belediye yönetimi ihaleyi iptal etti. İhaleyi iptal ederken de Belediye Başkanı ‘Çok üzgünüm. Bazı provokatörler. Türkiye'nin gündemine taşıdı bu konuyu. Ben de gelen tepkiler sonucunda iptal etmek zorunda kaldım' diyor. Yani bizleri kastediyor. Bu projeyi 'Kafamdan tamamen çıkardım' demiyor. İlk fırsatta yine benzer bir girişimde bulunacağını dile getiriyor. Biz de takip ediyoruz. Tarihte hiçbir zaman Bolu Beyi gibi zalimler, Köroğlu gibi halkın yanında duranlara karşı zafer kazanamamış. Yine öyle oldu. Tarih tekerrürden ibaret" diye konuştu.

Özcan, halkın tepkisi nedeniyle ihalenin iptal edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İhaleyi iptal etmek zorunda kaldılar. İçlerine sinmedi. Halkın tepkisi, Türkiye'nin ve Bolu'nun tepkisi onlara bu ihaleyi iptal etmek zorunda bıraktırdı. Yoksa kapsam değişikliği, usulsüzlük hep vardı. Gerekçe olarak 'Kapsam değişikliği' diye tuhaf bir gerekçe bulmuşlar. Önemli olan iptal edilmesi. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, 'Bugün başaramadım ama yarın yine bu konuda adım atmaya hazırlanıyorum' diyor. Biz de bu konuyu sonuna kadar takip edeceğiz"

Görüntü Dökümü

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-Tanju Özcan'ın açıklaması

Süre: 02.18 Boyut: 141 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

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3)DOLMUŞ ŞOFÖRÜ DİREKSİYON BAŞINDA MESAJLAŞTI

KONYA'da bir minibüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonuyla mesajlaşması bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Merkez Meram ilçesinde Uzunharmanlar, Toki ve Gödene seferini yapan bir yolcu minibüs şoförü, dün akşam saatlerinde seyir halindeyken cep telefonu ile mesajlaştı. Yolcularında bulunduğu minibüste, sürücünün bir eliyle direksiyonu tutması, diğer eliylede mesajlaşması bir yolcu tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Sürücünün bir yandan da sigara içtiği görüldü.

Görüntü dökümü:

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- Minibüs şoförünün direksiyon başında mesajlaşması

(Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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4)ŞEHİTLER MÜZESİNE ZİYARETÇİ AKINI (ÖZEL)

SİVAS Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Türkiye'de ilk kez oluşturulan Şehitler Müzesinde, şehidin kişisel eşyaları sergileniyor. Kabristan ziyaretine gidenler, müzeyi de gezerek duygusal anlar yaşıyor.

Resmi kayıtlara göre terörle mücadelede 302 şehidi bulunan Sivas'ta, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği onların hatırasını yaşatmak için harekete geçti. 80 şehidin yakınlarından alınan özel eşyalarla 8 yıl önce Yukarı Tekke Mezarlığında, Şehit Kabristanlığı içinde Şehitler Müzesi oluşturuldu. Müzeye, şehitlerin fotoğraflarının yanı sıra ailelerine yazdıkları mektuplar, künyeleri, kıyafetleri, tespih, çakmak, cüzdan, kalem, saat gibi özel eşyaları konuldu. Kent merkezinin en büyük mezarlığı içerisinde yer alan müzeyi, yakınlarını ziyarete gidenler, sıklıkla ziyaret ederek, duygusal anlar yaşıyor. Özellikle şehadetlerinden kısa süre önce gönderilen ve müzede sergilenen şehit mektupları okuyanları duygulandırıyor. Mektuplar arasında, maddi sıkıntı içinde olan ailelerine asker maaşını göndermek istediği ifade eden satırlar, şehit olacaklarını bilircesine ailelerinden helallik isteyen cümleler dikkat çekiyor. Şehit aileleri de sık sık oğullarının kabrini ziyaret için gittikleri şehitlikte yer alan müzeyi de ziyaret ederek, evlatlarının özel eşya ve hatıraları ile hasret gideriyor.

80 ŞEHİDİN EŞYALARI SERGİLENİYOR

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, şehit ailelerini ziyaretleri sırasında gördükleri özel eşyaları toplamak için 2004 yılında çalışma başlattıklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Şehitlerimiz geldikten sonra aile ziyaretlerinde gördük ki şehitlerimizin özel eşyaları var. Bu acıyı kendileri yaşıyor. Biz de 'bu acıyı toplumda nasıl paylaşabiliriz?, gelecek nesillere nasıl anlatabiliriz?' diye düşündük. 2004 yılında dernek binamızda müzemizi açtık. Daha sonra orası tamamen şehitlerimizin eşyalarıyla dolunca dönemin Valisi ve Tugay komutanı ile görüşerek Yukarı Tekke Şehitliği içerisine bir müze yapılmasıyla ilgili çalışma başlattık. 2008 yılında temeli atıldı ve 2009 yılından beri burada faaliyetimizi sürdürüyoruz."

Şehitlerin özel eşyalarını yakınlarından almanın çok zor olduğunu ama acıları paylaşarak hafifletmeye çalıştıklarını belirten Hızal şöyle devam etti:

"En azından yeni yetişen topluma gençliğimize bunu vermek zorundayız. Biz nasıl ki şu anda nasıl Çanakkale'yi anlatmaya çalışıyoruz. Buradaki yaşadığımız olayları da günümüze kadar getirip yeni nesile aktarmaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti bugüne geldi ama ne canlar verildi diye ifade etmeye çalışıyoruz. Türkiye'de ilk olan bu Şehitler Müzesini bu ortama getirince neslimiz bunları anlattıkça çocuklarımızda bir bilinç oluşuyor. Vatan, millet sevgisi oluşuyor. Şehitlerimize karşı bir vefa duygusu oluşuyor. Bu çocuklarımız belli bir makama geldiğinde burada vermiş olduğumuz vatan sevgisini, vatan bilincini unutması mümkün mü?"

'YENİ MÜZELER AÇILMALI'

Başkan Hızal, dini günlerde, bayramlarda, cuma günlerinde müzeye yoğun bir ziyaretçi talebi oluştuğunu belirterek şöyle devam etti:

"Dışarıdan gelen gurbetçilerimiz tarihi mekanları gezdikten sonra, müzeye de gelmek için bizimle irtibata geçiyorlar. Diğer dernek başkanlarımızda buraya gelecek ve buradaki örnekten yola çıkarak çalışma yapacaklar. Türkiye'nin her ilinde bu tür faaliyetlerin olması gerekiyor. Ben özellikle sayın il Valilerimize sesleniyorum. Bölgelerindeki dernek başkanlarımıza destek verilirse, yeni müzeler açılacaktır. Bu tür müzelerin sayısı arttıkça biraz daha duygu yüklü, şehitlerine karşı saygılı, gazilerine sevgiyle bakan, onların bıraktığı çocuklarına sahip çıkan bir nesil yetişecektir. Bu duyguları vermediğimiz süre içerisinde gelecekteki çocuklarımızdan bir şeyler bekliyorsak yanlış yapıyoruz. Biz anlatıyoruz ama her şey anlatmakla olmuyor. 20 yaşındaki fidan gibi gençlerin hayattan beklentilerini, anlatmak çok zor. Aileler için de, bizim için de çok zor. Çok zor da olsa ayakta duracağız. Buradaki maneviyatı anlatmak için ayakta duracağız. İçimiz çok acı da olsa, içimize çok ağır da olsa yapmak zorunda olduğumuzu 18 yıldır dile getiriyorum."

'ONLAR YAŞIYOR'

Müzede eşyaları sergilenen, 2016 Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Hisar Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Deniz Piyade Sözleşmeli Er Nurullah Çakır'ın babası Salih Çakır, acılarının ilk günkü gibi sıcak olduğunu söyledi. Çakır, "Unutamıyoruz tabi ki evlatlarımızı. Her zaman yanlarında olmak istiyoruz. Buraya gelince bir rahatlama oluyor. Onlar yaşıyor diye düşünüyoruz. Bir çok ölümler gördük. Annemiz, babamız, yakınlarımız ama bu şehitlik ve evlat acısını çok farklı hissediyoruz. Hayatımızın yüzde 50'si yok oldu. Hiç bir şeyden tat almıyorsunuz. Bununla yaşayacağız. Allah başkalarına vermesin" dedi. Terörle mücadele konusuna da değinen baba Çakır, "Son yıllarda terörle mücadele başarılı yürütülüyor. Bundan önce terörle mücadele sözde olarak yapılmış" diye konuştu.

ŞEHİT OĞLU, BABASININ İZİNDE

2016 yılında şehit olan özel harekat polisi Osman Yurt'un eşi Rabia Yurt ise sadece özel günlerde değil haftanın bir kaç günü şehitliğe gittiklerini belirterek, "Burası bizim evimiz gibi oldu. Huzur bulduğumuz yer. Buraya gelince huzur doluyorum. Buraya geldiğimde özlem bitmiyor ama burada olduğunu biliyorum. Onun da benim geldiğimi hissettiğini düşünüyorum. Acı geçmiyor ama acıyla yaşamaya alışıyorsunuz" dedi. 3 çocuğundan ortanca olan 19 yaşındaki Ömer Faruk Yurt'un polis okulunda birinci sınıfta olduğunu dile getiren Rabia Yurt şöyle devam etti:

"Kahraman babasının izinde. Bana dediler 'neden izin veriyorsun' diye. Benim eşim özel hareket polisiydi. 22 yıl onun mesleğiyle gurur duydum. Gurur duyduğum mesleği çocuğumun da yapmasını istedi. Oğlum da istediği için arkasında durdum. İnşallah o da babası gibi güzel mesleğini yapacak. Bu vatana millete güzel işler yapacak. Babamız yok ama çocuklarımız onun izinde gidecek. Kahraman babanın kahraman çocukları olacak onlar."

Görüntü Dökümü:

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-Şehitlikten görüntüler

-Şehitler Müzesinin görüntüsü

-Şehit ailelerinin müzeyi ziyareti

-Müzede sergilenen şehitlerin özel eşyaları, fotoğraflar

-Şehit yakınlarının kabir ziyaretleri

-Şehit yakınlarının konuşması

-Dernek Başkanının konuşması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, ()

(557 mb)

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5)DÜZ KONTAKLA İKİ OTOMOBİL ÇALAN CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI

ÇORUM'da düz kontak yapıp bir gün arayla iki otomobil çalan yarı açık cezaevi firarisi Yusuf A. polis tarafından yakalandı. Çorum'da yaşayan Celal K., 19 TH 055 otomobilini aracını misafirliğe gittiği apartmanın yakınına park etti. Geri döndüğünde ise aracını park ettiği yerde bulamayıp polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis çevredeki güvenlik kameraları incelediğinde bir kişinin otomobile binip uzaklaştığını tespit edip hırsızının peşine düştü. İl Emniyet Müdürlüğü KGS sisteminde yapılan PTS sorgusunda çalınan aracın İskilip yönüne gittiği, aynı aracın birkaç saat sonra da Çorum merkeze giriş yaptığı tespit edildi. Asayiş şubesine bağlı polis ekipleri aracın giriş yaptığı bölgede araştırma yaparken, çalıntı araç ile birlikte Yusuf A'.yı yakaladı. Şüpheli sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Otomobil içerisinde yapılan aramada bir adet tüfek ve bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

ARAÇLARI DÜZ KONTAK YAPARAK ÇALMIŞ

Yusuf A., ifadesin de, otomobili Mimar Sinan Mahallesi'nde bir binanın önünden düz kontak yaparak çaldığını itiraf etti. Yusuf A., sorgusu sırasında bir otomobili de aynı yöntemle çaldığını, çaldığı araçla bir süre gezdikten sonra benzini bittiği için küçük sanayi sitesinde terk ettiğini söyledi. Polis Yusuf A.'nın ifadesinden yola çıkarak gösterdiği bölgede terk edilmiş 19 KE 484 plakalı otomobili de buldu. Yapılan inceleme aracın Ali Y'ye ait olduğu tespit edildi. Bulunan otomobiller otoparka çekilirken, Yusuf A.' nın yarı açık cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şahsın otomobili çaldığı anı gösteren güvenlik kamerası görüntüsü

(SÜRE: 35 Sn) (BOYUT: 2.64 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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6)GAZİANTEP'TE İÇME SUYUNA YÜZDE 15 İNDİRİM

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte kullanılan içme suyunun şubat ayı itibariyle yüzde 15 indirimli olacağını açıkladı.

Kentin içme suyunu daha ucuza mal etmek için başlatılan Düzbağ Baraj Projesi'nin tanıtımı için basın toplantısı düzenleyen Fatma Şahin proje hakkında bilgiler verdi. Bir restoranda düzenlenen toplantıya Şahin'in yanı sıra Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Şahin, su sorununa önem verdiklerini belirterek, şehirdeki şebekeyi insan vücuduna benzetti. Vücuttaki kan akışının düzgün olmasıyla insanların daha sağlıklı olduğunu söyleyen Şahin, şehirdeki su akışının da düzgün olması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin en büyük 2'nci içme suyu projesi olan Düzbağ Projesi ile kentin 50 yıllık su ihtiyacının karşılanacağını aktaran Başkan Şahin şöyle konuştu:

"Hatırlarsanız 2015 yılının sonuna doğru biz suda çok ciddi sorunlar yaşadık. Bunun hızlı bir şekilde yönetilebilmesi için bu kaynağın hızlı bir şekilde buraya getirilmesi gerekiyordu. Bunun üzerine arkadaşlarla oturduk, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz olmak üzere Orman Bakanlığımızla konuştuk. Aslında böyle bir proje Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın 2016-2017-2018 yatırımlarında yoktu. Biz olayın önemini, nüfustaki bugün TÜİK verilerine göre 2023 nüfusunu yakalamamızdan dolayı bizim bunu derhal başarmamız gerektiğini söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu anlattığımız zaman, "Gaziantep bizim çok fazla yükümüzü çekiyor. Çok hızlı bir şekilde bununla alakalı yapılması gereken ne varsa ilgili bakanlıklarımız gereğini yapsın" dedi. Bu talimatla birlikte bakın 1,5 yılda bu büyük projenin yarısını tamamladık ve bir iddia ile söylüyorum 25 Aralık 2018 tarihinde bu suyu akıtacağız diyoruz."

Şahin, şehir içinde de su hatlarında yaptıkları değişimlerle kayıp-kaçak oranında büyük bir düşüş ş yakaladıklarını anlatarak bu oranın vatandaşın cebine yansıyacağını aktardı. Şahin, "Daha baraj bitmeden 'yüzde 15 indirimi nasıl yapıyorsunuz?' diye soruyorlar. Cumhuriyet tarihi boyunca 5 bin 600 kilometre boru döşemişiz 3,5 yılda 3 bin 600 kilometre ilave vermişiz. Bu ne demek? Kayıp-kaçağı yüzde 55'lerden yüzde 40'lara getirmek demek. Zaten olmayan suyun yarısını da yolda kaybediyorsunuz. O nedenle değiştirdiğimiz borularla kayıp-kaçağı ve maliyetimizi aşağı çektiğimizde ilk aşamayı tamamlamış olduk. Şu anda yakaladığımız yüzde 15'lik düşüşü halkımızın cebine yansıtmış olacağız. Halkımız Şubat aylı faturalarında bu indirimi görecekler" diye konuştu.

Şahin konuşmasının ardından, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Görüntü Dökümü

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- Toplantıya katılanlar

- Fatma Şahin'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 207 MB

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7) 'ADANA KEBABI'NA GÖLGE DÜŞÜRÜLMESİN' TEPKİSİ

ADANA'da ele geçirilen ve Türkiye gündemini sarsan kaçak at ve eşek eti haberlerine tepki gösteren kebapçılar, adı kentle özdeşleşen Adana Kebabı'na kesinlikle gölge düşürülmemesini istedi. Kentteki bir kebapçıda açıklama yapan Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Arslan, "Ele geçirilen tek tırnaklı hayvan etleri hepimizi mağdur etti. Ortaya çıkan tablo bizi çok üzüyor. Kebabın böyle anılması doğru değil. Dişi koyun etinden bile kebap yapılmazken ne olduğu belirsiz etlerin kebapta kullanılıyor görüntüsü verilmesi hepimizi yaraladı" dedi.

Ele geçirilen kaçak etlerin Adana'da ve kebapta kullanılmasının mümkün olmadığını anlatan Arslan, "Esnafımız erkek koyun etinden kebabını yapıyor. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Bildikleri yerde kebaplarını yesinler. Kebaba gölge düşürülmesin Bu olayın sorumluları zaten biliniyor. Denetim yetkisi olan kişi ve kurumların görevini yapmadıklarını düşünüyoruz. İlgilileri göreve davet ediyoruz" diye konuştu.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur da gündeme gelen kaçak etlerin Adana'da tüketilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Sorumluların saptanıp en ağır şekilde yargılanmasını isteyen Yağmur, vatandaşları Adana Kebabı'na sahip çıkmaya çağırdı.

Görüntü Dökümü

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- Pişirilen etlerden detaylar

- Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Arslan'ın konuşması

- Kebap ustasının ocak başında et pişirirken görüntüsü

- Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur'un konuşması

- Detay görüntüler

SÜRE:01'37" BOYUT:99,4 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Veysel DOGUÇ/ADANA,()

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8)KÖYLERDE KLASİK MÜZİK DİNLETİSİ

HATAY'da, İskenderun Gençlik Merkezi ile İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı öğrencilerinin ortaklaşa düzenlediği ‘Notalar Köylerde’ müzik dinletisi Cemal Güler Ortaokulunda gerçekleştirildi.İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, köy okulunda okuyan, aralarında ilk defa canlı klasik müzikle tanışan, belki de hayatlarında ilk defa adını bile bilmedikleri müzik aletlerini gören çocukların müzik dinletisini şaşkınlıkla izlediklerini söyledi. Keskin “Kim bilir belki de müziğe âşık olan gençlerimize güzel bir dinleti sunduk. Müzikle kendini özgür hisseden öğrencilerimiz o gün eminim ki özgürlüklerine kavuştular. İlk durağımız olan Arsuz köy okuluna Gençlik Merkezimizi götürürken, Notaları da beraberinde götürdük" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Köy okulundaki sınıfta öğrencilerin görüntüsü

- Klasik müzik dinletisi

SÜRE: 1'19" BOYUT:60,3 MB

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

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9)FUEL-OİL SIZINTISINDAN KİRLENEN PLAJ TEMİZLENDİ

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde dün yağmur suyu drenaj kanalından sızan fuel-oilin kirlettiği ünlü Kleopatra Plajı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Alanya Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Alanya merkezindeki ünlü Kleopatra Plajı'nda dün yağmur suyu drenaj kanalından denize akan sıvı, ağır kokuya neden oldu. Denize de karışan atık nedeniyle rahatsız olan çevre sakinleri duruma tepki gösterirken, bazı turistler de koku ve görüntü nedeniyle plajdan ayrıldı. İhbar üzerine plaja gelen polis, sıvının ne olduğunu ve kaynağını belirlemek için çalışma başlatırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörlüğü yetkilileri, Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu'nun ısıtma sistemindeki arızadan dolayı sızan fuel-oilin yağmur suyu kanalına karıştığını belirtirken, konuyla ilgili işlem yapıldığını kaydetti.

TEMİZLİK YAPILDI

Fuel-oil sızıntısına neden olan arıza dün giderilirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörlüğü ve Alanya Belediyesi ekipleri bugün erken saatte temizlik çalışması başlattı. Fuel-oilden etkilenen yağmur suyu drenaj kanalları Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince özel cihazla temizlenirken, Kleopatra Plajı'nda yakıtla kaplanan kumlar ise Alanya Belediyesi ekiplerince temizlenerek, kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından plajda konunun gittiği, yağmur suyu drenaj kanalından ise denize sızıntı olmadığı gözlendi. Yağmur suyu drenaj kanalından numune alınması ve ölçüm işlemlerinin bir süre daha devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Plajdan dün çekilen kirlilik görüntüleri

- Plajdan genel görüntü

- Kanaldan görüntü

- Kepçeden görüntü

- Vatandaştan görüntü

124 MB /// 02.02"

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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10)BARIŞ MANÇO, DOĞUM GÜNÜNDE ŞARKILARI İLE ANILDI

BARIŞ Manço, 75'inci doğum gününde Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen konserle anıldı.

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi müzik eğitmeni Turan Meram ve gitar kursiyerleri tarafından, Metristepe Kültür Merkezi'nde 'Barış Manço konseri 'düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam ile çok sayıda kişinin izlediği konserde 31 Ocak 1999 tarihinde 56 yaşındayken aramızdan ayrılan Barış Manço'nun şarkıları seslendirildi. Turan Meram ve gitar kursiyerleri konserde Barış Manço'nun 25 şarkısını söylerken, izleyiciler de şarkılara eşlik etti. Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru konser sonunda Turhan Meram'a plaket verdi. Kuru yaptığı konuşmada, "Bozüyük'te düzenlenen bu güzel etkinlik için Bozüyük'ün yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Turhan Meram'a ve öğrencilerine teşekkür ediyoruz. Barış Manço'yu doğum gününde anıyor olmak çok güzel. Barış Manço aramızdan ayrıldığında henüz doğmamış olan çocuklarımızın onun şarkılarını seslendirmesi son derece önemlidir" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Konserden,

-İzleyicilerin alkışlaması,

-Konserden,

-Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru'nun, Turhan Meram'a plaket verirken çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Fatma SAVAŞ İNAL/BOZÜYÜK,(Bilecik)/

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11)YARALI KIZIL ŞAHİN TEDAVİ EDİLDİ, DOĞAYA SALINDI

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi edildikten sonra yeniden doğaya salındı.

Şebinkarahisar'ın kırsal kesiminde yaralı halde bulunan Kızıl Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı. Tele takıldığı sanılan ve ayağında kırık, kanadında zedelenme tespit edilen kızıl şahin, 10 gün süren tedavi ve bakım ardından sağlığına kavuştu. Kızıl Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince yeniden doğaya salındı.

Görüntü Dökümü

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-Kızıl Şahin'in doğaya salınma anı

-Kızıl Şahin'in fotoğrafları

Haber-Kamera: GİRESUN-

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