DHA YURT BÜLTENİ-9

1)AYTEN'İ TEHDİT EDİP, 'SENİ BAŞKALARINA YAR ETMEM' DEMİŞ



BURDUR'un Ağlasun ilçesinde, geçen pazar günü erkek arkadaşı Furkan K. (19) tarafından önce bıçaklanıp sonra da yastıkla boğularak öldürülen Ayten Keklik'in (17) cenazesi, toprağa verilmek üzere Mersin'e götürüldü. Baba Erdinç Keklik, "Kızım ayrılmak istiyordu. Tehdit etmiş, 'Seni başkalarına yar etmem' demiş" dedi.Ağlasun merkez Sakarca Mahallesi Pişkin Sokak'taki 4 katlı öğrenci apartının son katında, geçen pazar günü meydana gelen olayda, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Ağlasun Meslek Yüksekokulu (MYO) Posta Hizmetleri Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Furkan K., Mersin'den gelen Hafsa Sultan Kız Meslek Lisesi öğrencisi kız arkadaşı Ayten Keklik'i bıçakladıktan sonra yastıkla boğarak öldürdü. Sesleri duyan aparttaki diğer öğrencilerin durumu haber vermesi üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ayten Keklik'in cansız bedenini buldu. Furkan K.'nin ise boynunu ve bileklerini bıçakla kesip intihara kalkıştığı belirlendi. Ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Furkan K. tedaviye alındı. Ayten Keklik'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Ayten Keklik'in cenazesi, işlemlerin ardından bugün ailesine teslim edildi. Cenazeyi teslim alan baba Erdinç Keklik, kızının Furkan K. ile 3 yıldır arkadaşlık yaptığından haberleri olduğunu söyledi. Kızının kıskançlık nedeniyle öldürüldüğünü anlatan Erdinç Keklik, "Kızımı günübirlik erkek arkadaşının yanına gönderdik. Aynı gün akşam geri dönecekti. Yılbaşını evde birlikte geçirecektik. Kızımla erkek arkadaşı 15-20 gün önce kavga etmişti. Bunun üzerine çocuk habersiz Mersin'e gelmiş. Kızım ayrılmak istiyordu. Tehdit etmiş, 'Seni başkalarına yar etmem' demiş. Demek ki öç almak için kızımla barışmış. Kıskançlık yüzünden kızımı öldürdü" diye konuştu.

Yargının gereken cezayı vereceğine inandığını aktaran Erdinç Keklik, "Yargıya güveniyorum, cezasını almasını istiyorum" dedi.

Ayten Keklik'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Mersin'in Erdemli ilçesine götürüldü.

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, ()-

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2)GAZDAN ZEHİRLENEN ANA-OĞUL TOPRAĞA VERİLDİ

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 91 yaşındaki Hürüze ve oğlu 53 yaşındaki Adil Kaya, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Turan Mahallesinde meydana gelen olayda karbonmonoksit gazından sızan dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve oğul'un cenaze namazı Turan mahallesinde bulunan Merkez Turan caminde kılındı. Cenaze namazına Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ölenlerin yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Ana-oğul kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Adil Kaya'nın yılbaşını mahalle kahvesinde geçirdikten sonra annesi Hürüze ile birlikte yaşadığı eve gittiği, burada televizyon izlerken kullandığı ilaçlar nedeniyle uykuya daldığı ve sonraki oturur vaziyete ölü bulunduğu ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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- Anne ve oğulun zehirlenerek öldüğü cenaze evinden görüntü

- Karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen anne ve oğlunun cenaze namazı

- Zehirlenerek ölen anne oğlunun omuzlarda peş peşe taşınması

- Diğer detaylar

Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, )

DV 1 DOSYA, 2 dakika 58 saniye/ 181 MB

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3)UNLU MAMUL ATIKLARI HAYVANLARA YEM OLDU

HAYVAN Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği tarafından, market ve hastanelerden alınan unlu mamul atıkları, sokak ve doğadaki canlılara yem oldu.

Başlatılan 'Taze bayatlar kampanyası' kapsamında yıl içerisinde toplanan yaklaşık 10 tona yakın unlu mamul, gönüllü 25 kişilik bir ekip tarafından, haftanın üç günü, Fakıuşağı Mahallesi, Devlet Bahçeli Bulvarı, Karaçay, Çöp döküm sahası, İstasyon Caddesi ve Salı pazarı civarı, ile Zorkun ve yaylalarında düzenlenen besleme etkinlikleri ile dağıtıldı.

HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, yıl içerisinde ortalama 850 saat mesai yapıp, 10 tona yakın unlu mamulün çöpe gitmesini önlemeye yönelik sürdürülebilir bir etkinlik düzenlendiklerini söyledi.

Laçinbala, "İsrafı gözler önüne seren bu çalışma sadece 2 market ve 1 hastanenin dokunulmamış unlu mamul atıklarından oluşmaktadır. Besleme etkinliklerinde yılda 5 bin kilometre yol kat edilmekte ve 300 litre yakıt harcamaktadır. En küçük harcamaları bile minimum seviyede tutarak 1 canlıya daha yardımımızın dokunması amaçlanıyor. 2018 de daha yaratıcı projeler ile sokak hayvanlarına destek vermeği planlıyoruz. Yeni yılda ekmekleriniz çöpe gitmesin" dedi.

Osmaniye Belediyesi Meclis Üyesi Oğuzhan Saçıkara ise bu projenin sürdürülebilir olduğunu belirterek, "Hep birlikte sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetleri devam etmekte. 2018 yılı için yaratıcı yeni projeler üretilmeye çalışılmakta. Dünya yaşamının sadece insanlara ait olmadığı bilinci ile sokak havyalarına yönelik israfı önleyici değişik kurumlardan alınan ekmeklerle çok ücra köşelerde yaşayan kedi ve köpeklere bu yiyecekleri ulaştırıyoruz. Bu faaliyetlerimize katılım ve ilgi çok yüksek olmaktadır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Bir hayvan sever sokak köpeğini severken

- Sokak hayvanlarının sevgi gösterisi

- Unlu mamullerin dağıtılması

- Sokak köpeklerinin beslenmesi

- Yavru köpeklerin atılan ekmek parçalarına gelmeleri, detay görüntü

- Ekmeklerin parçalanması

- Yaylalarda sokak hayvanlarının beslenmesi

- Kaldırım kenarındaki sokak köpekleri, yem verilmesi

- Çöp döküm sahasında besleme çalışması

- Sokak kedileri yemlenmesi

- Sokak kedilerine yuva yapan gönüllüler

- Karların üstünde bırakılan yemlerden yiyen köpek

- Ali Laçinbala'nın konuşması

- Oğuzhan Saçıkara'nın konuşması

BOYUT: 231 MB SÜRE: 03'47"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

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4)UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN ÇİFT, ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE GÖZALTINDA

BOLU’da şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta 43 paket halinde 15 kilo 396 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 21.30 sıralarında, TEM Otoyolu’nun İstanbul yönünde şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde yapılan aramalarda farlar ve kapıların iç kısımlarına gizlenmiş 43 paket halinde 15 kilo 396 gram esrar bulundu. Araç sürücüsü 41 yaşindaki Emre Ö. ve yanında bulunan 27 yaşındaki eşi F.Ö. gözaltına alındı. Yanlarında bulunan 2 ve 4 yaşındaki çocukları da polis merkezine götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çocuklardan biri annesi F.Ö.’nün kucağında diğer çocuk ise polis tarafından elinden tutularak adliyeye getirildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Çocukların da yanlarında bulunması

-Araçta yapılan aramadan görüntüler

-Bulunan uyuşturucunun görüntüleri

Dosya adı: blaileuyusturucu

Süre: 02.12 Boyut: 134 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

