DHA YURT BÜLTENİ-9 

Bakan Tüfenkci: Bütçeyi zorlayarak asgari ücreti belirledik

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, asgari ücrete yapılan yüzde 14,2'lik zammı değerlendirirken, bütçenin tüm imkanlarını zorladıklarını belirterek, "Belki daha fazla vermek gerekiyor. ama inanın bütçe imkanlarını sonuna kadar kullanarak, zorlayarak, bu rakamlara eriştik ve yine taşeron yasasını millete söz verdik çıkarttık." dedi.

Malatya'da Ak Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığı'nın 6'ncı Olağan Kongresi, Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salon'unda düzenlendi. Kongreye; Bakan Tüfenkci'nin yanı sıra Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz ve Öznur Çalık, milletvekili Mustafa Şahin, Ak Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partililer katıldı. Kongrede konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2018'in bulunduğumuz yıldan daha iyi olacağını belirterek, asgari ücrete yapılan zammı değerlendirdi. Bakan Tüfenkci, şöyle dedi:

"Türkiye 2017 yılını güçlü bir şekilde, milleti şaşırtacak şekilde büyüyerek gelişerek yoluna devam etti. İnşallah; 2018 çok daha iyi olacak. Bakın daha dün asgari ücret açıklandı. İnanın bütün imkanları zorlayarak, hükümet asgari ücretleri mağdur etmeme adına sadece bekar işçiler için söylüyorum 1603 lirayı zorlayarak verdik. Niye? İnsanımız mağdur olmasın diye. Bir şey daha yaptık; işverenimiz de mağdur olmasın 100 TL de işveren payına katkımız oldu. Belki daha fazla vermek gerekiyor ama inanın bütçe imkanlarını sonuna kadar kullanarak, sonuna kadar bütçeyi zorlayarak, bu rakamlara eriştik ve yine taşeron yasasını millete söz verdik çıkarttık. Allah'a hamdolsun bir takım sıkıntıları, beklentileri olabilir ama dikkat edin 1 milyon 100 insanımıza bu anlamda kadro verdik."

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise son KHK ile başlayan 'sivillere yargı muafiyeti' polemiğiyle ilgili şunları söyledi:

"O 'tiyatro', 'kkomplo' diyenlere cevabımız: 6 bin askerin, 500 subayın, 200 astsubayın,42 generalin, 5 F-16'nın, 2 firkateyn, 5 hücumbotunun, 30 tankın, 7 helikopterin, 1 kolordu, 12 tugay, 2 bin 745 askerin, yargı bünyesinin ve yargı insanın var olduğu, Danıştay üyesinin var olduğu bir tiyatro çevirebileceğine inanan bir muhalefet var. Baş nereye giderse, ayak oraya gider. Darbeye 'tiyatro' diyenlerin kim olduğunu biliyorsunuz. CHP'nin başındaki genel müdür darbe için 'tiyatro' diyor. Darbe için 'komplo', 'kontrollü darbe' diyor. Onlar onu söylerken, milletvekilleri ne diyor? 'Baş nereye giderse, ayakta oraya gider' CHP'nin Genel Başkanı'nın milletvekilleri de onun aynı ağzıyla konuşuyor. Son Kanun Hükmündeki Kararname'de yapmış olduğumuz düzenlemeyle, 15 Temmuz gecesinde bu ülkeyi savunan kardeşlerimizin korumak, kollamak devlet olarak millet olarak bizim boynumuz borcuydu ama o çıkan Kanun Hükmündeki Kararname'ye neler söylediğini siz hepiniz biliyorsunuz. O kahramanları; 2 bin 194 gazimizin ve 250 şehidimizin kemiklerini sızlatan sözler söylediğini biliyorsunuz. Bizler darbeye karşı da, bu ülkeye karşı duran bütün güçlere de dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz."

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da ülkenin büyüme rakamlarına değinerek, "Türkiye, geçen yıl 15 Temmuz hain darbe girişime rağmen, FETÖ hain darbe girişime rağmen, içeride dışarıda karşılaştığı birçok saldırılara rağmen bu yıl çok güzel bir ekonomik performans gösterdi. İlk 9 ayda ortalama büyümemiz yüzde 7,4 oldu ilk 9 ay itibariyle. 3'üncü çeyrekte yüzde 11,1 büyüdük. 4'üncü çeyrekte de inşallah büyümemiz devam edecek öncü göstergelerimiz bu şekilde ve yılın tamamında da çok yüksek bir büyümeyle bu yılı tamamlıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından mevcut ilçe başkanı Muhammet Emin Yalçınkaya'nın tek adaylığında seçim yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katılanlardan detaylar

- Bakan Tüfenkci'nin konuşması

- Öznur Çalık'ın konuşması

- Cevdet Yılmaz'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-)

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Ağbaba: Bunlar yüzde 50'yi aşamayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ak Parti ve MHP ittifak tartışmalarına değinerek, "Bunlar yüzde 50'yi aşamayacak. Umutları da yok. MHP ile AKP'yi aynı çatı altında birleştirmeye sebep yok" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Sakarya'da partisinin il kongresine katıldı. Türkiye'de sivil darbe yapıldığını belirten Ağbaba, "15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı meclis by-pass edilecekti, muhalefetin tamamı susturulacaktı. Üzülerek söylemek isterim ki şimdi yapılan şey aynıdır. 20 Temmuz geçtiğimiz hafta görüldü ki bir sivil darbedir. Ve Türkiye bir sivil darbe tarafından yönetilmektedir. Meclisin bir işlevi kalmadı. Saray ne derse o oluyor. Çıkarılan kanun hükmünde kararnamelere baktığımız zaman Türkiye'nin nereye gittiğini görebiliyoruz. Türkiye, Ortadoğu'da, bölgede sorunları çözen bir ülke olarak bilinirdi, maalesef şimdi sorunun kaynağı olarak biliniyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde maalesef Türkiye bir hukuk devleti olarak görülmüyor. Türkiye'de hukuk askıya alınmıştır. Mahkemeler, kanun yapanlar bir tek yerden emir almaktadır. Ve Türkiye bir OHAL rejimiyle idare edilmektedir. Şimdi bunların yapmaya çalıştığı şey, Türkiye'yi tek tipe sokmaktır. Bu topraklarda insanlar tek tip olsun diye emek verilen topraklar da değildir. Biz farklıyız, biz Suudi Arabistan'dan farklıyız, Suriye'den farklıyız, İran'dan farklıyız, Libya'dan farklıyız. Bunu farklı yapan birkaç değerimiz var" dedi.

'BAĞIRAN, SESİ ÇIKANLARIN TAMAMI FETÖ'CÜ'

Ağbaba, Meclis'te bağıran, sesi çıkanların tamamının FETÖ'cü olduğunu ifade ederek, "İktidar FETÖ ile birlikte yürürken 15 Temmuz'da darbe yapanların ne olduğunu bütün Türkiye'ye ilan ettik. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu buna F tipi diyen ilk insandır. Kandırıldık diyorlar utanmadan. Biz kandırılmadık. Niye kandırılmadık. Bizim rehberimiz, yol göstericimiz Mustafa Kemal Atatürk. Biz onun sayesinde kandırılmadık. En son ne çıktı? 11 bin 500 tane insana yanlışlıkla Bylock yüklendiği ortaya çıktı. Bu kadar kepazelik, bu kadar rezillik olmaz. 11 bin 500 tane insan ki o da kafamızda soru işareti onu da söyleyeyim. Acaba diyoruz, bu 11 bin 500 tane masum var derken kendi içinde Bylock kullanan milletvekillerini temizlemeye çalışıyorlar diye kafamızda soru var. Bu FETÖ'cü nerede var? Popçu da var, topçu da var, baklavacı da var, börekçi de var, hakim de var, poliste var, esnafta var, nerede yok? Mecliste yok. Nerede yok? AKP grubunda yok. İnanır mısınız buna? Biz de inanmıyoruz. O nedenle bize zaman zaman milletvekiline saldıranlar, kürsüye çıktığı zaman, geçen hafta bana saldırdılar, onlar bağıran, sesi çıkanların tamamı FETÖ'cü, kripto FETÖ'cü hem de. Bunu bilin" diye konuştu.

YÜZDE 50'Yİ AŞAMAYACAKLAR

MHP - Ak Parti ittifakı tartışmalarına değinen Veli Ağbaba, "Her şeye rağmen yüzde 50'yi aşan bir 'hayır'ı sağladık. Onun için dün MHP ile AKP ittifak tartışması yapıyor. Valla biz ittifak tartışması falan yapmıyoruz. İhtiyacımız yok. Bunlar niye ittifak tartışması yapıyor? Bunlar yüzde 50'yi aşamayacak. Umutları da yok. MHP ile AKP'yi aynı çatı altında birleştirmeye sebep yok. O da görüyor. Yüzde 50'yi aşamayacaklar. Ne yapıyorlar? Sayın Genel Başkana saldırıyorlar. Şimdi yine 'Ey Kılıçdaroğlu' demeye başladı. 2019'da Türkiye'yi tek adamla idare etmek isteyenler, laik, demokratik cumhuriyeti yıkmak isteyenler, Türkiye'yi yönetemeyecek. Ben eminim, siz de emin olun. 2019'u demokrasiyi savunanlar, cumhuriyeti savunanlar, kadın erkek eşitliğini savunanlar yönetecek. Bundan hiç kuşku duymuyorum"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Veli Ağbaba'nın konuşması

Salondan detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -

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İş makineleri ve TIR'lardan yakıt çalan 4 kişi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta çeşitli tarihlerde iş makineleri ve TIR'ların yakıt deposunun kapağını kırarak bin 630 litre motorin çalan 4 kişi polisin çalışması sonrası yakalandı. Şüphelilerin yakalanması ile 9 ayrı motorin hırsızlığı aydınlatılmış oldu.

Yapımı devam eden kuzey çevre yolundaki iş makineleri başta olmak üzere çeşitli tarihlerde şehrin değişik noktalarındaki park halinde olan iş makinesi ve TIR'lardan motorin çalınmaya başlandı. İhbarları değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları detaylı incelemede hırsızlığın yakıt deposu kapaklarının kırılarak yapıldığını belirledi. Çevredeki güvenlik ve MOBESE kamera görüntülerini inceleyen polis, titiz bir çalışma sonunda kimliklerini belirlediği Serdal T., Şeref G., Hasan E. ve Eymen C.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. Toplamda bin 630 litre motorin çalan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada hırsızlık yaparken kullandıkları otomobil ve kamyonet ile 6'sı dolu 7 büyük yakıt bidonu ile çalıntı olduğu belirlenen halı yıkama makinesi ele geçirildi.

Sorgularında suçlarını itiraf eden şüphelilerin yakalanmasıyla 2017'de 9 ayrı motorin hırsızlığının aydınlatıldığı belirtildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin hastaneye getirilmesi

- Acil servis önü

- hastaneden çıkarılmaları

- Şüphelilerin polis otosuna bindirilmeleri

- Polis otolarının gidişi

- Şüphelilerin otomobilinin gelişi

- Otomobilin iş makinesinin önüne park edilmesi

- Şüphelilerin otomobilden inmesi

- Otomobile binmeleri

- Otomobilin gidişi

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)

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Evinde ölü bulundu

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yalnız yaşayan Ahmet Şahin(80) evinde ölü bulundu.

Ece Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında yalnız yaşayan Ahmet Şahin'den haber alamayan komşuları polise haber verdi. Saat 12.00 sıralarında eve gelen polis, itfaiye yardımıyla kapıyı açarak girdiği evin banyosunda Ahmet Şahin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Ahmet Şahin'in cenazesi otopsi için morga konuldu.

Ahmet Şahin'in eşi ve çocuklarının yurt dışında olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze aracı evin önünde

- Cenaze aracı evin önünden giderken

- Ahmet Şahin opak

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), ()

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