DHA YURT BÜLTENİ-9

MERSİN'in Erdemli ilçesinde eğitim veren Çeşmeli Anaokulu'nun tavan sıvasının çökmesi sonucunda 4 öğrenci yaralandı. Öğrencilerin hayati tehlikesi bulunmazken, okulda eğitime 2 gün ara verildi. Olay, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde bulunan Çeşmeli Anaokulu'nda meydana geldi. Öğrencilerin ders işlediği sırada 4 metrekarelik tavan sıvası çöktü. Sıva parçalarının altında kalan 4 öğrenci başından ve omuzundan yaralandı. Yaralı öğrenciler ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silifke Kaymakamı ve Erdemli Kaymakam Vekili Şevket Cinbir, "Sabah meydana gelen olayda 4 öğrencimiz yaralanmıştır. Öğrencilerimizin tedavi altına alınmıştır. Şu an için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Anaokulunda 2 gün süreyle eğitime ara verildi. Valimiz Ali İhsan Su'nun talimatı ile olayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış bulunmaktadır" dedi. Yaralı 4 çocuğun tedavileri sürüyor.

3)GAZİANTEP'TE DEAŞ OPERASYONU: 17 GÖZALTI

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 kişi, yüklü miktarda para ve mühimmatla yakalandı.Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu, terör örgütü üyelerinin belirlenen adreslerine terörle mücadele, istihbarat, özel harekat ve bomba imha uzmanlarının katılımıyla eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ mensubu 17 kişiye ait ev, işyeri ve depolarda arama yapıldı. Aramalarda 111 bin 800 dolar, 55 bin 195 TL, 1 tabanca, 2 şarjör ve 220 kurşun, 2 av tüfeği, 27 fişek ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan DEAŞ üyesi 17 kişinin Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınmasına başlandı.

4)DOWN SENDROMLU FATİH ÇENGEL'İN ADI KAPALI PAZAR YERİNE VERİLDİ

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde açılışı geçen hafta yapılan kapalı pazar yerine, belediye meclisi kararıyla, ilçede 'Çavuş' lakabıyla tanınan down sendromlu, 42 yaşındaki Fatih Çengel'in adı verildi. Savaştepe'de annesi, 80 yaşındaki Mediha Çengel ve ağabeyi Bilal Çengel ile yaşayan, gösterdiği sevgi ve saygıyla ilçe halkının sevgisini kazanan Fatih Çengel'in adı, belediyenin kapalı pazar yerine verildi. Savaştepe Belediye Başkanı AK Partili Turhan Şimşek, Çengel'in isminin pazar yerine verilmesi konusunda istişarede bulunduğu halkın büyük kesiminin onayı üzerine belediye meclisinde karar alındığını söyledi. Kapalı pazar yerinin girişine, 'Savaştepe Belediyesi Fatih Çavuş Kapalı Pazar Yeri' yazılı tabela asıldı. İlçede 'Çavuş' lakabıyla tanınan Fatih Çengel'in fotoğrafı da tabelada yer aldı. Belediye Başkanı Turhan Şimşek, seçim vaatleri arasında Savaştepe'ye kapalı pazar yeri açılması da bulunduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Halkımızın teveccühü ile göreve geldik ve verdiğimiz sözleri bir bir gerçekleştirmeye başladık. Kapalı pazar alanımız geçen hafta bitti ve halkın hizmetine sunduk. İsmini verme konusunda halka danışmaya karar verdik. Savaştepe halkının çok sevdiği down sendromlu Fatih Çengel kardeşimizin adı ön plana çıktı ve belediye meclisinin kararı ile bu isim uygun görüldü. Yeni kapalı pazarımız halkımıza hayırlı uğurlu olsun, esnafa bol kazançlar getirsin."

Başkan Şimşek, modern bir düğün salonu inşaatının devam ettiğini, salona ilçede çok sevilen engelli Ethem Ürün'ün adının verileceğni kaydetti. Adının kapalı pazar yerine verilmesinin kendisini ve herkesi çok mutlu ettiğini ifade eden Fatih Çengel ise en büyük hayalinin Savaştepe Belediye Başkanı Şimşek ile Ankara'ya giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın elini öpmek olduğunu söyledi.

Fatih Çengel'in ağabeyi Bilal Çengel, kardeşinin Savaştepe halkının sevgisiyle yaşama sımsıkı tutunduğunu vurgularken, şöyle dedi:

"Fatih burada halkın sevgisiyle mutlu bir yaşam sürdürüyor. Belediyenin jesti hem Fatih'i hem bizi çok mutlu etti. Fatih tam bir futbol tutkunudur. Her gün spor gazetesi alır, ilçeyi karış karış gezer, Fenerbahçe'nin haberlerini gösterir. Çünkü tam bir Fenerbahçe tutkunudur."

Balıkesir'de eczacı, futbol hakemi İlker Meral de belediyenin aldığı kararı yerinde bulduğunu, tam bir futbol tutkunu olan Fatih Çengel'in ilçede çok sevildiğini kaydetti.

5)UYUYA KALAN FABRİKA İŞÇİSİ ARKADAŞLARINI ENDİŞELENDİRDİ

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, rahatsızlanması nedeniyle uyuya kalan fabrika işçisini merak eden mesai arkadaşları, 112 Acil'e haber verdi. Balkondan eve giren polis ve itfaiyeciler, fabrika işçisini yatağında uyurken buldu.

Gölcük'te bulunan bir otomobil fabrikasında çalışan Bülent Özkan, bu sabah rahatsızlanması nedeniyle işe gitmedi. Mesai arkadaşları, Bülent Özkan'ın işe gelmediğini fark edince cep telefonunu aradı. Bülent Özkan'ın telefona cevap vermemesi üzerine arkadaşları 112 Acili aradı. 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri, Bülent Özkan'ın oturduğu Gölcük Değirmendere Leyla Atakan Caddesi'ndeki evine geldi. Balkonda eve giren polis ve itfaiye ekibi Bülent Özkan'ı yatağında uyurken buldu. Bülent Özkan karşısında itfaiyeci ve polisleri görünce şaşırırken, rahatsızlanması nedeniyle işe gidemediğini söyledi.

6)MEDİCANA SAĞLIK'TAN BURSA'YA 100 MİLYON DOLARLIK HASTANE

TÜRKİYE’nin en büyük 500 şirketinden biri olan Medicana Sağlık Grubu, bugüne kadarki en büyük yatırımını Bursa’da gerçekleştirdi. Nilüfer'de 100 milyon dolarlık harcamayla yapımı tamamlanan Medicana Bursa Hastanesi yeni yılda 300 yatak kapasitesi ve tüm sağlık birimlerinde toplam bin personelle hizmete girecek.

Medicana Sağlık Grubu’nun 13’üncü ve en kapsamlı hastanesi olan Medicana Bursa Hastanesi, Nilüfer’de 22 katlı akıllı binada toplam 40 bin metrekare kapalı alan üzerine kuruldu. Medicana Bursa Hastanesi 300 yatak kapasitesi ile yeni yılda organ naklinden kalp cerrahisine, ileri kanser cerrahisinden radyasyon onkolojisi ve obezite cerrahisine kadar tıbbın tüm disiplinleriyle hizmet verecek.

"BURSA SAĞLIĞIN BAŞKENTİ OLACAK"

Yeni yıl öncesinde hastanenin tanıtım programında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, Medicana Bursa Hastanesi ile tarihin en önemli başkentlerinden olan Bursa'nın sağlığın da başkenti olacağını söyledi. Bozkurt konuşmasının devamında, "Bursa’yı bir sağlık kentine dönüştürecek hastanemizi yeni yılın ilk günlerinde hizmete açıyoruz. Medicana kalitesini ve hizmet anlayışını Bursa ile tanıştırma fırsatı bulduğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz. Tamamen hasta ve hekim odaklı olarak tasarladığımız Medicana Bursa Hastanesi’nde dünya standartlarında hizmet sunabilmek için gerekli tüm altyapıyı hazırladık. Hastalarımızın her isteğine yanıt verecek bir altyapı ile bir hastaneden çok otel konforunda hizmet sunacağız. SGK anlaşmamız ile halkın kolayca ulaşabileceği bir hizmet ortamı sağladık. Hastanemizi, akıllı bina teknolojisiyle donatarak ziyaretçilerimizin ihtiyaç duyabileceği her türlü tedavi imkânını sunmaya hazır hale getirdik. Hastanemiz tam kapasite hizmet vermeye başladığında bin kişiye yakın çalışanla hizmet sunacak ve Bursa’nın en fazla istihdam sağlayan projelerinden biri olacak. Bursa hastanemiz ile bölge için sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra önemli bir istihdam alanı da açtık. Özetle hemen hemen her hastanın tedavi olabileceği, Bursa'nın dışına çıkma ihtiyacı hissetmeyeceği, hatta Bursa'nın dışından pek çok hastanın geleceği bir sağlık merkezi olacağızö dedi.

