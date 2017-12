DHA YURT BÜLTENİ-9

1)CHP'Lİ ÖZEL'DEN İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU



CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu. 60 sayfalık suç duyurusunu Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim eden Özel, Süleyman Soylu'nun son 10 yılda Türkiye'ye giriş çıkışlarının ve Fetullah Gülen Cemaati ile ilişkisinin araştırılmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa Adliyesi'ne gelerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmek üzere Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. CHP'li Özel'in Süleyman Soylu hakkındaki suç duyurusunda, "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" iddiaları yer aldı. Elinde 60 sayfalık suç duyurusu ile adliyeye gelen Milletvekili Özel, Man Adası belgeleriyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretlerde bulunduğunu söyledi. Özel, "Biz kendisiyle ilgili bir gensoru verdik, bu önce gündeme alınmadı. Bütçe görüşmeleri bittikten sonra gece yarısı başlayan gensoru görüşmelerinde Bakan Soylu'nun yönetme kabiliyetini kaybettiğini, güvenimizi kaybettiğini, bu göreve devam edemeyeceğini söyledik. Bu bizim siyasi denetim sorumluluğumuzdu. Ama ortaya koyduğumuz belgeler, bilgiler, iddialar çok vahim. Bakanın bu görevi yapmasıyla ilgili bir cezai sorumluluk ortadadır. Cezai sorumlulukla ilgili gerekli soruşturmanın yapılacağı yer de adliyelerdir. Kendisi Bakan olduğu için bütün işlemler Ankara'da yürümek zorunda. Başvurumuzu Manisa Adliyesi'nden yapıyoruz" diye konuştu.

"60 SAYFALIK SUÇ DUYURUSUNDA 23 DELİL"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili toplam 60 sayfalık bir suç duyurusu metnini vereceklerini ve 23 delil bulunduğunu ifade eden Milletvekili Özel, şöyle konuştu: "Kendisi İçişleri Bakanı'dır. Pasaport şube kendisine bağlıdır. Ülkeye giriş çıkış kayıtları kendisine bağlıdır. Her türlü delili karartabilecek, geçmişe dönük deliller üzerinde tahribat, oynama yapabilecek son derece yetkili bir makamdadır. Bu yetkilerin bir zanlıyla buluşması tehlikelidir. Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığımız başvuruda 9 ayrı konuda kendisinin Fetullah Gülen Cemaati ile olan irtibatıyla ilgili açık ve diğer kaynaklardan edinilebilecek bilgi ve belgeyi sunuyoruz. 8- 9 yıldır Fetullah Gülen Cemaati'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın dışında bir lider hazırladığını, bu liderin Süleyman Soylu olduğunu, bunu ilk önce 2008- 2009 yıllarında Demokrat Parti üzerinden yaptırdığını ortaya koyduk. O sırada cemaatle bağlantılarını ortaya koyup, AK Parti'nin milat olarak koyduğu 17-25 Aralık tarihinden 4 yıl önce Fetullah Gülen Cemaati'nin Tayyip Erdoğan'a karşı Süleyman Soylu'yu hazırlayıp desteklediğini, Demokrat Parti'de yapılan kongrede, 'Hüsamettin Cindoruk'un partiyi FETÖ'cülerin partisi haline getirilmesine izin vermeyeceğim' deyip aday olduğunu, Süleyman Soylu'yu yendiğini belgelerde ortaya koyduk. Partiden ihraç edildikten sonra 2010 yılı referandumunda 'Evet' çalışması için 60 günde 50 yeri gezdiğini, bu gezilerin finansmanının Fetullah Gülen Cemaati tarafından sağlandığını ve yine bu cemaat tarafından AK Parti'ye tavsiye edildiğini ve bir şekilde partiye monte edildiğini belgelerde ortaya koyduk. Bütün süreç boyunca kendisinin yanında olan Fetullahçı Vedat Demir'in önce memuriyetten açığa alınıp ihraç edildiğini, tutuklandığını, ardından aniden salıverildiğini hep konuşmuştuk. Bu konudaki bütün delilleri ortaya koyuyoruz. Bütün delilleri ortaya koyduğumuz gibi sorular sormuştuk. 7 gün arayla iki kez sorduk. Önce 49 dakika, sonra 22 dakika konuştu. Sorulara hiç cevap vermedi. 'Fetullah Gülen ile görüştün mü, görüştüysen nerelerde görüştün? Fetullah Gülen ile ilişkin nasıl başladı? İlişkini sona erdirdiysen, nasıl sona erdi?' diye sorduk.Bunların hiçbirine cevap vermedi. Vedat Demir ile birlikte Fetullah Gülen ile görüştüğünü iddia ettiğimiz 4 Şubat 2012 tarihini sorduk. Bu sorulara cevap vermeyerek zımmen kabul etti. Bu konulara asla cevap vermiyor.Sonra trol hesaplardan bir pasaport ve umre fotoğrafları paylaşmak suretiyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar."

"SÜLEYMAN SOYLU?NUN SON 10 YILI ARAŞTIRILSIN"

CHP'li Özel, şöyle devam etti:

"Man Adası belgelerinde, 'Belgeleri getirin, savcı incelesin' dediler. Şimdi Süleyman Soylu'ya çağrıda bulunuyor, 'Elindeki belgeleri ver, savcı incelesin' diyoruz. Savcıya, 'Bu belgeleri talep et' diyoruz. Giriş, çıkış kayıtlarına bakılsın, pasaporta bakılsın. Pasaport üzerinde yapılmış işlemlere, kriminal daireden talepte bulunularak mühürün aslında hangi tarihte oraya basıldığının araştırılmasını istiyoruz. Kendisinin elinde bulunduğu kamu gücünü kullanarak delilleri çarpıtması veya geriye dönük delil oluşturmasına derhal Savcılığının müdahale etmesi gerekmektedir. O tarihte umrede olmasının ispatlanması durumunda, birlikte umreye gittiği ekibin dikkatle incelenmesini istiyoruz. Çünkü ekibin önemli bir kısmı FETÖ'cüdür. Zaten iddia o tarihlerde Fethullah Gülen ile o tarihlerde görüşüp, görüşmediğidir. Ama esas mesela son 10 yıldır Demokrat Parti başkanlığından bu güne kadar Süleyman Soylu'nun yurtdışına giriş çıkışları, çıktığı yerden bağlantı uçuşları, Türkiye'ye dönüşleri ve kimlerle nerelerde toplantılara katıldığının araştırılması lazım. Bugün FETÖ ile mücadale diye yola çıkıldığı bir süreçte İçişleri Bakanı'nın bu kadar açık bağlantıları ortadayken bu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konusudur."

"ULTRA KRİPTO FETÖ'CÜ KİMMİŞ GÖRMEK İSTİYORUZ"

Bakan Soylu hakkında fezleke düzenlenmesini isteyen CHP Milletvekili Özgür Özel, "Dokunulmazlık zırhının arkasına sığınıp belki yargılanmayabilir. Ama soruşturma evresi dokunulmazlık kapsamının dışındadır. Belgeler hazırlanır, fezleke düzenlenir. Meclise gider ve düzenlenecek fezlekeye göre Meclis kararını verir. O gün bir hodri meydan çekeriz. Fezleke geldiğinde kendine güveniyorsan bu dosyada kaldır dokunulmazlığını, el mi yaman bey mi yaman görelim. FETÖ'cü kimmiş? FETÖ'yle mücadale ediyor görüntüsü altında ultra kripto FETÖ'cü kimmiş? Tayyip Erdoğan sonrası cemaatin AKP'nin başına hazırladığı genel başkan kimmiş? Bunların hepsini görmek istiyoruz. 60 sayfalık suç duyurusu ve 24 klasörlük delil dosyamızla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'ndan bu olayı soruşturmasını bekliyoruz" dedi.

"SAVCIYA CEVAP VERECEK"

Sordukları sorulara cevap alamadıklarına dikkati çeken Özel, bu soruları savcıların sormasını istedi. Özel, "Süleyman Soylu daha önce Man Adaları'yla ilgili savcılığı adres gösterip, 'Belgeler sahtedir, asıllarını verin' dediğinde biz vermiştik. Şimdi Süleyman Soylu'nun bu konuda takınacağı tavrı ve savcıların tutum ve tavırlarını merak ediyoruz. Soylu'nun yüzüne söylediğimiz iddiaları bugün kağıda döktük. Biz yüzüne sorduk, o trollerle cevap veriyor. Eğer cesareti varsa, eğer gerçekten kendine güveniyorsa karşımıza çıkacak, sorduğumuz sorulara cevap verecek. Sorduğumuz sorulara yüz yüze cevap veremiyorsa savcı yüzüne soracak, savcıya cevap verecek" diye konuştu.

(TEKRAR) ÇANAKKALE'DE UKRAYNALI 3 İNSAN TACİRİ TUTUKLANDI

2)SAHİL GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ



ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, Suriyeli 83 kaçak göçmenin yelkenli motoryatla yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ukrayna uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.Ezine ilçesine bağlı Tavaklı iskelesi sahilinde dün saat 05.00'de, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ukrayna uyruklu I.P, V.S. ve I.P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İnsan kaçakçısı 3 kişi, 11 metre uzunluğundaki ABD bayraklı 'Saraga' adlı yelkenli motoryatla Tavaklı sahilden aldığı 38’i erkek, 18’i kadın ve 27’si çocuk 83 kaçak göçmen ile birlikte yakalanmıştı. Kaçak göçmenler ifadelerinde, insan tacirlerinin kendilerini yelkenli motoryatla İtalya'ya götüreceklerini belirtmişti.

3)BİTLİS'İN TARİHİ EVLER TURİZME KAZANDIRILACAK

BİTLİS'in tarihi taş evleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilerek turizme kazandırılacak. Bitlis'teki tarihi mekanları gezen Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, "Bu evleri hayatta geçirdiğimizde buraların Safranbolu, Göynük, Mudurnu, Beypazarı ve Ankara Ulus gibi olacağına inanıyoruz" dedi. Bitlis'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tespit edilen yaklaşık 400 tescilli ev restore edilerek turizme kazandırılacak. Bitlis Valisi Ustaoğlu, restore edilen evlerde sivil mimarinin korunması için valilik olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Atatürk Mahallesi'nde bulunan ve 1880 yılında yapıldığı belirtilen evin restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Bitlis Valisi ve Belediye Başkanvekili İsmail Ustaoğlu şöyle konuştu:"Bu tip mekanların en önemli özelliği insan nefesi ile ayakta durmasıdır. Biz burayı canlı tutmayıp kendi haline bırakırsak 1-2 yıl içinde tekrar eski halinden dahan beter durumu gelebilir. Şu an restorasyonu bitmek üzere olan bu binayı, Bitlis halkının her zaman kullanacağı ortak bir mekana dönüştüreceğiz. Hedefimiz 2018 yıllı içinde Bitlis'in tarihi değerini vatandaşların gezip göreceği mekanlara dönüştürmektir." Kentteki evleri restore etmek için yaptıkları görüşmelerin sürdüğünü de belirten Vali Ustaoğlu, Kültür Bakanlığı'nın da çok büyük destekleri olduğunu belirtti. Vali Ustaoğlu, şöyle dedi:"Sadece işin imalatına yönelik takriben yüzde 70 destek veriliyor. Neredeyse vatandaş açışından bedava kendi evinin onarıldığı bir durum. Bu evleri hayatta geçirdiğimiz de Safranbolu, Göynük, Mudurnu, Beypazarı ve Ankara Ulus Meydanı gibi olacağına inanıyoruz. Şu an oralar cıvıl cıvıl yerli ve yabancı turistlerin gezip gördüğü mekanlardır. Bu bölgede bizim ayrıcalığımız ise, böylesi tarihi zenginliği olan başka bir yerin olmamasıdır. Vatandaşlarla birlikte evlerin restorasyonunu yaparsak bu mekanlar dışarıdan gelen turistlerin pansiyon olarak kullanacağı ve büryanımızı tadacağı güzel mekanlar haline gelmiş olacak. Bu da bölgemizi bir çekim merkezi haline getirecek."

4)ÖLDÜRÜLEN KADIN TERÖRİSTİN CENAZESİNİ AİLESİ ALMAMIŞ



ADANA Valiliği otoparkına bıraktığı bomba yüklü aracı, uzaktan kumandayla patlatıp kaçan 'Hejer' kod adlı terörist Çiçek Karabulut'un cenazesinin Mardin'de kimsesizler mezarlığında toprağa verildiği bildirildi. Adana Valiliği'ne 24 Kasım 2016'da gelen PKK'lı terörist Çiçek Karabulut, 33 KKP 24 plakalı bomba yüklü aracı valilik bahçesindeki açık otoparka bıraktıktan sonra, taksiye binip kaçarken uzaktan kumanda ile bombayı patlattı. 2 kişinin şehit olduğu 33 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist, kaçarken bindiği taksinin güvenlik kamerasından saptandı. Dikkat çekmemek için başörtüsü takan ve Suriye'ye geçtiği değerlendirilen 'Hejer' kod adlı Çiçek Karabulut'un, 13 Kasım'da Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında yapılan operasyonlarda öldürüldüğü ortaya çıktı.

Parmak izinden kimliği saptanan Karabulut'un cenazesine yasal sürede ailesi sahip çıkmayınca Cumhuriyet savcısının izniyle 29 Kasım'da Mardin'de kimsesizler mezarlığında toprağa verildiği bildirildi.

5)İSTANBUL'DAN KUDÜS'E YÜRÜYOR

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki göstererek, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek isteyen Nurettin Koç, İstanbul'dan Kudüs'e başlattığı yürüyüşünde Bolu'ya ulaştı.

17 Aralık'ta, 35 yaşındaki 3 çocuk babası Nurettin Koç, Kudüs'e yürüyerek gitmek için İstanbul'dan yola çıktı. İstanbul'da tekstil atölyesi işleten Nurettin Koç, Bolu'ya ulaştı. Bolu'daki soğuk havaya rağmen yürüyüşünü sürdüren Nurettin Koç, hedefinin öncelikle Hatay'a ulaşmak olduğunu, daha sonra Kudüs'e devam etmeyi amaçladığını söyledi. Eksi 5 derecelik soğuk havada elinde Filistin bayrağı ve sırt çantasıyla yürüyüşünü sürdüren Nurettin Koç, "Kudüs'te, Filistin'de yıllardır bir zulüm yapılıyor. Bir insan olarak bu zulme karşı ne yapabilirim diye düşündükten sonra bunu yapabilirim dedim. Kendi payıma bu zulme karşı böyle bir şey yapmayı düşündüm. Ölen hiçbir insan benden değersiz değildir, ölen hiçbir çocuk da benim çocuklarımdan değersiz değildir. Ailemden yüzde yüz bir destek aldım diyemem ama eşim dua ediyor. Çocuklarımdan tabi ki olgun bir davranış bekleyemem. Duygusal olarak etkileniyorlar ama biraz daha alıştılar" dedi. Nurettin Koç, hava karardığında çevreden kendisine destek olan vatandaşların evlerinde kaldığını, yalnızca gün aydınlıkken yürüdüğünü belirterek, "Sabah namazdan sonra kahvaltı yaparak yola çıkıyorum. Akşam da gün batımında da yürüyüşümü sonlandırıyorum. Geceleri riskli olduğu için yürümüyorum. Yol üzerinde misafir edenler oluyor ve beni sabah aldıkları yere tekrar bırakıyorlar. Yürüyüş boyunca kesinlikle bir araca binmiyorum" diye konuştu.

