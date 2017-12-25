DHA YURT BÜLTENİ-9

1)4 KİŞİLİK AİLE DOĞAL GAZDAN ZEHİRLENDİ

KÜTAHYA'da, evlerindeki doğal gaz sızıntısından zehirlenen 4 kişilik Dalkılıç ailesi, hastaneye kaldırıldı. Olay, dün gece, Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan Laleli Sokak'ta meydana geldi. İbrahim Dalkılıç, eşi Sevgi, çocukları Sevde ve Poyraz Dalkılıç, evlerindeki kombi bacasından sızan doğal gazdan zehirlendi. Sevgi Dalkılıç, zehirlendiklerinin farkına varınca durumu sağlık ekiplerine haber verip, yardım istedi. Eve gelen sağlık görevleri, Dalkılıç ailesini ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan Dalkılıç ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Zehirlenenlerin ambulanstan indirilip sedye ile acil servise götürülmelerinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,()

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2)SİİRT'TE VURULAN UZMAN ÇAVUŞA, BAŞKA BİR UZMAN ÇAVUŞ ATEŞ ETMİŞ

SİİRT kent merkezinde, araç trafiğine kapalı Güres Caddesi'nde dün silahlı saldırıya uğrayan Uzman Çavuş H.N.'nin kendisi gibi uzman çavuş olan G.T. tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Uzman Çavuş G.T., dün saat 17.45'te, Güres Caddesi üzerindeki banka şubesinin önünde borçlu olduğu Uzman Çavuş H.N.'ye tabancasıyla 3- 4 el ateş etti. Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli G.T., H.N.'yi vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Evine giden G.T., polisi arayarak, H.N.'ye kendisinin ateş ettiğini söyledi. G.T.'nin bulunduğu adrese gelen polis ekipleri, uzman çavuşu gözaltına aldı. Olayda kullanılan silah ise evde bulundu. Öte yandan emniyetin açıklamasında, silahla vurularak yaralanan ve kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Uzman Çavuş H.N.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Mehmet Yücel DURAK-SİİRT, () -

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3)EL VE AYAKLARINI BAĞLADIĞI OĞLUNU HORTUMLA DÖVDÜ (EK)

GÖRÜNTÜLERİN NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİĞİ BİLİNMİYOR

Bir babanın el ve ayaklarını bağladığı oğlunu hortum ile dövdüğü görüntülerin, yaklaşık 1 ay önce Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çekildiği ileri sürülmüştü.

Bugün sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken aynı görüntülerle ilgili Suruç Kaymakamlığı'nın talimatıyla savcılık tarafından soruşturma açılmış, ancak görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiği tespit edilememişti.

Nezir GÜNEŞ-MARDİN/

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4)CHP'Lİ BUDAK: TERÖRÜ HERKES İSTEDİĞİ GİBİ YORUMLAYABİLİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK'nın 121'inci maddesine ilişkin, "Bu ülkemizde çok büyük tehditlerin olabileceğini gösterir. Terör tanımı muğlaktır. Hele bugün yaşadığımız noktada terörü herkes istediği gibi yorumlayabilir. Böyle bir şey olmaz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Manavgat'ta partisinin ilçe başkanlığını ziyaret ederek partililerle toplantı yaptı. Ziyarette konuşan Çetin Osman Budak, dün yayınlanan KHK'ların kabul edilemez olduğunu belirterek, Ankara'da parti MYK'sının KHK'ları değerlendirmek üzere olağanüstü toplantıda olduğunu söyledi.

'TERÖRÜ HERKES İSTEDİĞİ GİBİ YORUMLAYABİLİR'

Hiçbir devletin kendi tekelinde olan güvenlik ve halkın güvenliği konusundaki yetkisini hiç kimseye devredemeyeceğini vurgulayan Budak, KHK'nın 121'inci maddesiyle devletin yetkisinin sıradan insanlara devredildiğini savundu. Budak, "Bu ülkemizde çok büyük tehditlerin olabileceğini gösterir. Terör tanımı muğlaktır. Hele bugün yaşadığımız noktada terörü herkes istediği gibi yorumlayabilir. Ben, 'Gözünün üstünde kaşın var, sen teröristsin' deyip, çekip silahı kendi güvenliğim için ya da toplumun güvenliği için birini vurduğum zaman ve terör suçlaması yaptığım zaman bundan ceza doğmayacak. Böyle bir şey olmaz" dedi.

'TEK TİP KIYAFETLE TOPLUMUN ÖNÜNE ÇIKARTILMASI FAŞİZMDİR'

KHK'yla kabul edilen tek tip kıyafet zorunluluğunu faşizm olarak nitelendiren Çetin Osman Budak, "Şu anda sadece fikrini beyan etti diye, köşesinde yazı yazdı diye içeride olan gazeteciler var. Özgürlük ve demokrasi adına bildirilere imza atan akademisyenler var, siyasiler var, milletvekillerimiz var. Bunların tek tip kıyafetle toplumun önüne çıkartılması faşizmdir. Bu ancak diktatörlüklerde olabilir, bu da kabul edilemez" diye konuştu.

TAŞERON İŞÇİ DÜZENLEMESİ

Taşeron işçi konusunu toplumun önüne ilk defa CHP'nin 'Bu modern köleliktir, hiçbir hakları yoktur, hiçbir emekçinin hakkı olmadığı gibi kendini savunacak mekanizmaları da yoktur. Bu insan alışverişine girer. Bu olmamalıdır' diyerek getirdiğini, DİSK, Türk-İş ve Hak-İş genel başkanlarının katılımıyla taşeron çalıştayı düzenlediklerini anlatan Çetin Osman Budak, "Bu çıkartıldığı haliyle yine taşeronluk, bir yazılı sınav, sonra da sözlü sınav. Biz sözlü sınavları biliyoruz. Yine yandaşı alıp birçok taşeronu dışarıda bırakma operasyonuyla karşı karşıya gelebiliriz. Ama olsun kölelik düzenine son verecek bu kararnamenin taşeronlarımıza hayırlı olması dileğimizi de burada iletmemiz lazım" dedi.

'3 SENE SONRA SÖZLEŞME YENİLENMEYEBİLİR'

TBMM'de bulunan bütün partilerin taşerona karşı olduğunu, konunun TBMM'ye gelmesi durumunda kabul edileceğini de belirten Çetin Osman Budak, şöyle dedi:

"Kanunları ve hukuk devletini bir tarafa bırakıp, bir gecede taşeron meselesinin KHK ile gelmesini de kabul etmiyoruz. TBMM 80 milyonun temsilidir. 80 milyonun gönderdiği milletvekillerinin orada bu kararı alabilecek güçte olduğunu biliyoruz. KHK'yla taşeronlar sözleşmeli oluyor. 3 sene sonra sözleşme yenilenmeyebilir. Yazılı sınav yapılıyor, sözlü sınavla elenecek birçok taşeron olabilir. Sadece kamuda çalışanlar deniliyor, onun dışında çalışan taşeronlar köle olarak kalmaya devam edebilir. Eksiği çoktur, yanlıştır ve KHK ile çıkması da kabul edilemez. Bu kadar net, bu kadar açıktır."

Görüntü Dökümü

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- Çetin Osman Budak'ın konuşması

- Detay görüntüler

190 MB /// 03.03"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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5)ZONGULDAK'TA ORMANLARDAKİ BEYAZ ÖRTÜ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

ZONGULDAK'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen ormanlar, drone ile havadan görüntülendi.

Batı Karadeniz'de hafta sonu yüksek kesimleri etkisi altına alan kar yağışı ormanlarda kartpostallık görüntüler oluşturdu. Zonguldak Kent Ormanı ve Ereğli ilçesindeki Gümeli Yaylası'nı kaplayan beyaz örtüde gezintiye çıkanlar karın keyfini çıkardı. Ormanlardaki güzel manzara, drone ile havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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- Ormanlardaki kar görüntüsünün (drone çekimi)

Süre: (3:46) Boyut: (422 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, ()

