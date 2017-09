DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BAKAN AĞBAL: HERKES ‘TEKRAR UZATIN’ DİYOR AMA UZATMAYACAĞIZ

MALİYE Bakanı Naci Ağbal vergi indirim süresinin uzatılmasına ilişkin talepleri değerlendirdi “İlk andan itibaren sağlam bütçe disiplininin bize verdiği imkânı kullanarak özellikle kamu maliyesi üzerinden çok ciddi anlamda ekonomiye destek verdik, vergi indirimleri yaptık. Bunlar kolay değil. Şimdi gerçi herkes ‘tekrar uzatın’ diyor ama uzatmayacağız. Vergi indirimlerinin bir geçici vergi indirimi olduğunu baştan itibaren söylemiştik"dedi. Memleketi Bayburt’ta bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal Kurban Bayramı namazını Yakutiye Camii’nde kıldı. Namaz sonrası Bakan Ağbal vatandaşlarla bayramlaştı. Bakan Ağbal daha sonra kentte bir otelde partisinin teşkilat mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Burada bir konuşma yapan ve Türkiye ekonomisinin içerde ve dışarıda takdir topladığını belirten Bakan Ağbal “Ekonomide son bir yılda yakaladığımız ivme içeride ve dışarıda büyük bir takdir topluyor. Bu kadar kısa bir süre içerisinde Türkiye ekonomisinin toparlanmasını açıkça kimse beklemiyordu. Darbe girişimi olmuş, bunun sonrasında olağanüstü hal ilan edilmiş, ister istemez beklentilerin bir miktar çekimser olduğu ortamda Türkiye ekonomisi için biçilen, söylenen, tahmin edilen büyüme oranı yüzde 2 veya 3 aralığındaydı. Hükümet olarak özellikle Ağustos ayından itibaren arka arkaya aldığımız kararlar çerçevesinde ekonomide hiç kimsenin beklemediği kadar hızlı bir toparlanmayı da yakaladık. Bu da bizim için iftihar edici başka bir husus çünkü ne dersek diyelim bir kere Türkiye yüksek büyüme oranlarına ihtiyaç duyan bir ülke. Türkiye büyüyen, gelişen, kalkınan bir ülke ve aslında da büyüme potansiyeli de olan bir ülkeö

‘KAMU MALİYEMİZ SON DERECE SAĞLAM’

Çok güçlü ve dinamik bir ekonomiye sahip olduklarına işaret eden Bakan Ağbal şöyle konuştu:

“Çok genç nüfusumuz var, çok dinamik de bir ekonomimiz var. Bizim KOBİ’lerimiz, işletmelerimiz özellikle AK Parti döneminde dünyaya açıldı. Bugün dünyadaki her ülkede mutlaka bizim girişimcimiz, ihracatçılarımız var. Dolayısıyla ekonominin bir şekilde kırılgan olduğu dönemlerde aslında bizim hızlı bir şekilde toparlanmamızı sağlayan ana güç, küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz. Biz bunu 2009’da da yaşadık. Küresel krizin olduğu yıl da birçok ülke o krizden 3 buçuk yıl çıkamazken, biz 2009 yılını 2010 ve 2011 yılını çok hızlı bir şekilde atlattık, toparladık. Yüzde 10, 11’ler seviyesinde arka arkaya 2 yıl olağanüstü büyüme kaydettik. Dolayısıyla biz ülkemizin ekonomimizin dinamiklerini ve bu dinamiklerin sağlam olduğunu biliyoruz. Kamu maliyemiz son derece sağlam. Herkes bugün Türkiye’nin kamu maliyesinin performansına gıpta ile bakıyor. Türkiye’de bütçe açıkları son 5 yılda ortalama milli gelirin 1’i seviyesinde, yok böyle bir ülke. Arka arkaya 5 yıl bu global ekonomik sıkıntıların devam ettiği bir ortamda Türkiye bir taraftan 2010 ile 2016 arasında ortalama yüzde 6 büyüdü, aynı dönemde de bütçe açıkları da yüzde 1 seviyesinde gitti. Biz bu dönemde yaklaşık 7 milyon insana da iş verdik, aş ürettik, istihdam ürettik. Bu da bizim için son derece güzel kazanımlar ve bütün bu güçlü olduğumuz yönler sayesindeö

VERGİ İNDİRİM SÜRESİ UZAMAYACAK

Ekonomide çok hızlı toparlanmayı sağladıklarının altını çizen ve vergi indirimi süresinin uzatılmayacağını duyuran Bakan Ağbal şöyle devam etti:

“Hükümet olarak aldığımız kararlar çerçevesinde ekonomide çok hızlı toparlanmayı da sağladık. İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük, inşallah ikinci çeyrekte yüzde 5’i aşan büyümeyi de yakalayacağız. Yılın tamamında da yüzde 5’in üzerinde büyümeyi hükümet olarak, ülke olarak göğüsleyeceğimizi düşünüyorum. Bütün göstergeler olumluya gidiyor. Bugün hükümet olarak aldığımız birçok karar var. Para politikası, ekonomiye destek olma noktasında çok önemli kararları özellikle Ocak ayı içerisinde aldık. İlk andan itibaren sağlam bütçe disiplininin bize verdiği imkânı kullanarak özellikle kamu maliyesi üzerinden çok ciddi anlamda ekonomiye destek verdik, vergi indirimleri yaptık. Bunlar kolay değil. Şimdi gerçi herkes ‘tekrar uzatın.’ diyor ama uzatmayacağız. Vergi indirimlerinin bir geçici vergi indirimi olduğunu baştan itibaren söylemiştik ve ekonomide şu anda yakalamış olduğumuz ivme son derece olumlu. Ekonominin gerek üretim tarafı, gerek tüketim tarafı, gerek yatırım, gerek ihracat tarafı arka arkaya açıklanan bütün göstergeler gerçekten Türkiye’nin şu dönem içerisinde ekonomik olarak bu bölgede ve dünyada çok önde bir performans kaydettiğini de gösteriyor. 2009 yılında da benzeri vergi indirimlerini yapmıştık, o zamanda tesadüf belki Eylül ayı sonu geldiğinde vergi indirimlerini bitirmiştik ve ekonomi normal şartlarında dönmeye devam etmişti. O açıdan birçok destek yanında yani vergi indirimlerini yaptık. Bu sayede ekonomide hızlı bir toparlanmayı yakalamış olduk. 2017 yılında da 2018 yılında da Türkiye ekonomisinde bu ivmenin devam edeceğini söyleyebilirim

‘ÇALIŞMALAR SON DERECE OLUMLU’

Önlerindeki 3 yıllık süreyi kapsayan orta vadeli program çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Bakan Ağbal “Bizim açımızdan çok güçlü bir ivmeyi yakaladık, inşallah önümüzdeki üç yıllık süreyi kapsayan orta vadeli program çalışmalarını şu anda yapıyoruz. Sanıyorum Eylül ayı içerisinde bu çalışmaları tamamlayacağız. Dolayısıyla 2018, 2020 yıllarını kapsayan orta vadeli programda da ekonomik büyüklüklere ilişkin hükümet olarak hem hedeflerimizi açıklayacağız hem de tahminlerimizi kamuoyu ile paylaşacağız. Şu ana kadar ki yapılan çalışmalar son derece olumlu, Türkiye ekonomisinin özellikle üretim tarafında ve ihracat tarafında çok güçlü bir performansını önümüzdeki dönemlerde de devam ettireceğini söyleyebilirizö ifadelerini kullandı.

BÜTÇEDE YÜZDE 1-2 ARTIŞ SİNYALİ

Bütçe açıklarında yüzde 1’den yüzde 2’ye doğru bir yukarı yönlü bir artış olacağını da ifade eden Bakan Ağbal bu konu da şöyle dedi:

“Bütçe yapıyoruz aynı zamanda 2018-2020 yıllarını kapsayan orta vadeli programla beraber 2018 yılı bütçesini de inşallah 17 Ekim tarihi itibariyle önce Bakanlar Kurulu olarak görüşüp karara bağlayacağız ardından da Anayasa gereği 17 Ekim’den önceki bir tarihte Meclise sunmuş olacağız. 2017 yılı gerek ekonomide almış olduğumuz desteklerin ve teşviklerin etkisiyle, gerekse de genişlemeci bir maliye politikası nedeniyle bütçe açıklarımızda yüzde 1’den yüzde 2’ye doğru bir yukarı yönlü bir artış olacak. Bu hiçbir şekilde Türkiye’de bizim bütçe disiplininden vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. 2002 yılında AK Parti hükümeti bütçeyi devraldığında Türkiye’nin bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 10’un üzerindeydi yani yüzde 10’lardan aldığımız bütçe açığını çok hızlı bir şekilde 2006 yılında neredeyse başa baş denk bütçeye getirdik. Sonra 2015 yılında genel devlet düzeyinde 2015 yılında Türkiye Cumhuriyeti denk bütçeyi yakaladı ve Türkiye’nin şu anda ekonomisinin en güçlü yanlarından bir tanesi de bütçe performansı. İnanıyorum ki yüzde 2 düzeyinde bütçe açığı, ‘merkez yönetim bütçesi için’ söylüyorum yine yüzde 2 düzeyinde seyreden genel devlet açığı Türkiye ekonomisinin büyümesinin ihtiyaçları bakamından yeterli düzeydedir"

Bakan Ağbal, Türkiye’nin çok daha fazla özel sektör yatırımına ihtiyacı olduğunu da dile getirerek özel sektörün önünü açacak birçok yasal düzenlemeyi hükümetleri döneminde yaptıklarını da sözlerine ekledi.

2)‘DUR’ İHTARINA UYMAYINCA POLİS AYAĞINDAN VURDU

Elazığ istikametinden Malatya istikametine gelen 44 KL 774 plakalı traktöre polis ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan traktör sürücüsü M.G kaçmaya başladı. Polis ekipleri traktörü takibe aldı. Malatya girişinde polis ekipleri traktörü sıkıştırarak durdurmak istedi. Bu sırada M.G isimli sürücü traktörde bulunan av tüfeğini polise doğrultunca polis zanlıyı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.Zanlı hastaneye kaldırılırken, M.G’nin pisikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. MG’nin ilk ifadesinde ‘DEAŞ’lılar annemi babamı kaçıracaklar’ dediği öğrenilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldıktan sonra Turgut Özal Tıp Merkezine nakledildi. M.G’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

3)KALP- DAMAR HASTALARI ET TÜKETİRKEN DİKKATLİ OLMALI

MERSİN'de diyetisyen Evin Yananer, Kurban Bayramı sürecinde özellikle kolesterol ve kalp damar rahatsızlıkları olan kişilerin, haşlama ya da fırında pişirilmiş etleri yemesini önerdi.

Kırmızı etin yüzde 20'sinin yağ olduğunu belirten Yananer, bu nedenle rahatsızlığı olan kişilerin dikkatli olması gerektiğini söyledi. Diyetisyen Evin Yananer şöyle dedi:

"Kurban bayramında toplum olarak et tüketimimiz fazla. Kolesterol ve kalp- damar hastası olanlar özellikle bu dönemde çok dikkat etmeli. Kırmızı etin kolesterol ve doymuş yağ içeriği biraz daha yüksektir. Kırmızı etin içeriğinin yüzde 20'si yağdır. Mide rahatsızlığı ve sindirim sıkıntısı yaşayanlar ekstra dikkat etmeli. Yeni kesilmiş olan etin sertliği biraz daha fazla olduğu için sindirim sıkıntısı, hazımsızlık şikayeti yaratacağından, etin 24 saat bekletildikten sonra tüketilmesi daha doğru olacaktır."

SU TÜKETİMİ VE PORSİYON BOYUTU ÇOK ÖNEMLİ

Yoğun et tüketimi nedeniyle toksit maddelerin vücuttan atılması için en az 3 litre su tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Evin Yananer şunları söyledi:

"Bu dönemde su tüketimi de çok önemli. Kurban bayramında tatlı ikramları da fazla. Şeker hastalarının da burada çok dikkat etmesi gerekecek. Normal diyet prensipleri neyse o şekilde devam etmeliler. Bu hastalar için bayramda porsiyon ölçüleri de kontrollü olmak zorunda. Bayramda et tüketiminden dolayı kolesterol riski olacağı için, kahvaltı başlangıcı domates salatalık destekli yağsız bir peynir olabilir. Et tüketimi olması gereken porsiyon boyutunu asla aşmamalı. Akşam biraz daha hafif beslenme ile geçirilmeli."

4)ADIYAMAN'DA 85 ACEMİ KASAP YARALANDI

ADIYAMAN'da, kurban kesen 85 kişi yanlışlıkla kendini yaralayarak hastanelik oldu.

Bayramın ilk günü kurban kesimi sırasında bıçakları yanlışlıkla kendi el, kol ve bacaklarına isabet ettirerek ya da hayvanların darbeleriyle yaralanan aralarında kadınların da olduğu 85 kişi hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılar ayakta tedavileri yapılarak taburcu edildi.

5)BODRUM'DA BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE SAHİLLER DOLDU

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı'nın ilk günü sahiller doldu. Bodrum'da sabah yakınları ile bayramlaşan Bodrumlular ve tatilciler, soluğu plajlarda aldı. Hava sıcaklığının 34 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olarak ölçüldüğü Bodrum'da şehir merkezindeki Paşatarlası, Kumbahçe ve Gümbet Plajları tıka basa doldu. Bol bol güneşlenip denize giren, çocukları ile sahillerde yürüyüş yapan tatilciler, renkli görüntüler oluşturdu. Kimi tatilciler ise günübirlik turlarla Kara Ada, Orak Adası, Tavşan Burnu ve Akvaryum Koyları'na mavi yolculuğa çıkmayı tercih etti.

"BODRUM'DA OLMAKTAN MUTLUYUZ"

İki çocuk babası mobilyacı 34 yaşındaki Fırat Yalçın, Ankara'dan bayram tatili için Bodrum'a geldiklerini belirtip, "Yollar rahattı, önlemler yoğundu. Bodrum'da muhteşem bir tatil geçiriyoruz. Herkese kazasız, belasız sağlıklı ve ülkemizin huzur içinde olduğu bir bayram tatili diliyorum. Bodrum'da olmaktan çok mutluyuz, çok iyi dinleniyoruz" dedi.

YERLİ TURİST BİZİ YALNIZ BIRAKMADI

Bodrum Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, "Bodrum'da turistik tesislerimizde doluluk oranları şu an çok iyi. Bu bayramda da yerli turist bizi yalnız bırakmadı. Yerli turistin yanı sıra Almanya, Hollanda Belçika ve Avusturya'da yaşayan gurbetçilerimizin de ilçemize ilgisi büyük oldu. Sezon başında yaşanan ekonomik sıkıntıların önemli bir bölümünü bu şekilde gidermeye çalışıyoruz. Biraz huzur, biraz anlayış ortamı turizm için çok önemli. Kimse gerginliğin olduğu yerde tatil yapmak istemiyor. Şu an ilçemize gelen turistlerimiz huzurlu ve mutlu biçimde tatillerini sürdürüyor" diye konuştu.

