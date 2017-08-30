DHA YURT BÜLTENİ-9 

1)DİYARBAKIR'DA PKK'NIN PATLAYICI DEPOSU BULUNDU

DİYARBAKIR'da, Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler merkez Sur ilçesinde bulunan Dicle Nehri kenarında aldığı istihbarı çalışmalar sonucu patlayıcı yapımında kullanılan 600 kilo amonyum nitrat destekli patlayıcıyı düzeneklerini toprağa gömülü 3 varil içerisinde buldu. Bomba uzmanları tarafından titizlikle incelenen 600 kiloluk patlayıcının kontrollü imhası için çalışmaların sürdüğü belirtildi.Merkez Sur ilçesinde bulunan Dicle Nehri kenarında teröristlerin eylem amaçlı kullanacağı patlayıcı istihbaratı üzerine Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede çalışma başlattı. yapılan arama sonucu bölgede 3 varil içerisinde hazırlanan ve 600 kilo amanyum nitrat ile desteklenen patlayıcı düzenekleri tespit edildi. Patlayıcıların bulunduğu bölge sabahın erken saatlerinden itibaren güvenlik çemberine alındı. Özel Harekat polisleri tarafından güvenlik çemberine alınan bölgeye zırhlı araçlar konuşlandırıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı noktaya gelen bomba imha uzmanları özel kıyafetlerini giyerek tespit edilen noktada çalışmalarına başladı. Tespit edilen 3 varil içindeki patlayıcı titizlikle incelenirken, ayrıca zırhlı kepçede kazı çalışmalarını sürdürüyor. 200'er kilo içerisindeki 3 varil içindeki patlayıcıların kontrollü imhası için bölgede polisin ve bomba uzmanlarının çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik önlemi alınan bölge

-Polis araçları

-Zırhlı kepçe

-Çalışmalar

-Polis ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR,()

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2)BABASININ MERAKI KÜÇÜK KIZI AĞLATTI

İZMİT'te, bankta unutulan sırt çantası fünye ile patlatılırken, çantadan kitap, cep telefonu ve eşyalar çıktı. Patlama anını cep telefonu ile görüntüleyen babasının yanında bulunan küçük bir kız korkunca ağladı.İzmit'te Yürüyüş Yolu'nda bir bankın üzerinde bulunan sırt çantasını gören vatandaşlar bomba olabileceğini düşünerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis güvenlik önlemleri alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı çantaya fünye yerleştirirken, çevrede toplanan meraklı kalabalık cep telefonlarıyla yaşanan anları görüntüledi. Çanta fünye ile patlatılırken içerisinden kitap, cep telefonu ve eşyalar çıktı. Patlamanın etkisiyle yanan eşyalar yangın söndürme tüpü ile söndürüldü. Patlama anını cep telefonu ile görüntüleyen babasının yanında bulunan küçük bir kız patlama sırasında çıkan sesten korkarak ağladı. Babası kızını yatıştırmaya çalıştı. Çantanın bir kişi tarafından bankta unutulduğu düşünülürken, etrafa dağılan eşyalar temizlendi.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntüler

Bomba imha uzmanının çalışması

Fünye ile patlaması, yanan eşyaların söndürülmesi

Ağlayan çocuktan ve babasından görüntü

HABER-KAMERA: Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU-İZMİT(Kocaeli), () -

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3)EGE'DE ZAFER BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

EGE Bölgesi'ndeki illerde düzenlenen törenlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95. yılı, Ege Bölgesi'ndeki il ve ilçelerde düzenlenen törenlerle kutlandı. Halkın genelde ilgi gösterdiği törenlerde, Atatürk anıtlarına çelenk sunuldu, kentlerin protokol üyeleri tebrikleri kabul etti.

AYDIN

Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95'inci yıldönümü, Valilik Binası önünde yapılan törenle kutlandı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Devrim Karagöz, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri ve askerler törene katıldı. Vali Köşger'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından jandarma ve Büyükşehir Belediyesi'nin çelenkleri bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajı da okundu. Günün önem ve anlamını anlatan konuşmayı ise Jandarma Üsteğmen Ömer Karaman yaptı. Törenin ardından Valilik makamında, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tebrikler kabul edildi.

KUŞADASI

Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ile Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Genç, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Şiirlerin okunması, halk oyunları gösterilerinden sonra resmi geçit yapıldı. Kaymakam Aksoy ile Belediye Başkanı Özer Kayalı resmi geçit sonrası da tebrikleri kabul etti.

DENİZLİ

Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95. yılı, Valilik önünde düzenlenen törenle kutlandı. Vali Hasan Karahan, 11. Komando Tugayı Komutanı Topçu Kurmay Albay Gültekin Yaralı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, siyasi parti il başkanları, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş da törene katıldı. Çelenk sunulmasının ardından geçit törenine geçildi. Vali Karahan, Albay Yaralı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, askeri araca binerek törene katılan vatandaşların bayramını kutladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin halk oyunları ekibi tören alanında gösteri yaptı. Törende gaziler askeri araçla geçit yaptı, yürüyen askerler vatandaşlar tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Sporcu öğrenciler de ellerinde bayraklar ve spor aletleriyle gösteri sundu. Tören nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar tören alanına üstleri arandıktan sonra alındı.

BALIKESİR

Balıkesir'deki tören saat 09.00'da, Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumuyla başladı. Törene Vali Vekili İsmail Demirhan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmail Çoban katıldı. Ayrıca AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, Altıeylül Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, CHP İl Başkanı Ender Biçki, MHP İl Başkanı Suat Par, subaylar ile vatandaşlar da kutlamalarda yer aldı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi. Vali Vekili İsmail Demirhan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmail Çoban daha sonra Valilikte tebrikleri kabul etti. Saat 10.30'da ise Kuva-yi Milliye Meydanı ile Atatürk Stadı önündeki kutlamaya geçildi. Vali Vekili Demirhan, Tuğgeneral Turan ve Başkan vekili Çoban'ın halkın ve askeri birliklerin bayramını kutlamasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Şehit Turgut Solak Fen Lisesi öğrencileri şiirler okudu. Yarbay Celal Çınar, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Törenin ardından askeri bando eşliğinde geçit töreni yapıldı. Sancak ayakta selamlanırken, askerlerle birlikte gaziler alkışlandı. Askeri araçlar ve zırhlı araçlar bu yılki geçit töreninde yer almadı.

ÇANAKKALE

Çanakkale'deki tören, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül ile CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törene, CHP'li Çanakkale milletvekilleri Muharrem Erkek ve Bülent Öz de katıldı. CHP Çanakkale İl Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na, alternatif bir törenle çelenk bırakıldı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, çelenk koyma töreninin ardından makamında tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, kordon boyundaki geçit töreni ile devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okunduktan sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türk Silahlı Kuvvetleri adına Deniz Binbaşı Mühendis Ümit Faraşoğlu yaptı. Kutlamalar, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ve resmi geçit töreni ile son bulurken, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla zafer coşkusuna ortak oldu.

MUĞLA

Muğla'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün ve Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel'in çelenk koymasıyla başladı. Protokol üyelerinin yanı sıra askeri birlikler, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti ile meslek odaları temsilcilerinin de katıldığı törende, Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Vali Civelek'in Anıt Şeref Defteri'ni imzalamasıyla sona erdi. Muğla Valiliği'nde tebriklerin kabul edilmesinin ardından kutlamalar için Cumhuriyet Meydanı'na geçildi. Vali Civelek ve Başkan Gürün ile Tuğgeneral Coşkun Sel halkın bayramını kutladı. İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı'nın göndere çekilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından Mehter ve folklor gösterileri sunuldu. Askeri birliklerin tören geçişiyle kutlama sona erdi.

BODRUM

Bodrum'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Belediye Meydanı'nda tören düzenlendi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Garnizon Komutanı Personel Albay İzzet Adagideli, Bodrum Belediye Başkan Vekili Taner Uslu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sümeyra Çiçek, siyesi parti temsilcileri, dernekler, kamu kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar törene katıldı. Törende çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Garnizon Komutanlığı'nda Yüzbaşı Murat Açıkbaş günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

MANİSA

Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, protokol üyelerinin Şehzadeler İlçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli egemenlik Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı. Vali Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Fikret Rahim Atalay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, askeri erkan ve öğrenciler törene katıldı. Vali Güvençer ile Başkan Ergün; anıta çelenk sundu. Ardından şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunurken, sonrasında İstiklal Marşı okundu. 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Hakan Rendeci, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Törende konuşan Vali Güvençer, 30 Ağustos'un önemini vurgulayarak, "Milletçe gurur duyacağımız bir zaferin 95. yıldönümünü yaşıyoruz. Büyük Türk Milleti olarak bu tür zaferlere alışığız. Kutladığımız her bir zafer ve gün bizlere güç veriyor. Bir millet yenilgiyi kabul etmedikçe asla yenilmiş değildir. 30 Ağustos'ta bunun en güzel örneğidir. Yaşadığımız bu gururu ve örnek zaferi gelecek nesillere gururlu bir şekilde taşımak, yaşatmak bizim en önemli görevimizdir" diye konuştu.

BAŞKAN ERGÜN'ÜN COŞKULU KUTLAMA ÖZLEMİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise eskiden çok daha büyük coşkuyla kutlanan 30 Ağustos'ları özlediğini belirterek, "Ancak değerlerini yitirdiğimiz bu bayramlarımız, maalesef bugün içinde bunduğumuz konum itibariyle coşkulu bir şekilde yaşanmamakta. Ama bizleri yıldırmayacak. İnişler çıkışlar olacaktır. İnşallah bu iniş ve çıkışlar da geçecek. Türk Milleti layık olduğu bu zaferi çok daha coşkulu bir şekilde kutlayacaktır. Buna inancım sonsuzdur. Bu doğrultuda hiçbir zaman çizgimizden adım atmayacağız" dedi.

Ardından çeşitli okullardan öğrenciler şiirler okurken, Büyükşehir Belediyesi halkoyunu ekibi Zeybek oynadı. Daha sonra Vali Güvençer başta olmak üzere protokol üyeleri, Valilik makamında tebrikleri kabul etti. Tebriklerin kabulünün ardından protokol üyeleri Garnizon Şehitliği'ni, Polis Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

UŞAK

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, 95. yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi Uşak'ta da törenle kutlandı. Vali Salim Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından makamında tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda devam etti. Vali Salim Demir ve eşi Nezahat Demir, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve Alim Tunç, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Ulaş Turan, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, protokol üyeleri ve vatandaşlar törene katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Uşak Askerlik Şubesi Başkanı Personel Binbaşı Mustafa Akyer, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Tören, şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------MANİSA

- Çelenk sunma töreninden görüntü

- Vali Güvençer'in ve MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün açıklaması

- Valilik makamında tebriklerin kabulü

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU / MANİSA, ()

Görüntü Dökümü

-------------------------MUĞLA

- Kutlamalardan görüntü

(Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()



Görüntü Dökümü

-------------------------ÇANAKKALE

-Cumhuriyet meydanındaki 30 Ağustos törenlerinden görüntüler

-CHP'nin alternatif çelenk koymasından görüntüler

-Kordondaki 30 Ağustos törenlerinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()



Görüntü Dökümü

-------------------------DENİZLİ

-Çelenk töreninden görüntüler

-Protokolün halkı selamlaması

-Halk oyunları gösteri

-Vatandaşlardan görüntüler

-Geçit töreninden görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()

Görüntü Dökümü

-------------------------BALIKESİR

- Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni

- Bayramdan görüntüler

- Vatandaşların bayram coşkusu

- Geçit töreni

Haber- Kamera: Coşkun YAMAN / BALIKESİR, ()

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4)BALIKESİR CHP'DEN, VALİ VE BAŞKANSIZ TÖRENE ELEŞTİRİ

BALIKESİR'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için alternatif çelenk sunma töreni yapan CHP'liler, sabahki resmi törene Vali Ersin Yazıcı ile Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Edip Uğur'un katılmamasını eleştirdi. Balıkesir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında saat 09.00'da, Atatürk Anıtı'nda çelenk sunuldu. Çelnk sunma törenine Vali Ersin Yazıcı ile Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Edip Uğur katılmadı. CHP ile bazı meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları, resmi törenin ardından alternatif törenle anıta çelenk sundu. CHP Balıkesir İl Bakanı Ender Biçki, anıtın önünde hazırlanan kürsüye çıkıp, konuşurken, Vali Yazıcı ile Başkan Uğur'un törene katılmamasını eleştirdi. Biçki, "30 Ağustos'un idrakine varamayan bir vali ve bir büyükşehir belediye başkanı ile karşı karşıyayız. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta başlattığı milli mücadelenin zaferle taçlandığı gündür. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gündür. Bu önemli günde Balıkesir'in valisi de büyükşehir belediye başkanı da Atatürk'ün huzuruna gelmeye tenezzül etmiyor. Bunun aynısını 19 Mayıs'ta da yaptılar. Bunu Balıkesir halkı da Türk milleti de görüyor. 2019'da bu büyükşehir belediye başkanını göndermek ve değiştirmek boynumuzun borcudur" dedi.

Atatürk'ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarıyla oynandığını ileri süren CHP'li Biçki, "Şehitlerimizin arasında bile ayrımcılık yapılmaya başlandı. Bayramlarımız bile ayrılmaya başlandı. Türkiye'nin kuruluşunda önemli yer tutan 23 Nisan'lar, 19 Mayıs'lar, 30 Ağustos'lar, 29 Ekim'ler Türkiye Cumhuriyeti'nin her ferdinin kalbinde sonsuza kadar yaşayacaktır. Emin olun ki bizler, bu ülkede yaşayan Lazıyla, Çerkeziyle, Kürdüyle her mezhepten 80 milyon insanla Türkiye Cumhuriyeti'ne sonsuza kadar sahip çıkacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Alternatif tören

- CHP'li Ender Biçki'nin tepkisi

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Coşkun YAMAN / BALIKESİR, ()

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5)ARAMA- KURTARMA KÖPEĞİ 'LEON' BANDODAN ÜRKÜP KAÇTI

KAYSERİ'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı. Kutlamaların yapıldığı alana getirilen AFAD'a ait 'Leon' adlı arama kurtarma köpeği bandodan ürktü. Köpek ,protokol çadırının önüne gelince sahibinin elinden kurtularak kaçtı.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlanan kutlamalara Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Serdar Altıntuğ, kamu kuruluşlarının yöneticileri, gaziler, askerler ve çok sayıda kişi katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasından sonra Vali Kamçı ve beraberindeki protokol Valilik makamında bayramlaştı. Protokol ardından, 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan tören alanına geçti. Törende üstü açık araca binen Vali Süleyman Kamçı, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Serdar Altıntuğ halkı selamladı. Törene gelenlerin selamlanması ardından halk oyunları gösterisi ve tören geçişi yapıldı. Askeri birliklerin tören alanından geçişi sırasında töreni izleyenler tarafından alkışlandı. Tören geçişinde AFAD'a ait 'Leon' isimli arama kurtarma köpeği bandodan ürküncü protokol çadırının önüne gelince sahibinin elinden kurtularak kaçtı.

Sahibi tarafından yakalanan köpek yeniden tören alanında geçirilmek istendi. Korkan köpek tören alanından geçmeyince kenara alınarak protokol tribününün arkasına götürüldü. Tören geçişi sonrası program sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Cumhuriyet Meydanı çelen sunumu

-Vali Kamçı'nın tebrikleri kabul etmesi

-Tören geçişi

-Leon isimli köpeğin araçtan kaçması

-Genel detay

Haber-Kamera: KAYSERİ, )

4 dakika 47 saniye/152MB

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6)HAYVAN PAZARINDA DURGUNLUK

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde, Kurban Bayramı'na iki gün kalırken, satıcılar kurbanlıklara ilginin azlığından şikayet etti.

Sandıklı'da hayvan pazarında kurbanlık satışları sürüyor. Kurban Bayramı'na iki gün kalırken, satıcılar ilginin azaldığını, satışların büyük oranda düştüğünü söyledi. Alıcıların, 'fiyatlar düşer' umuduyla son günü beklediğine değinen satıcılardan Birol Altınpınar, büyükbaş hayvanların 4- 10 bin lira arasında, küçükbaş hayvanların ise 600- 1200 lira arasında satıldığını söyledi.

Birol Altınpınar, "Kurbanlık satışları az. Öyle yoğun bir satış yok. Büyük ihtimal vatandaş arife gününü bekliyor" dedi.

Büyükbaş kurbanlık satan 40 yaşındaki Nebi Kutlu ise "Kurban pazarı bugün ve yarın açık. Satış yapılıyor ama az. Hayvan da az, alıcı da. Vatandaş son günü bekliyor. Son gün alım satım hızlı olacak gibi" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Hayvan pazarı girişinden

-Büyükbaş kurbanlıklar

-Küçükbaş kurbanlıklar

-RÖP1:Birol Altınpınar(küçük baş kurbanlık satıcısı)

-RÖP2:Nebi Kutlu (Büyükbaş kurbanlık satıcısı)

42,3 MB /// 01.19ö

HABER-KAMERA:Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,(Afyonkarahisar),()

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7)EMNİYET MÜDÜRÜ, HAYVAN SATICILARINA SAHTE PARA KALEMİ DAĞITTI

ADIYAMAN'da, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, hayvan satıcılarına sahte parayı belirlemeye yarayan kalemlerden hediye etti.

Kurban Bayram'ının yaklaşmasıyla kent merkezinde bulunan hayvan pazarlarındaki satıcıları ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Metin Alper, sahte paraya karşı uyarılarda bulundu. Alper, buradaki hayvan satıcılarına sahte parayı tespit eden kalem hediye etti. Polisler de pazarda açtıkları stantta satıcıları sahte paraya karşı bilgilendirdi. Ayrıca satıcılar stanttaki cihazda paralarını kontrol ettiriyor.

İl Emniyet Müdürü Alper, satıcıların dolandırılmaması için sürekli uyarılarda bulunduklarını belirterek, "Vatandaşlarımıza kalem dağıttık. Toplum Destekli Polislik Şubemize Mali Suçlarla Mücadele ekibimiz sahte para broşürleri hazırladı. Bunları vatandaşlara vererek sahte para konusunda bilgilendirme sağlıyoruz. Yine elimizde sahte cihazımız var. Buradaki temel amacımız; dolandırıcıların Adıyaman'daki kurban pazarında vatandaşın mallarını sattıktan sonra sahte para ile alışveriş yapmasının önüne geçmek" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Hayan Pazarı

- Metin Alper'in hayvan pazarını gezmesi

- Alper'in kalem dağıtması

- Sahte ile gerçek paranın ayırt edilmesinin anlatılması

- Emniyet Müdürü Metin Alper ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 250 MB

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