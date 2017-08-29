DHA YURT  BÜLTENİ-9

(YENİDEN)

1)DİYARBAKIR' RA PKK' DAN BOMBALI TUZAK: 2 SİVİL ŞEHİT

DİYARBAKIR- Batman karayolunda askeri araçların geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamayla yol kenarına devrilen zırhlı araçları kullanan 2 sivil şehit oldu. Hain saldırı Diyarbakır-Batman karayolundaki Çınar İlçesi'ne bağlı kırsal kesimindeki Başaklı Mahallesi yakınlarında bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Ankara'dan Siirt'e götürülmek istenen 2 zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin daha önce yola yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu zırhlı araçlar yol kenarına devrildi. Patlamanın ardından bölgeye hava ambulansı dahil olmak üzere çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk bilgilere göre patlamada, askeri zırhlı araçları kullanan ve yüklenici firmanın elemanları olduğu belirtilen 2 sivil şehit oldu. Patlamanın etkisiyle patlama noktasında 3 metre derinliğinde çukur oluşurken, saldırı nedeniyle Diyarbakır- Batman karayolu trafiğe kapatıldı.



OLAY YERİNDE İKİNCİ BOMBA DÜZENEĞİ



Patlamanın meydana geldiği yerde incelemler yapan bomba imha uzmanları, 2 sivilin şehit olduğu devrilen araçların 5 metre yakınında ikinci bir patlayıcı düzeneği buldu. Güvenlik güçleri, düzeneğin bulunduğu yere güvenlik şeridi çekerek sivil ve resmi görevlileri oradan uzaklaştırdı. Ardından bomba imha ekipleri, patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için çalışma başlattı.



Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, ()-

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2)CUMHURBAŞKANI'NA SUİKAST DAVASINDA DURUŞMA SALONU KARIŞTI (2) - YENİDEN

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli askerlerin de aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi. Yoklamayla başlayan duruşmada MAK timinde görevli sanık astsubay Ömer Faruk Göçmen, savunmasını sürdürdü. Ömer Faruk Göçmen savunmasında sık sık bilirkişi heyetinin raporlarının hatalı olduğunu ve kendilerinden önce Marmaris'e giden timin çatışmaya girdiğini, polisleri şehit ettiğini ileri sürdü. Araya giren Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "Aynı şeyleri değişik cümlelerle söyleyip duruyorsun. Maddi gerçeği biz değerlendireceğiz zaten. İki cümlede bir aynı şeyi tekrar ediyorsun" dedi.

SAVCIDAN TEPKİ

Bu uyarının ardından savunmasına sürdüren sanık Ömer Faruk Göçmen, "Biz gelmeden önce bilirkişi raporuyla sabit olan daha önceki çatışmaların kanıtıdır. Cumhurbaşkanı gitmiş, koruma görevi bitmiş, Turban otel önünde toplanan vatandaşlar da ayrılmış. O zaman olağanüstü bir durum olmalı ki polisler ellerinde silahlarla dolaşsın. Takviye polisler gelmeye devam ediyor. Saat 01.30 ile 02.00 arası maddi gerçeğin üzeri örtülüp olay bizim üzerimize yıkılmak isteniyor" diye konuştu.

Göçmen'in bu sözlerine Cumhuriyet Savcısı Ali Cenk Düzgün, "Orada bir darbe yaşanıyor, ne yapacak polis? Önlem almayacak mı" diye tepki gösterdi.Bunun üzerine sanıkların büyük bölümü ayağa kalktı, tepkilerini sürdürdü, bağırdı. Araya giren Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "Hepiniz esas hakkında savunma yapıyorsunuz ama siz delil tartışması yapıyorsunuz aslında. Bu da tek taraflı olmaz. Sürekli olarak suçluyor, sürekli yanıt hakkına neden oluyorsunuz. Soruşturma makamlarını sürekli zan altında bulunduruyorsunuz" dedi.

ÇEVİK KUVVET DE SALONA GİRDİ

Ardından söz verdiği Cumhuriyet Savcısı Ali Cenk Düzgün, "Sanıklar savunma yaparken soruşturma ve iddia makamını delil karatmakla suçluyor" diye konuştu.

Bunun üzerine sanıklardan Enes Yılmaz oturduğu yerden "Zaten karattın" deyince, duruşma salonundaki tansiyon yükseldi. Mağdur ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının da devreye girmesiyle tartışma daha da büyüdü. Bunun üzerine içerideki jandarmanın yanı sıra çok sayıda çevik kuvvet polisi de salona girdi. Sanıkların etrafını sardı. Duruşmaya ara verildi.

'MAHKEME BAŞKANI GİBİ DAVRANIN' SÖZÜNE MEN CEZASI

Duruşmaya ara verildiği sırada sanık Enes Yılmaz tepkileri sürdürüp Mahkeme Başkanı'na yönelik, "Müşteki avukatı gibi davranıyorsunuz. Mahkeme başkanı gibi davranın" dedi. Bunun üzerine salondan atıldı. Ara karar veren Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "Enes Yılmaz'ın daha önce de eylemlerini tekerrür ettirdiği göz önünde bulundurularak, bundan sonraki celselere, karar oluşturulana kadar katılmama cezası verildi" dedi.

Sanıklardan Abdülhamit Gülerdem de daha önce, karar duruşmasına kadar men cezası almıştı.

KROKİYE SORUŞTURMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast düzenleyen darbeci askerlerin yargılandığı duruşma salonunun krokisini çizen tutuklu sanıklardan Dalaman Deniz Üs Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı'nın eşi Elif Didem Avcı hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' iddiasıyla soruşturma açıldı. Avcı, dün üzerinde 'Cengaverler' yazan mahkeme salonunun oturma düzeni, sanıkların giriş çıkış yaptığı yerlerin krokisini çizdiği belge ile güvenlik güçleri tarafından fark edilerek, yakalanmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Muğla ilimizde Fethullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Eylül 2017 tarihli celsede izleyici olarak duruşma salonunda bulunan sanıklardan Cenk Bahadır Avcı'nın eşi Elif Didem Avcı tarafından çizilen duruşma salonunun krokisi olduğu anlaşılan ve üzerinde el yazısı ile birtakım notların bulunduğu (Cengaverler) belgenin gereğinin taktir ve ifası için başsavcılığımıza gönderilmesine ilişkin olarak; Cenk Bahadır Avcı'nın eşi olan ve krokiyi düzenleyen şüpheli Elif Didem Avcı hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' iddialarından Cumhuriyet başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır."

Taylan YILDIRIM / MUĞLA, ()

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6 YAŞINDAKİ YİĞİT ATAKAN, 5 YILDIZLI OTELİN HAVUZUNDA BOĞULDU (EK)

3)RUS DOKTOR MÜDAHALE ETTİ

Antalya'da Yiğit Atakan Arı'nın yaşamını yitirdiği otelin cankurtaranı Özgür Kaplan, olay anını anlattı. Otelin havuzunda bir çocuğun çırpındığını gördüğünü aktaran Kaplan, derhal havuza atlayarak dışarı çıkardığını belirtti. Kaplan, "Havuzdan çıkardıktan sonra suni teneffüs ile kalp masajı yaptım, kusturmaya çalıştım. Bu arada hem ambulansı hem de otel müdürümü aradım. İnsanlar başıma toplandı. Misafirlerimizden bir Rus, 'Ben doktorum' dedi. Çocuğa kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Ambulans gelince çocuğu alıp hastaneye götürdü" dedi.

BOĞULMA VE ACİL MÜDAHALE

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete, uzun bayram tatili nedeniyle ailelerin çocuklarıyla tatile çıktığını, bazen böyle üzücü olaylarla da karşılaşıldığını söyledi. Bunların başında acil sağlık hizmetlerinin önemli travma sorunlarından biri olan boğulmaların geldiğini belirten Prof. Dr. Çete, şunları kaydetti:

"Sadece bu bayram tatiliyle ilişkili olmamakla beraber baktığımızda yaz aylarının başlangıcından beri Antalya, Şanlıurfa gibi bölgelerimizde deniz, havuz, göl, baraj gibi yerlerde çok sayıda boğulma olaylarıyla karşılaştık. Bunların önemli bölümü yüzme bilmeyen erişkinler ve küçük yaştaki çocuklar oluyor. Boğulma olayları, önemli bir sağlık problemi olarak karşımızda bulunuyor. Birinci sırada gerekli güvenlik önlemlerinin alınamaması geliyor. Asıl olay boğulma olayının önüne geçmektir. Boğulma olayının gelişmesini engellemektir. Boğulma olayı gerçekleştikten sonra müdahalenin yaşamda kalabilmekte önemli bir etkisi var, ancak daha sınırlı. Öncelikli olay toplum sağlığı açısından koruyucu hizmetler. Yani boğulma olaylarının önüne geçmek. Manavgat'taki bu olayda çocuk havuzdan çıkarıldığında bilinci yerinde miydi, konuşuyor muydu, soluk alıp verebiliyor muydu? Eğer bunlar var ise dediğim gibi çocuğun bir yana yatırılması ortamda var ise oksijen desteğinin sağlanması gerekiyordu. 112 ekibi gelene kadar eğer başlanmadıysa bu hayatta kalma oranını azaltıyor."

Görüntü Dökümü

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Havuzdan genel görüntü

Uyarı levha ve yazıları

-Baba anne ve doktorun açıklamaları geçildi

(Mithat ABAKAN-MANAVGAT/

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4)EĞİTİM-SEN'DEN 264 ÖĞRETMENİN ZORUNLU YER DEĞİŞİKLİĞİNE TEPKİ

DİYARBAKIR'da görev yapan 264 öğretmenin zorunlu yer değişikliği nedeniyle başka ellere gönderilmesine tepki gösteren Eğitim-Sen Diyarbakır 1 Nolu Şube Başkanı Abbas Şahin, öğretmenlerin görev yapacakları yerlerde saldırıya uğrabileceklerine dair kaygı taşadıklarını söyledi. Kanun Hükmünde Kararname ile daha önce açığa alınıp, tekrar görevlerine iade edilen 4 bin dolayında Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üyesi öğretmenlerden 264'ü önceki dün başka illere zorunlu yer değişikliği kapsamında il dışına gönderilmesine Eğitim-Sen tepki gösterdi. Eğitim-Sen Diyarbakır 1. Nol Şubede basın toplantısı düzenleyen 1 Nolu Şube Başkanı Abbas Şahin, 264 öğretmenin orta Anadolu'nun çeşitli illerine sürgün edildiklerini söyledi. Diyarbakır'ın yanı sıra bölge genelinde bin dolayında öğretmenin görev yerlerinin değiştiğini anlatan Abbas, şöyle konuştu:

"2008 yılından buyana yürürlüğe koymak isteyip bir türlü yürürlüğe koyamadıkları rostasyon uygulamasından net bir şekilde anlıyoruz ki; aslında bu çok önceleri hazırlanmış bir planın ilk adımıydı. Çünkü rotasyon, şark ıslahat planının yani sürgün ve göçertmenin günümüzdeki maskeleşmiş adı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yürürlüğe konulan tehcir, göçertme politikasını Cumhuriyet tarihi boyunca uygulana gelen asimilasyon politikalarından bağımsız olmadığı gibi, kültürel ve tarihi değerlerimizi yok etmeye yönelik başlatılan Sur ve Hasankeyf yıkım ve kıyımlardan bağımsız olmadığını kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Burada görev yapan öğretmenler buranın kimliğini, dokusunu sağlayan emekçilerdir. Öğretmenlerin gönderildiği bölgelerde ırkçı söylemlerin artacağını düşünüyoruz. Biz bu konuda uyarıyoruz, orada bir arkadaşımızın burnu bile kanadığında sarayın, başbakanın ve bakanların parmağının olduğunu her zaman söyleyeceğiz."

Görüntü Dökümü:

-Açıklamaya katılanlar

-Açıklamadan görüntü

-Abbas'ın konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () -

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5)MHP MANİSA'DAN 549 İSTİFA

MHP Manisa'da, partiye üye 549 kişi, Meral Akşener'in kuracağı partiye katılmak için partiden istifa etti. Aralarında eski milletvekili, il başkanı, ilçe başkanı, belediye başkanı da bulunan partililer, MHP'nin misyonunu yitirdiğini öne sürdü.Meral Akşener'in yeni parti kuracağının açıklanması, MHP içindeki muhalifleri harekete geçirdi. Manisa'da da partililerden 549'u, üyelikten istifa etti. İstifa eden partililer kararlarını duyurmak için Manisa Atatürk Kent Park'ta toplantı düzenledi. MHP'nin eski İl Başkanı Tamer Akkal'ın düzenlediği toplantıya, partinin Manisa eski Milletvekili Mustafa Enöz, eski belediye başkanları, eski ilçe başkanları, eski il başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Konuşma yapan Tamer Akkal, MHP'nin iktidar partisinin güdümüne girdiğini öne sürdü. Akkal, parti içinde muhalefet ettiklerini, ancak sonuca ulaşamadıklarını belirterek, Meral Akşener'in kuracağı partiye katılmak için MHP'den istifa ettiklerini duyurdu. Akkal, "Genel merkezimiz tarafından gün geldi ajanlıkla, gün geldi hainlikle suçlandık. Son zamanlarda parti içinde uygulanan tavır, ülkücü fikriyattan çok uzaktır. Başbuğumuzun 'ülkücülük MHP'de olur' sözü bu şartlarda geçerliliğini yitirmiştir. MHP, başbuğumuzun MHP'si olmaktan çıkmıştır. Meral Akşener, Türk milletinin umudu olmuştur. Yeni parti siyasetin tam merkezinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu temel değerlere sonuna kadar sadık, kamplaşmadan uzak bir parti olacaktır. Belediye başkanları, ilçe başkanları, ilçe başkan yardımcılarından yöneticilerine kadar Türkiye için elimizi taşın altına sokuyoruz. 549 kişi olarak parti üyeliğinden istifa ediyoruz" diye konuştu. İstifaların duyurulduğu toplantıda konuşan eski Milletvekili Mustafa Enöz ise "MHP, ne yazık ki AKP'nin dümen suyuna girmiştir. MHP varlık sebebi olan misyonunu kaybetmiştir. Yeni bir çıkışın, yeni bir heyecanın arifesindeyiz. Bu oluşumun içinde hepimiz yer alacağız. Biz kendi siyasi partisi içinde mücadelemizi birkaç yıldır veriyoruz. Maalesef bizlerin siyaset etme hakkı elimizden alınmıştır. Bir kısım arkadaşlarımız ihraç edilmiş, diğerleri tasfiye edilerek bu yetişmiş kadro Türk siyasetinden el çektirilmiştir. Bu da başarılmıştır. Bu yüzden büyük hizmetlerde bulunduğumuz MHP'den istifa ediyoruz" dedi. Açıklamaların ardından partililer, toplu fotoğraf çektirerek bozkurt işareti yaptı.

Görüntü Dökümü

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- İstifa eden partililerden görüntü

- Tamer Akkal'ın açıklaması

- Mustafa Enöz'ün konuşması

Haber- Kamera: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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6)BÜYÜKBAŞ KURBAN ALANA BEDAVA KOÇ VERİYOR

TEKİRDAĞ'da kurbanlık hayvan satışı yapan İrfan Akkaya, ilk günlerde 3 koç alanı bir oğlak bedava verdiği kampanyasını 1 büyükbaş hayvan alana 1 koç bedava olarak değiştirdi. Akkaya, "Şu ana kadar 18 büyükbaş hayvan sattım" dedi.Merkez Süleymanpaşa İlçesi'nin Hayrabolu karayolu üzerinde kurulan hayvan pazarında kurbanlık satışı yapan İrfan Akkaya, üst üstü promosyonlar düzenliyor. Daha önce 3 koç alana bedava 1 oğlak veren Akkaya, şimdi kampanyasını 1 büyükbaş hayvan alana 1 koç bedava olarak değiştirdi. Pazara getirdiği hayvanlarını hızla satmak için kampanya düzenlediğini belirten Akkaya, kampanyasının büyük ilgi gördüğünü ve hayvan satışlarının arttığını söyledi. Akkaya, "Kampanyamız hala devam ediyor. Küçükbaş kurbanlık satışım ciddi oranda arttı. Bu sefer de danalarımı daha hızlı satabilmek, alışverişi hareketlendirebilmek için 1 dana alana yanında 1 koçu promosyon olarak veriyorum. Daha önce 3 koça 1 oğlak promosyon deyince müşterim arttı. Vatandaşlar daha da ilgi göstermeye başladı. Satışlardan memnunum. Çok şükür ekmeğimizi çıkarıyoruz, emeğimizin karşılığını alıyoruz. Şu ana kadar 18 büyükbaş hayvan sattım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kurban pazarından detaylar

-İrfan Akkaya'nın satış yapma anları

-İrfan Akkaya ile röp.

-Alıcıya koç hediye etmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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7)DEVRİLEN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde virajda kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın sürücüsü Vedat Kamerli, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.Kaza, Çorlu'nun TEM otoyolu gişeleri mevkiindeki virajda meydana geldi. Vedat Kamerli kullandığı 59 PF 893 plakalı TIR ile TEM otoyoluna girmek istediği sırada virajda kontrolünden çıkan araç devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ve ekipleri sevk edildi. Devrilen TIR'ın altında kalarak sıkıştığı belirlenen Kamerli'nin aracın altından çıkarılması için itfaiye ve vinç istendi. Vinç yardımı ile kaldırılan aracın altından çıkarılan Vedat Kamerli'ye müdahale eden sağlık ekipleri öldüğünü belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden detaylar

Devrilen TIR

Polisin çalışması

Sürücünün çıkartılması

Olay yerinde bekleyenler

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),() -

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8)ÇATIDAKİ MOLOZLAR KORKUTUYOR

ŞANLIURFA'da, 2 katlı konukevinin çatısına kaçak yapıldığı için yıkılan terasta temizlenmeyen molozlar, tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Haşimiye Meydanı'nda Berces Kaya’ya ait 2 katlı konukevinin çatısına ruhsatsız yapılan teras, iş makineleriyle yıkıldı. Yıkımın ardından molozların tamamı kaldırılmadı. Molozlar, caddeden geçenleri tedirgin ediyor. Konukevinin çevresinde herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığı görülürken, çevre esnafı duruma tepki gösterdi. Bölgedeki esnaf, beton parçalarının düşmesi halinde can kayıplarının yaşanabileceğini belirterek, çatı katındaki molozların temizlenmesini istedi.

Görüntü Dökümü

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- Konukevi

- Çatıdaki molozlar

- Caddeden geçenler

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB

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9)BURSA'DA UYUŞTURUCU HAP KARŞILIĞI CEP TELEFONU HIRSIZ YAKALANDI

BURSA'da, yaşı küçük çocukların yanlarına giderek, telefon görüşmesi yapacağı yalanıyla cep telefonlarını alarak kaçan 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden Kamil S.'nin, diğer şüpheli Enes T.'ye her çaldığı telefon karşılığında uyuşturucu hap verdiği öğrenildi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde dolaşan 2 şüphelinin, özellikte yaşı küçük çocukların yanlarına giderek, telefon görüşmesi yapmak için cep telefonlarını istedikleri ve daha sonra çalarak kaçtıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Güvelik kamerlarını takibe alan polis şüphelilerin farklı suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan Kamil S. (20) ile Enes T.(20) olduğunu tespit etti. 2 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.

ÇALDIĞI HER TELEFON İÇİN UYUŞTURUCU VERİP ÖDÜLLENDİRİYORMUŞ

Kamil S. ile Enes T., ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerden Kamil S.'nin, diğer şüpheli Enes T.'ye çaldığı her cep telefonu için extacy olarak bilenen uyuşturucu hap ile ödüllendirdiği bildirildi.

Öte yandan Kamil S.'nin merkez Osmangazi ilçesinde park halinde bir otomobili çalması da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şüphelilerin otomobili çalması

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-

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10)FETHİYE'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 TUTUKLAMA

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, polisin düzenlediği operasyonda bir miktar kokain, esrar ve uyuşturucu haplarla yakalanıp, adliyeye sevk edilen 2'si kadın 3 şüpheliden 47 yaşındaki Alpaslan B. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde soktuğu istihbaratı üzerine dün (pazartesi) saat 03.00 sıralarında Alpaslan B.'nin otomobilinde arama yaptı. Aramada 20 paket halinde 2'şer gramlık kokain ve 34 tabanca mermisi ele geçirildi. Ardından şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evdeki aramadada 48 paket halinde toplam 50 gram esrar, 30 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Evdeki kadınlar 54 yaşındaki H.G. ve 29 yaşındaki B.S.G. de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alpaslan B. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, H.G. ve B.S.G adli kontrol şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesinden görüntü

(Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

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11)BURSA'DA UYUŞTURUCU KULLANDIĞI ÖNE SÜRÜLEN GENCİN KALBİ DURDU

BURSA'da, evinde kalbi duran 30 yaşındaki genç ambulansla hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet Savcılığı şüpheli ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlatırken gencin ailesi, oğullarının uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve evde uyuşturucu kullandıktan sonra rahatsızlandığını söyledi.

Merkez Yıldırım İlçesi Davutkadı Mahallesi'nde, dün gece evde otururken rahatsızlanan Kağan Özkan, yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Gelen sağlık ekibi Özkan'ın kalbinin durduğunu belirledi. Hemen ambulansa kaldırılan Özkan, yapılan kalp masajıyla tekrar hayata döndü. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve burada uzun süre müdahale edilen Kağan Özkan, hayatını kaybetti.

Özkan'ın ölümünü şüpheli bulan Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Özkan'ın alilesi, polise verdiği ifade de oğullarının madde bağımlısı olduğunu ve akşam saatlerinde uyuşturucu kullandığını daha sonra rahatsızlandığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SÜRE:1 DK

BOYUT: 114 MB

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şahsın hastaneye kaldırılması, hastaneden detay, ambulanstan detay

Haber: Enver Fatih TIKIR/BURSA,()-

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12)KİRALIK OTOMOBİLLERİ BAYRAM ÖNCESİ YETİŞEN ALIYOR

Yaklaşan Kurban bayramı öncesi oto kiralama şirketlerinde yoğunluk yaşanıyor. Ellerindeki kiralık otomobillerin bitme noktasında geldiğini ifade eden işletme yetkilileri, “Kiralık araçlarımıza talep fazla olduğu için rezervasyonla müşteri alıyoruz. Yetişen otomobil kiralayabiliyor “ ifadelerini kullandılar.

Yurt dışından gelen gurbetçilerin fazla olması ve yaklaşan kurban bayramı nedeniyle oto kiralama şirketlerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Otomobil kiralama işletme müdürü Hüseyin Çamur,ö Gurbetçilerin gelmesi ve yaklaşan kurban bayramı nedeniyle oto kiralama talebine cevap vermekte güçlük çekiyoruz. Araç kiralama talebinde bulunan vatandaşları rezervasyon sistemi ile kabul edip yaptığımız şartname ile araç teslimini gerçekleştiriyoruzö dedi.

“KİRALIK OTOMOBİLLERİN KASKOSUNA DİKKATö

Araç kiralayacak vatandaşları merdiven altı ve kiralık otomobil kaskosu olmayan kurumlara karşı uyaran Çamur “ Maalesef her sektörde olduğu gibi oto kiralama sektöründe de merdiven altı tabir edilen bir dükkan .iki araba ile kiralama kaskosu yapmadan araç kiralayan kişi ve kurumlar var. Vatandaşlarımız ceplerini ve güvenliklerini düşünüyor ise bu kişi ve kurumlara itibar etmemesi gerekir ö diye konuştu.

Otomobil kiralama hizmetinin günlük 100 TL’den 600’ TL’ye kadar araç sınıfına göre değiştiğini ifade eden Çamur, “ Firmamızda 100’e yakın otomobilden sadece 5-6 tane kaldı. Yetişenin sahip olduğu kiralık otomobillerde özellikle dizel araçlar çok fazla ilgi görüyorö şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İşletmeci ile röp

- Araçlar ve müşteri rezervasyon işlemi görüntü

- Diğer detaylar

Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,

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13)"TADEO JONES'UN MACERALARI" KAPADOKYA'DA SÜRÜYOR

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı yaptığı anlaşmayla, 40 ülkede, 10 milyon kişi tarafından izlenen İspanyol animasyon sinemasının önemli kahramanı Tadeo Jones serisinin yeni filminde Türkiye'yi tanıtıyor.

Bu amaçla, çekilecek Tadeo Jones: El Secreto del Rey Midas (Tadeo Jones 2: Kral Midas’ın Sırrı) filminin bir bölümü Kapadokya'da geçecek. Dağıtımı Paramount Pictures tarafından yapılan ve 25 Ağustos'ta vizyona giren filmde, Kral Midas’ın kayıp olan kolyesinin üç parçasının bulunarak bir araya getirilmesi konusu işleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan anlaşmayla filmin kahramanı Tadeo Jones, Kral Midas'ın sırrını Kapadokya'da da arayacak. Filmin resmi fragmanında ve televizyon reklamlarında da Kapadokya'ya önemli sürelerle yer verilecek. Filmin fragmanında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kullanılan ve Türkiye'nin dünyada tanıtımında önemli yeri olan iki logo da kullanılacak. Yaklaşık 10 milyon 5-12 yaş arası çocuk ve ailelerinin hedeflendiği, “Indiana Jonesö serisinin bir uyarlaması olarak değerlendirilebilecek olan Tadeo Jones 2 filmi ile 40 ülkede Kapadokya'nın doğal ve kültürel güzellikleri ile Türkiye'nin tanıtımı yapılacak. İlk gösteriminin İspanya’da gerçekleştirileceği filmin hem vizyona girmesinden önce hem de vizyonda olduğu sıralarda yapım şirketi ile tanıtım kampanyaları da planlandı.

Filmin yapımcısı olan, İspanya’nın en büyük medya grubu olan ve bünyesinde 7 ayrı televizyon kanalı bulunan Mediaset Espana, gerek İspanya’da gerekse dünyanın değişik bölgelerinde yüksek gişe rakamları elde eden sinema yapımları üretiyor. Firma, serinin ilk filmi olan “Las Aventuras de Tadeo Jonesöu (Tadeo Jones’un Maceraları) 2012'de izleyicilere sundu. Film İspanya’nın yanı sıra Latin Amerika ülkeleri, Fransa, Hollanda, Belçika, İtalya, Polonya, Yunanistan, Hırvatistan, İzlanda, Güney Kore, Singapur, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye de dahil olmak üzere 40 ayrı ülkede 10 milyonun üzerinde izleyiciye ulaştı. Tadeo Jones 1 yaklaşık 24 milyon dolar yurt dışı, 24 milyon dolar yurt içi gişe hasılatı elde etti. Ayrıca vizyondan çıktıktan sonra da 7 milyon TV izleyicisi de filmi izlemeyi tercih etti. Film Türkiye’de, “Hazine Avcısının Maceralarıö adı ile 2013 yılı Mart ayında vizyona girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hazırlanan filmden görüntü

-Kapadokya'dan görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: KAYSERİ, )

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14)BM’DEN SURİYE’YE 22 TIR YARDIM

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) yardım TIR'ları Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye gitti.

BM'nin Reyhanlı İlçesi'ndeki lojistik merkezinden yüklenen 22 yardım TIR'ı, polis ve BM görevlileri kontrolünde Suriye'ye geçiş yapmak için Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. İnsani ihtiyaç malzemesi olan TIR'lar yapılan işlemlerin ardından İdlib'e gönderildi. Yardım malzemelerinin bölgede yaşayan halka dağıtılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Eskort eşliğinde gelen BM TIR’ları

- BM araçları

- TIR’lar Cilvegözü’ne gelirken

SÜRE: 1'53" BOYUT: 60 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(HATAY),()