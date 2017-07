DHA YURT BÜLTENİ-9 

Kuzey Irak'taki Zap bölgesine hava harekatı

1 mağara, 2 silah mevzii ve 1 korugan imha edildi, 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede bugün öğleden sonra Kuzey Irak'taki Zap bölgesine, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatında terör örgütünün kullandığı bir mağara, iki silah mevzii ve bir koruganın imha edildiği ve keşif ve gözetleme vasıtaları ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Doğubayazıt'ta terör örgütüne ait güdümlü Tanksavar füzesi bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Ağrı Doğubayazıt ilçesi Çiftlikköy'de 29 Temmuz'da yapılan arazi taraması sırasında terör örgütüne ait güdümlü Tanksavar füzesi (AT-4 Spigot güdümlü TAS silahı) bulunduğu belirtildi.

Festival Çarşısı'ndaki yangının zararı 1 milyon TL

ANTALYA'nın Muratpaşa İlçesi'ndeki Festival Çarşısı'nda dün çıkan yangında zararın 1 milyon TL civarında olduğu açıklandı.

Dün öğle saatlerinde Festival Çarşısı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın ardından mağdur esnafın sorunları ile ilgilenen Festival Çarşısı Halk Pazarı Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Canoğlu, çarşıdaki 540 işyerinden 116'sının kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Canoğlu, hasar tespit çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını da belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in dün Festival Çarşısı'nda yaptığı inceleme ardından, bugün temizlik işçilerinin sabah saatlerinden itibaren temizlik yapmaya başladığını aktaran Muzaffer Canoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda yanan bölümler temizlik işçileri tarafından kaldırılıyor. Elimizden geldiği kadar yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Alt taban, üst taban değerlendirdiğimiz zaman yaklaşık 1 milyon TL kadar hasar tespiti görülüyor. Bunun asıl oranlarını verecek olan yetkililerdir. Bilirkişi bunu bize aktardığı zaman, biz de size açıklayacağız. Esnaf arkadaşlarımız da bize taleplerini bildirdikleri takdirde, biz de yetkili kurumlara bunu ileterek yaralarını sarmaya çalışacağız."

Festival Çarşısı'nda yangından etkilenmeyen 8 metrekarelik berber dükkanını açarak müşterilerine hizmet veren Hüseyin Karaçizmeli, yangın haberini Varsak'taki evimde aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Buradaki müşteri arkadaşlarımız beni telefonla bilgilendirdi. Bunu önce şaka algıladım. Sonradan farkına vardım ama Varsak'tan buraya gelene kadar biraz zaman geçti. Bizim dükkanımızda Allah'a şükür fazla bir şey yok, ama diğer esnaf arkadaşların baya bir zararı var. Biz yine işimize devam ediyoruz ama Allah yardımcımız olsun. Bundan sonra ne olacak bilmiyoruz."

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Antalya Emniyet Müdürlüğü, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Göltürkbükü'ndeki kanlı gecede soruşturma sürüyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iki beach club'ta 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili çifte tabancalı saldırganın yakalanması için çalışmalar sürerken, Çilek Beach Club ve Sess Beach Club'ın yetkilileri ortak açıklama yapıp, "Biz komşuyuz, ekmeğimizin peşindeyiz birbirimize husumetimiz yok" mesajı verdi.

Açıklamaya, her ikisi de Keleşharım Caddesi'nde bulunan Çilek Beach Club'ın ortaklarından şarkıcı Berksan ve İbrahim Çakmak ile Sess Beach Club'ın ortakları Celal Yarar ve Ecevit Yılan katıldı. İki işletme arasında husumet olduğu iddialarının tamamen asılsız olduğunu belirten Çilek Beach Club'ın ortaklarından şarkıcı Berksan, "Bu olayın biran önce çözülmesi için biz de adli makamları yoğun şekilde yardımcı oluyoruz. Biz iki komşu işletmle olarak, ekmeğimizin peşindeyiz. Aramızda kesinlikle bir husumet yok. Ayrıca bu olayla ilgili haberlerde, bazı medya organları benim hedef olduğumu yazdı. Bu kesinlikle doğru değil. Hedef ben değildim, benim böyle olaylarla işim olmaz. Bu nedenle bunu ortaya gerçekmiş gibi yayanlar hakkında yasal işlem başlattım. Ortalıkta müthiş bir bilgi kirliliği var" dedi.

"OLAY EN KISA ZAMANDA AYDINLATILACAKTIR, ADALETE GÜVENİYORUZ"

Sess Beach Club'ın işletmecisi Celal Yarar ise yaşananların kendilekrini derinden etkilediğini belirtip, "1 personelimiz yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Komşu işletme ile husumetimiz yok. Olay, en kısa zamanda aydınlatılacaktır, adalete güveniyoruz. Yaşamını yitiren ve bu yıl işe başlayan Furkan Say kardeşimiz öğlen İstanbul'da Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çok üzgünüz. Yaşadığımız şoku üzerimizden atmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"BÖYLE GÜZEL BİR TATİL MERKEZİNE BU TÜR OLAYLAR YAKIŞMIYOR"

Göltürkbükü Mahallesi'ndeki beach club'lar yaşanan olay nedeniyle bugün de müzik yayını yapmazken, tatilciler üzerlerinden şoku atmaya çalışıyor. Yaklaşık 30 yıldır beach club'ların yanındaki evinde yaz tatilini geçiren Canan Aygün (48), "Göltürkbükü sadece Bodrum ve Türkiye'nin değli dünyanın gözde merkezi. Burada bu tür olaylar çok olmaz. Herkes, birbirinin eğlenmesine, dinlenmesine saygı gösterir. Tabii ki olay çok üzücü. Üzerimizden şoku atlatmaya çalışıyoruz. Böyle güzel bir tatil merkezine bu tür olaylar yakışmıyor. Keşke olmasaydı" dedi.

Göltürkbükü'nde tatilin geçiren Hayri Çizel ise "Burası sakinliği, güzelliği ile sık sık tatil için tercih ettiğimiz yer. Olay gecesi de olanları duyduk, şoke olduk, silahlı birisi geliyor ve rastgele ateş ediyor. Bu tür olaylar için kesinlikle daha ciddi önlemler alınması gerekir" dedi.

16 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Öte yandan çifte tabancalı saldırganın yakalanması için çalışmalarına devam eden jandarmanın, soruşturma kapsamında bugüne kadar işletme sahiplerinin de aralarında bulunduğu 16 kişinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Göltürkübükü Mahallesi'ndeki Çilek Beach Club'a pazar saat 03.00 sıralarında gelen bir kişi, iddiaya göre önce Sess Beach Club'ı sordu. Hemen yan taraf olduğunu öğrenince de o tarafa yöneldikten bir süre sonra belindeki çifte tabancayı çıkartı, rastgele ateş etmeye başladı. Yaklaşık 400 kişinin eğlendiği her iki beach club'ta büyük panik yaşandı. Saldırıda vücutlarına kurşun isabet eden Sess Beach Clup'ta komi olarak çalışan Furkan Say (21), garson Nesibi Günenç (28) ile Çilek Beach Clup'ta çalışan garson Yasin Kaya (29) ile müşterilerden, ünlü sunucu Jess Molho'nun eşi Zeynep Molho (36) ile ile M.K. (24) yaralandı.Yaralılardan Furkan Say, hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. Saldıgan ise panikten yararlanıp, kaçtı.

Sızan gaz patladı

ANTALYA Kaleiçi'ndeki bir çay ocağında tüpten sızan gaz bomba gibi patladı. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay, saat 14.00 sıralarında tarihi Kaleiçi'nde Kılıçaslan Mahallesi Hıdırlık Sokak'ta bulunan Cemil Deniz'e ait Çay Tea's adlı çay ocağında meydana geldi. Tüpten sızan gaz, büyük gürültüyle patladı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, bölgeyi şeritle çevirerek yaya ve araç trafiğine kapattı. Yapılan incelemede iş yerinde sıkışan gazın patladığı belirlendi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Patlama sonrasında olay yerine gelen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Sinan Demir, incelemelerde bulundu.

İşten çıkarılan işçilerden eylem

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde 5 yıldızlı otelde işten çıkarılanlar otel yönetiminin ücretlerini ödemediğini iddia ederek eylem yaptı. Otel sahibi Bahri Şanlı ise işten çıkarılanların oteli zarara uğrattığını öne sürdü.

Manavgat'a bağlı Çenger mevkiindeki 5 yıldızlı bir otelde işten çıkarılan bir grup çalışan ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle otel önünde basın açıklaması yaptı. Otelde teknik müdür olarak çalışanlardan Ali Yılmaz, çalışanların ücretleri verilmediği gibi kalacak yer ve yemek sorunu olduğunu ileri sürdü. Otel sahibinin çalışanların maaşlarını vermediğini ve kendilerini kavgaya teşvik ettiğini iddia eden Ali Yılmaz, "Otelde yaklaşık 70 kişi mağdur. Yol parası bulup da buraya gelemeyen insanlar var. Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü her yere şikayetlerimizi ilettik. Baktırılacağını, ekip gönderileceğini söylediler, bekliyoruz halen. Resmi olarak dava açmadık. Gidip bir avukatla anlaşacağız. Şirket adına dava açacağız, yapacağımız tek şey o" dedi.

Ali Yılmaz, otelde Kırgızistan'dan getirilen kaçak işçilerin çalıştırıldığını, onların da ücretlerinin ödenmediğini ve ülkelerine dönmeye paralarının bile olmadığını öne sürdü.

Kırgızistan'dan gelen Natım Samarbeg de otel yöneticilerinin kendilerini çağırdığını, şimdi de işten çıkardığını kaydederek, "Paramızı vermiyor. 10 gün içerisinde çıkış yapmamız lazım. Ama hiç para yok, gidemiyoruz" diye konuştu.

"HİZMET KALİTESİNİ ANKETLERLE ÖLÇTÜRDÜK"

Otel sahibi Bahri Şanlı ise geçen yıl kapalı tuttukları oteli bu sene yeni bir genel müdür ve yeni bir ekiple hizmete açtıklarını anlattı. Otelin 270 odalı olduğunu anlatan Bahri Şanlı, mayıs ayının sonundan itibaren 150 odaya kadar çıktıklarını ancak gerek kalan müşterilere yaptırdıkları anketlerde gerekse ücretini kendilerinin verdiği ve otele tatile gönderdikleri insanların anlattıklarıyla hizmet kalitesinin her geçen gün azaldığını tespit ettiklerini belirtti.

"YASAL OLARAK HESAPLAŞACAĞIZ"

Şirketin 2 oteli olduğunu ve kendisinin diğer otelde durduğunu aktaran Şanlı, işler tersine döndüğünü görünce otele geldiğini ve gördükleriyle şok olduğunu öne sürdü. Şanlı, "270 odamız var, 150 odaya kadar doldurduk, baktık ki hizmetler yetersiz. Elaman sorun değildi takviye ederdik ama verilen hizmet sorunluydu. Başına koyduğumuz insanlar altına hükmedemiyordu. Otelimizde her türlü cambazlığı çalışanlar sağlıyordu. Bunları önlemek için hepsine işten el çektirdik. Hepsiyle de yasal olarak hesaplaşacağız. Bunların alacakları iddia ettikleri gibi değil, sadece haziran ayından bir miktar alacakları var. Temmuz ayındayız, onların da ödenmesi gerekiyordu. Üzerlerine zimmetli olan ürünleri teslim etmedikleri için bu ödemeleri tutuyoruz, kendileri hakkında da yasal işlem yapıyoruz."

"OTELİN İSMİNE CİDDİ ZARAR GELDİ"

Bahri Şanlı, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 1 milyon TL zararımız var. Her şeyden önce otelin ismine ciddi zarar geldi, biz bunu temizlemek için gayret sarf edeceğiz. Şu ana kadar 10 tane olumsuz yorum varsa, şimdi gelen misafirlerin yüzde 50'si, yüzde 70'i olumsuz yorum yapıyor. Otelin internet sitelerindeki puanı ciddi şekilde düştü. Onun için biz bu ekibe el çektirdik."

Domates Festivali sona erdi

BURDUR'un Çavdır İlçesi'ne bağlı Söğüt Beldesi'nde düzenlenen Geleneksel Domates ve Kültür Festivali'nin finalinde Sevcan Orhan ve Resul Dindar konser verdi.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ve 3 gün süren Geleneksel Domates ve Kültür Festivali'nde Söğütlüler müziğe doydu. Festivalin ilk gününde Bülent Serttaş ile Selahattin Kazanoğlu, Muhsin Yaralı, Ozan Nihat ve Yaşar Demiroğlu, ikinci gününde Ümmü Erbil ve Hasan Yılmaz sahne aldı. Festivalin finalinde ise Resul Dindar ve Sevcan Orhan sevilen eserlerini konser alanını dolduranlarla birlikte seslendirdi.

Festivalde En İyi Domates Yetiştiriciliği yarışmasında dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Etkinliğe katılan Vali Şerif Yılmaz, "10 yıl gibi kısa bir sürede Söğüt domatesini tüm dünyaya duyurdunuz, bunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Muay thai sporcusu kazada öldü

ANTALYA'da dün akşam meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki muay thai sporcusu Ferdi Kandemir yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kepez İlçesi Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. 07 K 9447 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Ferdi Kandemir'e, Rahman Mutlu'nun kullandığı 07 CFC 43 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ferdi Kandemir, başından ağır yaralandı.

Özel bir hastaneye götürülen Kandemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Rahman Mutlu ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazadan sonra olay yerine gelen Ferdi Kandemir'in ailesi ve arkadaşları sinir krizi geçirdi.

Muay Thai Milli Takımlar Baş Antrenörü Yasin Urlu'nun da öğrencisi olan Ferdi Kandemir'in cenazesi bugün ailesi tarafından Adli Tıp Morgu'ndan alınarak, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit Ömer Halisdemir'in babası Sivas'ta (2)

OĞLUNUN ADI YAZILI TABLO HEDİYE EDİLDİ

Şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir Valilik ziyaretinin ardından Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı da makamında ziyaret etti. Makamında şehit babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i kabul eden Başkan Aydın, "Bir Halisdemir şehit olur, bin Halisdemir dünyaya gelir. 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli dönüm noktalarından birisi kahraman Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda kendini feda ederek darbeye dur deyişidir. Böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için size ne kadar teşekkür etsek azdır, sizlere minnettarız" ifadesini belirtti. Şehit Ömer Halisdemir’in anısını yaşatacak ya bir müze ya da bir park oluşturmak istediklerini dile getiren Başkan Aydın, Hasan Hüseyin Halisdemir'e belediyenin hazırladığı oğlunun adının ay yıldız şeklinde işlendiği bakır rölyef tabloyu hediye etti.

