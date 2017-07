DHA YURT BÜLTENİ-9 

Kapıkule’de 20 kilometre TIR kuyruğu ile gurbetçi yoğunluğu

EDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı’nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen TIR’lar 20 kilometre kuyruk oluştururken, izinlerini geçirmek için yurda giriş yapmak isteyen gurbetçiler yüzlerce araçlık konvoyla yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Kapıkule’de son 3 günde 20 bin araçla 68 bin Türk işçinin yurda giriş yaptığını açıkladı.

Türkiye’nin Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda 3 gündür büyük ve küçük araç yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yükledikleri ihraç yükleri ile Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen TIR’lar 20 kilometre kuyruk oluşmasına neden oldu. Sıranın kendisine gelmesini bekleyen TIR sürücüleri yoğunluğun yakıt kuyruğundan ve Bulgaristan’ın oluşan yoğunluğa cevap verememesinden kaynaklandığını dile getirdi. Saatlerce kuyrukta bekleyen sürücüler, temel ihtiyaçlarını dahi giderememekten şikayetçi. İstanbul’dan yüklediği ihraç yükünü Almanya’ya götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı’nda 2 gündür sıranın kendisine gelmesini bekleyen Cafer Soylu, "Neden beklediğimizi bilmiyoruz. 2 gündür aç, susuz çaresiz şekilde burada bekliyoruz" dedi. Diğer TIR sürücüleri de kuyrukta beklemelerine isyan ederek yetkililerden yardım istedi. Bulgaristan açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda ise TIR kuyruğu 10 kilometreyi buldu.

KAPIKULE’DE GURBETÇİ YOĞUNLUĞU

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini geçirmek için Kapıkule Sınır Kapısı’nda gelen Türk işçileri yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre son 3 günde Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda 20 bin araç ile 68 bin yolcunun giriş yaptı. Almanya’dan ailesiyle tatilini geçirmek üzere Giresun’a gitmek üzere yurda giriş yapan Nilgün Durukan, Bulgar ve Sırbistan gümrüklerinde çok beklediğini belirterek, "Almanya’dan 2 gün önce yola çıktık. Önce Sırbistan ardından Bulgaristan gümrüklerini geçmek için saatlerce beklettiler. Türkiye’ye giriş yaparken uzun kuyruk vardı. Burada da çok bekledik ama vatanımıza canım feda" dedi. Fransa’dan yola çıkan Kamil Özbey, Bulgaristan gümrüğünü geçebilmek için gümrük çalışanlarına 20 Euro rüşvet verdiğini öne sürdü.

Hava sıcaklığının gölgede 35 dereceyi bulduğu Kapıkule Sınır Kapısı’nda gurbetçilerin ülkeye giriş yapmak için bekleyişleri devam ediyor. Yetkililer yola çıkacak, Türk işçilerinin sınır kapılarını canlı olarak gösteren internet sitelerini takip etmelerini belirtti.

(ÖZEL) Eski eşi ve kızını 'ev' için öldürmüş

ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde Hasan Ertan, 24 yıl evliliğin ardından geçen yıl boşandığı akrabası olan Hanife Azarak ile 20 yaşındaki kızı Nilgün Ertan’ı dün kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Hasan Ertan'ın eski eşi ve kızını oturdukları evi boşaltması yönündeki isteğini reddettiği için öldürdüğü, o sırada yanlarında olan en küçük oğlu 4 yaşındaki Enes'i ise çok sevdiği için öldürmediği ortaya çıktı.

Diyarbakırlı 44 yaşındaki Hasan Ertan, akrabası Hanife Azarak ile 24 yıl önce evlendi ve çiftin bu evlilikten en küçüğü 4 en büyüğü 24 yaşında olan 5 çocukları dünyaya geldi. İlçede seyyar olarak tütün satan Hasan Ertan, geçen yıl şiddetli geçimsizlik nedeniyle Hanife Azarak'tan boşandı ve Mardin'in Kızıltepe İlçesi'ne yerleşip burada Fatma adıdaki bir kadınla dini nikahla birlikte yaşamaya başladı.

İddiaya göre aradan geçen süre içerisinde Hasan Ertan, evliliğinin bitmesinin ardından Azadi Mahallesi'nde tapusu bulunmayan 4 odalı tek katlı evde oturan eski eşi ve çocuklarından evi boşaltmasını istedi. Aile fertleri arasında bu nedenle zaman zaman tartışma çıktı ve Hanife Azrak polise de bu yönde şikayette bulundu.

KÜÇÜK OĞLUNU ÇOK SEVDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMEMİŞ

Tanıdıkları aracılığıyla sık sık Hanife Azarak ile çocuklarından evi boşaltmasını isteyen Hasan Ertan, dün öğleden sonra pazar alışverişinden dönen eski eşi, kızı ve oğlu ile karşılaştı. Ertan, iddiaya göre eşi Hanife Azarak ve kızı Nilgün'den evi biran önce boşaltmalarını, kendisinin yerleşeceğini söyledi. Hasan Ertan, tartıştığı ve isteğine olumsuz yanıt veren Hanife Azarak ve kızı Nilgün Ertan'a üzerindeki tabancayla peş peşe ateş açtı. Ertan, bu sırada anne ve ablasının yanında bulunan en küçük çocuğu Enes'e ise iddiaya göre çok sevdiği için ateş açmadı. Eşi ve kızının kanlar içerisinde yere yığılmasının ardından Hasan Ertan kaçarken, silah sesini duyanların çağırdığı sağlık ekiplerinin kontrolünde Hanife Azarak ile kızı Nilgün'ün öldüğü belirlendi.

ARANIYOR

Anne ve kızın cenazeleri otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri firari şüpheli Hasan Ertan'ın bulunması için Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'da gidebileceği adreslere operasyon düzenledi ama ulaşamadı.

Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan anne ve kızın cenazelerini bekleyen yakınları ise gözyaşına boğuldu. Adli Tıp Kurumu önünde anne ve kardeşlerini kaybetmenin acısını yaşayan 4 yaşındaki Enes, 14 yaşındaki Mehmet, 17 yaşındaki Aslan Ertan ile evli ablaları 24 yaşındaki Medine Azarak'ı yakınları teselli etti.

Annesi ile kız kardeşi öldürülen Medine Azarak ise olayın ardından Diyarbakır'dan geldiğini belirterek, tek tesellilerinin en küçük kardeşlerinin olaydan sağ kurtulması olduğunu ifade etti.

Eşini ve kızı öldürüp kaçan Hasan Ertan’ın bulunmasına yönelik güvenlik güçlerinin arama çalışması devam ediyor.

Frame Suites Bodrum, özel kokteyle tanıtıldı



BODRUM'da, Hataylı kardeş iki işadamı tarafından 55 milyon euro yatırımla bir süre önce yapımına başlanan 16 blokta 60 rezidansın yer aldığı Frame Suites Bodrum, düzenlenen kokteyle tanıtıldı.

Gümbet Mahallesi, Asarlık Mevkii'ndeki Adnan Menderes Caddesi'nde 10 bin 600 metrekarelik arazi üzerinde, Vithome İnşaat Limited Şirketi tarafından hayata geçirilen Frame Suites Bodrum'un tanıtımı için düzenlenen kokteyle, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Antakya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, Vithome İnşaat Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Halit Yağcıoğlu, kardeşi Osman Yağcıoğlu, projenin yapıldığı arazinin sahibi Turan Eriş ve yaklaşık 400 davetli katıldı.

ÜÇ CEPHESİ DENİZİ GÖRÜYOR

Bodrum'un merkezinde, denize sıfır konumu, manzarayı kesintisiz veren boydan boya camları, güçlü teknolojisi, altyapısı ve şehrin ruhu ile harmanlanan mimarisi ile Bodrum tutkunları için hazırlanan projedeki rezidansların üç cephesi de deniz görüyor.

Vithome İnşaat Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Halit Yağcıoğlu, sonsuz maviliklerin hükmettiği eşsiz manzarası ile dikkat çeken 3+1 Flat, 3+1 Dubleks ve 2+1 Flat dairelerin yer aldığı projede ev sahibi olanlara, özel plajda yazın ve güneşin tadını çıkarabilecekleri gibi, kışın kapalı havuzda yüzüp, Türk hamamı ve sauna ile günün yorgunluklarını atabilecekleri, yılın 12 ayı boyunca sınırsız lüksün tadını çıkartabilecekleri bir yaşam vaat ettiklerini söyledi.

"DOĞAL MALZEMELER KULLANILDI"

Frame Suites Bodrum'un, Bodrum'da hayata geçirdikleri ilk projeleri olduğunu belirten Halit Yağcıoğlu, 20 yılı aşan tecrübe ve birikimlerini, ekip ruhu ile harmanlayarak bu projeyi taçlandırdıklarını söyledi. Yağcıoğlu, şöyle dedi: "Proje için bir araya gelen mimarlar, hissettikleri heyecanı, farklı bakış açılarını, tecrübe ve mimari estetiklerini Frame Suites'e yansıttı. Detayları önemseyerek, özenli çizgiler ve kaliteli malzemeler ile siz ve sevdikleriniz için eksiksiz bir yaşam alanı tasarladık. Her detayı ile ruhunuza hitap eden Frame Suites Bodrum Projesi'ni gururla sizlerin beğenisine sunuyoruz. Bütün dairelerin ortak özelliği tam deniz manzaralı olması. Yani tüm denizi ayağınızın altında hissedebileceğiniz bir proje. Zaten isminde de 'Frame Suites' dediğimiz bu. Deniz görüntüsünü bir çerçeve içerisinde tüm dairelerden göreceksiniz. Kendinizi denizin üzerinde hissedeceğiniz çok özel bir proje oluştu. Tüm dairelerde akıllı ev sistemi bulunmakta. Yerden ısıtmalı daireler tamamen doğal mermer ve ahşap gibi malzeme kullanılarak oluşturuldu."

Yağcıoğlu, projenin tam olarak önümüzdeki yıl biteceğini kaydetti.

"12 AY HUZURLU YAŞAM İÇİN PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK"

Konuklara Hatay yöresine özgü lezzetlerin ikram edildiği kokteylde konuşan Frame Suites Bodrum'un hayata geçirildiği arazinin sahibi Turan Eriş de son yılların trendi olan 12 ay huzur içinde yaşama talebinin artması üzerine bu çok özel projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Eriş, "Projede hem kış, hem de yaz için her türlü standardı düşündük. Özel havuzu ile plajı ile her şey projede en ince detayına kadar yer alıyor. Bu imkanı sağlarken de tüm Akdeniz ve Bodrum mimarisinin teknoloji ile harmanladık. Bu çok özel bu projeyi hazırlarken çok özel bir amacımız vardı. Bu projeden ev alıp, yaşamını devam ettirecek kişilerin ne kadar çok paraları olursa olsun, daha kaliteli olanı almaları için gereken her tür fırsatı tanıdık" dedi.

"LOKASYON OLARAK ÇOK İYİ"

Konuklara biten villaları gezdiren ve proje hakkında bilgi veren Frame Suites Bodrum Proje Müdürü Halil İbrahim Ciğerli de Bodrum'un doğal dokusunu bozmadan mevcut iki eski oteli yıkıp, yerinde böyle yeşil, çevreci bir proje yarattıklarını söyledi. Halil İbrahim Ciğerli şunları söyledi: "Projede 80, 170 ve 340 metrekare büyüklüklerde farklı suitlerimiz var. Bodrum için gerçekten çok farklı, ileri düzeyde akıllı ev sistemleri ile yapılmış bir projeyi hayata geçirndik. 7-8 kişilik bir mimari ekiple çalıştık. Projemiz, en son deprem ve inşaat tekniklerine uygun olarak yapıldı. Bu nedenle çok kaliteli, inanılmaz derecede güçlü binalar. Bodrum'un tam merkezinde bir yerde diyebiliriz. Bir tarafa baktığınızda Bitez, diğer tarafa baktığınızda Gümbet Koyu'nu görüyorsunuz. Tam iki mahallenin sırtında olan bir noktadayız. Lokasyon olarak çok iyi, Bodrum merkezine beş dakika mesafede. Hastaneler, okullar ve AVM'ler başta olmak üzere bütün çevreye yakın. Bu nedenle Bodrum'un yeni bir trend olan caddede değil yeni bir yerleşim yerindeyiz. Hayatın merkezi, yaşamın merkezindeyiz."

Projeyle ilgili detaylı bilgilere 'www.framesuites.com' adresinden ulaşılabileceğinin belirtildiği Frame Suites Bodrum'un tanıtım kokteyli, mini klasik müzik konseri ile devam etti.

Üniversiteli genç 'Olmaktan korktuğum insan oldum' notu yazıp 4'üncü kattan atladı



KARABÜK'te, üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Hasan Basri, ailesine "Benim için üzülmeyin. Sizi çok sevdim" yazılı not bırakıp 4'üncü kattaki evinin balkon penceresinden atladı. Ağır yaralanan Basri hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde 100'üncü Yıl Mahallesi 1035 Nolu Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katındaki dairede üniversiteden arkadaşı E.K.K. ile birlikte oturan Karabük Üniversitesi öğrencisi Hasan Basri, arkadaşı uyurken balkon penceresinden atladı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Basri, haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hasan Basri'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polisin evde yaptığı incelemede, "Size hayırlı bir evlat olamadım. Bir kez olsun sizi düşünmeden yaşamadım. Ama artık gücüm kalmadı. Olmaktan korktuğum insan oldum. Benim için üzülmeyin. Sizi çok sevdim" yazılı not bulundu.

Basri'nin ev arkadaşı E.K.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, "Ben uyuyordum, haberim yok. Kullandığı bazı ilaçlar vardı ama emin değilim. Ekipler inceledi" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üniversiteliler eski okul ve lojmanı köy konağına dönüştürdü



İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, Kastamonu'nun Cide İlçesi Baş Köyü'nde atıl durumdaki eski köy okulu ve lojmanını yenileyip köy konağına dönüştürdü.

Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi Mertcan Avcı, köy okullarının onarımı üzerine olan bitirme projesinde çalışırken Başköy Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Başkanı Cemil Yıldırım ile tanıştı. Yıldırım'ın, köyde 24 yıl önce taşımalı sisteme geçilmesi üzerine kapatılan ilkokul ile lojmanı köy konağına dönüştürmek istediklerini söylemesi üzerine Mertcan Avcı, 1 ve 2'nci sınıf öğrencilerinden 25 kişilik bir ekip kurdu. Öğrenciler, 2 hafta önce yan yana bulunan tek katlı okul ve lojman binasında onarıma başladı. Öğrenciler, iki binanın çatısını yenileyip sıva ve boyasını yeniden yaptı. Mimar adayları, yıllardır atıl durumda olan okul ve lojmandaki çalışmayı bir kaç gün içinde tamamlayarak köylülere teslim etmeyi planlıyor.

'EĞLENEREK İŞİMİZİ YAPIYORUZ'

Mertcan Avcı, köye böyle bir tesis kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi. Projede yer alan 2'nci sınıf öğrencisi Ecem İrem Kılıç ise daha önce de bu tür projelerde yer aldığını belirtererk şöyle dedi:

"Burada nelerle karşılaşacağımızı az çok biliyorduk. Burada arkadaşlarımla beraber bir çok işi yapıyoruz. Sıva, zımpara, boya. Bu ortamda çalışmak daha da hoşumuza gittiği için daha hızlı ilerleyebiliyoruz ve eğlenerek işimizi yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Baş Köyü Muhtarı Sezai Ergin de eski okul binasının imkansızlıklar ve ilgisizlikten kullanılamaz hale geldiğini söyleyerek öğrencilere teşekkür etti. Ergin, "Öğrencilerimizin yardımıyla burayı bayramlarımızı, eğlencelerimizi yapabileceğimiz, hatta çocuklarımızın da eğlenebileceği bir yer haline getireceğiz" diye konuştu.

